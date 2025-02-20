金融業智財標竿！富邦金控連續三次獲TIPS A級驗證 領先佈局綠色商標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 17:43

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經濟部產業發展署 2/20 舉辦「台灣智慧財產管理制度 (TIPS)」授證典禮，富邦金控 (2881-TW) 自 2021 年起已連續三次通過 TIPS「A 級」驗證，顯現富邦金控致力完善品牌管理及強化商標價值的成果，並領先業界佈局綠色商標，展現企業對永續發展的堅定承諾。

經濟部產業發展署自 2005 年起推廣「台灣智慧財產管理規範 (TIPS)」，協助企業強化智慧財產的佈局、保護及運用能力，並建立公平、公正的驗證機制，確保企業具備完善的智慧財產管理能力。自 2020 年起，TIPS 更進一步與「公司治理評鑑機制」接軌，並幫助企業應對全球經貿環境下的智慧財產挑戰。此外，近年來，企業 ESG(環境、社會、治理) 責任受到高度重視，臺灣證券交易所及相關機構亦要求上市櫃公司編制年度企業社會責任報告書，並透過「公司治理評鑑機制」衡量企業經營管理的完善性。智慧財產管理與 ESG 策略的結合已成為企業永續經營的重要指標。

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富邦金控董事長蔡明興表示，為提升品牌價值並強化智慧財產保護，富邦金控自 2021 年導入「台灣智慧財產管理制度 (TIPS)」，積極建立商標管理制度，透過專責部門負責商標管理，逐步推動相關措施，構建集團規模的商標管理機制。這不僅提升消費者對品牌的認識與信賴，也強化企業智財權的保護與員工的品牌認同感。此外，富邦金控於 2021 年發起「Run For Green™」ESG 倡議計劃，將永續理念融入企業發展，在金融與非金融領域發揮正向影響力。富邦金控更領先業界佈局綠色商標，以行動展現對環境永續的承諾，期望透過品牌影響力，帶動產業、環境與社會形成正向循環。

ESG 不僅是企業社會責任的一環，更已深入供應鏈管理及企業經營策略。富邦金控秉持「正向力量 成就可能™」的品牌理念，致力於回饋社會，並提供專業且多元的金融產品與服務。集團旗下主要子公司，包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行 (香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，均在業界保持領先地位。此外，富邦金控自 2015 年起全面推動「永續經營 ESG 願景工程」，2021 年起更聚焦「低碳、數位、激勵與影響」四大 ESG 策略主軸。2022 年，富邦金控正式成為全球百分之百再生能源倡議 (RE100) 會員，並通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查，持續推動永續金融發展。