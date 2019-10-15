無視美國禁令? 傳德國新安全法規允許華為參與5G網路建設

美政府以國家安全為由，持續呼籲歐洲國家抵制中國網路設備製造商華為，不過，據外媒報導，德國當局已經確立了最新 5G 行動網絡的安全準則，而規則中並沒有排除中國的華為參與該國的 5G 網路建設。

德國政府官員證實，德國新的安全準則是針對科技和相關領域的標準，但不會禁止任何一家特定的供應商，旨在為設備供應商創造一個公平的競爭環境，預期將在不久後發布。德國政府發言人 Steffen Seibert 表示：「我們沒有禁止任何參與者或公司的加入。」

有鑑於大部分德國電信運營商皆是華為的客戶，這些營運商也曾警告表示，若對中國華為施加禁令，將使該國的 5G 網路建設延誤數年，並將造成額外十億美元的成本。

另一方面，德國總理的發言人也駁斥了有關總理辦公室干預並降低安全準則，以允許華為向德國提供 5G 網絡設備的消息。發言人指出，在起草過程中，當局從未審核過任何「禁止條款」，駁斥了草案中的決定受到德國總理干預的說法。德國經濟和內政部發言人表示，所有參與者都必須滿足即將公布的安全準則要求。

在德國法規確立前，歐盟在上週發布了針對 5G 行動通訊的網路風險的評估報告，警告 28 個歐盟國國要小心國家支持的實體企業發動的網路攻擊，呼籲成員國勿過度依賴單一供應商。儘管未直接點名中國，但外界仍懷疑歐盟此次宣言暗指華為。