加拿大9月通膨持穩1.9% 本月降息希望又破滅

加拿大政府週三 (16 日) 公布 9 月通膨數據，加國 9 月消費者物價持穩在央行所訂的通膨目標區間，市場預期，加國央行已少了一個能立即降息的理由。

加拿大統計局公布，9 月通膨年率維持在 1.9% 不變，略低於經濟學家所預估的 2.1%。而核心通膨則為 2.1%，比 8 月的 2% 略為上升。

加拿大近一年來通膨數據 (圖: Tradingeconomics.com)

而近幾個月以來，加國整體通膨與核心通膨都維持在 2% 政策目標附近。由於通膨動能足夠，使得分析師與市場都認為，加國央行會減少降息次數，也會加長降息的間隔。

再加上加拿大第 3 季通膨數據仍比該央行在 7 月份所預期還來得高，此前 7 月份因油價下跌因素，加國央行預估第 3 季通膨將放緩至 1.6%，不過最新第 3 季通膨數據則是 1.9%。

另一方面，雖然加拿大整體通膨有呈現出波動，但核心通膨穩定維持在 2% 左右已超過一年之久。

今日公布的通膨數據讓加幣進一步下跌，截至週三 (16 日) 台北晚間 22 時許，加幣兌美元貶值 0.16% 暫報 1 美元兌 1.3218 加幣，同時加拿大 2 年期公債殖利率則下跌 2 基點來到 1.67%。

美元兌加幣日線走勢圖 圖片：investing.com

加國央行預定於 10 月 30 日召開利率會議，市場預期，在這次會議上，央行仍會決定維持利率於 1.75% 不變。