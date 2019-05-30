加拿大央行維持利率不變 在意全球經濟不良前景

加拿大央行週三 (29 日) 決定，連續第 5 次維持利率不變，並持續傳遞近期無需調整利率的信號。央行表示，它將繼續依據數據做出行動，同時特別關注家庭支出、原油市場及全球貿易情況。

加拿大央行自 2017 年中期之後 5 度升息，但自從 2018 年 10 月以來，就保持隔夜利率在 1.75% 不變。

央行指出，近期數據讓他們更相信，在 2018 年底、2019 年初的經濟放緩是暫時性的，不過他們也指出當前經濟前景的不確定性。

加拿大與美國新簽的美墨加協定 (USMCA) 還未正式批准，而全球性問題充斥，包括英國脫歐、以及美國和中國、日本、歐洲之間的貿易折衝。

央行說：「儘管近期貿易衝突的升級，加劇了經濟前景的不確定性，但全球經濟 4 月以來的發展仍符合預期。此外，中國加入的貿易限制，對加拿大出口已產生了直接影響。」

另一方面，央行認為，取消鋼鐵和鋁的關稅以及批准 USMCA 的前景，對加拿大的出口與投資具有積極影響。

央行政策發布後加元走低，美元兌加元上漲 0.22%，至 1.3520，不過加元今年以來仍有 0.54% 的升值。

加拿大去年第 4 季的 GDP 為 0.4%，央行預期今年第 1 季降至 0.3%，主因在於原油價格的下挫，目前油價較去年底的高點跌約 30%。