支付方式改革關鍵是金融監管科技而非區塊鏈

撰文：David Stinson 孫維德

許多發展中國家依賴匯款作為主要收入，許多組織也越發重視匯款問題，科技巨頭臉書高調推出試圖顛覆市場的 Libra 貨幣，其主打穩定貨幣架構，未來對金融產業有何影響，令人關注。

國際匯款不是銀行業的驕傲。照理來說，網際網路與流動的外匯市場，應該可以讓世界每個角落的匯款成本都降到最低。但現實中的流程，卻往往複雜得毫無意義。

許多發展中國家的貨幣流入都大幅仰賴匯款，許多低收入族群也靠匯款維生。像吉爾吉斯、東加、塔吉克、海地、尼泊爾、利比亞這類人口大量外流的國家，GDP 有 25% 以上仰賴匯款。因此，許多國際發展組織都越來越重視匯款問題。

聯合國永續發展目標（Sustainable Develop-ment Goal, SDG）的 10.C，就是希望在 2030 年前，將匯款 200 美元的成本從 2018 年的 14.20 美元，降低至 6 美元。但降低匯款成本引發的稅收問題，已經引燃了嚴重的政治鬥爭。此外，大部分匯款金額低於 200 美元，因此實際成本通常更高。根據世界銀行的統計數據，2018 年全球匯款總額為 6,890 億美元，但不包括數量未知的非正規匯款。如果能讓更多客戶改用正規途徑，全球匯款總額可能會更高。

有許多原因會讓經濟弱勢的人被迫負擔高昂的匯款成本。其中某些問題只出現在發展中國家接收匯款的一方，其他問題則遍布整個銀行業。最近因為臉書高調推出試圖顛覆市場的 Libra 貨幣，許多人開始關注匯款問題。Libra 主打穩定貨幣（stablecoin）架構，以實體存款去保障區塊鏈加密貨幣的價值。但若再細看，就知道 Libra 的真正價值並非區塊鏈設計，而是使用者資料。

匯款方式即將發生變化

匯款的難處不是如何把錢匯入國內，而是如何把金錢以可用的形式交到消費者手中。例如西聯匯款（Western Union）和速匯金（MoneyGram）遇到的障礙就是分行太多，因為這兩家的全球分行超過 80 萬家。擁有 150 年歷史的西聯匯款，到目前為止都沒有明顯受到金融創新浪潮的衝擊，但未來能否維持市場地位仍未可知。

第二個重要因素，則與金融監管直接相關：商業銀行如何「降低風險」（de-risking）。匯款通常都得透過「匯款服務提供者」（Remittance Service Providers, RSPs）執行。這些小型的機構通常位於接收國，並且可能沒有儲存所有客戶資訊所需的基礎設備。於是全球性、區域性、地方性的監管規定，就會讓銀行經常不願意為這些客戶冒險。

第三個因素也與第二個有關。那些想讓當地金融業者遵守規定的措施，目前已經降低了商業競爭。更糟的是，某些郵局和國有銀行，甚至會與特定業者獨家合作，阻止挑戰者進來搶生意。由於這些現象都發生在發展中市場，消費者未必完全知道自己有哪些選項，往往都選擇了傳統方案。

行動支付改善了這個問題。它降低了維持分行的成本，提高了消費者的意識，但還沒有更根本地挑戰 RSPs 的必要性。值得注意的是，雖然加密貨幣、電子錢包、加密交易也像 RSPs 一樣，都是位於銀行與消費者之間的中繼角色，但某些理由依然顯示它們比傳統方法更好。

Libra 應是一種支付方式，而非數位貨幣

臉書一直野心勃勃地想踏入支付領域。它在 2010 年推出了 Facebook Credits，到了 2012 年的營收就已有 16% 源自這種虛擬貨幣。但該系統仰賴其他供應商，而且掌控的支付流程太少，不足以獲利，因此計劃終告失敗。根據臉書發布的「Libra 白皮書」，Libra 的目的則是「打造一個簡單的全球貨幣與金融基礎建設，將權力分散到數十億人手中」。

