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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/15  108/10/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39980   10.40510  -0.00530   -0.05094
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.11500   10.12010  -0.00510   -0.05039
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.47090   10.47670  -0.00580   -0.05536
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19440   10.19970  -0.00530   -0.05196
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11590   10.12660  -0.01070   -0.10566
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25090   10.25860  -0.00770   -0.07506
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.10800   10.11740  -0.00940   -0.09291
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14720   10.13920   0.00800    0.07890
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85000    9.86220  -0.01220   -0.12370
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84990    9.86220  -0.01230   -0.12472
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84160    9.84630  -0.00470   -0.04773
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84030    9.84590  -0.00560   -0.05688
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04460   10.04840  -0.00380   -0.03782
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04520   10.04870  -0.00350   -0.03483
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.85060   10.84770   0.00290    0.02673
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.64790   10.64520   0.00270    0.02536
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75350   10.75120   0.00230    0.02139
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.64120   10.63900   0.00220    0.02068
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.09000   21.54000   0.55000    2.55339
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.75000   21.61000   1.14000    5.27534
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.77650   38.76340   0.01310    0.03379
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94880    9.94650   0.00230    0.02312
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.52840   10.52370   0.00470    0.04466
中國信託台灣活力基金                                               13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.39000   11.50000  -0.11000   -0.95652
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.88000   10.96000  -0.08000   -0.72993
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30430   10.39340  -0.08910   -0.85727
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.02950   10.09410  -0.06460   -0.63998
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.89010    8.94740  -0.05730   -0.64041
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.49150   10.48040   0.01110    0.10591
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27180    9.26190   0.00990    0.10689
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.20760   11.32800  -0.12040   -1.06285
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.44750    9.54900  -0.10150   -1.06294
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06400   10.96430   0.09970    0.90931
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.58620    9.49980   0.08640    0.90949
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.25420   47.18970  -0.93550   -1.98242
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.66910   47.52690  -0.85780   -1.80487
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
中國信託智能運動基金-美元                                          10.41000   10.30000   0.11000    1.06796
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05050   11.05030   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.32440   10.41660  -0.09220   -0.88513
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41570    9.49970  -0.08400   -0.88424
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70550   10.73180  -0.02630   -0.24507
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.76360    9.78770  -0.02410   -0.24623
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.93800   44.76300  -0.82500   -1.84304
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.25970   45.03840  -0.77870   -1.72897
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.51870   45.15590  -0.63720   -1.41111
元大2001基金                                                       69.34000   69.16000   0.18000    0.26027
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.72550   47.64500  -0.91950   -1.92990
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.82940   45.46890  -0.63950   -1.40646
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.24000   20.58000   0.66000    3.20700
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78090   11.77680   0.00410    0.03481
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48790   10.46130   0.02660    0.25427
元大上證50基金                                                     33.40000   33.39000   0.01000    0.02995
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.62000   11.19000   0.43000    3.84272
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.01000    9.61000   0.40000    4.16233
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.30000   13.03000   0.27000    2.07214
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.11900   11.76100   0.35800    3.04396
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.24400   15.88100   0.36300    2.28575
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.64200   11.43800   0.20400    1.78353
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.81900   10.60700   0.21200    1.99868
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    2.99000   0.04000    1.33779
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.07000   12.89000   0.18000    1.39643
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.93880   44.79960   0.13920    0.31072
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11410   11.19910  -0.08500   -0.75899
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.09080   10.16790  -0.07710   -0.75827
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.87600    9.92970  -0.05370   -0.54080
元大巴西指數基金                                                    6.78900    6.66700   0.12200    1.82991
元大日經225基金                                                    28.30000   27.40000   0.90000    3.28467
元大台商收成基金                                                   23.58000   23.50000   0.08000    0.34043
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
元大台灣50單日正向2倍基金                                          44.94000   44.61000   0.33000    0.73974
元大台灣中型100基金                                                34.75000   34.71000   0.04000    0.11524
元大台灣加權股價指數基金                                           27.20200   27.07400   0.12800    0.47278
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
元大台灣卓越50基金                                                 87.84000   87.34000   0.50000    0.57248
元大台灣金融基金                                                   18.78000   18.76000   0.02000    0.10661
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.26000   32.22000   0.04000    0.12415
元大台灣高股息基金                                                 28.41000   28.45000  -0.04000   -0.14060
元大台灣電子科技基金                                               39.59000   39.37000   0.22000    0.55880
元大全球ETF成長組合基金                                            10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.87000   14.93000  -0.06000   -0.40188
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.47000   23.07000   0.40000    1.73385
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.73000   13.75000  -0.02000   -0.14545
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.96000   14.01000  -0.05000   -0.35689
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.75600   12.67500   0.08100    0.63905
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.44000    6.47000  -0.03000   -0.46368
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.97000  -0.01000   -0.14347
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.25400    8.08300   0.17100    2.11555
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.58000    9.45000   0.13000    1.37566
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.11000    8.00000   0.11000    1.37500
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.18000   0.15000    1.13809
元大全球農業商機基金                                               17.45000   17.36000   0.09000    0.51843
元大印尼指數基金                                                    9.05700    8.92500   0.13200    1.47899
元大印度指數基金                                                    9.43500    9.43800  -0.00300   -0.03179
元大印度基金                                                       12.34000   12.40000  -0.06000   -0.48387
元大多多基金                                                       18.63000   18.61000   0.02000    0.10747
元大多福基金                                                       55.98000   56.03000  -0.05000   -0.08924
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.34380    9.39010  -0.04630   -0.49307
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.42370    7.46050  -0.03680   -0.49326
元大卓越基金                                                       43.87000   43.70000   0.17000    0.38902
元大店頭基金                                                        9.20000    9.10000   0.10000    1.09890
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53440   10.53090   0.00350    0.03324
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.76910    9.81800  -0.04890   -0.49806
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.27130   32.54480  -0.27350   -0.84038
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.41250   45.55820  -1.14570   -2.51481
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.60460   15.35690   0.24770    1.61296
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.47400   26.45830  -0.98430   -3.72019
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.41580   43.10240  -0.68660   -1.59295
元大高科技基金                                                     21.91000   21.86000   0.05000    0.22873
元大得利貨幣市場基金                                               16.35160   16.35140   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05090   12.05080   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
元大富櫃50基金                                                     13.66000   13.59000   0.07000    0.51508
元大華夏中小基金                                                    7.57000    7.34000   0.23000    3.13351
元大新中國基金-人民幣                                              10.62000   10.15000   0.47000    4.63054
元大新中國基金-美元                                                 9.68900    9.17300   0.51600    5.62520
元大新中國基金-新台幣                                               9.58000    9.14000   0.44000    4.81400
元大新主流基金                                                     27.16000   27.12000   0.04000    0.14749
元大新東協平衡基金-美元                                             9.35600    9.26200   0.09400    1.01490
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.16660   11.23060  -0.06400   -0.56987
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.01690    9.97740   0.03950    0.39589
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.40120   11.44150  -0.04030   -0.35223
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.25990    9.29270  -0.03280   -0.35297
元大新興亞洲基金                                                   10.93000   10.75000   0.18000    1.67442
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.83320    9.81020   0.02300    0.23445
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.11200    9.09070   0.02130    0.23431
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.03300   10.08480  -0.05180   -0.51364
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.31180    9.35980  -0.04800   -0.51283
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18670   15.18640   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       39.10000   39.14000  -0.04000   -0.10220
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.23000    9.32000  -0.09000   -0.96567
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26400    8.26000   0.00400    0.04843
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         19.13000   19.11000   0.02000    0.10466
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.41000   21.31000   0.10000    0.46926
元大摩臺基金                                                       41.01000   40.79000   0.22000    0.53935
元大標普500基金                                                    27.60000   27.35000   0.25000    0.91408
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.04000   12.26000  -0.22000   -1.79445
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.07000   35.05000   1.02000    2.91013
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.86000   20.83000   0.03000    0.14402
元大標智滬深300基金                                                18.22000   18.29000  -0.07000   -0.38272
元大歐洲50基金                                                     25.95000   25.26000   0.69000    2.73159
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.93510    8.91450   0.02060    0.23108
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31200   10.31190   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.61000   16.58000   0.03000    0.18094
日盛上選基金(A類型)                                                38.67000   38.51000   0.16000    0.41548
日盛上選基金(I類型)                                                38.67000   38.51000   0.16000    0.41548
日盛小而美基金                                                     20.28000   20.23000   0.05000    0.24716
日盛中國內需動力基金                                                9.84000    9.57000   0.27000    2.82132
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.48780   12.51140  -0.02360   -0.18863
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85520    9.87390  -0.01870   -0.18939
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62980   12.59220   0.03760    0.29860
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.96260    9.93300   0.02960    0.29800
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.29580   11.31690  -0.02110   -0.18645
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89350    8.91010  -0.01660   -0.18631
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.46000   11.17000   0.29000    2.59624
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.61000   10.24000   0.37000    3.61328
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.89000   10.58000   0.31000    2.93006
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.99000   10.82000   0.17000    1.57116
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.55000   10.29000   0.26000    2.52672
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.36000   0.18000    1.73745
日盛日盛基金                                                       13.34000   13.26000   0.08000    0.60332
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
日盛全球抗暖化基金                                                 11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.38000   10.21000   0.17000    1.66503
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55380    2.55720  -0.00340   -0.13296
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65780    1.66000  -0.00220   -0.13253
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39120    0.38980   0.00140    0.35916
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25450    0.25360   0.00090    0.35489
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.76020   12.77200  -0.01180   -0.09239
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.17760    8.18520  -0.00760   -0.09285
日盛亞洲機會基金                                                    7.21000    7.07000   0.14000    1.98020
日盛首選基金                                                       19.29000   19.21000   0.08000    0.41645
日盛高科技基金                                                     20.18000   20.14000   0.04000    0.19861
日盛貨幣市場基金                                                   14.85960   14.85940   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     46.05000   45.77000   0.28000    0.61175
日盛精選五虎基金                                                   39.01000   38.85000   0.16000    0.41184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56820   13.56800   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 35.64000   35.57000   0.07000    0.19680
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.72000    9.15000   0.57000    6.22951
台新MSCI中國基金                                                   19.55000   19.05000   0.50000    2.62467
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.84000   19.62000   0.22000    1.12130
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24510   14.24490   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     52.03000   51.82000   0.21000    0.40525
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59070    0.57050   0.02020    3.54075
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.05000   17.56800   0.48200    2.74362
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34230    0.33030   0.01200    3.63306
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.12000    9.83000   0.29000    2.95015
台新主流基金                                                       26.33000   26.39000  -0.06000   -0.22736
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.47000   24.70000  -0.23000   -0.93117
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80440    0.80570  -0.00130   -0.16135
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.17000   17.33000  -0.16000   -0.92325
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56310    0.56410  -0.00100   -0.17727
台新台灣中小基金                                                   40.26000   40.26000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.23890   11.43800  -0.19910   -1.74069
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.14230   10.22820  -0.08590   -0.83983
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.47000    9.62000  -0.15000   -1.55925
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.81520   11.91450  -0.09930   -0.83344
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.07000   11.25000  -0.18000   -1.60000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.01690    9.97030   0.04660    0.46739
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.28760   11.23510   0.05250    0.46729
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
台新印度基金                                                       14.26000   14.34000  -0.08000   -0.55788
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55570    8.55140   0.00430    0.05028
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28460    0.28230   0.00230    0.81474
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.69020   12.68390   0.00630    0.04967
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41710    0.41370   0.00340    0.82185
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.58000   38.59000  -0.01000   -0.02591
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14300   11.14290   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.80880   33.66610   0.14270    0.42387
台新智慧生活基金-美元                                              10.56820   10.41700   0.15120    1.45147
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08850    8.01900   0.06950    0.86669
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.20940    8.19990   0.00950    0.11586
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.27810    9.19830   0.07980    0.86755
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.42740    9.41650   0.01090    0.11575
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53500   11.49400   0.04100    0.35671
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37080    0.36670   0.00410    1.11808
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10500    8.07610   0.02890    0.35785
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27520    0.27220   0.00300    1.10213
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.27000    5.22000   0.05000    0.95785
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永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.03110   43.81400  -0.78290   -1.78687
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.22640   43.01540  -0.78900   -1.83423
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.53620   39.90280  -0.36660   -0.91873
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      39.15790   40.19420  -1.03630   -2.57823
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.44820   38.43270   0.01550    0.04033
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.42840   11.42480   0.00360    0.03151
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.82990    9.80060   0.02930    0.29896
永豐中小基金                                                       56.96000   56.84000   0.12000    0.21112
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83320    1.84230  -0.00910   -0.49395
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59350    2.60630  -0.01280   -0.49112
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.05380    8.07200  -0.01820   -0.22547
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.04070   11.06570  -0.02500   -0.22592
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.15000    5.03000   0.12000    2.38569
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.31000   21.75000   0.56000    2.57471
永豐主流品牌基金                                                   19.05000   18.68000   0.37000    1.98073
永豐永豐基金                                                       35.33000   35.37000  -0.04000   -0.11309
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.94090    8.94680  -0.00590   -0.06595
