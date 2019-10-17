紐約匯市—美零售銷售黯淡 恐支持降息；脫歐協議在即 英鎊衝上1.28

週三 (16 日) 交易，美國零售銷售數據呈現經濟陰霾，且成了支持 Fed 進一步降息的理由，美元全面下跌。

4:32，美元指數下跌 0.28% 至 97.727。

美國 9 月零售銷售下降，為 7 個月來首次，表明製造業主導的疲弱趨勢可能蔓延至更廣泛的經濟。

MAF 全球外匯駐法蘭克福的策略師 Marc-André Fongern 表示，「美國經濟確實透露出更深度的疲弱，讓 Fed 再次降息益發合理。」

Fed 再過 2 週將召開會議，目前 Fed 官員對於是否進行今年第三度降息仍看法分歧。

Capital Economics 美國高級經濟學家 Michael Pearce 認為，新公布的零售銷售數據支持了經濟成長正在放緩的觀點。

美元兌日圓和瑞士法郎等避險貨幣的損失最明顯。美元兌日圓下跌 0.1%、美元兌瑞士法郎下跌 0.39%。

中美貿易戰的局勢影響投資者的風險偏好，上週中美達成部分貿易協議的消息最初令市場歡呼，但因市場苦等不到協議細節，抑制了熱情。

中美日益緊張的貿易關係大致上有利美元，因為投資者認為在貿易戰期間，美國較其他對手處於優勢。

中國在岸現貨人民幣收在 7.1030 元兌 1 美元，為 10 月 10 日以來最疲弱水準。此前北京當局批評美國議員支持香港抗議活動。

挪威克朗兌美元跌至 2001 年 7 月以來的最低水平 9.119。挪威是石油的主要出口國，對經濟緊張局勢特別敏感。

英國與歐盟似乎已接近脫歐協議，英鎊盤旋在 5 個月高點，但英國強森首相仍需讓英國議會週末批准該協議。如果在 10 月 19 之前未能讓協議獲得批准，強森首相在法律上有義務要求歐盟延期至 10 月 31 日。

週三午盤，英鎊兌美元衝至 1.28 以上，因外媒報導英國脫歐協議的主要障礙已獲消除，即北愛 (DUP) 對新脫歐協議的反對意見已獲克服，英鎊兌美元觸及 5 個月新高 1.2840，但隨後 DUP 黨魁否認此消息。

近時交易，英鎊兌美元仍守住約 0.3% 漲幅，在 1.2835 高點盤旋。