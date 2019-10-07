寶武集團：中國鋼鐵業新一波整合勢在必行

中國寶武集團董事長陳德榮指出，中國鋼鐵企業 300 多家，正處在「春秋時代」，必須透過聯合重組，提高市占率，建立一個完善的市場秩序。這似乎意味著以寶武集團為首的中國鋼鐵業可能又將出現一波大洗牌。

在今年 6 月份，寶武集團與馬鋼合併，馬鋼也順勢從地方級國營企業升格至中央級國營企業。而這次整合，主要是呼應中國政府推出的供給側結構性改革政策。

陳德榮指出，中國寶武與馬鋼集團合併後應「兄弟同心，其利斷金」。從兩家企業的產品及工藝方面都能做到互補，而整合的目的就是要發揮綜效。

他進一步強調，未來持續大力推動產業重整。因如果一個產業的前三大，沒有達到產業 50% 以上的市占率，就不算是一個成熟的產業，中國鋼鐵工業離成熟還有一大段距離，因此產業整合勢在必行。

(圖片: AFP)

蘭格鋼鐵網研究中心表示，馬鋼併入中國寶武集團，既是中國政府對鋼鐵產業的整體考量，也符合業內的共識。這次合併案有利於中國寶武集團逐步實現 「鋼鐵航母」的目標。

與民爭利？國營企業資產集中化

根據統計顯示，在國營企業不斷整合下，中國國資委直接監管的企業數量由 2012 年初的 117 家下降至 96 家。與此同時，打破企業間藩籬的專業化整合也有不少創新之舉。

例如，透過新籌組中國鐵塔整合中國三大電信商的大型基地台及相關附屬資源，有效減少重複投資，實現資源共建共享。

此外，後續也有相關中國央企組建的「航材保障共享平台」、「煤炭資產管理平台」、「海工裝備資產管理平台」等，將資源引導向優質企業，使國營企業整體營運效能有所提升。

業內專家指出，透過資產重整、股權合作、資產置換、戰略聯盟等方式實現國營企業專業化整合，一方面加強企業的核心競爭力，另一方面，也將關係著國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要產業集中。

根據中國國資委的數據顯示，目前國家的資本在軍工、電網電力、石油石化、交通運輸、電信、煤炭等產業的比重高達 80.1%。

但在國營企業不斷壯大下，是否會出現與民爭利的情況，值得後續追踪。同時中國國營企業的問題這也是美中貿易談判的要點之一，中國國營企業享有資源優勢及政府補貼等，即使開放市場，新進者也難以抗爭。

