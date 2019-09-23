東鋼越南廠高價原料庫存去化完畢 下半年獲利逐季成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年9月23號11點51分

東和鋼鐵 (2006-TW) 受惠台灣出貨持穩，加上越南廠稼動率提升、高價廢鋼原料庫存去化告一段落，法人看好，前 3 季獲利可望超越去年全年，第 4 季進入旺季，加上越南廠逆風因素排除，毛利率可望較第 3 季略增，獲利也將隨之成長，下半年獲利將逐季揚升，全年更可較去年顯著增加。

法人分析，東鋼上半年每股純益已達 0.71 元，第 3 季估持平第 2 季，累計前 3 季每股純益將超越去年全年 0.88 元，第 4 季入旺季，獲利將更上層樓。

東鋼越南廠去年下半年開始，受越南海關檢查趨嚴、流程拉長，因此墊高廢鋼進口成本，不過，今年第 3 季末，越南廠高價原料庫存可望去化完畢，回到以往的正常水準。

原料廢鋼成本在煉鋼總成本中，占比約 7 成，原料回穩有有助提振毛利率表現，另外，越南廠在去年變壓器爆炸狀況排除後，稼動率也攀升，是改善獲利表現的另一大關鍵因素。

至於台灣市場方面，東鋼表示，目前出貨都是過去接的中長期的訂單為主，加上廢鋼價格修正，也拉大利差空間，目前台灣廠區的毛利率持穩 1 成以上。

以東鋼目前產能來看，越南廠設計產能約 60 萬噸，可生產鋼筋、小型材、線材，台灣則有桃園、苗栗、高雄 3 個生產基地，約有 150 萬噸的鋼筋產能、型鋼 120 萬噸，總產能約 330 萬噸。

東鋼認為，越南市場雖然沒有那麼快起來，但預計隨著當地政府擴大基礎建設，都將帶動鋼筋及鋼構需求，且未來也將以越南做為東南亞市場的發展基地，拓展柬埔寨等地的市場。