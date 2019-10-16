[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/15 108/10/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39980 10.40510 -0.00530 -0.05094 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11500 10.12010 -0.00510 -0.05039 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.47090 10.47670 -0.00580 -0.05536 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19440 10.19970 -0.00530 -0.05196 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11590 10.12660 -0.01070 -0.10566 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25090 10.25860 -0.00770 -0.07506 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.10800 10.11740 -0.00940 -0.09291 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14720 10.13920 0.00800 0.07890 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85000 9.86220 -0.01220 -0.12370 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84990 9.86220 -0.01230 -0.12472 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84160 9.84630 -0.00470 -0.04773 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84030 9.84590 -0.00560 -0.05688 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04460 10.04840 -0.00380 -0.03782 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04520 10.04870 -0.00350 -0.03483 大華銀多元特別收益平衡基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.85060 10.84770 0.00290 0.02673 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.64790 10.64520 0.00270 0.02536 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75350 10.75120 0.00230 0.02139 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.64120 10.63900 0.00220 0.02068 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.09000 21.54000 0.55000 2.55339 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.75000 21.61000 1.14000 5.27534 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.77650 38.76340 0.01310 0.03379 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94880 9.94650 0.00230 0.02312 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.52840 10.52370 0.00470 0.04466 中國信託台灣活力基金 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30430 10.39340 -0.08910 -0.85727 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.02950 10.09410 -0.06460 -0.63998 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.89010 8.94740 -0.05730 -0.64041 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.49150 10.48040 0.01110 0.10591 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27180 9.26190 0.00990 0.10689 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.20760 11.32800 -0.12040 -1.06285 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.44750 9.54900 -0.10150 -1.06294 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06400 10.96430 0.09970 0.90931 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.58620 9.49980 0.08640 0.90949 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.25420 47.18970 -0.93550 -1.98242 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.66910 47.52690 -0.85780 -1.80487 中國信託智能運動基金-台幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05050 11.05030 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.32440 10.41660 -0.09220 -0.88513 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41570 9.49970 -0.08400 -0.88424 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70550 10.73180 -0.02630 -0.24507 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76360 9.78770 -0.02410 -0.24623 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.93800 44.76300 -0.82500 -1.84304 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.25970 45.03840 -0.77870 -1.72897 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.51870 45.15590 -0.63720 -1.41111 元大2001基金 69.34000 69.16000 0.18000 0.26027 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.72550 47.64500 -0.91950 -1.92990 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.82940 45.46890 -0.63950 -1.40646 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.24000 20.58000 0.66000 3.20700 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78090 11.77680 0.00410 0.03481 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48790 10.46130 0.02660 0.25427 元大上證50基金 33.40000 33.39000 0.01000 0.02995 元大大中華TMT基金-人民幣 11.62000 11.19000 0.43000 3.84272 元大大中華TMT基金-新台幣 10.01000 9.61000 0.40000 4.16233 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.30000 13.03000 0.27000 2.07214 元大大中華價值指數基金-美元 12.11900 11.76100 0.35800 3.04396 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.24400 15.88100 0.36300 2.28575 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.64200 11.43800 0.20400 1.78353 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.81900 10.60700 0.21200 1.99868 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 2.99000 0.04000 1.33779 元大中國平衡基金-新台幣 13.07000 12.89000 0.18000 1.39643 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.93880 44.79960 0.13920 0.31072 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11410 11.19910 -0.08500 -0.75899 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09080 10.16790 -0.07710 -0.75827 元大中國機會債券基金-新台幣 9.87600 9.92970 -0.05370 -0.54080 元大巴西指數基金 6.78900 6.66700 0.12200 1.82991 元大日經225基金 28.30000 27.40000 0.90000 3.28467 元大台商收成基金 23.58000 23.50000 0.08000 0.34043 元大台灣50單日反向1倍基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 元大台灣50單日正向2倍基金 44.94000 44.61000 0.33000 0.73974 元大台灣中型100基金 34.75000 34.71000 0.04000 0.11524 元大台灣加權股價指數基金 27.20200 27.07400 0.12800 0.47278 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 元大台灣卓越50基金 87.84000 87.34000 0.50000 0.57248 元大台灣金融基金 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.26000 32.22000 0.04000 0.12415 元大台灣高股息基金 28.41000 28.45000 -0.04000 -0.14060 元大台灣電子科技基金 39.59000 39.37000 0.22000 0.55880 元大全球ETF成長組合基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.93000 -0.06000 -0.40188 元大全球人工智慧ETF基金 23.47000 23.07000 0.40000 1.73385 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689 元大全球不動產證券化基金-美元 12.75600 12.67500 0.08100 0.63905 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.47000 -0.03000 -0.46368 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.97000 -0.01000 -0.14347 元大全球股票入息基金-美元配息 8.25400 8.08300 0.17100 2.11555 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.18000 0.15000 1.13809 元大全球農業商機基金 17.45000 17.36000 0.09000 0.51843 元大印尼指數基金 9.05700 8.92500 0.13200 1.47899 元大印度指數基金 9.43500 9.43800 -0.00300 -0.03179 元大印度基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 元大多多基金 18.63000 18.61000 0.02000 0.10747 元大多福基金 55.98000 56.03000 -0.05000 -0.08924 元大亞太成長基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34380 9.39010 -0.04630 -0.49307 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.42370 7.46050 -0.03680 -0.49326 元大卓越基金 43.87000 43.70000 0.17000 0.38902 元大店頭基金 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53440 10.53090 0.00350 0.03324 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.76910 9.81800 -0.04890 -0.49806 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.27130 32.54480 -0.27350 -0.84038 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.41250 45.55820 -1.14570 -2.51481 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.60460 15.35690 0.24770 1.61296 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.47400 26.45830 -0.98430 -3.72019 元大美國政府7至10年期債券基金 42.41580 43.10240 -0.68660 -1.59295 元大高科技基金 21.91000 21.86000 0.05000 0.22873 元大得利貨幣市場基金 16.35160 16.35140 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05090 12.05080 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 元大富櫃50基金 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 元大華夏中小基金 7.57000 7.34000 0.23000 3.13351 元大新中國基金-人民幣 10.62000 10.15000 0.47000 4.63054 元大新中國基金-美元 9.68900 9.17300 0.51600 5.62520 元大新中國基金-新台幣 9.58000 9.14000 0.44000 4.81400 元大新主流基金 27.16000 27.12000 0.04000 0.14749 元大新東協平衡基金-美元 9.35600 9.26200 0.09400 1.01490 元大新東協平衡基金-新台幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.16660 11.23060 -0.06400 -0.56987 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01690 9.97740 0.03950 0.39589 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.40120 11.44150 -0.04030 -0.35223 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.25990 9.29270 -0.03280 -0.35297 元大新興亞洲基金 10.93000 10.75000 0.18000 1.67442 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.83320 9.81020 0.02300 0.23445 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.11200 9.09070 0.02130 0.23431 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.03300 10.08480 -0.05180 -0.51364 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31180 9.35980 -0.04800 -0.51283 元大萬泰貨幣市場基金 15.18670 15.18640 0.00030 0.00198 元大經貿基金 39.10000 39.14000 -0.04000 -0.10220 元大實質多重資產基金-人民幣 9.23000 9.32000 -0.09000 -0.96567 元大實質多重資產基金-美元 8.26400 8.26000 0.00400 0.04843 元大實質多重資產基金-新台幣 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 元大滬深300單日反向1倍基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 19.13000 19.11000 0.02000 0.10466 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.41000 21.31000 0.10000 0.46926 元大摩臺基金 41.01000 40.79000 0.22000 0.53935 元大標普500基金 27.60000 27.35000 0.25000 0.91408 元大標普500單日反向1倍基金 12.04000 12.26000 -0.22000 -1.79445 元大標普500單日正向2倍基金 36.07000 35.05000 1.02000 2.91013 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.86000 20.83000 0.03000 0.14402 元大標智滬深300基金 18.22000 18.29000 -0.07000 -0.38272 元大歐洲50基金 25.95000 25.26000 0.69000 2.73159 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.93510 8.91450 0.02060 0.23108 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31200 10.31190 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.61000 16.58000 0.03000 0.18094 日盛上選基金(A類型) 38.67000 38.51000 0.16000 0.41548 日盛上選基金(I類型) 38.67000 38.51000 0.16000 0.41548 日盛小而美基金 20.28000 20.23000 0.05000 0.24716 日盛中國內需動力基金 9.84000 9.57000 0.27000 2.82132 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.48780 12.51140 -0.02360 -0.18863 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85520 9.87390 -0.01870 -0.18939 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62980 12.59220 0.03760 0.29860 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96260 9.93300 0.02960 0.29800 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.29580 11.31690 -0.02110 -0.18645 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89350 8.91010 -0.01660 -0.18631 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.46000 11.17000 0.29000 2.59624 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.61000 10.24000 0.37000 3.61328 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.89000 10.58000 0.31000 2.93006 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.99000 10.82000 0.17000 1.57116 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.55000 10.29000 0.26000 2.52672 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.36000 0.18000 1.73745 日盛日盛基金 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 日盛全球抗暖化基金 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 日盛全球智能車基金(美元) 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55380 2.55720 -0.00340 -0.13296 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65780 1.66000 -0.00220 -0.13253 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39120 0.38980 0.00140 0.35916 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25450 0.25360 0.00090 0.35489 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76020 12.77200 -0.01180 -0.09239 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.17760 8.18520 -0.00760 -0.09285 日盛亞洲機會基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020 日盛首選基金 19.29000 19.21000 0.08000 0.41645 日盛高科技基金 20.18000 20.14000 0.04000 0.19861 日盛貨幣市場基金 14.85960 14.85940 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 46.05000 45.77000 0.28000 0.61175 日盛精選五虎基金 39.01000 38.85000 0.16000 0.41184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56820 13.56800 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 35.64000 35.57000 0.07000 0.19680 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.72000 9.15000 0.57000 6.22951 台新MSCI中國基金 19.55000 19.05000 0.50000 2.62467 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.84000 19.62000 0.22000 1.12130 台新大眾貨幣市場基金 14.24510 14.24490 0.00020 0.00140 台新中國通基金 52.03000 51.82000 0.21000 0.40525 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59070 0.57050 0.02020 3.54075 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.05000 17.56800 0.48200 2.74362 台新中國精選中小基金-美元 0.34230 0.33030 0.01200 3.63306 台新中國精選中小基金-新台幣 10.12000 9.83000 0.29000 2.95015 台新主流基金 26.33000 26.39000 -0.06000 -0.22736 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.47000 24.70000 -0.23000 -0.93117 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80440 0.80570 -0.00130 -0.16135 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.17000 17.33000 -0.16000 -0.92325 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56310 0.56410 -0.00100 -0.17727 台新台灣中小基金 40.26000 40.26000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.23890 11.43800 -0.19910 -1.74069 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14230 10.22820 -0.08590 -0.83983 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.62000 -0.15000 -1.55925 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.81520 11.91450 -0.09930 -0.83344 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.07000 11.25000 -0.18000 -1.60000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01690 9.97030 0.04660 0.46739 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28760 11.23510 0.05250 0.46729 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 台新印度基金 14.26000 14.34000 -0.08000 -0.55788 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55570 8.55140 0.00430 0.05028 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28460 0.28230 0.00230 0.81474 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.69020 12.68390 0.00630 0.04967 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41710 0.41370 0.00340 0.82185 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.58000 38.59000 -0.01000 -0.02591 台新真吉利貨幣市場基金 11.14300 11.14290 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.80880 33.66610 0.14270 0.42387 台新智慧生活基金-美元 10.56820 10.41700 0.15120 1.45147 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08850 8.01900 0.06950 0.86669 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20940 8.19990 0.00950 0.11586 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.27810 9.19830 0.07980 0.86755 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42740 9.41650 0.01090 0.11575 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53500 11.49400 0.04100 0.35671 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37080 0.36670 0.00410 1.11808 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10500 8.07610 0.02890 0.35785 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27520 0.27220 0.00300 1.10213 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.22000 0.05000 0.95785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.03110 43.81400 -0.78290 -1.78687 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.22640 43.01540 -0.78900 -1.83423 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.53620 39.90280 -0.36660 -0.91873 永豐20年期以上美國公債ETF基金 39.15790 40.19420 -1.03630 -2.57823 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.44820 38.43270 0.01550 0.04033 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.42840 11.42480 0.00360 0.03151 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82990 9.80060 0.02930 0.29896 永豐中小基金 56.96000 56.84000 0.12000 0.21112 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83320 1.84230 -0.00910 -0.49395 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59350 2.60630 -0.01280 -0.49112 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.05380 8.07200 -0.01820 -0.22547 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04070 11.06570 -0.02500 -0.22592 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.15000 5.03000 0.12000 2.38569 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.31000 21.75000 0.56000 2.57471 永豐主流品牌基金 19.05000 18.68000 0.37000 1.98073 永豐永豐基金 35.33000 35.37000 -0.04000 -0.11309 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.94090 8.94680 -0.00590 -0.06595 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53210 9.53870 -0.00660 -0.06919 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.72310 8.78530 -0.06220 -0.70800 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.30340 9.36970 -0.06630 -0.70760 永豐亞洲民生消費基金 11.68000 11.52000 0.16000 1.38889 永豐南非幣2021保本基金 14.35290 14.33970 0.01320 0.09205 永豐美國大型500股票ETF基金 19.61000 19.45000 0.16000 0.82262 永豐貨幣市場基金 13.95960 13.95940 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16660 2.18140 -0.01480 -0.67846 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70840 2.72700 -0.01860 -0.68207 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66730 7.69930 -0.03200 -0.41562 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.87620 10.92150 -0.04530 -0.41478 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02060 7.05850 -0.03790 -0.53694 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38680 11.44820 -0.06140 -0.53633 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.71000 10.44000 0.27000 2.58621 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.23000 7.94000 0.29000 3.65239 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.73000 18.19000 0.54000 2.96866 永豐臺灣加權ETF基金 57.09000 56.88000 0.21000 0.36920 永豐領航科技基金 41.95000 42.02000 -0.07000 -0.16659 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 9.89000 0.22000 2.22447 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.35000 10.09000 0.26000 2.57681 永豐趨勢平衡基金 44.99000 44.97000 0.02000 0.04447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96730 11.96650 0.00080 0.00669 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.26000 11.12000 0.14000 1.25899 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.46000 15.13000 0.33000 2.18110 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.60000 19.14000 0.46000 2.40334 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.72000 19.16000 0.56000 2.92276 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04940 10.08980 -0.04040 -0.40040 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04940 10.08980 -0.04040 -0.40040 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.95150 9.97890 -0.02740 -0.27458 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.95150 9.97890 -0.02740 -0.27458 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21370 10.25910 -0.04540 -0.44253 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21360 10.25900 -0.04540 -0.44254 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04040 10.06940 -0.02900 -0.28800 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04040 10.06940 -0.02900 -0.28800 兆豐國際生命科學基金 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126 兆豐國際全球基金 30.78000 30.43000 0.35000 1.15018 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54450 10.54120 0.00330 0.03131 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13980 10.18610 -0.04630 -0.45454 兆豐國際國民基金 24.30000 24.23000 0.07000 0.28890 兆豐國際第一基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.66880 10.71390 -0.04510 -0.42095 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.09150 8.12560 -0.03410 -0.41966 兆豐國際萬全基金 22.07000 22.08000 -0.01000 -0.04529 兆豐國際電子基金 28.42000 28.39000 0.03000 0.10567 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.33000 23.26000 0.07000 0.30095 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 兆豐國際豐台灣基金 38.17000 38.12000 0.05000 0.13116 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57570 12.57550 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.68000 9.53000 0.15000 1.57398 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.76190 9.81090 -0.04900 -0.49944 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81430 9.85690 -0.04260 -0.43218 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.72840 9.82990 -0.10150 -1.03256 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81190 9.85970 -0.04780 -0.48480 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.94310 9.98060 -0.03750 -0.37573 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.76220 9.81120 -0.04900 -0.49943 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81640 9.85900 -0.04260 -0.43209 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.73620 9.83780 -0.10160 -1.03275 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.81620 9.86410 -0.04790 -0.48560 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.95100 9.98850 -0.03750 -0.37543 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.96310 10.98600 -0.02290 -0.20845 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66730 10.68940 -0.02210 -0.20675 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.94000 10.96360 -0.02360 -0.21526 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53260 10.55460 -0.02200 -0.20844 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73320 10.75540 -0.02220 -0.20641 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66610 10.68910 -0.02300 -0.21517 合庫台灣基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 合庫全球高收益債券基金A類型 11.65510 11.69320 -0.03810 -0.32583 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.81320 12.80300 0.01020 0.07967 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.39350 11.38310 0.01040 0.09136 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.16010 12.15060 0.00950 0.07819 合庫全球高收益債券基金B類型 7.99320 8.01930 -0.02610 -0.32546 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35240 9.34500 0.00740 0.07919 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08110 9.07280 0.00830 0.09148 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.71860 8.71260 0.00600 0.06887 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20220 9.19380 0.00840 0.09137 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.16000 0.20000 1.79211 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.02000 0.18000 1.79641 合庫全球新興市場基金 9.09000 8.92000 0.17000 1.90583 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 合庫貨幣市場基金 10.18740 10.18730 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93190 9.93380 -0.00190 -0.01913 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33900 10.33620 0.00280 0.02709 合庫新興多重收益基金A類型 10.45110 10.49970 -0.04860 -0.46287 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12540 12.12560 -0.00020 -0.00165 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.50020 15.49280 0.00740 0.04776 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60640 8.60060 0.00580 0.06744 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45370 9.45520 -0.00150 -0.01586 合庫新興多重收益基金B類型 7.75160 7.78760 -0.03600 -0.46227 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58130 8.58160 -0.00030 -0.00350 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50900 10.50020 0.00880 0.08381 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.20000 11.97000 0.23000 1.92147 安本標準兩岸價值基金 美元 11.67000 11.33000 0.34000 3.00088 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.69000 11.44000 0.25000 2.18531 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19530 10.19680 -0.00150 -0.01471 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17380 10.16850 0.00530 0.05212 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.64890 9.65020 -0.00130 -0.01347 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15170 10.15220 -0.00050 -0.00493 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28720 10.28870 -0.00150 -0.01458 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25940 10.25400 0.00540 0.05266 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.71470 9.71600 -0.00130 -0.01338 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22010 10.22060 -0.00050 -0.00489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27370 11.27310 0.00060 0.00532 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86540 9.76010 0.10530 1.07888 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68000 9.64860 0.03140 0.32544 安聯中國東協基金 14.75000 14.56000 0.19000 1.30495 安聯中國策略基金-美元 13.07000 12.54000 0.53000 4.22648 安聯中國策略基金-新臺幣 16.86000 16.30000 0.56000 3.43558 安聯中華新思路基金-人民幣 16.88000 16.40000 0.48000 2.92683 安聯中華新思路基金-美元 15.29000 14.70000 0.59000 4.01361 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.25000 13.80000 0.45000 3.26087 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.22000 35.95000 0.27000 0.75104 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 安聯台灣科技基金 58.22000 58.00000 0.22000 0.37931 安聯台灣貨幣市場基金 12.56590 12.56570 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 41.32000 41.26000 0.06000 0.14542 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85140 10.88020 -0.02880 -0.26470 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.85730 15.93450 -0.07720 -0.48448 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80490 9.85260 -0.04770 -0.48414 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.91840 9.96600 -0.04760 -0.47762 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 安聯四季成長組合基金-美元 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.27980 13.34010 -0.06030 -0.45202 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85280 10.88710 -0.03430 -0.31505 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.86690 12.92080 -0.05390 -0.41716 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50080 9.54300 -0.04220 -0.44221 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.44420 9.47400 -0.02980 -0.31455 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94020 8.97770 -0.03750 -0.41770 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15030 10.19680 -0.04650 -0.45603 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.88200 9.95980 -0.07780 -0.78114 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.12550 10.16790 -0.04240 -0.41700 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51190 12.51620 -0.00430 -0.03436 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32360 11.31740 0.00620 0.05478 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90840 10.91070 -0.00230 -0.02108 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.48050 8.48290 -0.00240 -0.02829 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.35490 8.35030 0.00460 0.05509 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.02230 8.02400 -0.00170 -0.02119 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.09880 10.10140 -0.00260 -0.02574 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.96970 9.97180 -0.00210 -0.02106 安聯全球人口趨勢基金 11.88000 11.77000 0.11000 0.93458 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.32000 8.11000 0.21000 2.58940 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.10000 30.55000 0.55000 1.80033 安聯全球油礦金趨勢基金 7.48000 7.38000 0.10000 1.35501 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.53950 12.58910 -0.04960 -0.39399 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54390 10.58570 -0.04180 -0.39487 安聯全球新興市場基金 16.56000 16.37000 0.19000 1.16066 安聯全球農金趨勢基金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 安聯亞洲動態策略基金 22.04000 21.70000 0.34000 1.56682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.42500 92.35110 0.07390 0.08002 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.53050 13.47970 0.05080 0.37686 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.12540 69.05130 0.07410 0.10731 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99120 9.95370 0.03750 0.37674 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79390 2.80540 -0.01150 -0.40992 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89900 10.92530 -0.02630 -0.24073 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33730 2.35510 -0.01780 -0.75581 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72210 8.74880 -0.02670 -0.30518 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25580 10.31740 -0.06160 -0.59705 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36800 10.35050 0.01750 0.16907 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.89460 10.88100 0.01360 0.12499 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31290 10.29650 0.01640 0.15928 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32940 10.31340 0.01600 0.15514 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05710 10.11760 -0.06050 -0.59797 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10860 10.09070 0.01790 0.17739 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.46570 10.44830 0.01740 0.16653 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11010 10.09400 0.01610 0.15950 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14400 10.12820 0.01580 0.15600 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.17200 10.15460 0.01740 0.17135 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38870 10.37700 0.01170 0.11275 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.14580 10.12810 0.01770 0.17476 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.03520 10.02360 0.01160 0.11573 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06270 10.04460 0.01810 0.18020 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.11720 10.10050 0.01670 0.16534 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04450 10.02710 0.01740 0.17353 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98530 9.97370 0.01160 0.11631 宏利台灣動力基金A類型 33.24000 33.18000 0.06000 0.18083 宏利台灣動力基金I類型 33.24000 33.18000 0.06000 0.18083 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98330 9.97800 0.00530 0.05312 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97260 9.96730 0.00530 0.05317 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.05740 10.04650 0.01090 0.10850 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.98120 9.97450 0.00670 0.06717 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01080 9.89310 0.11770 1.18972 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75630 9.71500 0.04130 0.42512 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48720 7.39910 0.08810 1.19069 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.37780 7.32760 0.05020 0.68508 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661 宏利全球債券組合基金 13.72820 13.77050 -0.04230 -0.30718 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02420 3.02970 -0.00550 -0.18154 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43150 12.47800 -0.04650 -0.37266 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88330 8.92080 -0.03750 -0.42037 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62040 2.64620 -0.02580 -0.97498 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.33910 11.44420 -0.10510 -0.91837 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31620 3.26520 0.05100 1.56193 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54160 0.53290 0.00870 1.63258 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.13000 14.93000 0.20000 1.33958 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46800 12.43370 0.03430 0.27586 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.02920 10.97560 0.05360 0.48836 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47910 10.45400 0.02510 0.24010 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71410 8.66970 0.04440 0.51213 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34050 8.30000 0.04050 0.48795 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14530 8.12570 0.01960 0.24121 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.34130 8.30080 0.04050 0.48790 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01870 3.00570 0.01300 0.43251 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43300 0.43150 0.00150 0.34762 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93070 12.92200 0.00870 0.06733 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98490 0.98150 0.00340 0.34641 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32170 7.31550 0.00620 0.08475 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05420 2.04600 0.00820 0.40078 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29580 0.29470 0.00110 0.37326 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89560 8.88830 0.00730 0.08213 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32460 0.32360 0.00100 0.30902 宏利萬利貨幣市場基金 13.70200 13.70190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.40000 0.07000 2.91667 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.12000 10.83000 0.29000 2.67775 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.41000 27.38000 0.03000 0.10957 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.41000 27.38000 0.03000 0.10957 宏利澳幣保本基金 12.73450 12.73790 -0.00340 -0.02669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.10000 9.90000 0.20000 2.02020 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.53000 11.39000 0.14000 1.22915 貝萊德新台幣基金 12.98370 12.98360 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.91000 28.76000 0.15000 0.52156 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46230 11.45170 0.01060 0.09256 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84820 9.82090 0.02730 0.27798 保德信大中華基金-人民幣 10.85000 10.54000 0.31000 2.94118 保德信大中華基金-美元 10.43000 10.03000 0.40000 3.98804 保德信大中華基金-新台幣 30.81000 29.84000 0.97000 3.25067 保德信中小型股基金 56.63000 55.90000 0.73000 1.30590 保德信中國中小基金-人民幣 9.87000 9.48000 0.39000 4.11392 保德信中國中小基金-美元 9.25000 8.80000 0.45000 5.11364 保德信中國中小基金-新臺幣 8.87000 8.50000 0.37000 4.35294 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.03420 9.93840 0.09580 0.96394 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07090 9.99640 0.07450 0.74527 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.15630 10.05920 0.09710 0.96529 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.31800 11.20980 0.10820 0.96523 保德信中國品牌基金-人民幣 10.85000 10.44000 0.41000 3.92720 保德信中國品牌基金-美元 10.82000 10.42000 0.40000 3.83877 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.68000 11.24000 0.44000 3.91459 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.73000 27.47000 0.26000 0.94649 保德信全球消費商機基金 19.15000 19.11000 0.04000 0.20931 保德信全球基礎建設基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945 保德信全球資源基金 6.89000 6.79000 0.10000 1.47275 保德信全球醫療生化基金-美元 9.32000 9.06000 0.26000 2.86976 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.69000 30.05000 0.64000 2.12978 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68440 9.63140 0.05300 