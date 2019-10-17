股價再崩 蔚來50億救命錢恐叫停

不斷燒錢的蔚來汽車四處尋找金主，原本浙江省湖州吳興區政府有意投資人民幣 50 億元，但最新消息指出，浙江省湖州吳興區政府以風險過大為由，停止與蔚來汽車做更進一步的商談。

蔚來受到利空消息衝擊，股價重挫 5.8%，收在 1.46 美元價位。

資料來源: investing.com，蔚來汽車股價日線走勢

蔚來營運危機重重，陷入裁員、車輛召回、財報不如預期、人事變動等利空，而在引進北京亦莊國投的投資後，也有機會再與浙江湖州市吳興區洽談一筆逾人民幣 50 億元的融資案。

由於吳興區是近幾年來引進新能源投資較積極的中國地方政府之一，因此市場盛傳，吳興區有機會與蔚來合作。而該筆融資合作案原本計劃是蔚來將建一個年產能 20 萬輛的電動車工廠座落於吳興區。

同時，吳興區相關部門也對外表示，有意向與蔚來合作，但目前尚未正式確定，確定後會統一宣布。

意外的是，昨 (16) 日吳興區委宣傳部明確指稱，吳興區未與蔚來汽車簽訂任何框架協議。從政府的角度來看，因為現在投資沒有確定，雙方只是在初步商討階段，因此能提供的訊息有限。

而澎湃新聞的報導指出，吳興區經過評估，認為投資風險過大，已經停止繼續洽談。

今年 5 月，蔚來曾宣布取得北京亦莊國投人民幣 100 億元的投資。根據此協議，蔚來將在北京經濟技術開發區設立新的公司「蔚來中國」，並向「蔚來中國」挹注特定的業務和資產。

而亦莊國投將透過其指定的投資公司或聯合其他投資方，對「蔚來中國」以現金方式出資人民幣 100 億元，以持有「蔚來中國」的非控股股東權益。