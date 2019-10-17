梅努欽：仍在敲定美中第一階段協議文本 目標是在APEC上簽署

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三表示，美國與中國貿易談判代表仍在努力敲定第一階段貿易協議的文本，以備兩國領導人下個月進行簽署。他表示，如有必要，他將準備前往北京展開進一步會談。

梅努欽在財政部舉行的記者會上說，尚未接到北京方面邀請，與中國就上週達成的貿易協議進行新一輪高級別磋商，但雙方的副手本週舉行了電話會議。

梅努欽表示，到目前為止，北京方面還未邀請，也沒有計畫，但這並不代表美方不會前往。

梅努欽指出，他與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 可能在智利聖地亞哥會見劉鶴。此前人們預期，川普有望在 11 月 16 日至 17 日舉行的 APEC 與習近平會面。梅努欽稱，川普政府目前的目標，是在 APEC 峰會上簽署協議。

根據上週雙方談判的共識，美國將不執行 10 月預定的關稅稅率提高，但對於 12 月 15 日生效，約 1560 億美元中國商品課徵 10% 關稅的計畫，川普政府未做任何決定。

梅努欽表示，現在財政部集中在 10 月份的關稅上，並與中國繼續對話，以解決此一問題，關於 12 月的計畫，還未向總統提出任何建議。

梅努欽表示，擬議的第一階段文本，將包括「相當廣泛 (quite broad)」的章節，以保護美國在中國的智慧財產權，其中的一部分，會放在美國技術向中國公司的強制轉讓。

北京方面否認其法律要求進行這種轉移，並說發生的任何轉移都是商業交易的結果。而中國國務院在 16 日常會中，也強調要平等保護外商合法權益，不得強制或變相要求外國投資人或企業技術移轉。

梅努欽說，一些技術轉讓問題將在談判的第二階段得到解決，非金融服務也會列入談判。第一階段將解決中國金融服務市場的開放問題，初始階段還將討論有關結構性農業問題和貨幣的章節。