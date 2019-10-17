北市打囤房 持有6戶以上房屋稅擬調升至4.8%

台北市長柯文哲今 (17) 日赴議會專案報告指出，預定明年起單一自住房屋稅從 1% 降至 0.6%，若擁有 6 戶以上，稅率擬從 3.6% 調升至 4.8%，不過，財政局補充，4.8% 為試算建議，仍須與中央討論。

柯文哲今天赴台北市議會專案報告，各局處首長列席、備詢。柯文哲表示，房子是拿來住的，不是拿來炒的，持有 1 戶就會視為民生必需，但有 10 幾間房子出租的，稅率就會越高。

柯文哲指出，短期研議讓單一且自住、公益性出租房屋更輕稅，中期則提高持有多戶房屋稅率成本。台北市從 2017 年實施單一且自住房屋稅率從原本 1.2% 降至 1%，而持有戶數越多，稅率越高。

預定明年起，先規劃取消單一且自住房屋稅的 3 戶優惠，改成只能持有 1 戶，稅率則從 1% 降至 0.6%，如果房子出租給弱勢團體作公益用途，一樣適用 0.6%，也會防範有民眾刻意申辦成公益團體藉此規避。

財政局長陳家蓁補充說明，將向中央建議取消全國持有 3 戶以內的優惠房屋稅，改為僅 1 戶適用，依北市現行規定，持有 2 戶以下，每戶課徵 1.5% 至 2.4%，3 戶以上為 2.4% 至 3.6%。

陳家蓁表示，若擁有 6 戶以上，房屋稅擬從原本 3.6% 調升至 4.8%，不過，這是試算後提出的建議方向，相關內容仍需跟中央研議、討論。