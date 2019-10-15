〈房產〉北市內湖區房產交易旺 擠下中山區坐穩區域交易王

根據台北市地政局資料統計，房仲業者分析今年前 9 月北市建物買賣移轉棟數，以內湖區、中山區與大安區為交易熱區前三名，占比分別為 14.4%、14.2% 與 9.6%，若以 2016 年同期來看，交易熱區則以中山區、萬華區與內湖區囊括前三名，內湖區有後來居上的趨勢。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中山區屬台北市早期開發區域，有完善交通路網、頻繁的商業活動，生活機能完善，加上住宅產品多元，從豪宅到套房一應俱全，一直是台北市的房市交易常勝軍，但觀察今年 1-9 月建物買賣移轉棟數，內湖區擠下中山區，成為今年交易王。

謝志傑指出，內湖區有內科大量就業人口支撐房市，加上捷運開通，生活機能逐步完善，區域內綠覆率高，近年又有百貨商場陸續進駐，吸引不少名人與科技人置產，讓內湖區購屋需求不減，房市交易表現亮眼，至於萬華區在 2016 年擠進前三名，主要是因為興富發 (2542-TW)「台北晶騏」新案大量交屋挹注所致。

若以今年交易量與 2016 年相比，則可發現內湖區成長 76.1% 最吸睛，其次是大安區與信義區成長 48.7% 與 48% 緊追在後，謝志傑指出，內湖區依靠著就業人口紅利交易翻紅，交易量大增並不意外，而大安區與信義區增幅名列 2、3 名，推測與近年來建商積極搶進市中心推案有關，新建案交屋挹注，加上市中心精華區塊「物以稀為貴」，目前房價趨於穩定，呈現平盤整理走勢，吸引不少換屋、置產民眾進場購屋，交易量表現不俗。

房仲業者觀察台北市 2019 年與 2016 年 1-9 月住宅均價， 2019 年住宅均價為每坪 59.0 萬元，較 2016 年微漲 1.2%，各行政區表現漲跌互見，房價走跌的區域包括大安區與中正區均小跌 2.7%，北投與松山則分別微跌 1.1% 與 1.3%，漲幅較大的是萬華區 3.8%。

謝志傑指出，整體而言，各行政區漲跌幅均不超過 4%，顯見目前房價趨於穩定，房市已回歸自住需求供需面，有意購屋的民眾不妨多看多比較，「4 字頭」房價可挑選文山區、北投區與萬華區，「5 字頭」則可首選內湖區，優先選擇生活及交通機能較成熟的區位，並多利用房仲網提供資訊，早日購得符合自身需求的房屋。

房地合一自 2016 年上路，讓短期交易的投機客退出市場，房市向下修正，2016 年全年建物買賣移轉棟數降至 24.5 萬棟，創史上新低紀錄，但全球經濟緩步復甦，加上房市轉趨健康，回歸供需基本面的狀況下，近幾年房市穩定復甦，2018 年交易量回升至 27.8 萬棟，預估計 2019 年全年交易量上看 29 萬棟。