加拿大央行考慮發行數位貨幣

科技媒體《The Logic》獲悉，加拿大央行（Bank of Canada）目前正在考慮發行央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），以助其抵抗來自「加密貨幣的威脅」，同時亦能掌握民眾的消費信息。

加拿大央行日前召開題為「下一代中央銀行貨幣」的內部說明會，專為央行行長 Stephen Poloz 及央行董事會提供有關數位貨幣的詳細見解。據介紹，這款央行數位貨幣初期將於硬幣和紙鈔共存，直到被廣泛使用後，最終將能完全取代傳統形式的貨幣。

報導稱，這次說明會的報告是由央行行長 Stephen Poloz 的數位貨幣研究顧問 Stephen Murchison 編寫，當中提到，同樣作為央行擔保的資產，央行數位貨幣將會帶來「相等的益處」，以及可堪比「無線、電子支付的便利和安全性」，並強調，「我們必須保有創新能量，才不至於被踢出局」。

報告另提到，央行數位貨幣將能收集到比現金更多的民眾消費信息，並可以跟警方或稅務機關共享。對此，加拿大央行發言人 Louise Egan 回應稱，「銀行尚未決定是否發行數位貨幣，而至於警察和稅務機關共享信息的問題，目前由銀行研究專員進行評估」。

據了解，加拿大央行最早於 2013 年便開始研究數位貨幣，當時致力探索「電子貨幣的前沿領域：現金的數位替代品及其對央行的影響」。隨著加密貨幣的衝擊逐漸逼近， Stephen Murchison 再於去年 10 月發表報告，內容詳細闡述「加密貨幣將如何破壞全球金融體系的穩定性」，以及「各國央行應採取何種措施來避免這種情況發生」。

然而，自報告發布以來，Facebook 已經宣布推出 Libra 的計劃；中國也隨之表示 「數位人民幣呼之欲出」；國際清算銀行攜同瑞士中央銀行上週開始探索使用數位貨幣進行交易；瑞典和新加坡也都正在進行相關研究。相較之下，加拿大央行近數個月以來，卻甚少針對數位貨幣相關事宜對外表態，就連各國監管機構爭相評擊的 Libra，加拿大央行也僅在接受採訪時表示，「將監視 Libra 對金融系統的潛在風險」，但仍未具體說明任何疑慮。

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