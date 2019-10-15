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【胡一帆專欄】中國政策繼續寬鬆緩解經濟放緩

中國宏觀：政策繼續寬鬆以緩解經濟放緩。(圖：AFP)
中國宏觀：政策繼續寬鬆以緩解經濟放緩。(圖：AFP)

8 月份數據顯示經濟持續疲軟。中國政府可能推出更多支持政策，包括進一步降準、下調利率及提高地方政府債券發行額度等，中美經貿磋商雖然達成階段性協議，但是鑒於一些棘手問題仍待解決，因此短期內達成全面協議的可能性看來依然不高。

經濟活動持續疲軟

8 月份主要經濟數據顯示，中國經濟增長勢頭持續走軟，尤其是生產和投資方面。8 月零售銷售按年增速從 7 月的 7.6% 降至 7.5%，糟糕的汽車銷售依然是主要拖累因素。我們預計下半年零售按年增速將從上半年的 8.4% 有所放緩，但  2019 年全年仍有望保持在 8% 左右，主要受到必需消費品銷售強勁的支持。固定資產投資增速進一步放緩。

1-8 月固定資產投資（FAI）增長從 1-7 月的 5.7% 進一步下降至 5.5%  ，主要是受到製造業和房地產行業的拖累，但這在一定程度上被基建投資所抵消。我們預計 2019 年固定資產投資將穩定在 5-6%。

出口增速依然疲弱，1-8 月按年僅增長 0.4%，且今年餘下時間出口仍將面臨壓力，因美國關稅升級且出口商提前出貨的效應減退。不過，儘管下半年中國經濟增長料將進一步放緩，但我們仍預期全年 GDP 增長應可保持在 6% 以上，符合政府 6-6.5% 的目標。

可能進一步貨幣寬鬆

近期中國實施了更多貨幣寬鬆措施。中國央行宣佈自 9 月 16 日起為所有銀行降準 50 個基點。我們預計今年餘下時間還會進一步全面降準 50 至 150 個基點。在 8 月實施的貸款市場報價利率（LPR）新機制下，9 月 20 日發佈的一年期 LPR 在 4.20%，較之前定價下調 5 個基點。

我們認為，仍有必要直接下調中期借貸便利（MLF）利率，以降低銀行融資成本，進而推動 LPR 在年底時進一步走低，屆時將有更多基於 LPR 利率的貸款投放。

我們預期年內 MLF 利率還有望下調 10-20 個基點。今年人民幣 3.1 兆元的地方政府債券發行額度，到 9 月底幾乎已經用完，為支持基建項目融資，中國政府可能提前下達部份 2020 年額度，因此第四季的專項債發行規模可能上升。

中美貿易

中美在 10 月 11 日達成階段性貿易協議，根據目前公佈的資訊，中方承諾購買 400 至 500 億美元的美國農產品，美方則延後實施原定於 10 月 15 日開始向 2,500 億美元中國商品加徵關稅至 30%。

之前，繼 8 月份中美貿易摩擦升級後，9 月初以來雙方都展現出一定的善意。美國總統川普在 9 月 13 日宣佈，對中國商品加徵的額外 5% 關稅將從 10 月 1 日推遲至 10 月 15 日。中國則於 9  月 14 日宣佈將豁免大豆和豬肉等部份美國農產品的額外關稅。

儘管達成階段性協議，但我們依然認為短期內達成全面協議的可能性不高，因為智慧財產權保護、技術轉讓、競爭政策和國內補貼等美方最關切的問題仍懸而未決。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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