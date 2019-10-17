為何當投資人感到緊張並退場 但美股就是跌不下去？

今年美股 10 月的走勢並未反映出歷史知名的波動性，但這並不意味著投資人不會感到緊張。

事實上，這種緊張情緒可能有助於解釋為什麼在面對貿易戰的曲折變化，以及對經濟放緩和衰退威脅的擔憂日益加劇時，美股仍然保持相對活躍。

ParPlus Partners CEO James Carney 指出，「人們現在極度厭惡風險，寧可擁抱現金退場觀望，因此，在雄厚的場外資金虎視眈眈之下，要讓股市真正地大幅下跌並維持在低點實在很難。」

德意志銀行的數據顯示，貨幣市場基金資產已連續 3 週增加，儘管曾在今年 3 月和 4 月淨流出 550 億美元資金，但今年以來，該基金淨流入 4970 億美元。股票型基金則繼續出現資金流出。

Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在一份報告中說，這種緊張情緒是顯而易見的。

Tony Dwyer 表示：「過去幾週我們一直與全球機構投資人、家族企業和一般投資人接觸，得到的結論是，幾乎每個人都對現狀感到緊張和處於防禦狀態。」

Tony Dwyer 進一步說道：「英國脫歐帶來的動盪、貿易戰、可能的彈劾以及全球經濟減速，都讓所有人如履薄冰。」

儘管月初走勢艱困，週二 (15 日) 標準普爾 500 指數和道瓊工業指數終於將本月表現拉至正值。一開始讓市場緊張的原因，是受到密切關注的製造業活動指標滑入收縮領域，凸顯了經濟衰退的擔憂。

Tony Dwyer 表示，他現在最愛用的 4 個技術指標都處於「中性」狀態，包括：

標普 500 指數成份股超過 10 日和 50 日均線所佔百分比，分別從 76% 和 58% 分別降至 20% 和 40%； VIX 從 21 以上下跌； 衡量股市動能指標的 14 週隨機指標在跌至 30 以下後，回升至 73。 在上週的《投資人情報》(Investor Intelligence) 中只有 47.6% 的研報是看多的，由近期高點 55% 回落，這個數字往往代表反向指標。

儘管情況喜憂參半，Tony Dwyer 指出，他仍將在 2020 年採取積極攻勢，理由是市場利率下降「已經完成了刺激未來成長的工作」，而聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 承諾會對疲弱數據提出回應也提供了基礎支持。Canaccord 的 2020 年標普 500 指數目標價為 3350 點，較週三 (16 日) 收盤價高出約 12%。