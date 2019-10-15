WSA：除中國以外 今年全球鋼鐵需求近乎停滯

據世界鋼鐵協會 (WSA) 報告指出，2019 年除中國之外，其他國家鋼鐵需求預期都將有所停滯。歐洲地區的需求萎縮，而美國地區的成長速度放緩。

WSA 預期，全球全年鋼鐵需求年增 3.9%，達 17.75 億公噸，高於預期的 17.35 億公噸。中國地區需求預期成長 7.8%，達 9 億公噸。

全球鋼鐵需求預期 (圖片：WSA)

世界鋼鐵經濟委員會主席 Saaed Al Remeithi 表示，儘管中國的 GDP 成長預期是自 1992 年以來最低，但由於當地房地産投資持續拉動需求，中國鋼鐵需求強勁。

由於經濟環境的不確定性，貿易緊張局勢和地緣政治衝突，對投資和貿易造成壓力，全球除中國以外地區國家的鋼鐵需求預期在今年將僅成長 0.2%，至 8.749 億噸，低於先前預期。

WSA 指出，受到中美貿易戰和英國脫歐等不確定因素影響，歐洲經濟及投資下跌，美國經濟成長減緩，鋼鐵需求因而降低。美國 2020 年需求預期成長 0.4%，為 1 億 100 萬噸，低於預期，顯現出該該國建材需求成長乏力的情形。報告中表示：「以中美貿易戰為中心的因素正對各國的投資和貿易帶來影響」。

明年，中國鋼鐵需求成長預計將降至 1%，世界其他地區則將成長 2.5%。數據預期，2020 年全球鋼鐵需求將達到 18 億噸。

Remeithi 表示：「2019 年全球鋼鐵需求將繼續增長，主要來自中國。世界其他地區，由於不確定性，貿易緊張局勢和地緣政治問題對投資和貿易造成壓力，2019 年鋼鐵需求放緩。製造業，特別是汽車工業，表現不佳，許多國家都呈現收縮。但是，在建築業方面，儘管有所放緩，但仍保持了積極的走勢。」

此外，Remeithi 也表示，全球經濟前景「高度不可預測」，如果當前的不確定性水平持續，那麼未來將面臨「重大下行風險」。