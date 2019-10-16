WeWork瘋籌錢不怕債務利滾利 衝擊公司債跌至新低

據《彭博社》報導，下個月現金將用罄的共享辦公室服務龍頭 WeWork，目前迫切期待的金援方案，傾向選擇的是由摩根大通主導的 50 億美元融資方案，而非公司經營權受影響的日本軟銀集團 SBG (9984-JP) 提議的紓困方案，受此影響，該公司的債券急跌至創歷史新低。

摩根大通目前正在爭取 100 名投資人參與 WeWork 融資計畫，預定籌資 5 億美元中，至少包括 20 億美元無擔保實物支付的公司債，票面利率高達 15%。

儘管摩根大通提議的融資方案細節仍未確定，但為 WeWork 規劃的 PIK 債券 (Payment in kind Bond) 中，預計未來將向債券持有人派發額外債券以支付票息，而非全部以現金支付票息。

在摩根大通的規劃中，WeWork 發行的公司債將支付 5% ​​的現金票息和 10% 的債券票息，合計共 15% 的票息，換言之，20 億美元公司債以 10% 收益率支付的債券票息，將逐年利上滾利，三年後增加到 27 億美元，在五年後更膨脹到 32 億美元。

此外， 摩根大通為摩根大通發債擬定的 15% 收益率，幾乎是 WeWork 去年首次發行債券收益率的兩倍，儘管高收益率誘人，但對於 WeWork 是否有能力阻止無止盡燒錢及實現獲利，不少投資人仍抱懷疑態度。

在不少投資人對 WeWork 的償債能力大表懷疑下，摩根大通所提的融資方案使得 WeWork 先前已發行的公司債週二 (15 日) 應聲大跌。

WeWork 的籌資方案經媒體披露後，以殖利率 7.875% 發行、2025 年到期的 6.69 億美元公司債跌到創紀錄新低，一度來到 79 美分，殖利率飆升至 13.4%。

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