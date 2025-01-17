盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(20)日除息3元，參考價118.0元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 17:05
中美晶(5483-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為118.0元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/20
|121.00
|3.0
|2.48%
|0.0
|2024/07/25
|215.5
|5.3
|2.46%
|0.0
|2024/01/25
|203.5
|3.5
|1.72%
|0.0
|2023/07/25
|180.5
|5.8
|3.21%
|0.0
|2023/01/12
|161.5
|3.2
|1.98%
|0.0
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