美股早盤 - 小摩、聯合健康、嬌生財報亮眼！道瓊飆破27000點大關

美股財報季週二 (15 日) 由銀行股領軍正式開跑，道瓊高價成份股摩根大通 (JPM-US)、聯合健康 (UNH-US)、嬌生 (JNJ-US) 盤前公布財報繳出亮眼成績單，帶動週二 (15 日) 美股三大股指開盤齊漲，其中道瓊更漲逾 250 點，突破 27000 點大關。

另外在貿易戰進展方面，美中貿易戰似乎再次傳出雙方似乎有「會錯意」之狀況。

上週美國總統川普報喜，宣稱中美貿易談判取得突破，中國已經同意加大力度購買美國農產品。但據《彭博社》週二 (15 日) 引述知情人士報導，其實中國是有條件增購美國農產品。

該知情人士透露，上週末美中貿易協商中國的態度是，只有川普收回從 2018 年 3 月貿易戰開打以來所加徵的各項關稅，中國才會加碼購買美國農產品。

總體經濟展望，國際貨幣基金組織 (IMF) 週二 (15 日) 再次宣布下修全球經濟成長預期至 3%，這已是 IMF 連續第五次下調預期，IMF 在聲明中除了警告美國經濟增長將大幅減速以外，還稱美中貿易緊張局勢已破壞了經濟擴張，經濟增長放緩情形恐來到 2008 年金融危機來最低水平。

截至台北時間週二 (15 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數上漲 251.29 點或 0.94%，暫報 27038.65 點

那斯達克上漲 60.29 點或 075%，暫報 8108.94 點

標普 500 指數上漲 21.34 點或 0.72%，暫報 2987.49 點

費半指數上漲 21.32 點或 1.34%，暫報 1611.72 點

台積電 ADR 上漲 0.98% 至每股 50.40 美元

十年期美債殖利率下跌 0.02 至殖利率 1.73%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.39% 至每桶 53.38 美元

布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 59.27 美元

黃金下跌 0.03% 至每盎司 1279.30 美元

美元指數下跌 0.10% 至 98.36 點

圖：Google

焦點個股：

高盛 (GS-US) 第三季財報表現低於華爾街預期：

營收為 83.2 億美元，略高於分析師預期的 83.1 億美元，年減 6%

淨利為 17.9 億美元，低於去年同期的 24.5 億美元

EPS 為 4.79 美元，低於分析師預期的 4.81 美元，也低於去年同期的 6.28 美元，其中投資銀行業務營收減幅為各部門最大，年減達 15%。

1. 摩根大通 (JPM-US)

第三季營收為 293.4 億美元，年增 8 %，優於市場預期 285 億美元

淨利差 (NIM) 為 2.41%，符合市場預期

股票營收為 15.2 億美元，遜於市場預期 15.8 億美元

固定收益 35.6 億美元，優於市場預期 31.9 億美元

2. 花旗 (C-US)

第三季淨利達 49 億美元，優於市場預期 43.4 億

EPS 達 1.97 美元，優於市場預期 1.95 美元

營收為 186 億美元，優於市場預期 185.45 億美元

固定收益、貨幣和大宗商品交易營收為 32.11 億美元，優於市場預期 30.9 億美元。

3. 聯合健康 (UNH-US)

第三季營收達 604 億美元，年增率逾 7%，優於市場預期 597.6 億美元

稅後純益為 3.67 美元，優於市場預期 3.75 美元

在醫保方案銷量帶動下營運前景看好，宣布將全年 EPS 預期上調至 14.90 至 15.0 美元區間

4. 嬌生 (JNJ-US)

第三季營收為 207 億美元，年增 1.9%，優於市場預期 200.7 億美元

EPS 年增 25.7%，至 1.81 美元；調整後 EPS 為 2.12 美元，優於市場預期 2.01 美元

藥物收入達 108.8 億美元，年增 6.4%，優於市場預期 104.1 億美元

醫療設備收入為 63.8 億美元，年增 5.3%；消費用品收入 34.7 億美元，年增 1.3%

今日關鍵數據：

美國 10 月紐約 Fed 製造業指數為 4.0，預估值 0，前值 2.0

紐約 Fed 製造業指數 圖片：NY Fed

華爾街分析：

據 FactSet 對華爾街所進行的 Q3 財報調查，結果顯示，華爾街普遍預期標普 500 Q3 年增率將下滑 4.6%。

但是華爾街知名調研機構 Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 認為，FactSet 預期可能過度悲觀，因為在財報季前，大多數的華爾街分析師是傾向悲觀。

Cornerstone Capital Group 分析師 Michael Geraghty 則針對 Q3 財報季表示，與經濟週期具有直接相關性的財報，譬如零售股、工業股等尤其值得注意，因為這些報告將為投資人洞察美國的消費者表現，而消費者正是構成美國經濟的重要關鍵。