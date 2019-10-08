世銀警告：全球經濟前景惡化 表現比原本預測更糟

世界銀行總裁 David Malpass 週一 (7 日) 表示，在英國脫歐充滿不確定性、貿易局勢緊張以及歐洲經濟低迷之下，全球經濟前景正在惡化。

Malpass 在國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行的年度會議前發表談話，他指出，全球增長正在放緩，世界經濟的發展看來比世界銀行在 6 月所預測 2.6% 的年成長更糟，主要就是受到英國脫歐、歐洲經濟衰退和貿易不確定的衝擊。

在 Malpass 談話之際，投資人正關注本月份英國脫歐的進展，以及即將展開的美中高級別的貿易談判。

美中本週重啟高級別貿易談判，而下一輪計畫中的關稅升級將在 10 月 15 日生效；英國首相強生 (Boris Johnson) 雖對外表明，無論是否與歐盟談成協議，都會帶領英國在在 10 月 31 日脫歐，但此舉遭國內議會反對。

在歐洲經濟表現上，各項指標均出現警訊，因為製造業下滑對於本地需求的影響愈來愈大。

Malpass 也提到，對當前多達 15 兆美元零或負殖利率債券的憂心。他批評，這些「凍結的資本」 ，正在將資源從經濟成長中轉移，只讓債券持有人和發行人受益。

保加利亞經濟學家、前世銀執行長的喬治艾娃 (Kristalina Georgieva)，確認接手拉加德 (Christine Lagarde) 離開後的 IMF。IMF 先前於 7 月份對全球經濟今年的成長預測是 3.2%，是金融危機以來最低，但預計也將下調，並於下週正式宣布。

Malpass 的世界銀行總裁身份，是由美國總統川普提名，他於 4 月份獲選，任期 5 年。Malpass 過去傾向批評中國，並支持經濟秩序重組。