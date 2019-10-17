〈房產〉大台北新屋預售案趨勢轉 三房格局比重成長中

市調機構統計，今年截至第 3 季止，大台北預售屋建案可售戶數以兩房型以下的小宅為最大宗，占比約 48.54%，但比重銳減逾 5 個百分點；三房型所占比率約為 42.39%，比重年增約 6 個百分點，而四房型的比重則占比不到 1 成。

對此現象，住展企研室經理何世昌表示，由於房市景氣回暖，換屋族買盤出籠，建商推案大幅增加三房比重，反觀小宅比重正快速下滑。

住展統計顯示，今年前 3 季大台北預售屋建案可售戶數為 1 萬 7421 戶，其中兩房型以下小宅為最大宗，共計有 8456 戶，所占比率約 48.54%。三房型則有 7384 戶，所占比率約為 42.39%。4 房以上大坪數住宅供給量最少，僅有 1581 戶，所占比率僅約 9.08%。

何世昌分析，大台北預售屋建案三房型所占比率增加，原因與房市景氣回溫有關。由於購買三房型主要客層以中產家庭、換屋族群居多，這類族群往往已有自己房子可住，購屋急迫性沒有首購族高，所以在房價下跌期間通常會縮手觀望，等到跌價疑慮降低後，才比較願意出手。

去年以來，大台北房價止跌反彈，換屋族群潛在需求逐漸化為實實在在的買盤。而建商看到三房需求上升，更有勇氣規劃三房產品，使得三房供給量與市占率明顯走高。

在台北市方面，三房型所占比率已經連兩年上升，今年所占比率一舉突破 4 成；如與 2017 年歷史低點的相比，近兩年三房型所占比率已大增近 12 個百分點。此外，北市今年前三季雖然推案量縮，但三房供給量絲毫不受影響，前三季累計釋出 1246 戶，已超越去年全年的 1202 戶。

新北市預售屋三房所占比率去年為 36%，今年急升至約 42.68％，大增近 6.7 個百分點。反觀小宅則重挫 6 個百分點，跌至約 49％，所占比率已低於 5 成關卡，從大台北預售屋房型變化觀察，可以看出建商嗅覺敏銳，不斷調整產品規劃來因應市場起伏。

何世昌指出，雖然各房型所占比率漲跌互見，但今年來各種房型卻有一個共同的趨勢為坪數瘦身，各房型坪數普遍做得比以往小。例如 25 坪以下的兩房、35 坪以下的三房，以及過去常見的百坪以上豪宅，今年新豪宅坪數多減至 70 坪 - 90 餘坪。如未來房市復甦趨勢不變，預料三房型可望重回推案主流。