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53210    9.53870  -0.00660   -0.06919
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.72310    8.78530  -0.06220   -0.70800
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.30340    9.36970  -0.06630   -0.70760
永豐亞洲民生消費基金                                               11.68000   11.52000   0.16000    1.38889
永豐南非幣2021保本基金                                             14.35290   14.33970   0.01320    0.09205
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.61000   19.45000   0.16000    0.82262
永豐貨幣市場基金                                                   13.95960   13.95940   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16660    2.18140  -0.01480   -0.67846
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70840    2.72700  -0.01860   -0.68207
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66730    7.69930  -0.03200   -0.41562
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.87620   10.92150  -0.04530   -0.41478
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.02060    7.05850  -0.03790   -0.53694
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.38680   11.44820  -0.06140   -0.53633
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.71000   10.44000   0.27000    2.58621
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.23000    7.94000   0.29000    3.65239
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.73000   18.19000   0.54000    2.96866
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.09000   56.88000   0.21000    0.36920
永豐領航科技基金                                                   41.95000   42.02000  -0.07000   -0.16659
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.11000    9.89000   0.22000    2.22447
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.35000   10.09000   0.26000    2.57681
永豐趨勢平衡基金                                                   44.99000   44.97000   0.02000    0.04447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96730   11.96650   0.00080    0.00669
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.26000   11.12000   0.14000    1.25899
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.33000   10.15000   0.18000    1.77340
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.46000   15.13000   0.33000    2.18110
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.60000   19.14000   0.46000    2.40334
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.72000   19.16000   0.56000    2.92276
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04940   10.08980  -0.04040   -0.40040
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04940   10.08980  -0.04040   -0.40040
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.95150    9.97890  -0.02740   -0.27458
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.95150    9.97890  -0.02740   -0.27458
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21370   10.25910  -0.04540   -0.44253
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21360   10.25900  -0.04540   -0.44254
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04040   10.06940  -0.02900   -0.28800
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04040   10.06940  -0.02900   -0.28800
兆豐國際生命科學基金                                               14.36000   14.26000   0.10000    0.70126
兆豐國際全球基金                                                   30.78000   30.43000   0.35000    1.15018
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54450   10.54120   0.00330    0.03131
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13980   10.18610  -0.04630   -0.45454
兆豐國際國民基金                                                   24.30000   24.23000   0.07000    0.28890
兆豐國際第一基金                                                   14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.66880   10.71390  -0.04510   -0.42095
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.09150    8.12560  -0.03410   -0.41966
兆豐國際萬全基金                                                   22.07000   22.08000  -0.01000   -0.04529
兆豐國際電子基金                                                   28.42000   28.39000   0.03000    0.10567
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.33000   23.26000   0.07000    0.30095
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.17000   38.12000   0.05000    0.13116
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57570   12.57550   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.68000    9.53000   0.15000    1.57398
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.76000    9.58000   0.18000    1.87891
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.76190    9.81090  -0.04900   -0.49944
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.81430    9.85690  -0.04260   -0.43218
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.72840    9.82990  -0.10150   -1.03256
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.81190    9.85970  -0.04780   -0.48480
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.94310    9.98060  -0.03750   -0.37573
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.76220    9.81120  -0.04900   -0.49943
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.81640    9.85900  -0.04260   -0.43209
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.73620    9.83780  -0.10160   -1.03275
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.81620    9.86410  -0.04790   -0.48560
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.95100    9.98850  -0.03750   -0.37543
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.96310   10.98600  -0.02290   -0.20845
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.66730   10.68940  -0.02210   -0.20675
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.94000   10.96360  -0.02360   -0.21526
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53260   10.55460  -0.02200   -0.20844
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.73320   10.75540  -0.02220   -0.20641
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66610   10.68910  -0.02300   -0.21517
合庫台灣基金                                                       12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.65510   11.69320  -0.03810   -0.32583
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.81320   12.80300   0.01020    0.07967
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.39350   11.38310   0.01040    0.09136
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.16010   12.15060   0.00950    0.07819
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.99320    8.01930  -0.02610   -0.32546
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35240    9.34500   0.00740    0.07919
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.08110    9.07280   0.00830    0.09148
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.71860    8.71260   0.00600    0.06887
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20220    9.19380   0.00840    0.09137
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.16000   0.20000    1.79211
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.29000    9.19000   0.10000    1.08814
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.20000   10.02000   0.18000    1.79641
合庫全球新興市場基金                                                9.09000    8.92000   0.17000    1.90583
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
合庫貨幣市場基金                                                   10.18740   10.18730   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93190    9.93380  -0.00190   -0.01913
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33900   10.33620   0.00280    0.02709
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.45110   10.49970  -0.04860   -0.46287
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12540   12.12560  -0.00020   -0.00165
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.50020   15.49280   0.00740    0.04776
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60640    8.60060   0.00580    0.06744
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45370    9.45520  -0.00150   -0.01586
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75160    7.78760  -0.03600   -0.46227
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58130    8.58160  -0.00030   -0.00350
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50900   10.50020   0.00880    0.08381
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.20000   11.97000   0.23000    1.92147
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.67000   11.33000   0.34000    3.00088
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.69000   11.44000   0.25000    2.18531
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19530   10.19680  -0.00150   -0.01471
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17380   10.16850   0.00530    0.05212
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.64890    9.65020  -0.00130   -0.01347
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15170   10.15220  -0.00050   -0.00493
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28720   10.28870  -0.00150   -0.01458
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25940   10.25400   0.00540    0.05266
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.71470    9.71600  -0.00130   -0.01338
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22010   10.22060  -0.00050   -0.00489
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27370   11.27310   0.00060    0.00532
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86540    9.76010   0.10530    1.07888
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.68000    9.64860   0.03140    0.32544
安聯中國東協基金                                                   14.75000   14.56000   0.19000    1.30495
安聯中國策略基金-美元                                              13.07000   12.54000   0.53000    4.22648
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.86000   16.30000   0.56000    3.43558
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.88000   16.40000   0.48000    2.92683
安聯中華新思路基金-美元                                            15.29000   14.70000   0.59000    4.01361
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.25000   13.80000   0.45000    3.26087
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.22000   35.95000   0.27000    0.75104
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.68000   10.60000   0.08000    0.75472
安聯台灣科技基金                                                   58.22000   58.00000   0.22000    0.37931
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56590   12.56570   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   41.32000   41.26000   0.06000    0.14542
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85140   10.88020  -0.02880   -0.26470
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.85730   15.93450  -0.07720   -0.48448
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80490    9.85260  -0.04770   -0.48414
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.91840    9.96600  -0.04760   -0.47762
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.89000   11.82000   0.07000    0.59222
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.68000   11.53000   0.15000    1.30095
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.27980   13.34010  -0.06030   -0.45202
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85280   10.88710  -0.03430   -0.31505
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.86690   12.92080  -0.05390   -0.41716
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50080    9.54300  -0.04220   -0.44221
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.44420    9.47400  -0.02980   -0.31455
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.94020    8.97770  -0.03750   -0.41770
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.15030   10.19680  -0.04650   -0.45603
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.88200    9.95980  -0.07780   -0.78114
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.12550   10.16790  -0.04240   -0.41700
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.49000   0.10000    0.87032
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.33000   0.10000    0.88261
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51190   12.51620  -0.00430   -0.03436
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32360   11.31740   0.00620    0.05478
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.90840   10.91070  -0.00230   -0.02108
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.48050    8.48290  -0.00240   -0.02829
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.35490    8.35030   0.00460    0.05509
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.02230    8.02400  -0.00170   -0.02119
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.09880   10.10140  -0.00260   -0.02574
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                               9.96970    9.97180  -0.00210   -0.02106
安聯全球人口趨勢基金                                               11.88000   11.77000   0.11000    0.93458
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.32000    8.11000   0.21000    2.58940
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.10000   30.55000   0.55000    1.80033
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.48000    7.38000   0.10000    1.35501
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.53950   12.58910  -0.04960   -0.39399
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54390   10.58570  -0.04180   -0.39487
安聯全球新興市場基金                                               16.56000   16.37000   0.19000    1.16066
安聯全球農金趨勢基金                                                8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
安聯亞洲動態策略基金                                               22.04000   21.70000   0.34000    1.56682
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.42500   92.35110   0.07390    0.08002
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.53050   13.47970   0.05080    0.37686
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.12540   69.05130   0.07410    0.10731
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99120    9.95370   0.03750    0.37674
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79390    2.80540  -0.01150   -0.40992
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.89900   10.92530  -0.02630   -0.24073
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33730    2.35510  -0.01780   -0.75581
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72210    8.74880  -0.02670   -0.30518
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25580   10.31740  -0.06160   -0.59705
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.36800   10.35050   0.01750    0.16907
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.89460   10.88100   0.01360    0.12499
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31290   10.29650   0.01640    0.15928
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32940   10.31340   0.01600    0.15514
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05710   10.11760  -0.06050   -0.59797
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10860   10.09070   0.01790    0.17739
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.46570   10.44830   0.01740    0.16653
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11010   10.09400   0.01610    0.15950
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14400   10.12820   0.01580    0.15600
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.17200   10.15460   0.01740    0.17135
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38870   10.37700   0.01170    0.11275
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.14580   10.12810   0.01770    0.17476
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.03520   10.02360   0.01160    0.11573
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.06270   10.04460   0.01810    0.18020
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.11720   10.10050   0.01670    0.16534
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.04450   10.02710   0.01740    0.17353
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.98530    9.97370   0.01160    0.11631
宏利台灣動力基金A類型                                              33.24000   33.18000   0.06000    0.18083
宏利台灣動力基金I類型                                              33.24000   33.18000   0.06000    0.18083
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.98330    9.97800   0.00530    0.05312
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97260    9.96730   0.00530    0.05317
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.05740   10.04650   0.01090    0.10850
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.98120    9.97450   0.00670    0.06717
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.01080    9.89310   0.11770    1.18972
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.75630    9.71500   0.04130    0.42512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48720    7.39910   0.08810    1.19069
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.37780    7.32760   0.05020    0.68508
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.49000   11.38000   0.11000    0.96661
宏利全球債券組合基金                                               13.72820   13.77050  -0.04230   -0.30718
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02420    3.02970  -0.00550   -0.18154
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43150   12.47800  -0.04650   -0.37266
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88330    8.92080  -0.03750   -0.42037
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62040    2.64620  -0.02580   -0.97498
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.33910   11.44420  -0.10510   -0.91837
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31620    3.26520   0.05100    1.56193
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54160    0.53290   0.00870    1.63258
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.13000   14.93000   0.20000    1.33958
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.46800   12.43370   0.03430    0.27586
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.02920   10.97560   0.05360    0.48836
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47910   10.45400   0.02510    0.24010
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71410    8.66970   0.04440    0.51213
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.34050    8.30000   0.04050    0.48795
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.14530    8.12570   0.01960    0.24121
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.34130    8.30080   0.04050    0.48790
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.01870    3.00570   0.01300    0.43251
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43300    0.43150   0.00150    0.34762
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93070   12.92200   0.00870    0.06733
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98490    0.98150   0.00340    0.34641
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32170    7.31550   0.00620    0.08475
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05420    2.04600   0.00820    0.40078
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29580    0.29470   0.00110    0.37326
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89560    8.88830   0.00730    0.08213
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32460    0.32360   0.00100    0.30902
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70200   13.70190   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.40000   0.07000    2.91667
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.12000   10.83000   0.29000    2.67775
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.41000   27.38000   0.03000    0.10957
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.41000   27.38000   0.03000    0.10957
宏利澳幣保本基金                                                   12.73450   12.73790  -0.00340   -0.02669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.10000    9.90000   0.20000    2.02020
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.53000   11.39000   0.14000    1.22915
貝萊德新台幣基金                                                   12.98370   12.98360   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.91000   28.76000   0.15000    0.52156
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46230   11.45170   0.01060    0.09256
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84820    9.82090   0.02730    0.27798
保德信大中華基金-人民幣                                            10.85000   10.54000   0.31000    2.94118
保德信大中華基金-美元                                              10.43000   10.03000   0.40000    3.98804
保德信大中華基金-新台幣                                            30.81000   29.84000   0.97000    3.25067
保德信中小型股基金                                                 56.63000   55.90000   0.73000    1.30590
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.87000    9.48000   0.39000    4.11392
保德信中國中小基金-美元                                             9.25000    8.80000   0.45000    5.11364
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.87000    8.50000   0.37000    4.35294
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.03420    9.93840   0.09580    0.96394
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07090    9.99640   0.07450    0.74527
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.15630   10.05920   0.09710    0.96529
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.31800   11.20980   0.10820    0.96523
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.85000   10.44000   0.41000    3.92720
保德信中國品牌基金-美元                                            10.82000   10.42000   0.40000    3.83877
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.68000   11.24000   0.44000    3.91459
