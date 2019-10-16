貴金屬盤後－美股財報週亮眼 金價下挫 市場靜待脫歐進展

週二 (15 日)金價重挫，創下迄今為止最低收盤價，市場靜待美中貿易談判明朗化，美股財報季正式開跑，有消息指出歐盟和英國即將達成脫歐協議，避免英國首相強生 (Boris Johnson) 承諾要在 10 月 31 日實行前的「硬脫歐」，或所謂的無協議脫歐破壞經濟，黃金期貨避險需求下滑。

黃金創下 9 月 30 日來最低收盤價 (圖片: MarketWatch)

由於英國和德國十年期公債殖利率分別上升了 6 個基準點和 4 個基準點，十年期美債殖利率率，上漲了 2.43%，至 1.77%。國債殖利率上升可能為黃金等避險資產上行造成壓力，市場避險資金流向較為保守的資產。

英國脫歐的不確定性，以及歐元貶值一直是今年歐洲黃金投資組合需求激增的主要原因，本週四、五為歐盟領導人峰會，也是英國於脫歐大限前，最後一次與歐盟談判的機會，也是歐盟將決定是否讓英國走上硬拖歐之路。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 12.95 美元，或 0.86%，金價以每盎司 1484.65 美元作收，創下了自 9 月 30 日以來的最低收盤價，跌幅為 10.9%，黃金盤中交易一度漲至 1500 美元至盤中高點 1501.35 美元。

12 月交割的白銀下跌 2.8 美分，或 1.58%，收於每盎司 17.42 美元，本週白銀價格下跌了 0.5%。

未來展望

Long Leaf Trading Group 的高級策略師 James Hatzigiannis 認為，此財季分析師普遍財測偏低，因此美股財報很容易超越市場預期，使得投資人將資金從避險黃金市場撤出。

分析師們仍然認為黃金的長期前景仍然樂觀，儘管在未來 12 個月內價格上漲的步伐可能會放緩。渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Suki Cooper 認為，期貨黃金 2019 年第四季度的平均價格預計為每盎司 1510 美元，明年同期將上漲至 1570 美元。

貴金屬市場需求下滑，根據 Metals Focus Ltd 的預測，今年中國的珠寶消費量預計將下降 4%，減少至約 660 噸。同樣，印度的黃金進口也處於三年來的最低水平。

倫敦資本集團高級市場分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「在主要美債殖利率走軟的支撐下，金價跌破了每盎司 1490 美元，並在 1500 美元上方明顯出現萎靡不振走勢，市場仍持續拋售黃金。」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 9.6 美元，或 1.07%，至每盎司 889.9 美元；12 月鈀金受惠新一代汽車產業需求，上漲 14.5 美元，或 0.86%，報每盎司 1702 美元。