0.55028 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.91170 10.85410 0.05760 0.53068 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12630 9.14630 -0.02000 -0.21867 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.26970 10.29210 -0.02240 -0.21764 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.10530 8.13600 -0.03070 -0.37734 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25120 11.29390 -0.04270 -0.37808 保德信亞太基金 19.86000 19.50000 0.36000 1.84615 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.62800 8.71830 -0.09030 -1.03575 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05620 12.18230 -0.12610 -1.03511 保德信店頭市場基金 40.48000 39.98000 0.50000 1.25063 保德信拉丁美洲基金 6.91000 6.79000 0.12000 1.76730 保德信金平衡基金 32.17000 32.07000 0.10000 0.31182 保德信金滿意基金 45.43000 45.29000 0.14000 0.30912 保德信科技島基金 30.34000 30.22000 0.12000 0.39709 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信高成長基金 107.26000 106.28000 0.98000 0.92209 保德信貨幣市場基金 15.86300 15.86280 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65010 10.52780 0.12230 1.16169 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75020 10.70660 0.04360 0.40723 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.05230 10.99250 0.05980 0.54401 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.44600 10.46740 -0.02140 -0.20444 保德信新世紀基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10700 8.13820 -0.03120 -0.38338 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.35870 10.38980 -0.03110 -0.29933 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.64460 11.68950 -0.04490 -0.38411 保德信新興趨勢組合基金 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 保德信瑞騰基金 15.66450 15.66370 0.00080 0.00511 保德信歐洲組合基金 10.08000 9.89000 0.19000 1.92113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55580 9.53870 0.01710 0.17927 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.19120 10.17290 0.01830 0.17989 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.42750 9.44650 -0.01900 -0.20113 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77590 9.80130 -0.02540 -0.25915 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.65590 9.67510 -0.01920 -0.19845 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21080 10.23050 -0.01970 -0.19256 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53670 9.53260 0.00410 0.04301 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98520 9.98090 0.00430 0.04308 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.16740 10.20720 -0.03980 -0.38992 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87130 9.86850 0.00280 0.02837 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39220 10.38920 0.00300 0.02888 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.83520 9.80670 0.02850 0.29062 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25960 10.22990 0.02970 0.29033 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84800 9.84710 0.00090 0.00914 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51190 10.52020 -0.00830 -0.07890 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.73940 9.72400 0.01540 0.15837 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22770 10.21150 0.01620 0.15864 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.98270 10.03150 -0.04880 -0.48647 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.98630 10.03530 -0.04900 -0.48828 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.29090 10.32900 -0.03810 -0.36886 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.95280 9.97370 -0.02090 -0.20955 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.95360 9.97450 -0.02090 -0.20953 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.26100 10.29130 -0.03030 -0.29442 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32440 10.37410 -0.04970 -0.47908 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02520 10.04820 -0.02300 -0.22890 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98380 10.01760 -0.03380 -0.33741 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48590 10.52310 -0.03720 -0.35351 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08780 10.12480 -0.03700 -0.36544 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.92720 10.97160 -0.04440 -0.40468 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01060 10.01850 -0.00790 -0.07885 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41400 10.42230 -0.00830 -0.07964 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50920 10.57060 -0.06140 -0.58086 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.53110 10.56590 -0.03480 -0.32936 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.41420 10.52710 -0.11290 -1.07247 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.03440 10.08680 -0.05240 -0.51949 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03760 10.09020 -0.05260 -0.52130 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.00370 10.10270 -0.09900 -0.97994 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.00730 10.10120 -0.09390 -0.92959 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.04020 10.06000 -0.01980 -0.19682 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04140 10.06130 -0.01990 -0.19779 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.04300 10.07770 -0.03470 -0.34432 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.04350 10.07820 -0.03470 -0.34431 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09930 10.14870 -0.04940 -0.48676 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22090 10.26990 -0.04900 -0.47712 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16360 10.21710 -0.05350 -0.52363 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52700 10.58910 -0.06210 -0.58645 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.91740 9.93710 -0.01970 -0.19825 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.11330 10.13330 -0.02000 -0.19737 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96530 1.97300 -0.00770 -0.39027 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85010 2.86080 -0.01070 -0.37402 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28880 0.28840 0.00040 0.13870 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45770 0.45710 0.00060 0.13126 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.12920 8.14810 -0.01890 -0.23196 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00810 12.04000 -0.03190 -0.26495 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72560 9.77170 -0.04610 -0.47177 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.51450 12.57610 -0.06160 -0.48982 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63180 8.63660 -0.00480 -0.05558 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14950 11.15570 -0.00620 -0.05558 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62080 10.63650 -0.01570 -0.14760 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33060 10.38570 -0.05510 -0.53054 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.41000 20.35000 0.06000 0.29484 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4741.49000 4726.33000 15.16000 0.32076 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11920 10.11510 0.00410 0.04053 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09650 11.09200 0.00450 0.04057 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94930 9.98300 -0.03370 -0.33757 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.46220 9.43670 0.02550 0.27022 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14190 10.11460 0.02730 0.26991 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.40270 9.41530 -0.01260 -0.13382 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83230 9.83570 -0.00340 -0.03457 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37740 10.38900 -0.01160 -0.11166 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.82830 5.83090 -0.00260 -0.04459 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86870 10.87360 -0.00490 -0.04506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00130 0.00000 10.00130 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.16000 9.88000 0.28000 2.83401 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.77000 10.50000 0.27000 2.57143 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.24000 9.88000 0.36000 3.64372 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.16000 9.88000 0.28000 2.83401 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.77000 10.50000 0.27000 2.57143 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.24000 9.88000 0.36000 3.64372 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.47440 10.38350 0.09090 0.87543 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.60760 11.44510 0.16250 1.41982 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.82300 10.67020 0.15280 1.43203 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.95000 8.87220 0.07780 0.87690 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37290 9.24170 0.13120 1.41965 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.25990 9.12920 0.13070 1.43167 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28180 10.19250 0.08930 0.87613 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87500 10.72280 0.15220 1.41941 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85990 10.70660 0.15330 1.43183 柏瑞巨人基金-A類型 13.51000 13.44000 0.07000 0.52083 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71350 13.71340 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.31700 11.33600 -0.01900 -0.16761 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91350 12.90240 0.01110 0.08603 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.15080 12.12240 0.02840 0.23428 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.85910 8.87390 -0.01480 -0.16678 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65740 9.64910 0.00830 0.08602 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57350 9.55100 0.02250 0.23558 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.01250 11.03100 -0.01850 -0.16771 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02470 12.01430 0.01040 0.08656 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.73860 11.71110 0.02750 0.23482 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.85940 8.87420 -0.01480 -0.16678 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65790 9.64970 0.00820 0.08498 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57390 9.55150 0.02240 0.23452 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.09000 12.81000 0.28000 2.18579 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.07000 13.68000 0.39000 2.85088 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 8.95000 0.26000 2.90503 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.35000 8.17000 0.18000 2.20318 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.15000 8.90000 0.25000 2.80899 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.02000 10.78000 0.24000 2.22635 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 10.67000 0.30000 2.81162 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.25000 10.93000 0.32000 2.92772 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.10000 12.77000 0.33000 2.58418 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.22000 12.95000 0.27000 2.08494 柏瑞拉丁美洲基金 9.85000 9.68000 0.17000 1.75620 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.23600 12.29740 -0.06140 -0.49929 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.13260 12.14550 -0.01290 -0.10621 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.08230 11.08580 -0.00350 -0.03157 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42910 8.47140 -0.04230 -0.49933 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60350 9.61370 -0.01020 -0.10610 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.63430 9.63740 -0.00310 -0.03217 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.67120 11.68360 -0.01240 -0.10613 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.74470 10.79870 -0.05400 -0.50006 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.06370 11.06720 -0.00350 -0.03162 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94520 9.95580 -0.01060 -0.10647 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10740 9.15310 -0.04570 -0.49928 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14710 9.16310 -0.01600 -0.17461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66090 9.66400 -0.00310 -0.03208 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.56060 12.59310 -0.03250 -0.25808 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23920 12.23250 0.00670 0.05477 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.52610 11.50100 0.02510 0.21824 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93940 6.95730 -0.01790 -0.25728 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74230 8.73750 0.00480 0.05494 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40020 9.37970 0.02050 0.21856 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.79760 10.82550 -0.02790 -0.25772 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54410 11.51900 0.02510 0.21790 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47040 9.46520 0.00520 0.05494 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85610 8.87890 -0.02280 -0.25679 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60130 9.58030 0.02100 0.21920 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.11430 12.19620 -0.08190 -0.67152 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.06490 13.11570 -0.05080 -0.38732 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.87250 11.90630 -0.03380 -0.28388 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32060 9.38360 -0.06300 -0.67138 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07710 10.11630 -0.03920 -0.38749 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05300 10.08160 -0.02860 -0.28369 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.31460 12.36260 -0.04800 -0.38827 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80820 10.88130 -0.07310 -0.67179 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.31220 11.34440 -0.03220 -0.28384 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.94730 10.01460 -0.06730 -0.67202 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48700 9.55110 -0.06410 -0.67113 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32180 10.36190 -0.04010 -0.38699 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79040 9.81830 -0.02790 -0.28416 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.79000 18.77000 0.02000 0.10655 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.44000 17.27000 0.17000 0.98437 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33000 13.38810 -0.05810 -0.43397 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22430 10.13140 0.09290 0.91695 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.35590 11.25190 0.10400 0.92429 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37390 12.33050 0.04340 0.35197 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.83830 10.70850 0.12980 1.21212 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.77380 8.69410 0.07970 0.91671 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.40380 9.31770 0.08610 0.92405 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.26050 9.22800 0.03250 0.35219 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.35030 9.23840 0.11190 1.21125 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.90610 8.82520 0.08090 0.91669 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.20580 9.12150 0.08430 0.92419 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.12520 11.08620 0.03900 0.35179 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.29320 9.18190 0.11130 1.21217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.09000 36.03000 0.06000 0.16653 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.86790 11.86420 0.00370 0.03119 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67420 1.65750 0.01670 1.00754 國泰大中華基金 22.59000 22.56000 0.03000 0.13298 國泰小龍基金-新台幣 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993 國泰中小成長基金-新台幣 49.06000 48.99000 0.07000 0.14289 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.69430 4.55710 0.13720 3.01069 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72550 0.69750 0.02800 4.01434 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77760 0.74750 0.03010 4.02676 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.34000 19.70000 0.64000 3.24873 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.48470 2.45060 0.03410 1.39150 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34910 0.34100 0.00810 2.37537 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.72080 10.55060 0.17020 1.61318 國泰中國新興債券基金-美元 0.33860 0.33630 0.00230 0.68391 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.19770 10.20180 -0.00410 -0.04019 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.52430 4.41380 0.11050 2.50351 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63450 0.61300 0.02150 3.50734 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.59000 19.07000 0.52000 2.72680 國泰中港台基金-人民幣 3.52020 3.39020 0.13000 3.83458 國泰中港台基金-美元 0.49980 0.47670 0.02310 4.84581 國泰中港台基金-新台幣 15.25000 14.66000 0.59000 4.02456 