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.73000   27.47000   0.26000    0.94649
保德信全球消費商機基金                                             19.15000   19.11000   0.04000    0.20931
保德信全球基礎建設基金                                             13.86000   13.91000  -0.05000   -0.35945
保德信全球資源基金                                                  6.89000    6.79000   0.10000    1.47275
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.32000    9.06000   0.26000    2.86976
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.69000   30.05000   0.64000    2.12978
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68440    9.63140   0.05300    0.55028
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.91170   10.85410   0.05760    0.53068
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.12630    9.14630  -0.02000   -0.21867
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.26970   10.29210  -0.02240   -0.21764
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.10530    8.13600  -0.03070   -0.37734
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25120   11.29390  -0.04270   -0.37808
保德信亞太基金                                                     19.86000   19.50000   0.36000    1.84615
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.62800    8.71830  -0.09030   -1.03575
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05620   12.18230  -0.12610   -1.03511
保德信店頭市場基金                                                 40.48000   39.98000   0.50000    1.25063
保德信拉丁美洲基金                                                  6.91000    6.79000   0.12000    1.76730
保德信金平衡基金                                                   32.17000   32.07000   0.10000    0.31182
保德信金滿意基金                                                   45.43000   45.29000   0.14000    0.30912
保德信科技島基金                                                   30.34000   30.22000   0.12000    0.39709
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                    10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                  107.26000  106.28000   0.98000    0.92209
保德信貨幣市場基金                                                 15.86300   15.86280   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65010   10.52780   0.12230    1.16169
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75020   10.70660   0.04360    0.40723
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.05230   10.99250   0.05980    0.54401
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.44600   10.46740  -0.02140   -0.20444
保德信新世紀基金                                                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.10700    8.13820  -0.03120   -0.38338
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.35870   10.38980  -0.03110   -0.29933
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.64460   11.68950  -0.04490   -0.38411
保德信新興趨勢組合基金                                             10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
保德信瑞騰基金                                                     15.66450   15.66370   0.00080    0.00511
保德信歐洲組合基金                                                 10.08000    9.89000   0.19000    1.92113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55580    9.53870   0.01710    0.17927
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.19120   10.17290   0.01830    0.17989
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.42750    9.44650  -0.01900   -0.20113
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77590    9.80130  -0.02540   -0.25915
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.65590    9.67510  -0.01920   -0.19845
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.21080   10.23050  -0.01970   -0.19256
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53670    9.53260   0.00410    0.04301
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98520    9.98090   0.00430    0.04308
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.16740   10.20720  -0.03980   -0.38992
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87130    9.86850   0.00280    0.02837
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39220   10.38920   0.00300    0.02888
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.83520    9.80670   0.02850    0.29062
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.25960   10.22990   0.02970    0.29033
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84800    9.84710   0.00090    0.00914
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51190   10.52020  -0.00830   -0.07890
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.73940    9.72400   0.01540    0.15837
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22770   10.21150   0.01620    0.15864
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.98270   10.03150  -0.04880   -0.48647
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.98630   10.03530  -0.04900   -0.48828
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.29090   10.32900  -0.03810   -0.36886
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.95280    9.97370  -0.02090   -0.20955
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.95360    9.97450  -0.02090   -0.20953
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.26100   10.29130  -0.03030   -0.29442
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.32440   10.37410  -0.04970   -0.47908
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02520   10.04820  -0.02300   -0.22890
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98380   10.01760  -0.03380   -0.33741
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48590   10.52310  -0.03720   -0.35351
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08780   10.12480  -0.03700   -0.36544
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.92720   10.97160  -0.04440   -0.40468
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01060   10.01850  -0.00790   -0.07885
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41400   10.42230  -0.00830   -0.07964
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50920   10.57060  -0.06140   -0.58086
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.53110   10.56590  -0.03480   -0.32936
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.41420   10.52710  -0.11290   -1.07247
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.03440   10.08680  -0.05240   -0.51949
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.03760   10.09020  -0.05260   -0.52130
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.00370   10.10270  -0.09900   -0.97994
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.00730   10.10120  -0.09390   -0.92959
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.04020   10.06000  -0.01980   -0.19682
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.04140   10.06130  -0.01990   -0.19779
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.04300   10.07770  -0.03470   -0.34432
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.04350   10.07820  -0.03470   -0.34431
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.09930   10.14870  -0.04940   -0.48676
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22090   10.26990  -0.04900   -0.47712
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16360   10.21710  -0.05350   -0.52363
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52700   10.58910  -0.06210   -0.58645
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.91740    9.93710  -0.01970   -0.19825
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.11330   10.13330  -0.02000   -0.19737
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96530    1.97300  -0.00770   -0.39027
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85010    2.86080  -0.01070   -0.37402
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28880    0.28840   0.00040    0.13870
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45770    0.45710   0.00060    0.13126
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.12920    8.14810  -0.01890   -0.23196
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.00810   12.04000  -0.03190   -0.26495
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72560    9.77170  -0.04610   -0.47177
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.51450   12.57610  -0.06160   -0.48982
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63180    8.63660  -0.00480   -0.05558
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14950   11.15570  -0.00620   -0.05558
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.62080   10.63650  -0.01570   -0.14760
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33060   10.38570  -0.05510   -0.53054
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.41000   20.35000   0.06000    0.29484
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4741.49000 4726.33000  15.16000    0.32076
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11920   10.11510   0.00410    0.04053
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09650   11.09200   0.00450    0.04057
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94930    9.98300  -0.03370   -0.33757
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.46220    9.43670   0.02550    0.27022
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14190   10.11460   0.02730    0.26991
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.40270    9.41530  -0.01260   -0.13382
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83230    9.83570  -0.00340   -0.03457
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37740   10.38900  -0.01160   -0.11166
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.82830    5.83090  -0.00260   -0.04459
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.86870   10.87360  -0.00490   -0.04506
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                     10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                     10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.00130    0.00000  10.00130    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.16000    9.88000   0.28000    2.83401
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.77000   10.50000   0.27000    2.57143
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.24000    9.88000   0.36000    3.64372
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.16000    9.88000   0.28000    2.83401
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.77000   10.50000   0.27000    2.57143
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.24000    9.88000   0.36000    3.64372
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.47440   10.38350   0.09090    0.87543
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.60760   11.44510   0.16250    1.41982
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.82300   10.67020   0.15280    1.43203
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.95000    8.87220   0.07780    0.87690
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.37290    9.24170   0.13120    1.41965
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.25990    9.12920   0.13070    1.43167
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.28180   10.19250   0.08930    0.87613
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87500   10.72280   0.15220    1.41941
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.85990   10.70660   0.15330    1.43183
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.51000   13.44000   0.07000    0.52083
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71350   13.71340   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.21000   16.18000   0.03000    0.18541
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.31700   11.33600  -0.01900   -0.16761
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.91350   12.90240   0.01110    0.08603
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.15080   12.12240   0.02840    0.23428
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.85910    8.87390  -0.01480   -0.16678
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65740    9.64910   0.00830    0.08602
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57350    9.55100   0.02250    0.23558
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01250   11.03100  -0.01850   -0.16771
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.02470   12.01430   0.01040    0.08656
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.73860   11.71110   0.02750    0.23482
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.85940    8.87420  -0.01480   -0.16678
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65790    9.64970   0.00820    0.08498
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57390    9.55150   0.02240    0.23452
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.09000   12.81000   0.28000    2.18579
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.07000   13.68000   0.39000    2.85088
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.21000    8.95000   0.26000    2.90503
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.35000    8.17000   0.18000    2.20318
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.15000    8.90000   0.25000    2.80899
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.02000   10.78000   0.24000    2.22635
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   10.67000   0.30000    2.81162
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.25000   10.93000   0.32000    2.92772
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.10000   12.77000   0.33000    2.58418
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.22000   12.95000   0.27000    2.08494
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.85000    9.68000   0.17000    1.75620
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.23600   12.29740  -0.06140   -0.49929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.13260   12.14550  -0.01290   -0.10621
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.08230   11.08580  -0.00350   -0.03157
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.42910    8.47140  -0.04230   -0.49933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.60350    9.61370  -0.01020   -0.10610
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.63430    9.63740  -0.00310   -0.03217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.67120   11.68360  -0.01240   -0.10613
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.74470   10.79870  -0.05400   -0.50006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.06370   11.06720  -0.00350   -0.03162
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.94520    9.95580  -0.01060   -0.10647
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.10740    9.15310  -0.04570   -0.49928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14710    9.16310  -0.01600   -0.17461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66090    9.66400  -0.00310   -0.03208
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.56060   12.59310  -0.03250   -0.25808
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23920   12.23250   0.00670    0.05477
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.52610   11.50100   0.02510    0.21824
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93940    6.95730  -0.01790   -0.25728
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74230    8.73750   0.00480    0.05494
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40020    9.37970   0.02050    0.21856
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.79760   10.82550  -0.02790   -0.25772
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.54410   11.51900   0.02510    0.21790
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47040    9.46520   0.00520    0.05494
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85610    8.87890  -0.02280   -0.25679
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60130    9.58030   0.02100    0.21920
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.11430   12.19620  -0.08190   -0.67152
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.06490   13.11570  -0.05080   -0.38732
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.87250   11.90630  -0.03380   -0.28388
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.32060    9.38360  -0.06300   -0.67138
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.07710   10.11630  -0.03920   -0.38749
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05300   10.08160  -0.02860   -0.28369
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.31460   12.36260  -0.04800   -0.38827
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.80820   10.88130  -0.07310   -0.67179
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.31220   11.34440  -0.03220   -0.28384
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94730   10.01460  -0.06730   -0.67202
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.48700    9.55110  -0.06410   -0.67113
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.32180   10.36190  -0.04010   -0.38699
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79040    9.81830  -0.02790   -0.28416
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.79000   18.77000   0.02000    0.10655
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.44000   17.27000   0.17000    0.98437
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.33000   13.38810  -0.05810   -0.43397
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.22430   10.13140   0.09290    0.91695
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.35590   11.25190   0.10400    0.92429
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.37390   12.33050   0.04340    0.35197
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.83830   10.70850   0.12980    1.21212
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.77380    8.69410   0.07970    0.91671
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.40380    9.31770   0.08610    0.92405
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.26050    9.22800   0.03250    0.35219
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.35030    9.23840   0.11190    1.21125
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.90610    8.82520   0.08090    0.91669
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.20580    9.12150   0.08430    0.92419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.12520   11.08620   0.03900    0.35179
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.29320    9.18190   0.11130    1.21217
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        36.09000   36.03000   0.06000    0.16653
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.86790   11.86420   0.00370    0.03119
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67420    1.65750   0.01670    1.00754
國泰大中華基金                                                     22.59000   22.56000   0.03000    0.13298
國泰小龍基金-新台幣                                                16.73000   16.67000   0.06000    0.35993
國泰中小成長基金-新台幣                                            49.06000   48.99000   0.07000    0.14289
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.69430    4.55710   0.13720    3.01069
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72550    0.69750   0.02800    4.01434
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77760    0.74750   0.03010    4.02676
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.34000   19.70000   0.64000    3.24873
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.48470    2.45060   0.03410    1.39150
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34910    0.34100   0.00810    2.37537
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.72080   10.55060   0.17020    1.61318
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33860    0.33630   0.00230    0.68391
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.19770   10.20180  -0.00410   -0.04019
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.52430    4.41380   0.11050    2.50351
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63450    0.61300   0.02150    3.50734
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.59000   19.07000   0.52000    2.72680
國泰中港台基金-人民幣                                               3.52020    3.39020   0.13000    3.83458
國泰中港台基金-美元                                                 0.49980    0.47670   0.02310    4.84581
國泰中港台基金-新台幣                                              15.25000   14.66000   0.59000    4.02456
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.11540   10.12400  -0.00860   -0.08495
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21490   10.23010  -0.01520   -0.14858
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.11950   10.21070  -0.09120   -0.89318
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.67000   26.77000   0.90000    3.36197
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.79000   12.24000  -0.45000   -3.67647
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.85000   32.60000   2.25000    6.90184
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47450   12.47430   0.00020    0.00160
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.58970    2.57240   0.01730    0.67252
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36660    0.36070   0.00590    1.63571
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.24000   11.14000   0.10000    0.89767
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54390    0.53910   0.00480    0.89037
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49980    0.49920   0.00060    0.12019
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.40000   14.49000  -0.09000   -0.62112
國泰全球資源基金-美元                                               0.16220    0.16010   0.00210    1.31168
