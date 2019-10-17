LG Innotek宣布開發出業界首款用於自駕車的5G通訊模組

近幾年來，隨著自駕車、車聯網等發展，車用成為熱們題材，不少國際通訊大廠積極切入智慧汽車或車聯網供應鏈當中。其中，車聯網最關鍵的就是通訊技術。如今，南韓 LG 集團旗下電子產品零組件子公司 LG Innotek(011070-KR) 在週三 (16 日) 宣布，已開發出業界首款基於高通 (QCOM-US) 晶片的 5G 通信模組，將可用於未來的汽車。

新開發的用於汽車的通信模組是一種在車輛和基地台之間發送和接收數據的設備。這個模組對於即時道路資訊共享、精確位置測量、汽車對所有 (V2X) 通信和大容量數據傳輸至關重要。業內專家表示，也就是說，這個模組能使汽車自動駕駛。

特別的是，LG Innote 開發出的模組回應時間只需 0.001 秒，比當前的 LTE 模塊快幾十倍。回應時間是指數據在汽車和基地台之間傳播所需的時間。

舉例來說，目前 LTE 模組運行的速度為 100 km/h(回應時間：0.05 秒)，在檢測到障礙物後，搭載此模組的自駕車需要約 1.4 公尺後才能停下，而配備 LG Innote 5G 模組的自駕車在相同情況下只前進 2.8 公分後就能停下。

此外，儘管這個通訊模組中總共有 480 個零組件，包括通訊晶片、記憶體、射頻電路、V2X 元件等，但卻沒有 5G 模組長期存在的散熱問題。

LG Innotek 計劃在明年下半年向市場推出這個最新的通訊模組，該公司也計劃在美國、歐洲和南韓等國家為全球汽車商和汽車零組件供應商開展推廣活動。