之所以吸引許多監管機關注意，是因為 Libra 是臉書推出的。歐美兩地的監管機關都越來越不信任大型科技巨頭，主因之一就是巨頭的力量大到可以阻礙自由競爭。臉書可能會把 Libra 和旗下的 WhatsApp、Messenger、Instagram 全都連在一起。但據報導，非營利組織「Libra 協會」（Libra Association）將直接制衡臉書對 Libra 的影響力，該協會正設法在 Libra 上市前至少募集到其他 100 名股東。

矽谷的創新往往都是以「顛覆」既有監管結構，而非顛覆既有科技聞名。例如 Uber 的激進商業模式，就挑戰了整個以地方計程車為主的過時法律體系。Libra 也像 Uber 一樣，想要掙脫反洗錢法（anti-money laundering）這種專門束縛傳統金融服務業的法律。這真的可能嗎？

Libra 的聲明讓世界注意到匯款的問題，而這可能挑戰到全球的反洗錢制度。根據 Veridium 技術長約翰 ‧ 卡拉漢（John Callahan）所述，各國政府之所以一直刻意不講明「認識你的客戶」（KYC）需要檢查哪些東西，就是因為「一旦清楚告訴銀行 KYC 必須具備哪些要素，銀行就再也不會去額外檢查其他東西」。

某些觀察者認為，無論怎麼檢查一定都會有漏網之魚；而且一旦爆出洗錢問題，就可能面臨巨大罰款。滙豐和渣打這些銀行的前車之鑑嚇壞了整個產業，而且諷刺的是，之後風險較低的小額匯款反而變得困難。看來各國政府得把 KYC 要求說得更清楚。

但另一方面，Libra 並不打算正面挑戰既有規則。這種貨幣在檯面下幾乎可以像現金那樣交易，但其他加密貨幣的狀況也差不多。更有趣的是，Libra 跟臉書旗下的電子錢包 Calibra 子公司相連，因此讓臉書更能直接控制 Libra。這既會引起監管機關對個別匯款的關注，也會讓臉書更能利用既有的資料優勢。臉書曾承諾在運用 Calibra 資料之前，一定會先徵詢使用者同意，但碰到收取款項這種重要功能，大品牌的軟體通常都能順利獲得使用者同意。

所以思考 Libra 時，我們應該把它當成「微信支付」，而非「比特幣」。事實上，Calibra 甚至可能願意讓監管機關比現在更清楚貨幣如何流動。Calibra 的負責人大衛 ‧ 馬庫斯（David Marcus）在 7 月的臉書文章中強調，「將讓執法機關與監管機關能夠自己分析區塊鏈上的活動」。目前這些機關遇到的主要障礙之一，就是必須依賴銀行提供可疑活動報告（SARs）。也許這類事情由政府來做會更有效率。

Libra 創出新商機

Libra 的聲明可能代表金融世界將會分成兩塊，一塊由技術驅動，另一塊由投資驅動。Libra 幣可能不適合長期持有。它不會產生利息，而且價值與一籃子貨幣掛鉤，其中每一種貨幣都可能產生波動。如果只是隔夜持倉，或者沒有更合適的選擇，這些波動或許可以接受；但時間一旦拉長可能就不那麼值得了。

某些觀察者注意到，Libra 協會的合作夥伴名單上雖然有一些與支付相關的行業，卻沒有銀行。也許 Libra 想要繞過銀行主導的支付系統。所以問題就是它能否通過監管審查。

如果它成功，下一步可能就是試圖顛覆其他具有大型龍頭的市場。例如 PayPal 收取的交易費就接近 4%，相當於要求每天工作 8 小時的上班族額外做 20 分鐘的白工。Uber 在 2018 年則從信用卡公司那邊收取 430 億美元，其中損失的交易費用可能高達 10 億美元。

支付的概念本身很簡單，但如果要監控資金流動，就一定會增加直接成本，並且會降低競爭。也許科技業最擅長解決這類問題，但有效的解方不會是讓權力更分散，而是與金融監管機關的合作方式變得更精簡。如果從科技業的點子衍生出的解決方案，可以在全球最落後的市場成功實施，之後就可能繼續推廣到其他市場。（本文作者為台灣金融研訓院特聘外籍研究員；譯者為劉維人）

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來源：《台灣銀行家》 2019 年 10 月

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