〈房產〉成屋建案量增 北市預售案比重逼近歷史新低

據市調機構統計，今年第 2 季雙北市線上銷售新建案數量共 676 個，其中新成屋建案有 453 個，占比約 67.01%，預售屋建案則有 223 個，占比約 32.99%，住展企研室經理何世昌表示，一般民眾印象中，大台北是預售屋為主市場，但其實從 2015 至今，大台北房市已由新成屋掛帥，預期現況未來 1 年內並不會改變。

住展調查數據顯示，自 2014 年至今，台北市新成屋建案數量不斷攀升，但預售屋建案數量始終維持低水位，多年來比重未大幅提升，台北市近 5 年預售屋建案比重低於新成屋，不同時間點成因並不相同。何世昌說，過去是預售屋賣不好，所以案量大減，如今投資買盤出籠，預售案賣太好，銷售率能快速達陣而撤場。

統計數據顯示，把雙北市分開算，台北市第 2 季線上銷售新成屋案達 165 個，占北市全體案數量比重約 72.05%，距離歷史最高峰的 72.86% 差距不到 1 個百分點，反觀銷售中的預售屋建案，僅 64 個，占比約 27.95%，距歷史最低點的 27.14 只有一步之遙。

新北市第 2 季線上銷售新成屋案有 288 個，占全市建案數量比重約 64.43%，單季下降 0.88 個百分點，比重連 5 季下降，同期預售屋案則有 159 個，占比升至約 35.57%。

何世昌強調，在 2014-2017 年間，由於房市景氣反轉、買氣冷清，加上預售屋交屋潮來臨，新成屋數量快速增加，而勇於推預售的業者卻大幅度減少，但 2018 年到現在，受房市景氣復甦影響，建商大舉推出預售屋建案，但因投資、置產族群重現市場，北市預售屋案消化速度加快，部份預售屋案能在短時間內完銷結案，有些未完銷的預售屋案，通常在銷售率到達 6 成、7 成之後會先撤場動工，等到成屋後再進場銷售。

因此，台北市 2018 年來預售屋新推案多達 110 個，但因去化順利，所以待售中預售屋案量不多，反倒是新成屋因地點、價位，以及不獲投資客青睞等問題，待售建案數居高不下，占比超過 7 成。

至於新北市，雖然近期預售屋銷售狀況不差，但與北市相比，新北市投資買盤沒有北市那麼踴躍，且單一建案戶數通常比台北市多，所以要在短時間完銷的難度較高，因此預售屋比重才會持續走高。