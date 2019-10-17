2.6%不是最低 世界銀行總裁：全球經濟成長恐再下修

世界銀行總裁 David Malpass 今 (17) 日表示，受到全球貿易和投資下滑的不確定影響下，世銀可能再度下調全球經濟成長預估。

(圖片: AFP)

David Malpass 在 IMF 與世銀秋季年會開始之際對記者表示，「當我們看到今天的數據時，我們可能會在 6 月份調降後再做更進一步的下修。」

世銀在 6 月份已將 2019 年全球經濟成長預估下調 0.3 個百分點，達 2.6%，主要因為全球緊張局勢加劇、英國脫歐的紛擾、美中貿易戰等因素帶來的不確定性，將引發貿易放緩及投資急凍。

世銀對全球製造業下滑的情況感到憂心，特別是歐洲地區。而世銀預估今年全球經濟成長達 2.6%，與 2016 年的水準相當。

在此之前，IMF 已將 2019 年全球經濟成長預估下修至 3%，創下 2008 年～2009 年金融危機以來的最低水準，也是連續第五次下調 2019 年全球經濟成長預期。

IMF 在世界經濟展望報告中則提到，儘管近期長期利率下滑為各國政府創造更多的財政空間，但全球在對抗經濟下滑和貿易疲軟的總體經濟政策空間相對有限，這一部分反映在貿易壁壘升溫與長期的貿易政策不確定性上。

日前 David Malpass 就曾表示，全球經濟增長正在減緩，主要是受到英國脫歐、歐洲經濟衰退和貿易不確定性的衝擊，而全球經濟的發展看來比世銀在 6 月所預測 2.6% 的成長率更糟。