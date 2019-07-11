加拿大央行警告：降息並非貿易戰形勢下的靈丹妙藥

加拿大央行總裁 Stephen Poloz 表示，投資者或許會認為央行能夠通過降息來避免貿易戰引發的經濟衰退，但事實上事情絕沒有那麼簡單。在回答記者有關貨幣政策在應對貿易緊張局勢方面的侷限時，Poloz 說，那不像降低借貸成本那麼簡單。

「我的感覺是，市場並沒有真正意識到它的複雜性，」Poloz 說。「降了息一切就迎刃而解，那似乎也有點太簡單了。」

就在 Poloz 作出此番表述之際，美國股市在聯儲會主席鮑爾所言進一步鞏固了月底降息的市場預期後再創新高，全球以及加拿大股市距離歷史高點也相去不遠。這恰恰正是令 Poloz 感到不安的市場反常反應。

據 Poloz 稱，似乎只是債券投資者把貿易緊張局勢可能升級掛在了心上，股市投資者就根本沒把這種可能當回事。

「具體而言就是債券市場推動殖利率走低，而股市就好像什麼事也不會發生一樣一味回彈，」他說。「然而潛在的衝擊對於經濟成長而言明顯會非常不利，對生產率不是好事，對利潤率也會造成不小的傷害。」

加拿大央行將基準利率維持在 1.75% 的水平不變，稱儘管近來經濟數據有所反彈，但是當前貿易方面的不確定性正在阻礙經濟成長。央行發布的貨幣政策報告進一步闡明了金融市場發出的各種莫衷一是的信號。

加拿大和美國殖利率曲線的倒掛或許是良性的，但是「卻反映出了人們對成長前景的擔憂，」加拿大央行說。另一方面，「強勁的股價和信用利差的收緊表明，經濟成長勢頭近期內仍會延續。」

圖片：Bloomberg

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