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.11540 10.12400 -0.00860 -0.08495 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21490 10.23010 -0.01520 -0.14858 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.11950 10.21070 -0.09120 -0.89318 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.67000 26.77000 0.90000 3.36197 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.79000 12.24000 -0.45000 -3.67647 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.85000 32.60000 2.25000 6.90184 國泰台灣貨幣市場基金 12.47450 12.47430 0.00020 0.00160 國泰全球高股息基金-人民幣 2.58970 2.57240 0.01730 0.67252 國泰全球高股息基金-美元 0.36660 0.36070 0.00590 1.63571 國泰全球高股息基金-新台幣 11.24000 11.14000 0.10000 0.89767 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54390 0.53910 0.00480 0.89037 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49980 0.49920 0.00060 0.12019 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.40000 14.49000 -0.09000 -0.62112 國泰全球資源基金-美元 0.16220 0.16010 0.00210 1.31168 國泰全球資源基金-新台幣 5.04000 5.02000 0.02000 0.39841 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60900 0.59840 0.01060 1.77139 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.65000 18.46000 0.19000 1.02925 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89890 0.89010 0.00880 0.98865 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.62000 20.45000 0.17000 0.83130 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.78000 22.76000 0.02000 0.08787 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58820 2.59520 -0.00700 -0.26973 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36740 0.36490 0.00250 0.68512 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31170 0.30950 0.00220 0.71082 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22680 11.21910 0.00770 0.06863 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.52390 9.51740 0.00650 0.06830 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54140 0.54170 -0.00030 -0.05538 國泰亞洲成長基金-美元 0.39170 0.39050 0.00120 0.30730 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 國泰科技生化基金 39.74000 39.77000 -0.03000 -0.07543 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.40000 29.16000 0.24000 0.82305 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.22000 12.45000 -0.23000 -1.84739 國泰美國費城半導體基金 15.38000 15.02000 0.36000 2.39680 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.08230 47.60090 -1.51860 -3.19028 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.95630 15.71430 0.24200 1.54000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.86850 26.96610 -1.09760 -4.07030 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.28500 46.02380 -0.73880 -1.60526 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.08610 46.66420 -0.57810 -1.23885 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.73100 43.00610 -0.27510 -0.63968 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.31920 0.00210 0.65789 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.93440 9.89030 0.04410 0.44589 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.99900 9.95420 0.04480 0.45006 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32250 0.31960 0.00290 0.90738 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.96180 9.89680 0.06500 0.65678 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.04360 9.97740 0.06620 0.66350 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32280 0.31920 0.00360 1.12782 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.96940 9.88740 0.08200 0.82934 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.06120 9.97770 0.08350 0.83687 國泰紐幣2021保本基金 12.96370 12.97470 -0.01100 -0.08478 國泰紐幣八年期保本基金 13.34270 13.35760 -0.01490 -0.11155 國泰紐幣保本基金 12.82920 12.82580 0.00340 0.02651 國泰國泰基金-新台幣A 26.13000 26.05000 0.08000 0.30710 國泰富時中國A50基金 22.13000 22.07000 0.06000 0.27186 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.90960 48.92050 -1.01090 -2.06641 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35040 0.35100 -0.00060 -0.17094 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52740 0.53240 -0.00500 -0.93914 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.83280 40.84150 -0.00870 -0.02130 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.89000 21.09000 -0.20000 -0.94832 國泰新興市場基金-美元 0.38620 0.37910 0.00710 1.87286 國泰新興市場基金-新台幣 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46830 2.48650 -0.01820 -0.73195 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49760 1.50860 -0.01100 -0.72915 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36020 0.35930 0.00090 0.25049 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22070 0.22020 0.00050 0.22707 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78780 10.80470 -0.01690 -0.15641 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.42150 6.43150 -0.01000 -0.15548 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.61000 15.15000 0.46000 3.03630 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 40.83000 40.60000 0.23000 0.56650 國泰標普北美科技ETF基金 23.36000 23.11000 0.25000 1.08178 國泰歐洲精選基金-美元 0.34440 0.34250 0.00190 0.55474 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.48350 38.35310 0.13040 0.34000 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.23000 20.90000 0.33000 1.57895 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.51000 19.18000 0.33000 1.72054 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.22000 19.16000 0.06000 0.31315 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41780 0.41890 -0.00110 -0.26259 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.48410 12.55370 -0.06960 -0.55442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.65660 10.65440 0.00220 0.02065 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55100 10.55420 -0.00320 -0.03032 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52030 10.60250 -0.08220 -0.77529 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.22730 10.22630 0.00100 0.00978 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.14990 10.15300 -0.00310 -0.03053 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07330 10.15210 -0.07880 -0.77619 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03000 10.05900 -0.02900 -0.28830 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.94260 9.96210 -0.01950 -0.19574 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99330 10.02070 -0.02740 -0.27343 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.68030 9.77970 -0.09940 -1.01639 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.89380 9.92230 -0.02850 -0.28723 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.81260 9.83180 -0.01920 -0.19528 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.85330 9.88030 -0.02700 -0.27327 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.54240 9.64040 -0.09800 -1.01656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49230 11.48790 0.00440 0.03830 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74590 9.71300 0.03290 0.33872 第一金大中華基金 27.48000 27.44000 0.04000 0.14577 第一金小型精選基金 34.38000 34.16000 0.22000 0.64403 第一金中國世紀基金-人民幣 14.75000 14.25000 0.50000 3.50877 第一金中國世紀基金-美元 8.96500 8.57020 0.39480 4.60666 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.46000 10.08000 0.38000 3.76984 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.46000 10.08000 0.38000 3.76984 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85030 9.86810 -0.01780 -0.18038 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12250 8.14160 -0.01910 -0.23460 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52220 11.54310 -0.02090 -0.18106 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68800 9.71080 -0.02280 -0.23479 第一金中概平衡基金 29.34000 29.28000 0.06000 0.20492 第一金台灣貨幣市場基金 15.34530 15.34500 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.90500 178.90300 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.40950 15.09190 0.31760 2.10444 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.40870 15.09050 0.31820 2.10861 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.69000 14.50000 0.19000 1.31034 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.70000 14.50000 0.20000 1.37931 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.37050 10.15620 0.21430 2.11004 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.36890 10.15450 0.21440 2.11138 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.28000 10.14000 0.14000 1.38067 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.28000 10.14000 0.14000 1.38067 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.81800 9.60410 0.21390 2.22717 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.81820 9.60420 0.21400 2.22819 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.93000 9.78000 0.15000 1.53374 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.39960 13.13800 0.26160 1.99117 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.41750 13.15560 0.26190 1.99079 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.55000 12.40000 0.15000 1.20968 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83250 9.78360 0.04890 0.49982 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82500 9.77610 0.04890 0.50020 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.36640 9.35120 0.01520 0.16255 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.39060 9.37550 0.01510 0.16106 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.81520 10.76140 0.05380 0.49993 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.34490 10.32810 0.01680 0.16266 第一金全球大趨勢基金 24.67000 24.44000 0.23000 0.94108 第一金全球不動產證券化基金A 9.29120 9.31690 -0.02570 -0.27584 第一金全球不動產證券化基金B 6.36440 6.38200 -0.01760 -0.27578 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.22320 10.15690 0.06630 0.65276 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.22590 10.15720 0.06870 0.67637 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.25170 11.17900 0.07270 0.65033 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.25540 11.18080 0.07460 0.66722 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55910 8.54930 0.00980 0.11463 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.60060 10.58840 0.01220 0.11522 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18170 9.18020 0.00150 0.01634 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18100 9.17850 0.00250 0.02724 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62580 7.60300 0.02280 0.29988 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62110 7.59830 0.02280 0.30007 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.31240 8.31380 -0.00140 -0.01684 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.31300 8.31430 -0.00130 -0.01564 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.70910 11.70600 0.00310 0.02648 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.70970 11.70660 0.00310 0.02648 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26440 10.23350 0.03090 0.30195 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26510 10.23430 0.03080 0.30095 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91750 14.92000 -0.00250 -0.01676 第一金亞洲科技基金 18.95000 18.81000 0.14000 0.74428 第一金亞洲新興市場基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 第一金店頭市場基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.15350 10.19820 -0.04470 -0.43831 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.15340 10.19820 -0.04480 -0.43929 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.99670 10.11620 -0.11950 -1.18127 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.99660 10.11610 -0.11950 -1.18129 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.21840 10.26170 -0.04330 -0.42196 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.23410 10.27830 -0.04420 -0.43003 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.21660 10.26160 -0.04500 -0.43853 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.05870 10.17890 -0.12020 -1.18087 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.07580 10.19530 -0.11950 -1.17211 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.05860 10.17880 -0.12020 -1.18089 第一金創新趨勢基金 23.05000 23.01000 0.04000 0.17384 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.63430 44.39760 -0.76330 -1.71924 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.90020 44.79740 -0.89720 -2.00279 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.42550 45.88400 -1.45850 -3.17867 第一金電子基金 36.64000 36.58000 0.06000 0.16402 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.95000 19.88000 0.07000 0.35211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.04000 19.55000 0.49000 2.50639 統一大中華中小基金(人民幣) 9.26000 9.02000 0.24000 2.66075 統一大中華中小基金(美元) 8.23000 7.94000 0.29000 3.65239 統一大中華中小基金(新台幣) 12.08000 11.75000 0.33000 2.80851 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 統一大東協高股息基金(美元) 8.86000 8.70000 0.16000 1.83908 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607 統一大滿貫基金-A類型 38.60000 38.39000 0.21000 0.54702 統一大滿貫基金-I類型 38.60000 38.39000 0.21000 0.54702 統一大龍印基金 15.16000 14.88000 0.28000 1.88172 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.85000 10.47000 0.38000 3.62942 統一大龍騰中國基金(美元) 9.67000 9.24000 0.43000 4.65368 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.90000 10.50000 0.40000 3.80952 統一中小基金 27.19000 27.13000 0.06000 0.22116 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96530 10.05490 -0.08960 -0.89111 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.01600 9.00620 0.00980 0.10881 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.65360 8.69690 -0.04330 -0.49788 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.66940 12.78340 -0.11400 -0.89178 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42030 11.40790 0.01240 0.10870 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.91770 10.97240 -0.05470 -0.49852 統一台灣動力基金 21.19000 21.13000 0.06000 0.28396 統一全天候基金-A類型 124.66000 124.26000 0.40000 0.32191 統一全天候基金-I類型 125.53000 125.12000 0.41000 0.32769 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48320 8.49050 -0.00730 -0.08598 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.96820 7.89540 0.07280 0.92206 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.88960 7.87630 0.01330 0.16886 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24940 9.25740 -0.00800 -0.08642 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.69580 8.61630 0.07950 0.92267 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.60260 8.58810 0.01450 0.16884 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 統一全球債券組合基金 12.34550 12.38980 -0.04430 -0.35755 統一全球新科技基金(人民幣) 16.40000 16.12000 0.28000 1.73697 統一全球新科技基金(美元) 15.01000 14.62000 0.39000 2.66758 統一全球新科技基金(新台幣) 14.29000 14.02000 0.27000 1.92582 統一亞太基金 25.89000 25.60000 0.29000 1.13281 統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.15000 0.21000 1.72840 統一奔騰基金 65.94000 65.71000 0.23000 0.35002 統一強棒貨幣市場基金 16.75870 16.75850 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.65000 12.41000 0.24000 1.93392 統一強漢基金(美元) 11.09000 10.77000 0.32000 2.97122 統一強漢基金(新台幣) 28.95000 28.34000 0.61000 2.15243 統一統信基金 33.42000 33.30000 0.12000 0.36036 統一黑馬基金 65.74000 65.63000 0.11000 0.16761 統一新亞洲科技能源基金 17.23000 16.90000 0.33000 1.95266 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04540 8.08140 -0.03600 -0.44547 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.83910 10.88760 -0.04850 -0.44546 統一經建基金 52.46000 52.30000 0.16000 0.30593 統一龍馬基金 75.50000 75.22000 0.28000 0.37224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.10000 23.18000 -0.08000 -0.34513 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.40000 53.49000 -0.09000 -0.16826 野村中國機會基金 15.15000 14.60000 0.55000 3.76712 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43880 10.45720 -0.01840 -0.17596 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38630 10.39490 -0.00860 -0.08273 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.24400 10.33100 -0.08700 -0.84213 野村巴西基金 6.60000 6.50000 0.10000 1.53846 野村台灣高股息基金 26.41000 26.39000 0.02000 0.07579 野村台灣運籌基金 41.33000 41.26000 0.07000 0.16966 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89160 9.89910 -0.00750 -0.07576 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75560 9.74920 0.00640 0.06565 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79880 9.80720 -0.00840 -0.08565 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.59700 10.60490 -0.00790 -0.07449 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.34960 10.34280 0.00680 0.06575 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04960 10.05810 -0.00850 -0.08451 野村平衡基金 21.60000 21.53000 0.07000 0.32513 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93280 9.94540 -0.01260 -0.12669 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.14480 10.16840 -0.02360 -0.23209 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94890 9.95160 -0.00270 -0.02713 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97990 9.99260 -0.01270 -0.12709 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.24470 10.26850 -0.02380 -0.23178 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99350 9.99630 -0.00280 -0.02801 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91150 9.93390 -0.02240 -0.22549 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.03870 