任正非稱鴻蒙2、3年內趕上iOS 但心裡仍希望繼續使用安卓？

鉅亨網編譯陳達誠 2019年10月15號19點30分

《日本經濟新聞》報導，華為總裁任正非在近日一份曝光的公司內部文件中提到，由該公司所自行研發的智慧型手機作業系統「鴻蒙」，估計將在今後 2 至 3 年間快速成長，預期將能跟上美國蘋果 (AAPL-US) iOS 的水準，但市場分析，這僅是華為在研發能力上的誇耀，鴻蒙系統究竟能否獲得消費者支持，仍是一個很大的未知數。

華為總裁任正非 (資料照片) (圖片：AFP)

由於受到美國政府的華為禁令影響，今後在華為的智慧型手機上，可能再也無法使用 Google (GOOGL-US) 的地圖與電子郵件等 APP 程式，而華為為了解決如此窘境，盼透過自家手機作業系統「鴻蒙」的研發，來解決華為所面對的困境。

過去任正非也曾經提到鴻蒙在處理速度方面，有超越安卓 (Android) 系統的可能性，然而在全球目前智慧型手機的作業系統市占方面，安卓與 iOS 各分別占了約 7 成及 3 成之多，使用者們也多半習慣於這兩款作業系統的操作，市場分析，華為鴻蒙要說服消費者接納新系統，恐怕並非易事。

市場人士認為，在近日這份曝光的公司內部文件中，任正非說道：「希望美國政府方面可以認可，讓他們繼續使用 Google 的作業系統」，或許才是華為的真正心聲。