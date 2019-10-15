渣打：散戶需求推動 金價將在2020年延續漲勢

有鑑於近期以來全球經濟環境的不確定性，以及中美貿易戰等政治情勢影響，避險需求持續上升，黃金價格在今年迄今已經上漲了 16%。儘管中美兩國在近期達成了階段性貿易協定，市場情緒有所回穩，但渣打銀行認為，風險仍然偏向上行，明年金價將由散戶所推動。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，儘管金價已經升至 6 年多以來的最高水平，仍將會受益於避險資產的買入。Cooper 預期，2019 年第四季的平均價格將為每盎司 1510 美元，明年同期將達到 1570 美元。

金價走勢 (圖片：彭博社)

由於全球央行持續降息加上美中貿易戰持續，全球經濟成長受到拖累，提振了對避險資產的需求，儘管兩國達成了部分貿易協議，但避險情緒仍在，投資者持續增加黃金 ETF 的買入，持倉量接近 2012 年的創紀錄水平。

Cooper 在接受採訪時表示：「儘管我們已經看到 ETF 持倉量和戰術性投資已經接近高點，但我們認為散戶需求將持續推動下一輪上漲。」Cooper 認為，散戶投資者需要的只是得到進一步央行降息的確認，和股市疲軟的證明。2020 年的下一輪金價上升趨勢將由散戶需求主導。

Cooper 表示，儘管貿易談判的進展已經觸發了黃金的近期獲利回吐，隨著風險偏好的恢復，黃金可能會持續獲利，但長期價格風險則偏向上行。

黃金在上個月漲至 1557.11 美元，是 2013 年以來的最高水平，週二 (15 日) 現貨金價在每盎司 1491.63 美元。在 2011 年 9 月金價曾攀至歷史紀錄高點 1921.17 美元。

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