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.04000    5.02000   0.02000    0.39841
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60900    0.59840   0.01060    1.77139
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.65000   18.46000   0.19000    1.02925
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.01000   17.83000   0.18000    1.00953
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89890    0.89010   0.00880    0.98865
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.62000   20.45000   0.17000    0.83130
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.78000   22.76000   0.02000    0.08787
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.58820    2.59520  -0.00700   -0.26973
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36740    0.36490   0.00250    0.68512
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31170    0.30950   0.00220    0.71082
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.22680   11.21910   0.00770    0.06863
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.52390    9.51740   0.00650    0.06830
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54140    0.54170  -0.00030   -0.05538
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39170    0.39050   0.00120    0.30730
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
國泰科技生化基金                                                   39.74000   39.77000  -0.03000   -0.07543
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.40000   29.16000   0.24000    0.82305
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.22000   12.45000  -0.23000   -1.84739
國泰美國費城半導體基金                                             15.38000   15.02000   0.36000    2.39680
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.08230   47.60090  -1.51860   -3.19028
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.95630   15.71430   0.24200    1.54000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.86850   26.96610  -1.09760   -4.07030
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.28500   46.02380  -0.73880   -1.60526
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.08610   46.66420  -0.57810   -1.23885
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.73100   43.00610  -0.27510   -0.63968
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.31920   0.00210    0.65789
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.93440    9.89030   0.04410    0.44589
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.99900    9.95420   0.04480    0.45006
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32250    0.31960   0.00290    0.90738
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.96180    9.89680   0.06500    0.65678
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.04360    9.97740   0.06620    0.66350
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32280    0.31920   0.00360    1.12782
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.96940    9.88740   0.08200    0.82934
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.06120    9.97770   0.08350    0.83687
國泰紐幣2021保本基金                                               12.96370   12.97470  -0.01100   -0.08478
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.34270   13.35760  -0.01490   -0.11155
國泰紐幣保本基金                                                   12.82920   12.82580   0.00340    0.02651
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.13000   26.05000   0.08000    0.30710
國泰富時中國A50基金                                                22.13000   22.07000   0.06000    0.27186
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.90960   48.92050  -1.01090   -2.06641
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35040    0.35100  -0.00060   -0.17094
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52740    0.53240  -0.00500   -0.93914
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.83280   40.84150  -0.00870   -0.02130
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.89000   21.09000  -0.20000   -0.94832
國泰新興市場基金-美元                                               0.38620    0.37910   0.00710    1.87286
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.82000   11.69000   0.13000    1.11206
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46830    2.48650  -0.01820   -0.73195
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49760    1.50860  -0.01100   -0.72915
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36020    0.35930   0.00090    0.25049
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22070    0.22020   0.00050    0.22707
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.78780   10.80470  -0.01690   -0.15641
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.42150    6.43150  -0.01000   -0.15548
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.61000   15.15000   0.46000    3.03630
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.39000   12.43000  -0.04000   -0.32180
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   40.83000   40.60000   0.23000    0.56650
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.36000   23.11000   0.25000    1.08178
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34440    0.34250   0.00190    0.55474
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.48350   38.35310   0.13040    0.34000
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.23000   20.90000   0.33000    1.57895
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.51000   19.18000   0.33000    1.72054
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.22000   19.16000   0.06000    0.31315
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41780    0.41890  -0.00110   -0.26259
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.48410   12.55370  -0.06960   -0.55442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.65660   10.65440   0.00220    0.02065
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55100   10.55420  -0.00320   -0.03032
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52030   10.60250  -0.08220   -0.77529
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.22730   10.22630   0.00100    0.00978
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.14990   10.15300  -0.00310   -0.03053
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07330   10.15210  -0.07880   -0.77619
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03000   10.05900  -0.02900   -0.28830
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.94260    9.96210  -0.01950   -0.19574
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99330   10.02070  -0.02740   -0.27343
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.68030    9.77970  -0.09940   -1.01639
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.89380    9.92230  -0.02850   -0.28723
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.81260    9.83180  -0.01920   -0.19528
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.85330    9.88030  -0.02700   -0.27327
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.54240    9.64040  -0.09800   -1.01656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49230   11.48790   0.00440    0.03830
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74590    9.71300   0.03290    0.33872
第一金大中華基金                                                   27.48000   27.44000   0.04000    0.14577
第一金小型精選基金                                                 34.38000   34.16000   0.22000    0.64403
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.75000   14.25000   0.50000    3.50877
第一金中國世紀基金-美元                                             8.96500    8.57020   0.39480    4.60666
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.46000   10.08000   0.38000    3.76984
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.46000   10.08000   0.38000    3.76984
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85030    9.86810  -0.01780   -0.18038
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12250    8.14160  -0.01910   -0.23460
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52220   11.54310  -0.02090   -0.18106
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68800    9.71080  -0.02280   -0.23479
第一金中概平衡基金                                                 29.34000   29.28000   0.06000    0.20492
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34530   15.34500   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.90500  178.90300   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.40950   15.09190   0.31760    2.10444
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.40870   15.09050   0.31820    2.10861
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.69000   14.50000   0.19000    1.31034
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.70000   14.50000   0.20000    1.37931
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.37050   10.15620   0.21430    2.11004
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.36890   10.15450   0.21440    2.11138
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.28000   10.14000   0.14000    1.38067
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.14000   0.14000    1.38067
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.81800    9.60410   0.21390    2.22717
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.81820    9.60420   0.21400    2.22819
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.93000    9.78000   0.15000    1.53374
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.92000    9.78000   0.14000    1.43149
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.39960   13.13800   0.26160    1.99117
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.41750   13.15560   0.26190    1.99079
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.55000   12.40000   0.15000    1.20968
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.83250    9.78360   0.04890    0.49982
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82500    9.77610   0.04890    0.50020
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.36640    9.35120   0.01520    0.16255
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.39060    9.37550   0.01510    0.16106
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.81520   10.76140   0.05380    0.49993
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.34490   10.32810   0.01680    0.16266
第一金全球大趨勢基金                                               24.67000   24.44000   0.23000    0.94108
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29120    9.31690  -0.02570   -0.27584
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.36440    6.38200  -0.01760   -0.27578
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.22320   10.15690   0.06630    0.65276
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.22590   10.15720   0.06870    0.67637
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.25170   11.17900   0.07270    0.65033
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.25540   11.18080   0.07460    0.66722
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55910    8.54930   0.00980    0.11463
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.60060   10.58840   0.01220    0.11522
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.18170    9.18020   0.00150    0.01634
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.18100    9.17850   0.00250    0.02724
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62580    7.60300   0.02280    0.29988
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62110    7.59830   0.02280    0.30007
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.31240    8.31380  -0.00140   -0.01684
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.31300    8.31430  -0.00130   -0.01564
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.70910   11.70600   0.00310    0.02648
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.70970   11.70660   0.00310    0.02648
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26440   10.23350   0.03090    0.30195
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26510   10.23430   0.03080    0.30095
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.91750   14.92000  -0.00250   -0.01676
第一金亞洲科技基金                                                 18.95000   18.81000   0.14000    0.74428
第一金亞洲新興市場基金                                             12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
第一金店頭市場基金                                                  8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.15350   10.19820  -0.04470   -0.43831
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.15340   10.19820  -0.04480   -0.43929
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.99670   10.11620  -0.11950   -1.18127
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.99660   10.11610  -0.11950   -1.18129
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.21840   10.26170  -0.04330   -0.42196
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.23410   10.27830  -0.04420   -0.43003
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.21660   10.26160  -0.04500   -0.43853
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.05870   10.17890  -0.12020   -1.18087
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.07580   10.19530  -0.11950   -1.17211
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.05860   10.17880  -0.12020   -1.18089
第一金創新趨勢基金                                                 23.05000   23.01000   0.04000    0.17384
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.63430   44.39760  -0.76330   -1.71924
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.90020   44.79740  -0.89720   -2.00279
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.42550   45.88400  -1.45850   -3.17867
第一金電子基金                                                     36.64000   36.58000   0.06000    0.16402
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.95000   19.88000   0.07000    0.35211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.04000   19.55000   0.49000    2.50639
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.26000    9.02000   0.24000    2.66075
統一大中華中小基金(美元)                                            8.23000    7.94000   0.29000    3.65239
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.08000   11.75000   0.33000    2.80851
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.86000    8.70000   0.16000    1.83908
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.06000    8.96000   0.10000    1.11607
統一大滿貫基金-A類型                                               38.60000   38.39000   0.21000    0.54702
統一大滿貫基金-I類型                                               38.60000   38.39000   0.21000    0.54702
統一大龍印基金                                                     15.16000   14.88000   0.28000    1.88172
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.85000   10.47000   0.38000    3.62942
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.67000    9.24000   0.43000    4.65368
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.90000   10.50000   0.40000    3.80952
統一中小基金                                                       27.19000   27.13000   0.06000    0.22116
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.96530   10.05490  -0.08960   -0.89111
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.01600    9.00620   0.00980    0.10881
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.65360    8.69690  -0.04330   -0.49788
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.66940   12.78340  -0.11400   -0.89178
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42030   11.40790   0.01240    0.10870
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.91770   10.97240  -0.05470   -0.49852
統一台灣動力基金                                                   21.19000   21.13000   0.06000    0.28396
統一全天候基金-A類型                                              124.66000  124.26000   0.40000    0.32191
統一全天候基金-I類型                                              125.53000  125.12000   0.41000    0.32769
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.48320    8.49050  -0.00730   -0.08598
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.96820    7.89540   0.07280    0.92206
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.88960    7.87630   0.01330    0.16886
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24940    9.25740  -0.00800   -0.08642
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.69580    8.61630   0.07950    0.92267
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.60260    8.58810   0.01450    0.16884
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
統一全球債券組合基金                                               12.34550   12.38980  -0.04430   -0.35755
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.40000   16.12000   0.28000    1.73697
統一全球新科技基金(美元)                                           15.01000   14.62000   0.39000    2.66758
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.29000   14.02000   0.27000    1.92582
統一亞太基金                                                       25.89000   25.60000   0.29000    1.13281
統一亞洲大金磚基金                                                 12.36000   12.15000   0.21000    1.72840
統一奔騰基金                                                       65.94000   65.71000   0.23000    0.35002
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75870   16.75850   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.65000   12.41000   0.24000    1.93392
統一強漢基金(美元)                                                 11.09000   10.77000   0.32000    2.97122
統一強漢基金(新台幣)                                               28.95000   28.34000   0.61000    2.15243
統一統信基金                                                       33.42000   33.30000   0.12000    0.36036
統一黑馬基金                                                       65.74000   65.63000   0.11000    0.16761
統一新亞洲科技能源基金                                             17.23000   16.90000   0.33000    1.95266
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.04540    8.08140  -0.03600   -0.44547
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.83910   10.88760  -0.04850   -0.44546
統一經建基金                                                       52.46000   52.30000   0.16000    0.30593
統一龍馬基金                                                       75.50000   75.22000   0.28000    0.37224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.10000   23.18000  -0.08000   -0.34513
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.40000   53.49000  -0.09000   -0.16826
野村中國機會基金                                                   15.15000   14.60000   0.55000    3.76712
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43880   10.45720  -0.01840   -0.17596
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38630   10.39490  -0.00860   -0.08273
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.24400   10.33100  -0.08700   -0.84213
野村巴西基金                                                        6.60000    6.50000   0.10000    1.53846
野村台灣高股息基金                                                 26.41000   26.39000   0.02000    0.07579
野村台灣運籌基金                                                   41.33000   41.26000   0.07000    0.16966
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89160    9.89910  -0.00750   -0.07576
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75560    9.74920   0.00640    0.06565
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79880    9.80720  -0.00840   -0.08565
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.59700   10.60490  -0.00790   -0.07449
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.34960   10.34280   0.00680    0.06575
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04960   10.05810  -0.00850   -0.08451
野村平衡基金                                                       21.60000   21.53000   0.07000    0.32513
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93280    9.94540  -0.01260   -0.12669
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.14480   10.16840  -0.02360   -0.23209
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94890    9.95160  -0.00270   -0.02713
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97990    9.99260  -0.01270   -0.12709
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.24470   10.26850  -0.02380   -0.23178
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99350    9.99630  -0.00280   -0.02801
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91150    9.93390  -0.02240   -0.22549
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.03870   10.05340  -0.01470   -0.14622
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.05730   10.06130  -0.00400   -0.03976
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.90280    9.94380  -0.04100   -0.41232
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.88000   14.97000  -0.09000   -0.60120
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.76000   12.85000  -0.09000   -0.70039
野村全球生技醫療基金                                               16.11000   15.97000   0.14000    0.87664
野村全球品牌基金                                                   28.22000   27.70000   0.52000    1.87726
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.79000   10.62000   0.17000    1.60075
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.12000   18.94000   0.18000    0.95037
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.27000   12.08000   0.19000    1.57285
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.06870   11.07450  -0.00580   -0.05237
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.07310   11.06420   0.00890    0.08044
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78110   10.79250  -0.01140   -0.10563
野村成長基金                                                       35.24000   35.18000   0.06000    0.17055
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.32280    8.22240   0.10040    1.22105
