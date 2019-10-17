〈財報〉Q3多空交錯 Netflix訂閱不及預期 盤後仍飆漲8%

Netflix (NFLX-US) 週三 (16 日) 盤後公布第三季財報多空交錯，獲利超過預期，但國內新增訂閱人數未達預期，且營收略低分析師預期。儘管如此，仍激勵盤後股價飆漲 8%。

財報關鍵數據 Vs. 分析師預期

EPS：1.47 美元 vs. 1.04 美元 (Refinitiv 預期)

營收：52.4 億美元 vs.52.5 億美元 (Refinitiv 預期)

國內付費訂閱新增人數：51.7 萬人 vs. 80.2 萬人 (FactSet 預期)

國際付費訂閱新增人數：626 萬人 vs. 605 萬人

第四季財測

EPS：51 美分

營收：54 億美元

全球訂閱人數淨增：760 萬人 (去年第四季為 880 萬人)

Netflix 先前預期付費訂閱淨增人數將較去年同期增加，但現在調整估值，以反映預測其未來內容的難度越來越高，由於價格變化和競爭加劇，「用戶流失率略有上升。」

提到今年稍晚將推出的競爭產品，如 Disney+、Apple TV+、HBO Max 等，Netflix 稱市場將變得「吵雜」，「並可能在短期內產生適度阻力。」

隨著串流媒體的競爭持續升溫，Netflix 談到其內容策略，稱公司不怕在必要時採取大膽的動作，但不會「追逐檯面上每筆交易」。Netflix 稱其數十億美元的內容預算和強勁的訂閱人數基礎可以讓公司追求多種不同的節目。

Netflix 提到其 7 月開播的原創影集《怪奇物語》第三季，在開播頭 4 週就有 6400 萬個帳戶觀賞過該影集，是迄今收視量最大的影集。

Netflix 自第四季起將以數個地區劃分營收和會員人數，包括亞太地區、歐洲、中東、非洲、拉美和美國與加拿大。