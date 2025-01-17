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鉅亨速報

盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(20)日除息3元，參考價118.0元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 17:05


中美晶(5483-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為118.0元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/20 121.00 3.0 2.48% 0.0
2024/07/25 215.5 5.3 2.46% 0.0
2024/01/25 203.5 3.5 1.72% 0.0
2023/07/25 180.5 5.8 3.21% 0.0
2023/01/12 161.5 3.2 1.98% 0.0

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