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33220    8.22560   0.10660    1.29595
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.45290    8.38860   0.06430    0.76652
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.76990    9.65290   0.11700    1.21207
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.62270    9.49960   0.12310    1.29584
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.74070    9.66690   0.07380    0.76343
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.26000    9.05000   0.21000    2.32044
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.43000   13.12000   0.31000    2.36280
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.03290   10.05140  -0.01850   -0.18405
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.96140    9.98040  -0.01900   -0.19037
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.76080    9.82180  -0.06100   -0.62107
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48020    9.50200  -0.02180   -0.22943
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48670    9.50600  -0.01930   -0.20303
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.50040    9.56050  -0.06010   -0.62863
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.93800   10.00010  -0.06210   -0.62099
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.70520   10.71640  -0.01120   -0.10451
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59870   10.62000  -0.02130   -0.20056
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.61260   10.67970  -0.06710   -0.62829
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.80950    9.77630   0.03320    0.33960
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.81540    9.77460   0.04080    0.41741
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64110    9.64010   0.00100    0.01037
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.20930    8.20840   0.00090    0.01096
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.90210    8.87220   0.02990    0.33701
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.76850    8.73200   0.03650    0.41800
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.86510    9.86410   0.00100    0.01014
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.50880   13.50750   0.00130    0.00962
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.82580   12.78260   0.04320    0.33796
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.37330   10.33010   0.04320    0.41820
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44000   10.46320  -0.02320   -0.22173
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37920   10.39170  -0.01250   -0.12029
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.41550   10.44720  -0.03170   -0.30343
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.82780   10.85150  -0.02370   -0.21840
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75520   10.76820  -0.01300   -0.12073
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65800   10.69080  -0.03280   -0.30681
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.83500   10.85610  -0.02110   -0.19436
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.75230   10.76110  -0.00880   -0.08178
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.74000   10.82800  -0.08800   -0.81271
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40160   10.41410  -0.01250   -0.12003
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.62550   11.62520   0.00030    0.00258
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.03500   11.02580   0.00920    0.08344
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.72890   10.74280  -0.01390   -0.12939
野村高科技基金                                                     12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45900   10.42050   0.03850    0.36946
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.15720   10.07620   0.08100    0.80387
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.81780   10.76210   0.05570    0.51756
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.51240    9.43180   0.08060    0.85456
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.38810    9.35430   0.03380    0.36133
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80560    9.72140   0.08420    0.86613
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.25190   12.15430   0.09760    0.80301
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.50500   14.45830   0.04670    0.32300
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.07120   10.97740   0.09380    0.85448
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.93420   10.89490   0.03930    0.36072
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59620   11.49670   0.09950    0.86547
野村貨幣市場基金                                                   16.36120   16.36100   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.41000   14.27000   0.14000    0.98108
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39490   10.41850  -0.02360   -0.22652
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.01200    9.95350   0.05850    0.58773
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.98650   10.00280  -0.01630   -0.16295
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27130   10.29040  -0.01910   -0.18561
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21500   10.22350  -0.00850   -0.08314
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.21260   10.23310  -0.02050   -0.20033
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78190   10.80190  -0.02000   -0.18515
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68240   10.69140  -0.00900   -0.08418
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.71390   10.73610  -0.02220   -0.20678
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.94550    9.95890  -0.01340   -0.13455
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.91500    9.91670  -0.00170   -0.01714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.73240    9.76910  -0.03670   -0.37567
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.69210   10.70780  -0.01570   -0.14662
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.61080   10.61210  -0.00130   -0.01225
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.42110   10.46040  -0.03930   -0.37570
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.49940   10.52800  -0.02860   -0.27166
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.81040    7.83190  -0.02150   -0.27452
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.20320   12.23680  -0.03360   -0.27458
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.75000    8.83000  -0.08000   -0.90600
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46290   10.47150  -0.00860   -0.08213
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.75860   10.77960  -0.02100   -0.19481
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39580   10.39230   0.00350    0.03368
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32130   10.39530  -0.07400   -0.71186
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45210   10.45220  -0.00010   -0.00096
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46330   10.47190  -0.00860   -0.08212
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.75970   10.78070  -0.02100   -0.19479
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39580   10.39230   0.00350    0.03368
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.32420   10.39820  -0.07400   -0.71166
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45110   10.45110   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47660   10.48960  -0.01300   -0.12393
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77900   10.80540  -0.02640   -0.24432
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40820   10.40880  -0.00060   -0.00576
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33720   10.41550  -0.07830   -0.75176
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46930   10.47360  -0.00430   -0.04106
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47660   10.48960  -0.01300   -0.12393
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78060   10.80710  -0.02650   -0.24521
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41540   10.41600  -0.00060   -0.00576
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34670   10.42510  -0.07840   -0.75203
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47060   10.47500  -0.00440   -0.04200
野村精選貨幣市場基金                                               12.12540   12.12520   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.75000   11.59000   0.16000    1.38050
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.79000   10.68000   0.11000    1.02996
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
野村積極成長基金                                                   14.94000   14.91000   0.03000    0.20121
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.26000   42.11000   0.15000    0.35621
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
野村環球基金-人民幣計價                                            17.79000   17.60000   0.19000    1.07955
野村環球基金-美元計價                                              13.72000   13.55000   0.17000    1.25461
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.07000   18.98000   0.09000    0.47418
野村鴻利基金                                                       25.94000   25.85000   0.09000    0.34816
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91680   16.91660   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       22.32000   22.29000   0.03000    0.13459
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.67000    9.52000   0.15000    1.57563
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.39000   13.48000  -0.09000   -0.66766
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.23000   15.22000   0.01000    0.06570
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.68300   10.74700  -0.06400   -0.59552
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.98410   14.06830  -0.08420   -0.59851
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.00850   11.03870  -0.03020   -0.27358
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64090   10.57260   0.06830    0.64601
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85340   10.91460  -0.06120   -0.56072
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45550   10.41970   0.03580    0.34358
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.38750   10.46670  -0.07920   -0.75669
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.19790   10.17730   0.02060    0.20241
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.88150    9.93950  -0.05800   -0.58353
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39910   10.41580  -0.01670   -0.16033
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63620   10.63710  -0.00090   -0.00846
凱基台商天下基金                                                   14.94000   14.64000   0.30000    2.04918
凱基台灣精五門基金                                                 23.39000   23.38000   0.01000    0.04277
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.90440   40.88720   0.01720    0.04207
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.01300   10.01940  -0.00640   -0.06388
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.01260   10.01930  -0.00670   -0.06687
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.01200   10.01840  -0.00640   -0.06388
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.01160   10.01810  -0.00650   -0.06488
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.94740   10.14080  -0.19340   -1.90715
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.93530   10.12520  -0.18990   -1.87552
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.09750   10.00730   0.09020    0.90134
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.09750   10.00730   0.09020    0.90134
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.09750   10.00730   0.09020    0.90134
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.09760   10.00730   0.09030    0.90234
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.95180    9.93730   0.01450    0.14591
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.95180    9.93730   0.01450    0.14591
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.95230    9.93790   0.01440    0.14490
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.95240    9.93790   0.01450    0.14591
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.74000   13.55000   0.19000    1.40221
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.07040   11.78440   0.28600    2.42694
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.82000   11.63000   0.19000    1.63371
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61080   11.61060   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.69000   30.70000  -0.01000   -0.03257
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.18000   21.92000   0.26000    1.18613
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.62260   21.21030   0.41230    1.94387
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.20000   17.07000   0.13000    0.76157
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.53760   16.29080   0.24680    1.51497
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.38000    7.30000   0.08000    1.09589
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.11210   10.99630   0.11580    1.05308
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.09810   12.01500   0.08310    0.69164
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.78000   12.64000   0.14000    1.10759
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.59840   12.36680   0.23160    1.87276
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.65300   10.58880   0.06420    0.60630
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.12280    9.96490   0.15790    1.58456
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.07740    9.99480   0.08260    0.82643
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.65280   10.58870   0.06410    0.60536
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.12280    9.96490   0.15790    1.58456
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.07740    9.99470   0.08270    0.82744
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.18000   12.44000  -0.26000   -2.09003
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.70000   34.31000   1.39000    4.05130
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.87000   31.93000  -1.06000   -3.31976
富邦上証180基金                                                    31.50000   31.60000  -0.10000   -0.31646
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20910    0.20110   0.00800    3.97812
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.40000    6.21000   0.19000    3.05958
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.83000    5.83000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.85000   49.78000   0.07000    0.14062
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.90270   12.63530   0.26740    2.11629
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.81510   11.54730   0.26780    2.31916
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.07680   10.83480   0.24200    2.23354
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.88550   10.65990   0.22560    2.11634
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.88320    9.65920   0.22400    2.31903
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.27600    9.07330   0.20270    2.23403
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.61860   19.62630  -0.00770   -0.03923
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72150   11.71770   0.00380    0.03243
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.34920   10.32330   0.02590    0.25089
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.94070   13.96810  -0.02740   -0.19616
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01750    2.01130   0.00620    0.30826
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.36900    9.38740  -0.01840   -0.19601
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40490    1.40060   0.00430    0.30701
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.61610   12.68240  -0.06630   -0.52277
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82370    1.82740  -0.00370   -0.20247
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46350   10.51860  -0.05510   -0.52383
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53410    1.53720  -0.00310   -0.20167
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.46000   14.87000  -0.41000   -2.75723
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.17000   19.27000   0.90000    4.67047
富邦日本東証基金                                                   20.98000   20.50000   0.48000    2.34146
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.65000   47.64000   0.01000    0.02099
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.13000   46.99000   0.14000    0.29794
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.16000   55.86000   0.30000    0.53706
富邦台灣心基金                                                     24.38000   24.33000   0.05000    0.20551
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.63000   49.35000   0.28000    0.56738
富邦台灣科技指數基金                                               63.20000   62.70000   0.50000    0.79745
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31250   0.00080    0.25600
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.97000   23.06000  -0.09000   -0.39029
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.27000   27.37000  -0.10000   -0.36536
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72780   15.72760   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.67000   17.91000  -0.24000   -1.34003
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.61400   39.63240  -0.01840   -0.04643
富邦長紅基金                                                       67.58000   67.46000   0.12000    0.17788
富邦科技基金                                                       26.74000   26.52000   0.22000    0.82956
富邦恒生國企ETF基金                                                20.13000   20.12000   0.01000    0.04970
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.53000   13.51000   0.02000    0.14804
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.68000   25.68000   0.00000    0.00000
富邦高成長基金                                                     26.04000   26.00000   0.04000    0.15385
富邦基金A類型                                                      15.21000   15.13000   0.08000    0.52875
富邦基金I類型                                                      15.21000   15.13000   0.08000    0.52875
富邦深証100基金                                                    10.57000   10.66000  -0.09000   -0.84428
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.42000   20.04000   0.38000    1.89621
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.18410   10.19110  -0.00700   -0.06869
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.67780   10.76540  -0.08760   -0.81372
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.30410    9.35750  -0.05340   -0.57067
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.74420    9.87620  -0.13200   -1.33655
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.46000   18.44000   0.02000    0.10846
富邦精準基金                                                       48.85000   48.79000   0.06000    0.12298
富邦精銳中小基金                                                   12.61000   12.52000   0.09000    0.71885
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.84000   19.76000   0.08000    0.40486
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.62000   22.51000   0.11000    0.48867
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.71000    6.73000  -0.02000   -0.29718
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.76000   17.65000   0.11000    0.62323
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.86000  -0.02000   -0.10070
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.13900   11.11950   0.01950    0.17537
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.51360   10.31390   0.19970    1.93622
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.51120   10.41430   0.09690    0.93045
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.49410   10.47570   0.01840    0.17564
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.86170    9.67430   0.18740    1.93709
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.84910    9.75840   0.09070    0.92946
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富達台灣成長基金                                                   32.27000   32.18000   0.09000    0.27968
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89910    9.85220   0.04690    0.47604
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.86080    9.80710   0.05370    0.54756
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.62450    9.57520   0.04930    0.51487
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.35430   10.30460   0.04970    0.48231
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.32380   10.26750   0.05630    0.54833
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.07870   10.02720   0.05150    0.51360
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.31730    8.28390   0.03340    0.40319
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01840    8.98300   0.03540    0.39408
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.51500    8.48600   0.02900    0.34174
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.28030   10.23820   0.04210    0.41121
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.35630   10.31570   0.04060    0.39357
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.81690    9.78300   0.03390    0.34652