10.05340 -0.01470 -0.14622 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.05730 10.06130 -0.00400 -0.03976 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90280 9.94380 -0.04100 -0.41232 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.88000 14.97000 -0.09000 -0.60120 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039 野村全球生技醫療基金 16.11000 15.97000 0.14000 0.87664 野村全球品牌基金 28.22000 27.70000 0.52000 1.87726 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 10.62000 0.17000 1.60075 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.12000 18.94000 0.18000 0.95037 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.08000 0.19000 1.57285 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.06870 11.07450 -0.00580 -0.05237 野村全球短期收益基金-美元計價 11.07310 11.06420 0.00890 0.08044 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78110 10.79250 -0.01140 -0.10563 野村成長基金 35.24000 35.18000 0.06000 0.17055 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.32280 8.22240 0.10040 1.22105 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33220 8.22560 0.10660 1.29595 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45290 8.38860 0.06430 0.76652 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.76990 9.65290 0.11700 1.21207 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.62270 9.49960 0.12310 1.29584 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74070 9.66690 0.07380 0.76343 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.26000 9.05000 0.21000 2.32044 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.43000 13.12000 0.31000 2.36280 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03290 10.05140 -0.01850 -0.18405 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.96140 9.98040 -0.01900 -0.19037 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.76080 9.82180 -0.06100 -0.62107 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48020 9.50200 -0.02180 -0.22943 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48670 9.50600 -0.01930 -0.20303 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.50040 9.56050 -0.06010 -0.62863 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.93800 10.00010 -0.06210 -0.62099 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.70520 10.71640 -0.01120 -0.10451 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59870 10.62000 -0.02130 -0.20056 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61260 10.67970 -0.06710 -0.62829 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.80950 9.77630 0.03320 0.33960 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.81540 9.77460 0.04080 0.41741 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64110 9.64010 0.00100 0.01037 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.20930 8.20840 0.00090 0.01096 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90210 8.87220 0.02990 0.33701 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.76850 8.73200 0.03650 0.41800 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.86510 9.86410 0.00100 0.01014 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.50880 13.50750 0.00130 0.00962 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.82580 12.78260 0.04320 0.33796 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37330 10.33010 0.04320 0.41820 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44000 10.46320 -0.02320 -0.22173 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37920 10.39170 -0.01250 -0.12029 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41550 10.44720 -0.03170 -0.30343 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82780 10.85150 -0.02370 -0.21840 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75520 10.76820 -0.01300 -0.12073 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65800 10.69080 -0.03280 -0.30681 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.83500 10.85610 -0.02110 -0.19436 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.75230 10.76110 -0.00880 -0.08178 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.74000 10.82800 -0.08800 -0.81271 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40160 10.41410 -0.01250 -0.12003 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62550 11.62520 0.00030 0.00258 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.03500 11.02580 0.00920 0.08344 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72890 10.74280 -0.01390 -0.12939 野村高科技基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45900 10.42050 0.03850 0.36946 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.15720 10.07620 0.08100 0.80387 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.81780 10.76210 0.05570 0.51756 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.51240 9.43180 0.08060 0.85456 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38810 9.35430 0.03380 0.36133 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80560 9.72140 0.08420 0.86613 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.25190 12.15430 0.09760 0.80301 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.50500 14.45830 0.04670 0.32300 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.07120 10.97740 0.09380 0.85448 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.93420 10.89490 0.03930 0.36072 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59620 11.49670 0.09950 0.86547 野村貨幣市場基金 16.36120 16.36100 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.41000 14.27000 0.14000 0.98108 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39490 10.41850 -0.02360 -0.22652 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.01200 9.95350 0.05850 0.58773 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98650 10.00280 -0.01630 -0.16295 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27130 10.29040 -0.01910 -0.18561 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21500 10.22350 -0.00850 -0.08314 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.21260 10.23310 -0.02050 -0.20033 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78190 10.80190 -0.02000 -0.18515 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68240 10.69140 -0.00900 -0.08418 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71390 10.73610 -0.02220 -0.20678 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.94550 9.95890 -0.01340 -0.13455 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.91500 9.91670 -0.00170 -0.01714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.73240 9.76910 -0.03670 -0.37567 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.69210 10.70780 -0.01570 -0.14662 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61080 10.61210 -0.00130 -0.01225 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.42110 10.46040 -0.03930 -0.37570 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.49940 10.52800 -0.02860 -0.27166 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.81040 7.83190 -0.02150 -0.27452 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.20320 12.23680 -0.03360 -0.27458 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.75000 8.83000 -0.08000 -0.90600 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46290 10.47150 -0.00860 -0.08213 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75860 10.77960 -0.02100 -0.19481 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39580 10.39230 0.00350 0.03368 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32130 10.39530 -0.07400 -0.71186 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45210 10.45220 -0.00010 -0.00096 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46330 10.47190 -0.00860 -0.08212 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75970 10.78070 -0.02100 -0.19479 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39580 10.39230 0.00350 0.03368 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.32420 10.39820 -0.07400 -0.71166 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45110 10.45110 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47660 10.48960 -0.01300 -0.12393 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77900 10.80540 -0.02640 -0.24432 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40820 10.40880 -0.00060 -0.00576 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33720 10.41550 -0.07830 -0.75176 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46930 10.47360 -0.00430 -0.04106 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47660 10.48960 -0.01300 -0.12393 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78060 10.80710 -0.02650 -0.24521 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41540 10.41600 -0.00060 -0.00576 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34670 10.42510 -0.07840 -0.75203 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47060 10.47500 -0.00440 -0.04200 野村精選貨幣市場基金 12.12540 12.12520 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.75000 11.59000 0.16000 1.38050 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 野村積極成長基金 14.94000 14.91000 0.03000 0.20121 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.26000 42.11000 0.15000 0.35621 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 野村環球基金-人民幣計價 17.79000 17.60000 0.19000 1.07955 野村環球基金-美元計價 13.72000 13.55000 0.17000 1.25461 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.07000 18.98000 0.09000 0.47418 野村鴻利基金 25.94000 25.85000 0.09000 0.34816 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91680 16.91660 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 22.32000 22.29000 0.03000 0.13459 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.67000 9.52000 0.15000 1.57563 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.39000 13.48000 -0.09000 -0.66766 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.68300 10.74700 -0.06400 -0.59552 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.98410 14.06830 -0.08420 -0.59851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.00850 11.03870 -0.03020 -0.27358 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64090 10.57260 0.06830 0.64601 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85340 10.91460 -0.06120 -0.56072 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45550 10.41970 0.03580 0.34358 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38750 10.46670 -0.07920 -0.75669 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.19790 10.17730 0.02060 0.20241 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.88150 9.93950 -0.05800 -0.58353 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39910 10.41580 -0.01670 -0.16033 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.63620 10.63710 -0.00090 -0.00846 凱基台商天下基金 14.94000 14.64000 0.30000 2.04918 凱基台灣精五門基金 23.39000 23.38000 0.01000 0.04277 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.90440 40.88720 0.01720 0.04207 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.01300 10.01940 -0.00640 -0.06388 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.01260 10.01930 -0.00670 -0.06687 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.01200 10.01840 -0.00640 -0.06388 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.01160 10.01810 -0.00650 -0.06488 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.94740 10.14080 -0.19340 -1.90715 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.93530 10.12520 -0.18990 -1.87552 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.09750 10.00730 0.09020 0.90134 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.09750 10.00730 0.09020 0.90134 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.09750 10.00730 0.09020 0.90134 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.09760 10.00730 0.09030 0.90234 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.95180 9.93730 0.01450 0.14591 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.95180 9.93730 0.01450 0.14591 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.95230 9.93790 0.01440 0.14490 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.95240 9.93790 0.01450 0.14591 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.74000 13.55000 0.19000 1.40221 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.07040 11.78440 0.28600 2.42694 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.82000 11.63000 0.19000 1.63371 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61080 11.61060 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.69000 30.70000 -0.01000 -0.03257 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.18000 21.92000 0.26000 1.18613 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.62260 21.21030 0.41230 1.94387 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.20000 17.07000 0.13000 0.76157 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.53760 16.29080 0.24680 1.51497 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.38000 7.30000 0.08000 1.09589 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.11210 10.99630 0.11580 1.05308 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.09810 12.01500 0.08310 0.69164 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 凱基護城河基金-台幣計價A 12.78000 12.64000 0.14000 1.10759 凱基護城河基金-美元計價B 12.59840 12.36680 0.23160 1.87276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.65300 10.58880 0.06420 0.60630 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12280 9.96490 0.15790 1.58456 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07740 9.99480 0.08260 0.82643 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.65280 10.58870 0.06410 0.60536 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12280 9.96490 0.15790 1.58456 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.07740 9.99470 0.08270 0.82744 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.18000 12.44000 -0.26000 -2.09003 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.70000 34.31000 1.39000 4.05130 富邦NASDAQ-100基金 30.87000 31.93000 -1.06000 -3.31976 富邦上証180基金 31.50000 31.60000 -0.10000 -0.31646 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20910 0.20110 0.00800 3.97812 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.40000 6.21000 0.19000 3.05958 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.83000 5.83000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.85000 49.78000 0.07000 0.14062 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.90270 12.63530 0.26740 2.11629 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.81510 11.54730 0.26780 2.31916 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07680 10.83480 0.24200 2.23354 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.88550 10.65990 0.22560 2.11634 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.88320 9.65920 0.22400 2.31903 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.27600 9.07330 0.20270 2.23403 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.61860 19.62630 -0.00770 -0.03923 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72150 11.71770 0.00380 0.03243 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.34920 10.32330 0.02590 0.25089 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.94070 13.96810 -0.02740 -0.19616 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01750 2.01130 0.00620 0.30826 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36900 9.38740 -0.01840 -0.19601 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40490 1.40060 0.00430 0.30701 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.61610 12.68240 -0.06630 -0.52277 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82370 1.82740 -0.00370 -0.20247 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46350 10.51860 -0.05510 -0.52383 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53410 1.53720 -0.00310 -0.20167 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.46000 14.87000 -0.41000 -2.75723 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.17000 19.27000 0.90000 4.67047 富邦日本東証基金 20.98000 20.50000 0.48000 2.34146 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.65000 47.64000 0.01000 0.02099 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.13000 46.99000 0.14000 0.29794 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.16000 55.86000 0.30000 0.53706 富邦台灣心基金 24.38000 24.33000 0.05000 0.20551 富邦台灣釆吉50基金 49.63000 49.35000 0.28000 0.56738 富邦台灣科技指數基金 63.20000 62.70000 0.50000 0.79745 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31250 0.00080 0.25600 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.97000 23.06000 -0.09000 -0.39029 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.27000 27.37000 -0.10000 -0.36536 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72780 15.72760 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.67000 17.91000 -0.24000 -1.34003 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.61400 39.63240 -0.01840 -0.04643 富邦長紅基金 67.58000 67.46000 0.12000 0.17788 富邦科技基金 26.74000 26.52000 0.22000 0.82956 富邦恒生國企ETF基金 20.13000 20.12000 0.01000 0.04970 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.68000 25.68000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 26.04000 26.00000 0.04000 0.15385 富邦基金A類型 15.21000 15.13000 0.08000 0.52875 富邦基金I類型 15.21000 15.13000 0.08000 0.52875 富邦深証100基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 