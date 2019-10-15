貴金屬盤後－美中貿協又碰壁? 中方想再多談 黃金漲逾1500美元

週一 (14 日) 黃金期貨上漲， 為近三個交易日首次出現漲勢，由於美中談判似乎「碰壁」，係因外媒報導稱中國要求在與美國簽署川普上週五宣布的「第一階段貿易協議」之前，再進行更多談話。黃金再次受到避險投資人的青睞，看漲至 1500 美元之關鍵水平。

《彭博社》引述消息人士報導，指出中國希望最早在 10 月底再行談判，以敲定初步協議細項內容後。但貿易會談結果仍須視情況而定，若最終雙方未能就協議細項取得共識，原訂 12 月中旬的對中關稅將如期實施。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 8.6 美元，或 0.58%，金價以每盎司 1497.3 美元作收，黃金盤中交易一度漲至 1500 美元至盤中高點 1501.35 美元。

12 月交割的白銀下跌 0.9 美分，或 0.17%，收於每盎司 17.68 美元，本週白銀價格下跌了 0.5%。

GoldSeek.com 分析師 Peter Spina 指出，聯準會正悄悄地展開每月購債 600 億美元的計畫，以確保隔夜借貸系統中流動性充足。市場認為這顯示了一項明確的訊號：一旦市場陷困境，聯準會處於準備就緒的狀態。

未來展望

紐約 RBC 財富管理公司 (RBC Wealth Management) 貴金屬分析師 George Gero 表示：「金價可能會因為本週的政治、經濟和聯準會利率消息，而回升到 1500 美元區間。

GoldSeek.com 分析師 Peter Spina 認為金價不會跌破 1,450 美元，相反，黃金應該在這階段進行盤整，並在未來幾個月內漲至創紀錄的水平。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 0.9 美元，或 0.1%，至每盎司 898.4 美元；12 月鈀金下跌 6.9 美元，或 0.41%，報每盎司 1679.4 美元。