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97040    9.93590   0.03450    0.34723
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59740    8.58870   0.00870    0.10130
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90530    9.89490   0.01040    0.10510
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.10690    9.10160   0.00530    0.05823
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.59540   11.58480   0.01060    0.09150
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.40690   11.39490   0.01200    0.10531
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61950   10.61500   0.00450    0.04239
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.32180    9.31690   0.00490    0.05259
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.14000   14.96000   0.18000    1.20321
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78420    8.76620   0.01800    0.20533
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69210    9.67190   0.02020    0.20885
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.12460    9.10830   0.01630    0.17896
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78330   10.75800   0.02530    0.23517
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81240   10.78980   0.02260    0.20946
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.24390   10.22820   0.01570    0.15350
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.28470    9.26980   0.01490    0.16074
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.33000    9.95000   0.38000    3.81910
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.77000   10.28000   0.49000    4.76654
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.40000    9.04000   0.36000    3.98230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.36000    8.13000   0.23000    2.82903
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.84000   10.54000   0.30000    2.84630
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.73000   10.58000   0.15000    1.41777
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.31000    8.97000   0.34000    3.79041
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.04000    8.77000   0.27000    3.07868
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.22000    9.92000   0.30000    3.02419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.25120   10.23820   0.01300    0.12698
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.47700    9.44210   0.03490    0.36962
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.90510    8.90650  -0.00140   -0.01572
富蘭克林華美中華基金                                               12.36000   11.89000   0.47000    3.95290
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.44000   24.38000   0.06000    0.24610
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.95000   22.86000   0.09000    0.39370
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.05000    9.82000   0.23000    2.34216
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.69000    9.54000   0.15000    1.57233
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01230    8.07200  -0.05970   -0.73959
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25980    9.27500  -0.01520   -0.16388
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32220   10.33920  -0.01700   -0.16442
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68980    9.76210  -0.07230   -0.74062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.75330   11.72330   0.03000    0.25590
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68970    8.66750   0.02220    0.25613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.75750    8.73520   0.02230    0.25529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.83860    9.81350   0.02510    0.25577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.66840   14.80210  -0.13370   -0.90325
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.41680   10.51120  -0.09440   -0.89809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24440   10.33720  -0.09280   -0.89773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.72940   10.70010   0.02930    0.27383
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63000    7.60920   0.02080    0.27335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92630    8.90190   0.02440    0.27410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91390    9.88680   0.02710    0.27410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.19400   11.22660  -0.03260   -0.29038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.43340    7.45500  -0.02160   -0.28974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.71330    8.73870  -0.02540   -0.29066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.83880    9.86750  -0.02870   -0.29085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00740   10.98850   0.01890    0.17200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65660    7.64350   0.01310    0.17139
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07030    8.10000  -0.02970   -0.36667
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24480    9.24180   0.00300    0.03246
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41230   10.40890   0.00340    0.03266
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.95900   13.00680  -0.04780   -0.36750
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.99000    7.88000   0.11000    1.39594
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.99000    8.11000  -0.12000   -1.47965
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.21000   12.40000  -0.19000   -1.53226
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.77000   10.67000   0.10000    0.93721
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.97390   12.91930   0.05460    0.42262
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.67000    9.53000   0.14000    1.46905
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
富蘭克林華美第一富基金                                             42.15000   42.10000   0.05000    0.11876
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36690   10.36670   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.66000    8.51000   0.15000    1.76263
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.46000    9.29000   0.17000    1.82992
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.51000   0.10000    1.05152
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.43000   14.34000   0.09000    0.62762
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.06000   12.85000   0.21000    1.63424
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.04000   14.91000   0.13000    0.87190
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.44730    9.42400   0.02330    0.24724
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.44720    9.42390   0.02330    0.24724
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.42490    9.42150   0.00340    0.03609
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.42480    9.42150   0.00330    0.03503
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.62710    9.58970   0.03740    0.39000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.39940    9.36280   0.03660    0.39091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.39930    9.36280   0.03650    0.38984
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.57540    9.60020  -0.02480   -0.25833
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.34860    9.37280  -0.02420   -0.25819
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.34860    9.37270  -0.02410   -0.25713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.22620    6.17650   0.04970    0.80466
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.52010   10.44110   0.07900    0.75663
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.46380    9.46420  -0.00040   -0.00423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62640   11.62680  -0.00040   -0.00344
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.59540    6.61470  -0.01930   -0.29177
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.81920    8.80620   0.01300    0.14762
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.47200   10.45270   0.01930    0.18464
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.83730   10.86900  -0.03170   -0.29166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.93980   11.93900   0.00080    0.00670
復華人生目標基金                                                   42.12850   42.03690   0.09160    0.21790
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
復華大中華中小策略基金                                              9.33000    8.97000   0.36000    4.01338
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.00000    9.85000   0.15000    1.52284
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
復華中小精選基金                                                   70.31000   70.21000   0.10000    0.14243
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.70000   10.36000   0.34000    3.28185
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.22000    8.91000   0.31000    3.47924
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.29000   12.07000   0.22000    1.82270
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.99000   10.80000   0.19000    1.75926
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.01000   0.24000    2.39760
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
復華台灣智能基金                                                   12.43000   12.40000   0.03000    0.24194
復華全方位基金                                                     33.18000   32.97000   0.21000    0.63694
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.08000   12.83000   0.25000    1.94856
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.37000   20.12000   0.25000    1.24254
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.49000   19.51000  -0.02000   -0.10251
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.55000   14.09000   0.46000    3.26473
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.87000   13.54000   0.33000    2.43722
復華全球原物料基金                                                  8.15000    8.04000   0.11000    1.36816
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.95000   12.84000   0.11000    0.85670
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13600   12.19900  -0.06300   -0.51644
復華全球債券基金                                                   14.91030   15.12880  -0.21850   -1.44427
復華全球債券組合基金                                               15.28000   15.33000  -0.05000   -0.32616
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.52000   15.56000  -0.04000   -0.25707
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
復華有利貨幣市場基金                                               13.51150   13.51130   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
復華亞太成長基金                                                   12.71000   12.41000   0.30000    2.41741
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.41000    9.06000   0.35000    3.86313
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.89000    9.59000   0.30000    3.12826
復華東協世紀基金                                                   12.26000   12.05000   0.21000    1.74274
復華南非幣長期收益基金A                                            14.30000   14.27000   0.03000    0.21023
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
復華南非幣短期收益基金A                                            14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.38000   20.95000   0.43000    2.05251
復華美國新星基金-美元                                              12.90000   12.57000   0.33000    2.62530
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.94000   12.70000   0.24000    1.88976
復華恒生基金                                                       20.21000   20.20000   0.01000    0.04950
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.78000   27.87000  -0.09000   -0.32293
復華神盾基金                                                       29.47030   29.35610   0.11420    0.38902
復華高成長基金                                                     72.77000   72.57000   0.20000    0.27560
復華高益策略組合基金                                               13.48000   13.58000  -0.10000   -0.73638
復華貨幣市場基金                                                   14.47620   14.47600   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.53000   17.52000   0.01000    0.05708
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.56000   48.40000   0.16000    0.33058
復華復華基金                                                       22.81000   22.74000   0.07000    0.30783
復華華人世紀基金                                                   18.37000   17.55000   0.82000    4.67236
復華傳家二號基金                                                   36.67540   36.54860   0.12680    0.34694
復華傳家基金                                                       24.51240   24.43290   0.07950    0.32538
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.89000   15.95000  -0.06000   -0.37618
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.30000   14.28000   0.02000    0.14006
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
復華新興人民幣債券基金A                                            12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
復華滬深300 A股基金                                                23.70000   23.80000  -0.10000   -0.42017
復華數位經濟基金                                                   51.25000   50.99000   0.26000    0.50990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06240   10.05910   0.00330    0.03281
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76090    9.77170  -0.01080   -0.11052
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60850   10.60500   0.00350    0.03300
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15160   10.16290  -0.01130   -0.11119
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.21970   10.22520  -0.00550   -0.05379
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.15700   10.14870   0.00830    0.08178
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28040   10.27200   0.00840    0.08178
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.74380   10.81570  -0.07190   -0.66477
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.17860   10.17000   0.00860    0.08456
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.65960   10.73060  -0.07100   -0.66166
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.54110   10.53200   0.00910    0.08640
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.02980   11.10330  -0.07350   -0.66197
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.74640   10.76380  -0.01740   -0.16165
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.69280   10.68760   0.00520    0.04865
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.62700   10.70210  -0.07510   -0.70173
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.74890   10.76350  -0.01460   -0.13564
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.05150   12.04630   0.00520    0.04317
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66370   10.65470   0.00900    0.08447
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.93280   10.94760  -0.01480   -0.13519
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.35690   12.35140   0.00550    0.04453
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.80780   10.79870   0.00910    0.08427
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.79330   10.86520  -0.07190   -0.66175
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.20870   10.24280  -0.03410   -0.33292
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19330   10.20540  -0.01210   -0.11856
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.94420   10.03070  -0.08650   -0.86235
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.53930   10.55390  -0.01460   -0.13834
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.90540   10.90960  -0.00420   -0.03850
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54210   10.53360   0.00850    0.08069
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53830   10.55290  -0.01460   -0.13835
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.90550   10.90980  -0.00430   -0.03941
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53910   10.53060   0.00850    0.08072
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41840   10.45300  -0.03460   -0.33101
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40150   10.40660  -0.00510   -0.04901
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.41660   10.45120  -0.03460   -0.33106
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40270   10.40790  -0.00520   -0.04996
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.02990   11.08020  -0.05030   -0.45396
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.00820   11.03250  -0.02430   -0.22026
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.93110   11.03750  -0.10640   -0.96399
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.19150   10.22290  -0.03140   -0.30715
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.17530   10.18490  -0.00960   -0.09426
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.92760   10.01160  -0.08400   -0.83903
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.22990    9.25510  -0.02520   -0.27228
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07190    8.01270   0.05920    0.73883
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98840    7.98940  -0.00100   -0.01252
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19040   12.22360  -0.03320   -0.27161
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.69580   10.61730   0.07850    0.73936
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70360   10.70490  -0.00130   -0.01214
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                            9.99590   10.01960  -0.02370   -0.23654
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.96580    9.96950  -0.00370   -0.03711
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.85000    9.92770  -0.07770   -0.78266
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.02180   10.04040  -0.01860   -0.18525
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99230    9.99550  -0.00320   -0.03201
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99190    9.99030   0.00160    0.01602
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.02210   10.04070  -0.01860   -0.18525
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99220    9.99540  -0.00320   -0.03201
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99200    9.99040   0.00160    0.01602
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                            9.99520   10.01630  -0.02110   -0.21066
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.85090    9.92620  -0.07530   -0.75860
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96670    9.96800  -0.00130   -0.01304
景順主流基金                                                       20.12000   20.04000   0.08000    0.39920
景順台灣科技基金                                                   35.25000   35.19000   0.06000    0.17050
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
景順全球科技基金                                                   23.91000   23.57000   0.34000    1.44251
景順全球康健基金                                                   19.25000   19.20000   0.05000    0.26042
景順貨幣市場基金                                                   16.00930   16.00910   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.42000   34.25000   0.17000    0.49635
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.84000   14.52000   0.32000    2.20386
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.77000   13.57000   0.20000    1.47384
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.90000   10.79000   0.11000    1.01946
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.70000   11.57000   0.13000    1.12360
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71320    8.71950  -0.00630   -0.07225
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72490    7.69350   0.03140    0.40814
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.65670   11.66370  -0.00700   -0.06002
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.32170   10.27970   0.04200    0.40857
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.67000    8.46000   0.21000    2.48227
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.08000    7.79000   0.29000    3.72272
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.79000   11.45000   0.34000    2.96943
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61720    9.63530  -0.01810   -0.18785
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.74320    9.83490  -0.09170   -0.93239
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.30370   10.32310  -0.01940   -0.18793
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.44180   10.54000  -0.09820   -0.93169
華南永昌永昌基金                                                   20.22000   20.12000   0.10000    0.49702
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.88480   14.92510  -0.04030   -0.27001
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.78000    9.61000   0.17000    1.76899
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
華南永昌全球精品基金                                               16.81000   16.60000   0.21000    1.26506
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.55000   13.43000   0.12000    0.89352
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
華南永昌物聯網精選基金                                             12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30140   16.30120   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.54190   25.34700   0.19490    0.76893
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00480   12.00460   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.83460   10.82630   0.00830    0.07667
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.40160   10.37120   0.03040    0.29312