富邦富時歐洲ETF基金 20.42000 20.04000 0.38000 1.89621 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.18410 10.19110 -0.00700 -0.06869 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.67780 10.76540 -0.08760 -0.81372 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.30410 9.35750 -0.05340 -0.57067 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.74420 9.87620 -0.13200 -1.33655 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 富邦精準基金 48.85000 48.79000 0.06000 0.12298 富邦精銳中小基金 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 富邦臺灣公司治理100基金 22.62000 22.51000 0.11000 0.48867 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.71000 6.73000 -0.02000 -0.29718 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.76000 17.65000 0.11000 0.62323 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.86000 -0.02000 -0.10070 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13900 11.11950 0.01950 0.17537 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51360 10.31390 0.19970 1.93622 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51120 10.41430 0.09690 0.93045 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.49410 10.47570 0.01840 0.17564 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.86170 9.67430 0.18740 1.93709 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.84910 9.75840 0.09070 0.92946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.27000 32.18000 0.09000 0.27968 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89910 9.85220 0.04690 0.47604 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.86080 9.80710 0.05370 0.54756 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.62450 9.57520 0.04930 0.51487 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35430 10.30460 0.04970 0.48231 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.32380 10.26750 0.05630 0.54833 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.07870 10.02720 0.05150 0.51360 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31730 8.28390 0.03340 0.40319 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01840 8.98300 0.03540 0.39408 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51500 8.48600 0.02900 0.34174 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28030 10.23820 0.04210 0.41121 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.35630 10.31570 0.04060 0.39357 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81690 9.78300 0.03390 0.34652 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97040 9.93590 0.03450 0.34723 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59740 8.58870 0.00870 0.10130 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90530 9.89490 0.01040 0.10510 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10690 9.10160 0.00530 0.05823 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.59540 11.58480 0.01060 0.09150 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.40690 11.39490 0.01200 0.10531 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61950 10.61500 0.00450 0.04239 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32180 9.31690 0.00490 0.05259 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.14000 14.96000 0.18000 1.20321 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78420 8.76620 0.01800 0.20533 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69210 9.67190 0.02020 0.20885 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12460 9.10830 0.01630 0.17896 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78330 10.75800 0.02530 0.23517 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81240 10.78980 0.02260 0.20946 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24390 10.22820 0.01570 0.15350 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28470 9.26980 0.01490 0.16074 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.33000 9.95000 0.38000 3.81910 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.77000 10.28000 0.49000 4.76654 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.40000 9.04000 0.36000 3.98230 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.36000 8.13000 0.23000 2.82903 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.84000 10.54000 0.30000 2.84630 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.73000 10.58000 0.15000 1.41777 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.31000 8.97000 0.34000 3.79041 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.04000 8.77000 0.27000 3.07868 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.22000 9.92000 0.30000 3.02419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25120 10.23820 0.01300 0.12698 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.47700 9.44210 0.03490 0.36962 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.90510 8.90650 -0.00140 -0.01572 富蘭克林華美中華基金 12.36000 11.89000 0.47000 3.95290 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.44000 24.38000 0.06000 0.24610 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.95000 22.86000 0.09000 0.39370 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.05000 9.82000 0.23000 2.34216 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01230 8.07200 -0.05970 -0.73959 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25980 9.27500 -0.01520 -0.16388 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32220 10.33920 -0.01700 -0.16442 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68980 9.76210 -0.07230 -0.74062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75330 11.72330 0.03000 0.25590 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68970 8.66750 0.02220 0.25613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.75750 8.73520 0.02230 0.25529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.83860 9.81350 0.02510 0.25577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.66840 14.80210 -0.13370 -0.90325 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41680 10.51120 -0.09440 -0.89809 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24440 10.33720 -0.09280 -0.89773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.72940 10.70010 0.02930 0.27383 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63000 7.60920 0.02080 0.27335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92630 8.90190 0.02440 0.27410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91390 9.88680 0.02710 0.27410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.19400 11.22660 -0.03260 -0.29038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.43340 7.45500 -0.02160 -0.28974 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.71330 8.73870 -0.02540 -0.29066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.83880 9.86750 -0.02870 -0.29085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00740 10.98850 0.01890 0.17200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65660 7.64350 0.01310 0.17139 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07030 8.10000 -0.02970 -0.36667 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24480 9.24180 0.00300 0.03246 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41230 10.40890 0.00340 0.03266 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.95900 13.00680 -0.04780 -0.36750 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.99000 7.88000 0.11000 1.39594 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.99000 8.11000 -0.12000 -1.47965 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.21000 12.40000 -0.19000 -1.53226 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97390 12.91930 0.05460 0.42262 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.53000 0.14000 1.46905 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 富蘭克林華美第一富基金 42.15000 42.10000 0.05000 0.11876 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36690 10.36670 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.66000 8.51000 0.15000 1.76263 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.46000 9.29000 0.17000 1.82992 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 12.85000 0.21000 1.63424 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.44730 9.42400 0.02330 0.24724 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.44720 9.42390 0.02330 0.24724 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.42490 9.42150 0.00340 0.03609 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.42480 9.42150 0.00330 0.03503 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.62710 9.58970 0.03740 0.39000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.39940 9.36280 0.03660 0.39091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.39930 9.36280 0.03650 0.38984 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.57540 9.60020 -0.02480 -0.25833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.34860 9.37280 -0.02420 -0.25819 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.34860 9.37270 -0.02410 -0.25713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.22620 6.17650 0.04970 0.80466 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52010 10.44110 0.07900 0.75663 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46380 9.46420 -0.00040 -0.00423 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62640 11.62680 -0.00040 -0.00344 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.59540 6.61470 -0.01930 -0.29177 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.81920 8.80620 0.01300 0.14762 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.47200 10.45270 0.01930 0.18464 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.83730 10.86900 -0.03170 -0.29166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 復華人民幣貨幣市場基金 11.93980 11.93900 0.00080 0.00670 復華人生目標基金 42.12850 42.03690 0.09160 0.21790 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 復華大中華中小策略基金 9.33000 8.97000 0.36000 4.01338 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 復華中小精選基金 70.31000 70.21000 0.10000 0.14243 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.70000 10.36000 0.34000 3.28185 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 8.91000 0.31000 3.47924 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.29000 12.07000 0.22000 1.82270 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.99000 10.80000 0.19000 1.75926 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.01000 0.24000 2.39760 復華六年到期新興市場債券基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 復華台灣智能基金 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 復華全方位基金 33.18000 32.97000 0.21000 0.63694 復華全球大趨勢基金-美元 13.08000 12.83000 0.25000 1.94856 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.37000 20.12000 0.25000 1.24254 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 復華全球平衡基金-新臺幣 19.49000 19.51000 -0.02000 -0.10251 復華全球物聯網科技基金-美元 14.55000 14.09000 0.46000 3.26473 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.87000 13.54000 0.33000 2.43722 復華全球原物料基金 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816 復華全球消費基金-新臺幣 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13600 12.19900 -0.06300 -0.51644 復華全球債券基金 14.91030 15.12880 -0.21850 -1.44427 復華全球債券組合基金 15.28000 15.33000 -0.05000 -0.32616 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.52000 15.56000 -0.04000 -0.25707 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 復華有利貨幣市場基金 13.51150 13.51130 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 復華亞太成長基金 12.71000 12.41000 0.30000 2.41741 復華亞太神龍科技基金-美元 9.41000 9.06000 0.35000 3.86313 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.89000 9.59000 0.30000 3.12826 復華東協世紀基金 12.26000 12.05000 0.21000 1.74274 復華南非幣長期收益基金A 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 復華南非幣短期收益基金A 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.38000 20.95000 0.43000 2.05251 復華美國新星基金-美元 12.90000 12.57000 0.33000 2.62530 復華美國新星基金-新臺幣 12.94000 12.70000 0.24000 1.88976 復華恒生基金 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 復華恒生單日正向二倍基金 27.78000 27.87000 -0.09000 -0.32293 復華神盾基金 29.47030 29.35610 0.11420 0.38902 復華高成長基金 72.77000 72.57000 0.20000 0.27560 復華高益策略組合基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638 復華貨幣市場基金 14.47620 14.47600 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.53000 17.52000 0.01000 0.05708 復華富時台灣高股息低波動基金 48.56000 48.40000 0.16000 0.33058 復華復華基金 22.81000 22.74000 0.07000 0.30783 復華華人世紀基金 18.37000 17.55000 0.82000 4.67236 復華傳家二號基金 36.67540 36.54860 0.12680 0.34694 復華傳家基金 24.51240 24.43290 0.07950 0.32538 復華奧林匹克全球組合基金 15.89000 15.95000 -0.06000 -0.37618 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華新興人民幣短期收益基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 復華新興人民幣債券基金A 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 復華滬深300 A股基金 23.70000 23.80000 -0.10000 -0.42017 復華數位經濟基金 51.25000 50.99000 0.26000 0.50990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06240 10.05910 0.00330 0.03281 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76090 9.77170 -0.01080 -0.11052 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60850 10.60500 0.00350 0.03300 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15160 10.16290 -0.01130 -0.11119 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.21970 10.22520 -0.00550 -0.05379 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15700 10.14870 0.00830 0.08178 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28040 10.27200 0.00840 0.08178 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.74380 10.81570 -0.07190 -0.66477 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17860 10.17000 0.00860 0.08456 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.65960 10.73060 -0.07100 -0.66166 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.54110 10.53200 0.00910 0.08640 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.02980 11.10330 -0.07350 -0.66197 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.74640 10.76380 -0.01740 -0.16165 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.69280 10.68760 0.00520 0.04865 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.62700 10.70210 -0.07510 -0.70173 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.74890 10.76350 -0.01460 -0.13564 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.05150 12.04630 0.00520 0.04317 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66370 10.65470 0.00900 0.08447 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.93280 10.94760 -0.01480 -0.13519 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.35690 12.35140 0.00550 0.04453 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80780 10.79870 0.00910 0.08427 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.79330 10.86520 -0.07190 -0.66175 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.20870 10.24280 -0.03410 -0.33292 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19330 10.20540 -0.01210 -0.11856 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.94420 10.03070 -0.08650 -0.86235 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53930 10.55390 -0.01460 -0.13834 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90540 10.90960 -0.00420 -0.03850 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54210 10.53360 0.00850 0.08069 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53830 10.55290 -0.01460 -0.13835 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90550 10.90980 -0.00430 -0.03941 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53910 10.53060 0.00850 0.08072 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41840 10.45300 -0.03460 -0.33101 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40150 10.40660 -0.00510 -0.04901 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41660 10.45120 -0.03460 -0.33106 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40270 10.40790 -0.00520 -0.04996 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.02990 11.08020 -0.05030 -0.45396 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.00820 11.03250 -0.02430 -0.22026 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.93110 11.03750 -0.10640 -0.96399 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19150 10.22290 -0.03140 -0.30715 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.17530 10.18490 -0.00960 -0.09426 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.92760 10.01160 -0.08400 -0.83903 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22990 9.25510 -0.02520 -0.27228 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07190 8.01270 0.05920 0.73883 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98840 7.98940 -0.00100 -0.01252 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19040 12.22360 -0.03320 -0.27161 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69580 10.61730 0.07850 0.73936 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70360 10.70490 -0.00130 -0.01214 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 9.99590 10.01960 -0.02370 -0.23654 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.96580 9.96950 -0.00370 -0.03711 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.85000 9.92770 -0.07770 -0.78266 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.02180 10.04040 -0.01860 -0.18525 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99230 9.99550 -0.00320 -0.03201 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99190 