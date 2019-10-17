新iPhone暢銷？恐是為避關稅提前備貨

分析師對蘋果最新款 iPhone 的銷售情形似乎仍感困惑。

在蘋果 (AAPL-US) 9 月 20 日開賣最新款手機 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 後，近幾週華爾街分析師均主張 iPhone 銷售動能改善，而調升了蘋果 (AAPL-US) 股票的目標價。

但 KeyBanc 資本市場分析師 John Vinh 表示，iPhone 零件的亞洲供應商呈現積極的跡象，這可能是因為他們提早為 12 月可能啟動的關稅做準備，並非真實的需求趨勢。

John Vinh 說道：「我們還不清楚，供應鏈需求提高是否真因為終端需求驅動，因為我們最新的通信商調查持續顯示，需求只是大致上『還好、符合預期』，這表明廠商趕在 12 月美國關稅提高前拉貨的行動推升了需求。」

美國仍計畫 12 月中旬啟動新一輪中國進口貨品加徵的關稅，一旦實施，蘋果許多產品都將受到影響。

分析師 Vinh 引述供應商說法，稱 iPhone 11 需求「略優於預期」，但他檢視北美和歐洲的無線通信商的結果卻顯示 和 Pro Max 的銷售成績卻優於 iPhone 11。

而這似乎與《日經》本月稍早的報導說法大相逕庭，因為當時《日經》報導指出 iPhone 11 需求狀況較熱烈，而其他 2 款高階 iPhone 訂單較少。

由於一些折價方案影響，加上今年新機較去年同期晚發售，所以現階段評斷今年 iPhone 產品是否成功還太早了。《Barron's》商周將此情形與 2015 年 iPhone 6S 週期相比，當時 6S 起步銷售強勁，但隨後銷售狀況就開始蹣跚。

蘋果週三 (16 日) 收低 0.4% 至 234.37 美元。