【胡一帆專欄】中國政策繼續寬鬆緩解經濟放緩

8 月份數據顯示經濟持續疲軟。中國政府可能推出更多支持政策，包括進一步降準、下調利率及提高地方政府債券發行額度等，中美經貿磋商雖然達成階段性協議，但是鑒於一些棘手問題仍待解決，因此短期內達成全面協議的可能性看來依然不高。

經濟活動持續疲軟

8 月份主要經濟數據顯示，中國經濟增長勢頭持續走軟，尤其是生產和投資方面。8 月零售銷售按年增速從 7 月的 7.6% 降至 7.5%，糟糕的汽車銷售依然是主要拖累因素。我們預計下半年零售按年增速將從上半年的 8.4% 有所放緩，但 2019 年全年仍有望保持在 8% 左右，主要受到必需消費品銷售強勁的支持。固定資產投資增速進一步放緩。

1-8 月固定資產投資（FAI）增長從 1-7 月的 5.7% 進一步下降至 5.5% ，主要是受到製造業和房地產行業的拖累，但這在一定程度上被基建投資所抵消。我們預計 2019 年固定資產投資將穩定在 5-6%。

出口增速依然疲弱，1-8 月按年僅增長 0.4%，且今年餘下時間出口仍將面臨壓力，因美國關稅升級且出口商提前出貨的效應減退。不過，儘管下半年中國經濟增長料將進一步放緩，但我們仍預期全年 GDP 增長應可保持在 6% 以上，符合政府 6-6.5% 的目標。

可能進一步貨幣寬鬆

近期中國實施了更多貨幣寬鬆措施。中國央行宣佈自 9 月 16 日起為所有銀行降準 50 個基點。我們預計今年餘下時間還會進一步全面降準 50 至 150 個基點。在 8 月實施的貸款市場報價利率（LPR）新機制下，9 月 20 日發佈的一年期 LPR 在 4.20%，較之前定價下調 5 個基點。

我們認為，仍有必要直接下調中期借貸便利（MLF）利率，以降低銀行融資成本，進而推動 LPR 在年底時進一步走低，屆時將有更多基於 LPR 利率的貸款投放。

我們預期年內 MLF 利率還有望下調 10-20 個基點。今年人民幣 3.1 兆元的地方政府債券發行額度，到 9 月底幾乎已經用完，為支持基建項目融資，中國政府可能提前下達部份 2020 年額度，因此第四季的專項債發行規模可能上升。

中美貿易

中美在 10 月 11 日達成階段性貿易協議，根據目前公佈的資訊，中方承諾購買 400 至 500 億美元的美國農產品，美方則延後實施原定於 10 月 15 日開始向 2,500 億美元中國商品加徵關稅至 30%。

之前，繼 8 月份中美貿易摩擦升級後，9 月初以來雙方都展現出一定的善意。美國總統川普在 9 月 13 日宣佈，對中國商品加徵的額外 5% 關稅將從 10 月 1 日推遲至 10 月 15 日。中國則於 9 月 14 日宣佈將豁免大豆和豬肉等部份美國農產品的額外關稅。

儘管達成階段性協議，但我們依然認為短期內達成全面協議的可能性不高，因為智慧財產權保護、技術轉讓、競爭政策和國內補貼等美方最關切的問題仍懸而未決。