〈嘉威股臨會〉迎歐美聖誕購物季 家居產品換購潮來臨 Q4動能可期

嘉威 (3557-TW) 今 (15) 日舉行股東臨時會，董事長陳碩璨表示，嘉威已從光電產業正式轉型家居事業，將透過併購整合，完整生產製造到供貨給銷售商的一條龍供應鏈，而第 4 季將迎來歐美聖誕購物季，法人預期，嘉威家居事業可望受惠購物季促銷，帶動需求提升。

陳碩璨表示，家居產業傳統旺季落在第 3 季、第 4 季，隨著歐美年底將進入聖誕購物季，預期今年也將出現因購物節到來，帶動消費者換購家居產品的需求。據了解，嘉威主要客戶為大型連鎖賣場沃爾瑪、好事多等通路商，預期隨著通路銷售需求增加可望帶動嘉威家居事業營運動能成長。

面對美中貿易戰，陳碩璨表示，家居產品也受關稅影響，因生產基地在中國，市場則集中在歐美地區，但已跟通路商客戶協調，努力降低生產成本共同分攤關稅，因此對於終端銷售價格不會有太大影響，但整體經濟變化仍影響終端需求。

展望未來，陳碩璨表示，今年是嘉威轉型併購元年，未來將持續尋找具發展潛力的相關產業公司，以併購方式拓展業務，利用既有的生產基地、營運基礎達到品牌綜效。

陳碩璨進一步表示，目前嘉威已有 2 個廚房五金品牌，包含主打產品設計的 prepara 以及 TS，今年 4 月也宣布收購 Golden Star Ocean Ltd 及 Achieve Goal Limited 兩家家居相關事業 100% 股權，前者為業務公司、後者則為生產公司，原預計今年第 3 季完成交易，但受行政審核手續延遲，目前 Golden Star Ocean Ltd 仍在審查階段，Achieve Goal Limited 則已通過投審會核准，正進行交割點交。

嘉威 9 月合併營收 3.26 億元，月增 127.69%、年增 17491.3%，由於基期較低年增幅度大，累計今年前 9 月合併營收 5.05 億元、年增 3885.77%，第 3 季合併營收 4.73 億元，季增 2917.78%、年增 8945.83%。