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.94700    9.93950   0.00750    0.07546
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48190    9.45360   0.02830    0.29936
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.67440   10.66650   0.00790    0.07406
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18120   10.15150   0.02970    0.29257
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.91800    9.91070   0.00730    0.07366
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39600    9.36840   0.02760    0.29461
華頓中小型基金                                                     24.28000   24.10000   0.18000    0.74689
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.48530   12.08880   0.39650    3.27990
華頓台灣基金                                                       25.28000   25.20000   0.08000    0.31746
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58580   11.58560   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.50000   17.45000   0.05000    0.28653
華頓全球高收益債券基金A                                            13.78230   13.81770  -0.03540   -0.25619
華頓全球高收益債券基金B                                             7.90270    7.92300  -0.02030   -0.25622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.94570    2.87320   0.07250    2.52332
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.76380   12.41740   0.34640    2.78963
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41680    0.40250   0.01430    3.55280
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.35340   12.26280   0.09060    0.73882
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.26740   12.17760   0.08980    0.73742
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.98900   10.91650   0.07250    0.66413
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64170   10.53620   0.10550    1.00131
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.56650   10.46180   0.10470    1.00078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.29430    9.20220   0.09210    1.00085
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.93820   10.74900   0.18920    1.76016
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.86330   10.67480   0.18850    1.76584
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.61340    9.42640   0.18700    1.98379
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.05000   11.71000   0.34000    2.90350
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.05000    9.75000   0.30000    3.07692
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.86000   10.45000   0.41000    3.92344
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68700    2.70440  -0.01740   -0.64340
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12660    2.14360  -0.01700   -0.79306
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.03150   11.99300   0.03850    0.32102
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20860    9.17910   0.02950    0.32138
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37960    0.37820   0.00140    0.37017
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29780    0.29490   0.00290    0.98338
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.70000    3.62000   0.08000    2.20994
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.04000   15.65000   0.39000    2.49201
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   25.91000   25.83000   0.08000    0.30972
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.54000   12.43000   0.11000    0.88496
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.23000    8.14000   0.09000    1.10565
匯豐安富基金                                                       26.91000   26.85000   0.06000    0.22346
匯豐成功基金                                                       42.88000   42.67000   0.21000    0.49215
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.79720    2.81780  -0.02060   -0.73107
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43010    2.44990  -0.01980   -0.80820
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98110   11.98850  -0.00740   -0.06173
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96680    7.97320  -0.00640   -0.08027
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39660    0.39560   0.00100    0.25278
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33710    0.33630   0.00080    0.23788
匯豐金磚動力基金                                                   14.54000   14.37000   0.17000    1.18302
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02300   15.02290   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.98000    4.92000   0.06000    1.21951
匯豐新鑽動力基金                                                   10.44000   10.32000   0.12000    1.16279
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.39680    5.40950  -0.01270   -0.23477
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31450    9.32810  -0.01360   -0.14580
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.00000   55.83000   0.17000    0.30450
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.00000   55.83000   0.17000    0.30450
匯豐龍騰電子基金                                                   40.71000   40.60000   0.11000    0.27094
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.78090   12.81500  -0.03410   -0.26609
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.58000   19.54000   0.04000    0.20471
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.63000    9.40000   0.23000    2.44681
新光中國成長基金(美元)                                              9.41000    9.10000   0.31000    3.40659
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.31000    9.05000   0.26000    2.87293
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.62420   11.71830  -0.09410   -0.80302
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.36630   10.34590   0.02040    0.19718
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61460   10.66680  -0.05220   -0.48937
新光台灣富貴基金                                                   26.01000   25.83000   0.18000    0.69686
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.53000   21.34000   0.19000    0.89035
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.21080   39.22040  -0.00960   -0.02448
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.17000   10.27000  -0.10000   -0.97371
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.13840   11.21280  -0.07440   -0.66353
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.80610   10.95330  -0.14720   -1.34389
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.45150   10.52100  -0.06950   -0.66058
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12560   10.26350  -0.13790   -1.34360
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.64000    9.17000  -0.53000   -5.77972
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.70000   10.19000  -0.49000   -4.80864
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.55000    9.70000  -0.15000   -1.54639
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52700   15.52680   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.61000    9.80000  -0.19000   -1.93878
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.62000  -0.08000   -0.92807
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.83000    8.98000  -0.15000   -1.67038
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.48000    8.60000  -0.12000   -1.39535
新光亞洲精選基金-美金                                              21.29000   20.81000   0.48000    2.30658
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.41000   21.07000   0.34000    1.61367
新光店頭基金                                                       23.84000   23.78000   0.06000    0.25231
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.65000   11.71000  -0.06000   -0.51238
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.95000   11.08000  -0.13000   -1.17329
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
新光特選內需收益ETF基金                                            21.08000   21.02000   0.06000    0.28544
新光創新科技基金                                                   14.30000   14.21000   0.09000    0.63336
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18990   10.21510  -0.02520   -0.24669
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.50740   10.57230  -0.06490   -0.61387
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11340   10.12780  -0.01440   -0.14218
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21310    9.23470  -0.02160   -0.23390
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47560    9.53420  -0.05860   -0.61463
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06810    9.09590  -0.02780   -0.30563
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.94180   10.90260   0.03920    0.35955
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.55480    9.52060   0.03420    0.35922
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.86650   14.86950  -0.00300   -0.02018
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.50090    8.50270  -0.00180   -0.02117
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.66000   10.61540   0.04460    0.42014
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49500    9.45500   0.04000    0.42306
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.55840    9.52090   0.03750    0.39387
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.73170   10.69050   0.04120    0.38539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.43320   39.38760   0.04560    0.11577
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.19060   39.23360  -0.04300   -0.10960
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54710   11.54330   0.00380    0.03292
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.90100    9.86750   0.03350    0.33950
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.51490   14.11770   0.39720    2.81349
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.55750   10.16030   0.39720    3.90933
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.85000   10.52000   0.33000    3.13688
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
群益大印度基金-人民幣                                              13.58320   13.70590  -0.12270   -0.89523
群益大印度基金-美元                                                12.43130   12.41140   0.01990    0.16034
群益大印度基金-新臺幣                                              11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.34970   12.23640   0.11330    0.92593
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.59000   11.36260   0.22740    2.00130
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.81000   10.67000   0.14000    1.31209
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.89810   10.79810   0.10000    0.92609
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.33040    9.14730   0.18310    2.00168
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.72000    8.62000   0.10000    1.16009
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.91190    9.82090   0.09100    0.92660
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.52120    8.35400   0.16720    2.00144
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.94000    8.83000   0.11000    1.24575
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.09970    9.01620   0.08350    0.92611
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.08560    7.92690   0.15870    2.00204
群益中小型股基金                                                   49.12000   49.42000  -0.30000   -0.60704
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.01080   10.94330   0.06750    0.61682
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.94820    9.78300   0.16520    1.68864
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.26360    9.17820   0.08540    0.93047
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.25700    9.20020   0.05680    0.61738
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.36230    8.22340   0.13890    1.68908
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78780    7.71600   0.07180    0.93053
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.71040   10.70420   0.00620    0.05792
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.78140   11.77450   0.00690    0.05860
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.33990   11.31720   0.02270    0.20058
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.33360   10.38300  -0.04940   -0.47578
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.83700    9.41130   0.42570    4.52329
群益中國新機會基金N-美元                                            8.79050    8.32140   0.46910    5.63727
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.32000    8.89000   0.43000    4.83690
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.72370    8.34620   0.37750    4.52302
群益中國新機會基金-美元                                             9.39860    8.89710   0.50150    5.63667
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.90000    8.49000   0.41000    4.82921
群益平衡王基金                                                     20.96370   20.89520   0.06850    0.32783
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01270   10.01370  -0.00100   -0.00999
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86070    9.93570  -0.07500   -0.75485
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01270   10.01370  -0.00100   -0.00999
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86060    9.93570  -0.07510   -0.75586
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01280   10.01380  -0.00100   -0.00999
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86060    9.93570  -0.07510   -0.75586
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.85130    9.92540  -0.07410   -0.74657
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01170    9.94590   0.06580    0.66158
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.85970    9.86840  -0.00870   -0.08816
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01170    9.94590   0.06580    0.66158
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.85970    9.86840  -0.00870   -0.08816
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01170    9.94590   0.06580    0.66158
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.85970    9.86840  -0.00870   -0.08816
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.87290    9.88030  -0.00740   -0.07490
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.03250    9.98670   0.04580    0.45861
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.88020    9.90900  -0.02880   -0.29064
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.03250    9.98670   0.04580    0.45861
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.88020    9.90900  -0.02880   -0.29064
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.03250    9.98670   0.04580    0.45861
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.88020    9.90900  -0.02880   -0.29064
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.88350    9.91120  -0.02770   -0.27948
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.50000  -0.04000   -0.61538
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.77440   12.90710  -0.13270   -1.02812
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.86530   11.86220   0.00310    0.02613
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.80690   10.91920  -0.11230   -1.02846
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.03680   10.03420   0.00260    0.02591
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.68060   10.79160  -0.11100   -1.02858
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.59450   10.54840   0.04610    0.43703
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.36380   10.30820   0.05560    0.53938
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23690    9.19680   0.04010    0.43602
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24510    9.19560   0.04950    0.53830
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65610   10.60980   0.04630    0.43639
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.68920   10.63190   0.05730    0.53894
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40010    9.35920   0.04090    0.43700
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89200    9.83900   0.05300    0.53867
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.05530   10.01390   0.04140    0.41343
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.04670    9.99700   0.04970    0.49715
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97390    9.99910  -0.02520   -0.25202
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.05530   10.01390   0.04140    0.41343
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.04670    9.99690   0.04980    0.49815
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97390    9.99910  -0.02520   -0.25202
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.05520   10.01380   0.04140    0.41343
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.04660    9.99680   0.04980    0.49816
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97390    9.99910  -0.02520   -0.25202
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.05520   10.01380   0.04140    0.41343
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.04660    9.99690   0.04970    0.49715
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97390    9.99910  -0.02520   -0.25202
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.28800   11.36100  -0.07300   -0.64255
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.69180    7.74160  -0.04980   -0.64328
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.49220    9.41000   0.08220    0.87354
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.53120   15.39670   0.13450    0.87356
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.21000   15.19000   0.02000    0.13167
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.91420   11.04970  -0.13550   -1.22628
群益印度中小基金N-美元                                              8.91590    8.93150  -0.01560   -0.17466
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.36000    8.44000  -0.08000   -0.94787
群益印度中小基金-人民幣                                            14.77540   14.95880  -0.18340   -1.22603
群益印度中小基金-美元                                              12.75260   12.77480  -0.02220   -0.17378
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.64000   14.77000  -0.13000   -0.88016
群益多利策略組合基金                                               11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.22000  -0.08000   -0.56259
群益多重資產組合基金                                               15.27000   15.31000  -0.04000   -0.26127
群益安家基金                                                       27.88220   27.87000   0.01220    0.04377
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17900   16.17880   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.24000   19.81000   0.43000    2.17062
群益亞太中小基金                                                   10.79000   10.65000   0.14000    1.31455
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.46000   16.36000   0.10000    0.61125
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.67730   10.74680  -0.06950   -0.64670
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82570    7.87670  -0.05100   -0.64748
群益店頭市場基金                                                  102.01000  102.50000  -0.49000   -0.47805
群益東方盛世基金                                                    8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
群益東協成長基金-人民幣                                            13.35800   13.23930   0.11870    0.89657
群益東協成長基金-美元                                              11.41020   11.18960   0.22060    1.97147
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.20000   11.07000   0.13000    1.17435
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.13670   12.12340   0.01330    0.10971
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23970   11.18610   0.05360    0.47917
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50640   10.52100  -0.01460   -0.13877
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78910    9.77840   0.01070    0.10942
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.06850    9.02530   0.04320    0.47865
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.47510    8.48690  -0.01180   -0.13904
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.86400   10.87920  -0.01520   -0.13972
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57960    9.56910   0.01050    0.10973
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.22960    9.18560   0.04400    0.47901
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.46790    9.48110  -0.01320   -0.13922
群益長安基金                                                       31.74000   31.73000   0.01000    0.03152
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.43000   10.28840   0.14160    1.37631
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.77810   15.56410   0.21400    1.37496
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.12000   15.03000   0.09000    0.59880
群益真善美基金                                                     16.04270   16.01390   0.02880    0.17984
群益馬拉松基金                                                    128.18000  128.06000   0.12000    0.09371
群益深証中小板基金                                                 12.09000   12.29000  -0.20000   -1.62734
群益創新科技基金                                                   36.98000   36.97000   0.01000    0.02705
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.94670   10.51510   0.43160    4.10457
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.80470    9.31890   0.48580    5.21306
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.14000    9.71000   0.43000    4.42842
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.92100   11.45100   0.47000    4.10445
群益華夏盛世基金-美元                                              10.81080   10.27510   0.53570    5.21357
