微星攜手日商佳能 電商網站在日本上線

專門負責日本地區佳能 (Canon)(7751-JP) 產品行銷的佳能市場行銷公司「Canon Marketing Japan Inc」(8060-JP)，與台灣電競硬體大廠微星科技 (MSI)(2377-TW) 日本子公司合作，專門銷售微星產品的電商網站於 17 日正式在日本上線。

(圖片：Investing.com)

過去 Canon Marketing Japan 在 2015 年時，取得了微星電競筆電在日本市場的獨家代理權。而隨著 eSport 的人氣逐漸沸騰，Canon Marketing Japan 認為高性能的電競電腦成長可期，還有筆記型電腦已可應付 4K 超高畫質的輸出，也因而決定跨足微星產品的直銷業務。

(圖片：Investing.com)

這回 Canon Marketing Japan 除了希望藉由銷售通路的擴大，來強化他們在電腦方面的業務。也希望經由與外資公司的進一步合作，來習得業務推廣上的訣竅。

日本微星科技社長 Ricky Chiang，在 16 日於日本東京舉行的記者會上表示，微星要推廣創作者用電腦 (Creator PC) 的銷售，要把日本市場的產品線擴大到電競玩家之外的用戶。

而近年日本微星也積極與當地的人氣 YouTuber 合作，希望藉由網紅的加持來打開日本市場的知名度。除了既有的電競玩家客層，也盼能切入網路直播還有影片編輯市場。

在 17 日上線的電商平台，除了電競筆電與創作者用筆電外，也有搭載 4K 面板的通路獨家機種，以及 Outlet 款產品等。