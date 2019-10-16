Libra協會確定五人董事會名單 成員亦正式簽署協會章程

由 Facebook 主導的管理組織 Libra 協會 (Libra Association)14 日在瑞士日內瓦舉行成立大會，在選出五名成員組成的董事會後，承諾進一步推動加密貨幣 Libra 的發展，甩開包括 Visa、Mastercard、eBay、以及線上訂房網站業者 Booking Holding 等多家創始成員相繼退出參與的陰霾。

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Libra 協會的溝通與政策負責人 Dante Disparte 表示：「這是一種修正，不是挫敗。」即使協會目前剩下 22 名成員，他們仍如期在日內瓦舉行了成立大會。

在 Libra 協會正試圖將數位貨幣引入主流商業運用之際，其他包括 Priceline、Kayak 與 Booking.com 在 14 日也選擇退出該組織。此前，從美國到歐洲的政治人士與監管當局都對 Libra 可能引發全球金融動盪的風險，以及可能侵害使用者隱私、促進洗錢行為等弊處提出警告。

根據 Libra 協會提供的記事文件，成員們在日內瓦的會議上同意該組織的臨時章程，章程依據瑞士的法律制定管理組織的方式。多數的決定將需要經過 Libra 管理委員會的多數投票同意，至於變更成員資格或準備金管理則需要超過三分之二的多數同意。

Libra 協會也選出五人來擔任董事，包括 Facebook 的加密貨幣計畫負責主管 David Marcus、以及來自支付業者 PayU 的法務長 Patrick Ellis、創投公司 Andreessen Horowitz 的合夥人 Katie Haun、區塊鏈業者 Xapo Holdings 執行長 Wences Cesares 與非營利組織 Kiva Microfunds 的策略長 Matthew Davie。

Libra 協會目前仍留下的知名成員包括歐洲電信集團 Vodafone Group、叫車業者 Uber 以及 Lyft。但唯一留下的支付業者是總部位於荷蘭的 PayU，根據其網站，該公司並未在美國、加拿大，或非洲和中東的大部分地區營運業務。

主要金融業者退出協會，代表 Facebook 無法再依靠全球性大企業來協助消費者他們的貨幣轉換為 Libra 並促成交易。這代表 Libra 關於努力說服監管機構與政治人士相信其代幣的安全性遭遇新阻礙。

不過，Libra 協會 14 日表示，仍有 1,500 多家企業或機構表示有興趣參與計畫，其中 180 家符合該組織的會員資格標準。

Facebook 是在今年夏季時宣布要打造一款加密貨幣，願景是能讓全世界沒有銀行帳戶的個人使用。不過這項計畫立即招致全球金融監管機構和決策者的反對。法國上個月矢言封殺 Libra 在歐洲運作，而英國央行也為 Libra 設下推出前的高度障礙。美國聯準會主席 Jerome Powell 也表示，在減緩疑慮前，不應進一步推動 Libra 計畫。

目前不清楚 Libra 何時會真正推出。儘管 Facebook 起初的目標是在 2020 年年初發布，但執行長 Zuckerberg 在 9 月時指出，這項計畫可能要花費數年才能推出。另外從技術面來看，Facebook 迄今對打造 Libra 的進展也一直維持保密。

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