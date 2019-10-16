富邦金參加APEC研討會 創台灣ESG新里程碑

富邦金控 (2881-TW) 永續經營成就再創新里程碑！該金控受邀參加 APEC 財政部長系列會議之「金融市場之環境、社會及公司治理（ESG）要素研討會」，總經理韓蔚廷於 10 月 12 日 (智利時間) 代表與談，分享富邦金控於 ESG 作法及當今投資人關切之 ESG 議題。這也是首度有台灣企業受邀於 APEC 財政部長會議研討會與談，讓國際社會看到台灣於 ESG 的努力，為台灣永續經營寫下重要新頁。

2019 年 APEC 財政部長會議 (FMM) 10 月 14、15 日於智利聖地牙哥舉行，在此之前，APEC 特別於 10 月 11、12 日舉辦「金融市場之環境、社會及公司治理（ESG）要素研討會」，深入探討當今全球關注的 ESG 議題， APEC 秘書處更主動邀請 ESG 聲譽卓著、連續三年入選道瓊永續指數世界指數 (DJSI World) 成分股的富邦金控參加與談，富邦金控也是此次 APEC 研討會唯一邀請的台灣民間機構。

韓蔚廷於主題為「ESG 如何納入投資分析與決策─投資機構對 ESG 的需求」研討會中擔任與談人，由智利財政部國際金融司司長 Andrés Perez 主持，與談人還包括 Ameris Capital(FIS Ameris) 合夥人 Maria José Montero、Moneda Asset Management 合夥人暨執行長 Alfonso Duval、聯合國環境規劃署金融倡議部 (UNEP FI) 駐智利代表 Carolina López、BlackRock Investment Stewardship(BIS) 美洲部門主管 Ray Cameron。現場與會貴賓約百餘人，包含 APEC 經濟體官員、OECD 等國際組織、國際學術機構及智利當地金融業者等。

在研討會的與談中，韓蔚廷指出，富邦金控以良好的公司治理機制為根基，自 2015 年底展開「永續經營 (ESG) 願景工程」，聚焦五大策略：領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷，對應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 中的 12 項目標。

韓蔚廷表示，富邦金控從金融業的主要業務：投資、授信出發，藉由「領航投資」、「當責授信」兩項策略以金流力量協助各產業落實永續經營。在「領航投資」方面，富邦金控旗下富邦投信 2017 年率先推出台灣第一檔公司治理 ETF，追蹤「台灣公司治理 100 指數」；富邦金控投資策略亦援引聯合國責任投資原則 (Principles for Responsible Investment, PRI)，建立 ESG 投資風險評估；加強投資新藥及生技醫療、綠能及替代能源等產業；同時落實股東行動主義，促進投資標的及委外機構在永續發展上的表現。

而在「當責授信」方面，富邦金控在授信審核評估納入 ESG 因子，ESG 表現佳的企業債信品質較佳，使富邦金控旗下資產品質優於業界水準；積極推動綠色授信業務，支持再生能源、ESCO 及光電系統的專案貸款，及發行、承銷綠債，藉由金流力量引導企業轉型。此外，富邦金控致力接軌國際，台北富邦銀行 2017 年底簽署加入赤道原則，建立永續風險管理框架。此外，2018 年底導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 框架，今年 9 月簽署成為 TCFD 支持者。

韓蔚廷也指出，富邦金控也透過「驅動創新」策略讓金融產品與服務回應社會變遷與需求，而這也是機構投資人最關切的議題。例如：台北富邦銀行與 LINE 合資成立 LINE Bank，共創生活金融；富邦財險與大陸騰訊合資成立微民保代，實現普惠金融；因應氣候變遷造成的極端氣候，富邦產險與政府攜手推動農作物保險、溫度參數水產養殖保險、農業設施颱風洪水險，協助農漁民轉嫁天災風險；富邦人壽推出具外溢效果的保單，鼓勵保戶進行健康管理；針對經濟弱勢，富邦產險及富邦人壽提供微型保險等。

企業經營績效與 ESG 表現高度相關 企業 ESG 績效備受關注

韓蔚廷也提到，從台灣到全球，ESG 領導企業指數表現往往優於大盤，且具有較佳的獲利能力、產品與服務競爭力，顯示企業 ESG 表現和經營績效皆呈高度正相關，也帶動越來越多的企業及投資人關注企業 ESG 表現。

以 MSCI 新興市場 ESG 領導者指數為例，在過去十年間，MSCI 新興市場 ESG 領導者指數，相較 MSCI 新興市場指數，漲幅接近 2 倍。富邦投信公司治理 ETF 所追蹤之「台灣公司治理 100 指數」，自 2015 年 6 月指數發布以來，截至今年 8 月 29 日總報酬率達 44.9%，比台灣整體市場加權指數高出 7.2%。

台灣金融業與產業正向循環共同成長 ESG 成果深獲國際肯定

韓蔚廷表示，台灣金融業發揮金融影響力，與產業正向循環、並肩成長，ESG 的成就卓著。台灣金融業也積極簽署加入赤道原則，目前全球共有 37 個國家、97 家金融機構簽署加入，台灣金融機構簽署家數為亞洲第二高，占亞洲簽署家數 26.6%，僅次於日本。

他最後指出，面對未來更嚴峻的氣候變化影響與更複雜的社會變遷課題，富邦金控將跟隨國際 ESG 發展脈絡持續精進，更希望藉此座談會的分享，與全球企業共同交流，攜手合作，為世界帶來更多正向的改變！

富邦金控致力企業永續經營，深獲國際肯定。在今年 9 月甫公布之 2019 道瓊永續指數評選結果，富邦金控已連續三年入選最高等級「世界指數」成分股，並先後在道瓊永續指數「多元金融服務與資本市場」類別及「保險」類別之世界指數成分股居台灣金控業之首，亦達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股之成就。

此外，富邦金控已連續三年入選 MSCI 永續指數成分股，MSCI ESG Rating 亦再次評選富邦金控為保險業評等 A 級，並連續四年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股 (FTSE4Good Emerging Index)。此次富邦金控受邀於 APEC 財政部長系列會議研討會與談，顯示在 ESG 的投入及成果備受國際矚目，讓富邦金控站上國際舞台為台灣發聲。