【馮冠華專欄】恆指今天或有回吐，短線看多策略不變

﻿﻿10 月 15 日推介 - 希瑪眼科（3309）

1）上日港股市況總結 ：恆指週一造好。指數高開 212 點後，升幅曾收窄至 78 點，及後在上證及人民幣帶動下又回升，最多曾升約 329 點，高見 26637 點，最終以 26522 點收盤，上升 213 點並錄 3 連升。成交金額按日下跌約 8% 至 904 億。港股通南下淨流入按日上升約 181% 至 32.3 億。北上淨流入金額則減少約 27% 至人民幣 27 億。藍籌 30 升 17 跌 3 持平。



板塊方面，澳門博彩、醫藥、出口、內房、內銀及內險股表現較好。做空方面，佔大市成交維持在約 14.5%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 25:75。重貨區方面，熊證上移至 26900-26999，牛證也上移至 25850-25899。恆指期貨夜市收報 26482 點，下跌 50 點，低水 40 點。港股 ADR 下跌 95 點，相等於恆指 26426 點。

簡評：雖然恆指昨天上升，但動力不算太強，藍籌升跌比例也不是一面倒，權重股表現較突出令指數有不錯的進漲而已。留意成交按日有所減少，但南下浄流入資金大幅上升，氣氛尚算不俗。綜合來說，筆者認為上升的主因，除了中美貿戰降温令市場胃納轉佳外，上證突破 3000 點和人民幣離岸價走高也有功勞。3 連升後做空比率沒有明顯上升，恆指現價亦靠貼近熊證重貨區，所以筆者仍維持昨天的看法，即恆指仍可上望 27000 點。

昨天盤後有兩個較吸引眼球的新聞出台，包括香港銀行「逆周期緩衝資本」下調 （見點 2），與及傳聞中國要求進一步貿易談判 （見點 3）。前者的目的是支援中小企，如風險控制得宜，對本地銀行的放貸業務應有正面影響。



至於後者，雖然又是一則沒有確實資料來源的傳聞，但消息卻一度令人民幣離岸價在亞洲時段的升幅化為烏有。還記得最近的限制中資股在美國上市的傳聞嗎？筆者沒有能力判斷這次消息的真偽，但人民幣離岸價在美股早段又回升，若效率市場是正確的，傳聞的可信性應不高。

回說昨天的強勢板塊，大都是和貿易（出口）、人民幣（澳門博彩及內房）和權重（內銀、內險）有關。若讀者們認為筆者對貿戰的推斷是正確（即川普因種種因素而願意和中方暫時妥協），那這些板塊應不是一步到天，而是尚有不少上升空間。



對不起令大家沉悶，又是騰訊（700）、平保（2318）、萬州（288）、創科（669）等等的名字。至於澳門博彩股，頑固的筆者仍偏好銀河娛樂（27）和澳愽（880）；當然還有持有少量澳博的信德（242）。內銀和內房不是筆者那杯茶，招行（3968）和碧桂園（2007）提供作參考吧。今天的另一市場焦點，必是首日掛牌的德視佳 (1846)。其暗盤昨大升逾 7 成。短多或可留意其同業 - 希瑪眼科（3309）。

2）金管局總裁余偉文於匯思撰文，表示將香港銀行「逆周期緩衝資本」（Countercyclical Capital Buffer, CCyB）比率由現時的 2.5%，下調至 2%，估計可以讓銀行釋放約 2,000 億至 3,000 億元的額外放貸額度。金管局期望銀行可善用這個空間，重點投放於支援中小企。（經濟日報）

3）外電引述知情人士指，中國希望最快在 10 月底進行進一步談判，以確定被美國總統特朗普稱為「第一階段」貿易協議的細節，以待中國國家主席習近平同意簽署。消息指，中國方面除了取消本周計劃提高的關稅之外，還希望特朗普同意取消擬於 12 月加徵的關稅，而美國政府尚未同意這一點。（明報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數回軟，當中道指下跌 29 點或 0.11%，標指和納指則分別下跌 0.14% 及 0.1%。十年期債息報 1.734%，美滙指數在 98.43，紐約期油最新報 53.51 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：從事視力矯正的德視佳（1846）今天掛牌，暗盤收報 13 元，較招股價 7.5 元，升 5.5 元或 73.33%。

亞洲水泥（743）公布，預期截至今年 9 月底止，首 9 個月盈利按年增加約 30% 至 40%；去年同期盈利 15.98 億元人民幣。董事會認為，上述預期增幅，幣主要由於集團產品平均售價上升所致。

通訊辦公佈，4 家流動網絡營辦商成功投得 3.5 吉赫頻帶內合共 200 兆赫頻譜，分別為中國移動香港、HKT （6823）、數碼通 （315） 、和記電訊（215） ，頻譜使用費總額為 10.06 億港元。根據通訊辦公佈的頻譜使用費，中國移動香港以每兆赫 500 萬元，投得 3400 至 3460 兆赫的頻譜使用範圍；HKT 以每兆赫 504 萬元，投得 3460 至 3510 兆赫頻譜；數碼通以每兆赫 504 萬元，投得 3510 至 3560 兆赫頻譜；和電則以每兆赫 505 萬元，投得 3560 至 3600 兆赫頻譜。頻譜指配將於明年 4 月 1 日生效，有效期為 15 年。

中聯重科（1157）公布，按中國企業會計準則，預期截至 9 月底止，首 9 個月盈利按年增長 1.63 倍至 1.71 倍，去年同期盈利 13.03 億元人民幣。

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