9.99030 0.00160 0.01602 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02210 10.04070 -0.01860 -0.18525 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99220 9.99540 -0.00320 -0.03201 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99200 9.99040 0.00160 0.01602 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 9.99520 10.01630 -0.02110 -0.21066 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.85090 9.92620 -0.07530 -0.75860 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96670 9.96800 -0.00130 -0.01304 景順主流基金 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920 景順台灣科技基金 35.25000 35.19000 0.06000 0.17050 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 景順全球科技基金 23.91000 23.57000 0.34000 1.44251 景順全球康健基金 19.25000 19.20000 0.05000 0.26042 景順貨幣市場基金 16.00930 16.00910 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.42000 34.25000 0.17000 0.49635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.84000 14.52000 0.32000 2.20386 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.77000 13.57000 0.20000 1.47384 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.79000 0.11000 1.01946 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.70000 11.57000 0.13000 1.12360 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71320 8.71950 -0.00630 -0.07225 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72490 7.69350 0.03140 0.40814 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.65670 11.66370 -0.00700 -0.06002 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32170 10.27970 0.04200 0.40857 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.67000 8.46000 0.21000 2.48227 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 7.79000 0.29000 3.72272 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.79000 11.45000 0.34000 2.96943 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61720 9.63530 -0.01810 -0.18785 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.74320 9.83490 -0.09170 -0.93239 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.30370 10.32310 -0.01940 -0.18793 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.44180 10.54000 -0.09820 -0.93169 華南永昌永昌基金 20.22000 20.12000 0.10000 0.49702 華南永昌全球亨利組合基金 14.88480 14.92510 -0.04030 -0.27001 華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.61000 0.17000 1.76899 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 華南永昌全球精品基金 16.81000 16.60000 0.21000 1.26506 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.55000 13.43000 0.12000 0.89352 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 華南永昌物聯網精選基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30140 16.30120 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.54190 25.34700 0.19490 0.76893 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00480 12.00460 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.83460 10.82630 0.00830 0.07667 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40160 10.37120 0.03040 0.29312 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94700 9.93950 0.00750 0.07546 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48190 9.45360 0.02830 0.29936 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.67440 10.66650 0.00790 0.07406 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18120 10.15150 0.02970 0.29257 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91800 9.91070 0.00730 0.07366 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39600 9.36840 0.02760 0.29461 華頓中小型基金 24.28000 24.10000 0.18000 0.74689 華頓中國多重機會平衡基金 12.48530 12.08880 0.39650 3.27990 華頓台灣基金 25.28000 25.20000 0.08000 0.31746 華頓平安貨幣市場基金 11.58580 11.58560 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653 華頓全球高收益債券基金A 13.78230 13.81770 -0.03540 -0.25619 華頓全球高收益債券基金B 7.90270 7.92300 -0.02030 -0.25622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94570 2.87320 0.07250 2.52332 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.76380 12.41740 0.34640 2.78963 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41680 0.40250 0.01430 3.55280 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.35340 12.26280 0.09060 0.73882 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.26740 12.17760 0.08980 0.73742 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.98900 10.91650 0.07250 0.66413 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64170 10.53620 0.10550 1.00131 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.56650 10.46180 0.10470 1.00078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.29430 9.20220 0.09210 1.00085 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93820 10.74900 0.18920 1.76016 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86330 10.67480 0.18850 1.76584 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.61340 9.42640 0.18700 1.98379 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.05000 11.71000 0.34000 2.90350 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.05000 9.75000 0.30000 3.07692 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.86000 10.45000 0.41000 3.92344 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68700 2.70440 -0.01740 -0.64340 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12660 2.14360 -0.01700 -0.79306 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.03150 11.99300 0.03850 0.32102 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.20860 9.17910 0.02950 0.32138 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.37820 0.00140 0.37017 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29780 0.29490 0.00290 0.98338 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.70000 3.62000 0.08000 2.20994 匯豐中國動力基金(台幣) 16.04000 15.65000 0.39000 2.49201 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐台灣精典基金 25.91000 25.83000 0.08000 0.30972 匯豐全球趨勢組合基金 12.54000 12.43000 0.11000 0.88496 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.14000 0.09000 1.10565 匯豐安富基金 26.91000 26.85000 0.06000 0.22346 匯豐成功基金 42.88000 42.67000 0.21000 0.49215 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.79720 2.81780 -0.02060 -0.73107 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43010 2.44990 -0.01980 -0.80820 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98110 11.98850 -0.00740 -0.06173 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96680 7.97320 -0.00640 -0.08027 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39660 0.39560 0.00100 0.25278 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33710 0.33630 0.00080 0.23788 匯豐金磚動力基金 14.54000 14.37000 0.17000 1.18302 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02300 15.02290 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.92000 0.06000 1.21951 匯豐新鑽動力基金 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39680 5.40950 -0.01270 -0.23477 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31450 9.32810 -0.01360 -0.14580 匯豐龍鳳基金-A類型 56.00000 55.83000 0.17000 0.30450 匯豐龍鳳基金-I類型 56.00000 55.83000 0.17000 0.30450 匯豐龍騰電子基金 40.71000 40.60000 0.11000 0.27094 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78090 12.81500 -0.03410 -0.26609 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.58000 19.54000 0.04000 0.20471 新光中國成長基金(人民幣) 9.63000 9.40000 0.23000 2.44681 新光中國成長基金(美元) 9.41000 9.10000 0.31000 3.40659 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.05000 0.26000 2.87293 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.62420 11.71830 -0.09410 -0.80302 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.36630 10.34590 0.02040 0.19718 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61460 10.66680 -0.05220 -0.48937 新光台灣富貴基金 26.01000 25.83000 0.18000 0.69686 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.53000 21.34000 0.19000 0.89035 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.21080 39.22040 -0.00960 -0.02448 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 新光全球AI新創產業基金美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 新光全球債券基金(A累積)美元 11.13840 11.21280 -0.07440 -0.66353 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.80610 10.95330 -0.14720 -1.34389 新光全球債券基金(B配息)美元 10.45150 10.52100 -0.06950 -0.66058 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12560 10.26350 -0.13790 -1.34360 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.64000 9.17000 -0.53000 -5.77972 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.70000 10.19000 -0.49000 -4.80864 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.70000 -0.15000 -1.54639 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 新光吉星貨幣市場基金 15.52700 15.52680 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.83000 8.98000 -0.15000 -1.67038 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535 新光亞洲精選基金-美金 21.29000 20.81000 0.48000 2.30658 新光亞洲精選基金-新台幣 21.41000 21.07000 0.34000 1.61367 新光店頭基金 23.84000 23.78000 0.06000 0.25231 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 新光特選內需收益ETF基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544 新光創新科技基金 14.30000 14.21000 0.09000 0.63336 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18990 10.21510 -0.02520 -0.24669 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50740 10.57230 -0.06490 -0.61387 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11340 10.12780 -0.01440 -0.14218 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21310 9.23470 -0.02160 -0.23390 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47560 9.53420 -0.05860 -0.61463 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06810 9.09590 -0.02780 -0.30563 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94180 10.90260 0.03920 0.35955 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55480 9.52060 0.03420 0.35922 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.86650 14.86950 -0.00300 -0.02018 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.50090 8.50270 -0.00180 -0.02117 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66000 10.61540 0.04460 0.42014 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49500 9.45500 0.04000 0.42306 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55840 9.52090 0.03750 0.39387 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.73170 10.69050 0.04120 0.38539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.43320 39.38760 0.04560 0.11577 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.19060 39.23360 -0.04300 -0.10960 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54710 11.54330 0.00380 0.03292 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90100 9.86750 0.03350 0.33950 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.51490 14.11770 0.39720 2.81349 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.55750 10.16030 0.39720 3.90933 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.85000 10.52000 0.33000 3.13688 群益大印度基金N-新臺幣 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 群益大印度基金-人民幣 13.58320 13.70590 -0.12270 -0.89523 群益大印度基金-美元 12.43130 12.41140 0.01990 0.16034 群益大印度基金-新臺幣 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.34970 12.23640 0.11330 0.92593 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.59000 11.36260 0.22740 2.00130 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.89810 10.79810 0.10000 0.92609 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33040 9.14730 0.18310 2.00168 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91190 9.82090 0.09100 0.92660 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.52120 8.35400 0.16720 2.00144 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.94000 8.83000 0.11000 1.24575 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.09970 9.01620 0.08350 0.92611 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08560 7.92690 0.15870 2.00204 群益中小型股基金 49.12000 49.42000 -0.30000 -0.60704 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.01080 10.94330 0.06750 0.61682 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.94820 9.78300 0.16520 1.68864 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.26360 9.17820 0.08540 0.93047 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25700 9.20020 0.05680 0.61738 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.36230 8.22340 0.13890 1.68908 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78780 7.71600 0.07180 0.93053 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.71040 10.70420 0.00620 0.05792 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.78140 11.77450 0.00690 0.05860 群益中國高收益債券基金-美元 11.33990 11.31720 0.02270 0.20058 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.33360 10.38300 -0.04940 -0.47578 群益中國新機會基金N-人民幣 9.83700 9.41130 0.42570 4.52329 群益中國新機會基金N-美元 8.79050 8.32140 0.46910 5.63727 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.32000 8.89000 0.43000 4.83690 群益中國新機會基金-人民幣 8.72370 8.34620 0.37750 4.52302 群益中國新機會基金-美元 9.39860 8.89710 0.50150 5.63667 群益中國新機會基金-新臺幣 8.90000 8.49000 0.41000 4.82921 群益平衡王基金 20.96370 20.89520 0.06850 0.32783 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01270 10.01370 -0.00100 -0.00999 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86070 9.93570 -0.07500 -0.75485 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01270 10.01370 -0.00100 -0.00999 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86060 9.93570 -0.07510 -0.75586 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01280 10.01380 -0.00100 -0.00999 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86060 9.93570 -0.07510 -0.75586 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.85130 9.92540 -0.07410 -0.74657 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01170 9.94590 0.06580 0.66158 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.85970 9.86840 -0.00870 -0.08816 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01170 9.94590 0.06580 0.66158 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.85970 9.86840 -0.00870 -0.08816 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01170 9.94590 0.06580 0.66158 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.85970 9.86840 -0.00870 -0.08816 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.87290 9.88030 -0.00740 -0.07490 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.03250 9.98670 0.04580 0.45861 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.88020 9.90900 -0.02880 -0.29064 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.03250 9.98670 0.04580 0.45861 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.88020 9.90900 -0.02880 -0.29064 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.03250 9.98670 0.04580 0.45861 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.88020 9.90900 -0.02880 -0.29064 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.88350 9.91120 -0.02770 -0.27948 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.50000 -0.04000 -0.61538 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.77440 12.90710 -0.13270 -1.02812 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.86530 11.86220 0.00310 0.02613 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.80690 10.91920 -0.11230 -1.02846 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.03680 10.03420 0.00260 0.02591 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.68060 10.79160 -0.11100 -1.02858 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.59450 10.54840 0.04610 0.43703 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.36380 10.30820 0.05560 0.53938 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23690 9.19680 0.04010 0.43602 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24510 9.19560 0.04950 0.53830 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65610 10.60980 0.04630 0.43639 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.68920 10.63190 0.05730 0.53894 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40010 9.35920 0.04090 0.43700 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89200 9.83900 0.05300 0.53867 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.05530 10.01390 0.04140 0.41343 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.04670 9.99700 0.04970 0.49715 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97390 9.99910 -0.02520 -0.25202 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.05530 10.01390 0.04140 0.41343 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.04670 9.99690 0.04980 0.49815 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97390 9.99910 -0.02520 -0.25202 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05520 10.01380 0.04140 0.41343 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.04660 9.99680 0.04980 0.49816 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97390 9.99910 -0.02520 -0.25202 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05520 10.01380 0.04140 0.41343 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.04660 9.99690 0.04970 0.49715 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97390 9.99910 -0.02520 -0.25202 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.28800 11.36100 -0.07300 -0.64255 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.69180 7.74160 -0.04980 -0.64328 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.49220 9.41000 0.08220 0.87354 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 群益全球關鍵生技基金-美元 