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.70000   16.94000   0.76000    4.48642
群益奧斯卡基金                                                     32.87000   32.85000   0.02000    0.06088
群益新興金鑽基金-美元                                              11.54000   11.31940   0.22060    1.94887
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.75000    8.65000   0.10000    1.15607
群益葛萊美基金                                                     26.00000   25.96000   0.04000    0.15408
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.64000   22.81000  -0.17000   -0.74529
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.32000    7.34000  -0.02000   -0.27248
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.60000   15.51000   0.09000    0.58027
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.51530   11.58720  -0.07190   -0.62051
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04790   10.99970   0.04820    0.43819
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.98070   11.01490  -0.03420   -0.31049
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.98960   11.05820  -0.06860   -0.62035
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.54330   10.49730   0.04600    0.43821
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.47910   10.51180  -0.03270   -0.31108
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.51510   11.58700  -0.07190   -0.62052
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04830   11.00010   0.04820    0.43818
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.69440    9.72460  -0.03020   -0.31055
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.98960   11.05820  -0.06860   -0.62035
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.54280   10.49680   0.04600    0.43823
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.71860    9.74890  -0.03030   -0.31080
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.12280   13.10400   0.01880    0.14347
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83920   11.81100   0.02820    0.23876
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71820   11.69710   0.02110    0.18039
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.61220    8.59980   0.01240    0.14419
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91100    8.88980   0.02120    0.23848
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38000    8.36490   0.01510    0.18052
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.30590   10.28130   0.02460    0.23927
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85780    9.83430   0.02350    0.23896
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.95000    9.80000   0.15000    1.53061
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000    9.88000   0.17000    1.72065
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.95000    9.79000   0.16000    1.63432
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.92000    9.76000   0.16000    1.63934
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.95000    9.80000   0.15000    1.53061
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000    9.88000   0.17000    1.72065
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.95000    9.79000   0.16000    1.63432
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.92000    9.76000   0.16000    1.63934
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.13300    9.77520   0.35780    3.66028
德信大發基金                                                       32.29000   32.15000   0.14000    0.43546
德信中國精選成長基金                                               12.11000   11.76000   0.35000    2.97619
德信台灣主流中小基金                                               21.04000   21.05000  -0.01000   -0.04751
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99970   11.99950   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.71000   34.64000   0.07000    0.20208
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.06900   11.10890  -0.03990   -0.35917
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.92640   10.95520  -0.02880   -0.26289
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73010   11.72990   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.44000   19.38000   0.06000    0.30960
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.11000   16.81000   0.30000    1.78465
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89030   10.99910  -0.10880   -0.98917
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.90300   17.07870  -0.17570   -1.02877
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09230    8.15550  -0.06320   -0.77494
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12400   11.12740  -0.00340   -0.03056
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27850   12.27610   0.00240    0.01955
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.93360   14.04240  -0.10880   -0.77480
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摩根大歐洲基金                                                     16.77000   16.45000   0.32000    1.94529
摩根中小基金                                                       23.64000   23.57000   0.07000    0.29699
摩根中國A股基金                                                    15.84000   15.39000   0.45000    2.92398
摩根中國A股基金(美元)                                              12.54000   12.08000   0.46000    3.80795
摩根中國亮點基金                                                   13.26000   12.86000   0.40000    3.11042
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31350   11.16190   0.15160    1.35819
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.91410   12.75230   0.16180    1.26879
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.71680    9.53550   0.18130    1.90132
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.31690   13.13850   0.17840    1.35784
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.84510   15.64650   0.19860    1.26929
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.53000   20.46000   0.07000    0.34213
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.53000   20.46000   0.07000    0.34213
摩根台灣增長基金                                                   51.96000   51.82000   0.14000    0.27017
摩根平衡基金                                                       28.28000   28.21000   0.07000    0.24814
摩根全球α基金                                                     18.17000   17.99000   0.18000    1.00056
摩根全球平衡基金                                                   16.11600   16.13930  -0.02330   -0.14437
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.42390    9.40110   0.02280    0.24252
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66120   10.63940   0.02180    0.20490
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.03350    9.99470   0.03880    0.38821
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.72710   11.69860   0.02850    0.24362
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.54350   10.50270   0.04080    0.38847
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.31020   10.20780   0.10240    1.00315
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.86980   13.73210   0.13770    1.00276
摩根亞洲基金                                                       59.07000   57.98000   1.09000    1.87996
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.35290    8.35390  -0.00100   -0.01197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95620    9.96130  -0.00510   -0.05120
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79450    8.77850   0.01600    0.18226
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89090   12.89250  -0.00160   -0.01241
摩根東方內需機會基金                                               18.67000   18.33000   0.34000    1.85488
摩根東方科技基金                                                   32.95000   32.59000   0.36000    1.10463
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.34000    9.19000   0.15000    1.63221
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.52000   0.23000    2.41597
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.17000    8.95000   0.22000    2.45810
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.49000   11.30000   0.19000    1.68142
摩根金龍收成基金                                                   22.78000   22.19000   0.59000    2.65886
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14660   15.14640   0.00020    0.00132
摩根新金磚五國基金                                                 12.26000   12.09000   0.17000    1.40612
摩根新絲路基金                                                      9.17000    9.01000   0.16000    1.77580
摩根新興35基金                                                     13.52000   13.27000   0.25000    1.88395
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.03890    7.04400  -0.00510   -0.07240
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.43830    9.44490  -0.00660   -0.06988
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.22600    9.22050   0.00550    0.05965
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.06160   11.06960  -0.00800   -0.07227
摩根新興科技基金                                                   56.91000   56.76000   0.15000    0.26427
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.62020    8.56240   0.05780    0.67504
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.43670    9.34520   0.09150    0.97911
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.90150    8.78510   0.11640    1.32497
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.37710   10.30750   0.06960    0.67524
摩根龍揚基金                                                       34.02000   33.14000   0.88000    2.65540
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27040    9.29560  -0.02520   -0.27110
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53210   11.56350  -0.03140   -0.27154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.17000   20.93000   0.24000    1.14668
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62520   12.62510   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.92550   10.99410  -0.06860   -0.62397
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64180   10.62020   0.02160    0.20339
聯邦中國龍基金                                                     28.13000   28.09000   0.04000    0.14240
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.56770   12.53730   0.03040    0.24248
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.75390   11.75460  -0.00070   -0.00596
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.55220   10.59840  -0.04620   -0.43591
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.23700   10.21290   0.02410    0.23598
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62570    9.62630  -0.00060   -0.00623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.63580    8.67330  -0.03750   -0.43236
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.88630    9.72590   0.16040    1.64920
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.96720    9.87910   0.08810    0.89178
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.33720    9.18560   0.15160    1.65041
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.40980    9.32660   0.08320    0.89207
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.86090   11.68790   0.17300    1.48016
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.69890   11.61070   0.08820    0.75964
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.73920   10.72870   0.01050    0.09787
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.88840   10.72960   0.15880    1.48002
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.72950   10.64860   0.08090    0.75972
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.84790    9.83830   0.00960    0.09758
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.09480   25.03090   0.06390    0.25528
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.77550    9.54940   0.22610    2.36769
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02270    9.86440   0.15830    1.60476
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.71570    9.49090   0.22480    2.36858
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.94770    9.79050   0.15720    1.60564
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23910   13.23890   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.54690   16.64730  -0.10040   -0.60310
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.05350   12.98560   0.06790    0.52289
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.59600   12.51060   0.08540    0.68262
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.96090   11.87980   0.08110    0.68267
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.53690   12.55480  -0.01790   -0.14257
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.61500   11.69690  -0.08190   -0.70019
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59190   10.60600  -0.01410   -0.13294
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.67030    8.73090  -0.06060   -0.69409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.71000   38.61000   0.10000    0.25900
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.62000   18.94000   0.68000    3.59029
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       19.20000   18.38000   0.82000    4.46137
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.60000   12.16000   0.44000    3.61842
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.49000   15.38000   0.11000    0.71521
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.39000   14.25000   0.14000    0.98246
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.26000   14.11000   0.15000    1.06308
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.28000   14.13000   0.15000    1.06157
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.90000   14.75000   0.15000    1.01695
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.50000    9.42000   0.08000    0.84926
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.10000   20.89000   0.21000    1.00527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.12000   18.94000   0.18000    0.95037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.77000   15.61000   0.16000    1.02498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.71000   14.57000   0.14000    0.96088
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.54000   0.14000    0.96286
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.51000   12.39000   0.12000    0.96852
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.79000   14.64000   0.15000    1.02459
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.62000   12.50000   0.12000    0.96000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.07000   12.95000   0.12000    0.92664
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.42000   18.43000  -0.01000   -0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.76000    7.79000  -0.03000   -0.38511
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
聯博貨幣市場基金                                                   15.04960   15.04950   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09190   11.10200  -0.01010   -0.09097
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.88110   13.84280   0.03830    0.27668
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.40050    7.40720  -0.00670   -0.09045
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.20000   14.23000  -0.03000   -0.21082
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.35000   14.39000  -0.04000   -0.27797
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34680   10.42550  -0.07870   -0.75488
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.84980   10.86370  -0.01390   -0.12795
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24720   10.26600  -0.01880   -0.18313
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15140   10.21830  -0.06690   -0.65471
瀚亞中小型股基金                                                   23.31000   23.32000  -0.01000   -0.04288
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.00000   12.75000   0.25000    1.96078
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   12.86000   0.30000    2.33281
瀚亞巴西基金                                                        5.60000    5.51000   0.09000    1.63339
瀚亞外銷基金                                                       43.51000   43.35000   0.16000    0.36909
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00840   10.06720  -0.05880   -0.58408
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99850   10.01490  -0.01640   -0.16376
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98770    9.98580   0.00190    0.01903
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.85660    9.89140  -0.03480   -0.35182
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99920   10.06180  -0.06260   -0.62216
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02300   10.04010  -0.01710   -0.17032
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97820    9.97630   0.00190    0.01905
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.84530    9.88070  -0.03540   -0.35827
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.75000   11.55000   0.20000    1.73160
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.33000   11.22000   0.11000    0.98039
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.58000   10.40000   0.18000    1.73077
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.22000   10.13000   0.09000    0.88845
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.26050   10.33080  -0.07030   -0.68049
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.69830    9.81060  -0.11230   -1.14468
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.34930    9.35640  -0.00710   -0.07588
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.29710    9.36080  -0.06370   -0.68050
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.70000   14.81000  -0.11000   -0.74274
瀚亞印度基金-美元                                                  13.48000   13.43000   0.05000    0.37230
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.67000   29.80000  -0.13000   -0.43624
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.20000   10.12000   0.08000    0.79051
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.93000   11.66000   0.27000    2.31561
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.42000   10.07000   0.35000    3.47567
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.56000   14.18000   0.38000    2.67983
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.66000   0.21000    2.42494
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.78000    6.55000   0.23000    3.51145
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.50000    8.27000   0.23000    2.78114
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.31000   11.15000   0.16000    1.43498
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.68670   14.70860  -0.02190   -0.14889
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69880   10.74970  -0.05090   -0.47350
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.22480   10.16290   0.06190    0.60908
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.35030   12.36870  -0.01840   -0.14876
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.21000   17.77000   0.44000    2.47608
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64130   13.64110   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.16000   28.78000   0.38000    1.32036
瀚亞高科技基金                                                     66.89000   66.80000   0.09000    0.13473
瀚亞理財通基金                                                     27.29000   27.22000   0.07000    0.25716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.79000    8.91000  -0.12000   -1.34680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.41000    8.50000  -0.09000   -1.05882
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.75000    8.87000  -0.12000   -1.35287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.52000    8.58000  -0.06000   -0.69930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
瀚亞菁華基金                                                       23.92000   23.86000   0.06000    0.25147
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.35160   14.31490   0.03670    0.25638
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30480    9.28100   0.02380    0.25644
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.14460   11.19830  -0.05370   -0.47954
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.83470   12.09510  -0.26040   -2.15294
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.01450   10.03000  -0.01550   -0.15454
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.79640   10.77730   0.01910    0.17722
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.18620    8.22570  -0.03950   -0.48020
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.15580    8.33630  -0.18050   -2.16523
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.63380    8.58270   0.05110    0.59538
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.99280    8.00510  -0.01230   -0.15365
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.08990    8.07560   0.01430    0.17708
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.05610   14.13140  -0.07530   -0.53286
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.74460   10.88270  -0.13810   -1.26899
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.91740    9.93750  -0.02010   -0.20226
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.40400   11.46510  -0.06110   -0.53292
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18050   10.31130  -0.13080   -1.26851
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.90920    9.96230  -0.05310   -0.53301
瀚亞歐洲基金                                                       10.64000   10.30000   0.34000    3.30097
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