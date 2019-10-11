高盛降評思科、惠普和NetApp 指其將受企業支出惡化衝擊

高盛 (Goldman Sachs) 表示，企業支出將繼續「惡化」，這可能會給幾家大型科技股帶來麻煩。

高盛分析師 Rod Hall 週四 (10 日) 寫道，思科系統 (CSCO-US) 是面臨風險的主要企業之一，他預計企業支出和電信支出都將面臨挑戰。他的研究表明，8 月和 9 月企業總體支出疲軟，並期望到 10 月和 11 月進一步「惡化」。

Hall 寫道：「我們認為，這種弱勢大部分是由於貿易波動導致大型企業缺乏信心，而不是宏觀經濟放緩。」

他特別點名思科，指出該公司在 7 月當季的企業產品訂單下降了 2%，預計這種趨勢在進入選舉季之前將會惡化。

Hall 將思科的股票評級從買入調降至中性，將其目標價從 56 美元調降至 48 美元。他對惠普公司 (HPQ-US) 和 NetApp Inc. (NTAP-US) 持較為負面的看法，由於預期其業務經營艱辛，他將這兩家公司的評級從「中立」調降至「賣出」。

在惠普方面，Hall 擔心隨著 Windows 10 升級週期的結束，商用 PC 市場將在 2020 年減弱。他與 2014 年進行比較，當時 Windows 7 的升級週期推動了強勁的成長，而商用 PC 市場則出現兩位數的下降。Hall 認為，這次的痛苦將加劇「已很疲弱」的消費性 PC 表現。

他寫道：「儘管還不相信會陷入廣泛的消費者低迷，但我們仍在繼續收集顯示歐洲和亞洲地區疲軟的數據。」

Hall 對貿易擔憂和經濟不確定性將影響企業支出的期望，也可能損害 NetApp。NetApp 一直在努力解決執行面的問題。

他說：「我們認為 NetApp 的企業授權協定展望佔 2020 財年總營收的 2%，而且重點放在下半年，但即使這些交易多散見於大型企業客戶，這個目標可能很難實現。」

NetApp 股價週四下跌 3.1%，而 HP 股票下跌 2.26%，思科股價下跌 1.47%。標普 500 指數上漲 0.64%，道瓊工業平均指數上漲 0.57%，思科是道指成份股。