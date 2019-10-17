〈機器人理財〉卡在「半自動化」 兩年資產規模僅6.75億元

我國自 2017 年 6 月下旬發布「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」，俗稱「機器人理財」，但因為目前主要都是投資顧問服務性質，只有「半自動化」，因此資產規模尚小、僅有 6.75 億元，不過金管會表示，金融科技和人工智慧快速發展，智能理財將是不可擋的趨勢。

金管會引據統計數據網站 Statista 所預估，2018 年至 2022 年全球自動化投資顧問資產管理規模每年以 38.2% 速度成長，到 2022 年資產規模可達 1.45 兆美元。

目前國外如美國、英國等，對自動化投資顧問業務均採鼓勵態度，未訂定專法管制，而是於原法令架構上依自動化投資顧問創新特性，透過指引或函釋方式提醒業者及投資人應注意的風險；我國也在 2017 年發布「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」。

金管會表示，截至今 (2019) 年 9 月底止，已有 7 家業者從事機器人理財相關顧問服務，包括：王道銀行、野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及鉅亨投顧，幫投資人做理財顧問的資產規模為 6.75 億元。

目前國內開放的機器人理財業務，主要是在預設的演算法及各種參數設定下，由電腦程式依個別投資人填入的背景資料提供迅速且中立的自動化投資建議，屬於投資人投資顧問的概念，可提供較低的收費及投資門檻，但是真正執行下單的仍是投資人自己，充其量只是半自動化，因此相較全球自動化投資顧問市場，台灣有相當大的成長空間。

對於智能理財的優勢，金管會表示，金融科技和人工智慧快速發展，促使金融服務業流程朝向自動化發展，包括機器人理財，而新技術的導入可以讓投信投顧業發展出新的商業模式，包括把財務演算技術融入金融服務項目，在此情況下，用自動化方式可以提供小額投資人比傳統金融業用更低的收費、更合理的理財方式，來使用更多的理財服務，這是世界潮流，不可迴避的。