15.53120 15.39670 0.13450 0.87356 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 群益印度中小基金N-人民幣 10.91420 11.04970 -0.13550 -1.22628 群益印度中小基金N-美元 8.91590 8.93150 -0.01560 -0.17466 群益印度中小基金N-新臺幣 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787 群益印度中小基金-人民幣 14.77540 14.95880 -0.18340 -1.22603 群益印度中小基金-美元 12.75260 12.77480 -0.02220 -0.17378 群益印度中小基金-新臺幣 14.64000 14.77000 -0.13000 -0.88016 群益多利策略組合基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 群益多重收益組合基金 14.14000 14.22000 -0.08000 -0.56259 群益多重資產組合基金 15.27000 15.31000 -0.04000 -0.26127 群益安家基金 27.88220 27.87000 0.01220 0.04377 群益安穩貨幣市場基金 16.17900 16.17880 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.24000 19.81000 0.43000 2.17062 群益亞太中小基金 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.36000 0.10000 0.61125 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.67730 10.74680 -0.06950 -0.64670 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82570 7.87670 -0.05100 -0.64748 群益店頭市場基金 102.01000 102.50000 -0.49000 -0.47805 群益東方盛世基金 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 群益東協成長基金-人民幣 13.35800 13.23930 0.11870 0.89657 群益東協成長基金-美元 11.41020 11.18960 0.22060 1.97147 群益東協成長基金-新臺幣 11.20000 11.07000 0.13000 1.17435 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.13670 12.12340 0.01330 0.10971 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23970 11.18610 0.05360 0.47917 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50640 10.52100 -0.01460 -0.13877 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78910 9.77840 0.01070 0.10942 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.06850 9.02530 0.04320 0.47865 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.47510 8.48690 -0.01180 -0.13904 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86400 10.87920 -0.01520 -0.13972 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57960 9.56910 0.01050 0.10973 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.22960 9.18560 0.04400 0.47901 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.46790 9.48110 -0.01320 -0.13922 群益長安基金 31.74000 31.73000 0.01000 0.03152 群益美國新創亮點基金N-美元 10.43000 10.28840 0.14160 1.37631 群益美國新創亮點基金-美元 15.77810 15.56410 0.21400 1.37496 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880 群益真善美基金 16.04270 16.01390 0.02880 0.17984 群益馬拉松基金 128.18000 128.06000 0.12000 0.09371 群益深証中小板基金 12.09000 12.29000 -0.20000 -1.62734 群益創新科技基金 36.98000 36.97000 0.01000 0.02705 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.94670 10.51510 0.43160 4.10457 群益華夏盛世基金N-美元 9.80470 9.31890 0.48580 5.21306 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.14000 9.71000 0.43000 4.42842 群益華夏盛世基金-人民幣 11.92100 11.45100 0.47000 4.10445 群益華夏盛世基金-美元 10.81080 10.27510 0.53570 5.21357 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.70000 16.94000 0.76000 4.48642 群益奧斯卡基金 32.87000 32.85000 0.02000 0.06088 群益新興金鑽基金-美元 11.54000 11.31940 0.22060 1.94887 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.75000 8.65000 0.10000 1.15607 群益葛萊美基金 26.00000 25.96000 0.04000 0.15408 群益道瓊美國地產ETF基金 22.64000 22.81000 -0.17000 -0.74529 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.32000 7.34000 -0.02000 -0.27248 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.60000 15.51000 0.09000 0.58027 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.51530 11.58720 -0.07190 -0.62051 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04790 10.99970 0.04820 0.43819 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.98070 11.01490 -0.03420 -0.31049 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.98960 11.05820 -0.06860 -0.62035 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.54330 10.49730 0.04600 0.43821 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.47910 10.51180 -0.03270 -0.31108 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.51510 11.58700 -0.07190 -0.62052 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04830 11.00010 0.04820 0.43818 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.69440 9.72460 -0.03020 -0.31055 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.98960 11.05820 -0.06860 -0.62035 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.54280 10.49680 0.04600 0.43823 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.71860 9.74890 -0.03030 -0.31080 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.12280 13.10400 0.01880 0.14347 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83920 11.81100 0.02820 0.23876 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71820 11.69710 0.02110 0.18039 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61220 8.59980 0.01240 0.14419 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91100 8.88980 0.02120 0.23848 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38000 8.36490 0.01510 0.18052 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.30590 10.28130 0.02460 0.23927 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85780 9.83430 0.02350 0.23896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.95000 9.80000 0.15000 1.53061 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 9.88000 0.17000 1.72065 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.95000 9.79000 0.16000 1.63432 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.92000 9.76000 0.16000 1.63934 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.95000 9.80000 0.15000 1.53061 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 9.88000 0.17000 1.72065 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.95000 9.79000 0.16000 1.63432 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.92000 9.76000 0.16000 1.63934 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.13300 9.77520 0.35780 3.66028 德信大發基金 32.29000 32.15000 0.14000 0.43546 德信中國精選成長基金 12.11000 11.76000 0.35000 2.97619 德信台灣主流中小基金 21.04000 21.05000 -0.01000 -0.04751 德信萬保貨幣市場基金 11.99970 11.99950 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.71000 34.64000 0.07000 0.20208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.06900 11.10890 -0.03990 -0.35917 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.92640 10.95520 -0.02880 -0.26289 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73010 11.72990 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.44000 19.38000 0.06000 0.30960 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.11000 16.81000 0.30000 1.78465 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89030 10.99910 -0.10880 -0.98917 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.90300 17.07870 -0.17570 -1.02877 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09230 8.15550 -0.06320 -0.77494 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12400 11.12740 -0.00340 -0.03056 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27850 12.27610 0.00240 0.01955 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.93360 14.04240 -0.10880 -0.77480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.77000 16.45000 0.32000 1.94529 摩根中小基金 23.64000 23.57000 0.07000 0.29699 摩根中國A股基金 15.84000 15.39000 0.45000 2.92398 摩根中國A股基金(美元) 12.54000 12.08000 0.46000 3.80795 摩根中國亮點基金 13.26000 12.86000 0.40000 3.11042 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31350 11.16190 0.15160 1.35819 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.91410 12.75230 0.16180 1.26879 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.71680 9.53550 0.18130 1.90132 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31690 13.13850 0.17840 1.35784 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.84510 15.64650 0.19860 1.26929 摩根台灣金磚基金-累積型 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213 摩根台灣增長基金 51.96000 51.82000 0.14000 0.27017 摩根平衡基金 28.28000 28.21000 0.07000 0.24814 摩根全球α基金 18.17000 17.99000 0.18000 1.00056 摩根全球平衡基金 16.11600 16.13930 -0.02330 -0.14437 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42390 9.40110 0.02280 0.24252 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66120 10.63940 0.02180 0.20490 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03350 9.99470 0.03880 0.38821 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72710 11.69860 0.02850 0.24362 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.54350 10.50270 0.04080 0.38847 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.31020 10.20780 0.10240 1.00315 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.86980 13.73210 0.13770 1.00276 摩根亞洲基金 59.07000 57.98000 1.09000 1.87996 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35290 8.35390 -0.00100 -0.01197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95620 9.96130 -0.00510 -0.05120 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79450 8.77850 0.01600 0.18226 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89090 12.89250 -0.00160 -0.01241 摩根東方內需機會基金 18.67000 18.33000 0.34000 1.85488 摩根東方科技基金 32.95000 32.59000 0.36000 1.10463 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.34000 9.19000 0.15000 1.63221 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.52000 0.23000 2.41597 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 8.95000 0.22000 2.45810 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.30000 0.19000 1.68142 摩根金龍收成基金 22.78000 22.19000 0.59000 2.65886 摩根第一貨幣市場基金 15.14660 15.14640 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.26000 12.09000 0.17000 1.40612 摩根新絲路基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580 摩根新興35基金 13.52000 13.27000 0.25000 1.88395 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.03890 7.04400 -0.00510 -0.07240 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43830 9.44490 -0.00660 -0.06988 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22600 9.22050 0.00550 0.05965 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06160 11.06960 -0.00800 -0.07227 摩根新興科技基金 56.91000 56.76000 0.15000 0.26427 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62020 8.56240 0.05780 0.67504 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.43670 9.34520 0.09150 0.97911 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90150 8.78510 0.11640 1.32497 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37710 10.30750 0.06960 0.67524 摩根龍揚基金 34.02000 33.14000 0.88000 2.65540 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 摩根環球股票收益基金-累積型 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27040 9.29560 -0.02520 -0.27110 摩根總收益組合基金-累積型 11.53210 11.56350 -0.03140 -0.27154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.17000 20.93000 0.24000 1.14668 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62520 12.62510 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92550 10.99410 -0.06860 -0.62397 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64180 10.62020 0.02160 0.20339 聯邦中國龍基金 28.13000 28.09000 0.04000 0.14240 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56770 12.53730 0.03040 0.24248 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.75390 11.75460 -0.00070 -0.00596 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55220 10.59840 -0.04620 -0.43591 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23700 10.21290 0.02410 0.23598 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62570 9.62630 -0.00060 -0.00623 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63580 8.67330 -0.03750 -0.43236 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88630 9.72590 0.16040 1.64920 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.96720 9.87910 0.08810 0.89178 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.33720 9.18560 0.15160 1.65041 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.40980 9.32660 0.08320 0.89207 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86090 11.68790 0.17300 1.48016 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.69890 11.61070 0.08820 0.75964 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.73920 10.72870 0.01050 0.09787 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.88840 10.72960 0.15880 1.48002 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.72950 10.64860 0.08090 0.75972 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84790 9.83830 0.00960 0.09758 聯邦金鑽平衡基金 25.09480 25.03090 0.06390 0.25528 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.77550 9.54940 0.22610 2.36769 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02270 9.86440 0.15830 1.60476 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.71570 9.49090 0.22480 2.36858 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.94770 9.79050 0.15720 1.60564 聯邦貨幣市場基金 13.23910 13.23890 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.54690 16.64730 -0.10040 -0.60310 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.05350 12.98560 0.06790 0.52289 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.59600 12.51060 0.08540 0.68262 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.96090 11.87980 0.08110 0.68267 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53690 12.55480 -0.01790 -0.14257 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.61500 11.69690 -0.08190 -0.70019 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59190 10.60600 -0.01410 -0.13294 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67030 8.73090 -0.06060 -0.69409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.71000 38.61000 0.10000 0.25900 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.62000 18.94000 0.68000 3.59029 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.20000 18.38000 0.82000 4.46137 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.60000 12.16000 0.44000 3.61842 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.49000 15.38000 0.11000 0.71521 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.39000 14.25000 0.14000 0.98246 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.11000 0.15000 1.06308 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.28000 14.13000 0.15000 1.06157 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.90000 14.75000 0.15000 1.01695 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.10000 20.89000 0.21000 1.00527 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.12000 18.94000 0.18000 0.95037 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.02000 12.96000 0.06000 0.46296 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.77000 15.61000 0.16000 1.02498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.54000 0.14000 0.96286 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.79000 14.64000 0.15000 1.02459 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.62000 12.50000 0.12000 0.96000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.07000 12.95000 0.12000 0.92664 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.74000 19.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 聯博貨幣市場基金 15.04960 15.04950 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.09190 11.10200 -0.01010 -0.09097 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88110 13.84280 0.03830 0.27668 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.40050 7.40720 -0.00670 -0.09045 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.35000 14.39000 -0.04000 -0.27797 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34680 10.42550 -0.07870 -0.75488 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.84980 10.86370 -0.01390 -0.12795 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24720 10.26600 -0.01880 -0.18313 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.15140 10.21830 -0.06690 -0.65471 瀚亞中小型股基金 23.31000 23.32000 -0.01000 -0.04288 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.00000 12.75000 0.25000 1.96078 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.16000 12.86000 0.30000 2.33281 瀚亞巴西基金 5.60000 5.51000 0.09000 1.63339 瀚亞外銷基金 43.51000 43.35000 0.16000 0.36909 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00840 10.06720 -0.05880 -0.58408 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99850 10.01490 -0.01640 -0.16376 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98770 9.98580 0.00190 0.01903 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.85660 9.89140 -0.03480 -0.35182 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99920 10.06180 -0.06260 -0.62216 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02300 10.04010 -0.01710 -0.17032 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97820 9.97630 0.00190 0.01905 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.84530 9.88070 -0.03540 -0.35827 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.75000 11.55000 0.20000 1.73160 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.58000 10.40000 0.18000 1.73077 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.26050 10.33080 -0.07030 -0.68049 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.69830 9.81060 -0.11230 -1.14468 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.34930 9.35640 -0.00710 -0.07588 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.29710 9.36080 -0.06370 -0.68050 瀚亞印度基金-人民幣 14.70000 14.81000 -0.11000 -0.74274 瀚亞印度基金-美元 13.48000 13.43000 0.05000 0.37230 瀚亞印度基金-新台幣 29.67000 29.80000 -0.13000 -0.43624 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.93000 11.66000 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