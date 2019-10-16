HONDA攜4大車商測試車輛識別系統 利用區塊鏈技術實現自動支付

《日經新聞》稍早報導， 本田汽車（Honda Motor）將連同雷諾汽車（Renault S.A.）、寶馬（BMW）、通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor Company），下個月在美國針對基於區塊鏈的「車輛識別系統」進行實地測試。

據了解，區塊鏈「車輛識別系統」是在汽車開源區塊鏈倡議組織（Mobility Open Blockchain Initiative，MOBI）的監督下開發而成，旨在允許車主在無需使用現金或刷卡的情況下，通過各自的數位 ID 自動支付停車費或高速公路通行費，從而使汽車通行更加順暢無阻。

MOBI 預計，區塊鏈「車輛識別系統」未來有望能使用在聯網電動汽車上，可在路途中記錄諸如通行費、維護費、甚至是休息站等支出，然後在車輛接通電源後，即可全數支付。

去年 5 月，寶馬、福特、通用汽車和雷諾 4 大汽車公司協同 IBM 與 Hyperledger 共同成立 MOBI，以加速推進區塊鏈在智能汽車領域的應用，包括支付、共享乘車服務和無人駕駛。

外媒指出，MOBI 早前已開始針對「區塊鏈共享自動駕駛汽車數據」進行前期探索，接下來將以「自動駕駛汽車數據市場（AVDM）」為重點成立工作小組，並由通用汽車領頭。

一直以來，自動駕駛汽車的發展始終面臨著一個關鍵障礙，即「必須消耗大量數據用於學習如何在各個地方和場景駕駛」。因此，龐大、有效且安全的數據管理已儼然成為無人車發展中，最重要的關鍵點之一。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation) 過去曾發表研究稱，自動駕駛車若要達到高度安全的標準，可能還須累積數千億英里的駕駛經驗，並且結合使用相機和激光雷達蒐集大量數據。

MOBI 業務創新負責人 Sebastien Henot 表示，「邁入自駕車時代，我們必須集合多個數據來源，才能創造真正具備價值的東西。通過區塊鏈技術，MOBI 將得以在數據市場中創建一個規則明確的環境，各方都能清楚掌握正在分享數據的對象。」

這篇文章 HONDA 攜 4 大車商測試「車輛識別系統」，利用區塊鏈技術實現自動支付 最早出現於 區塊客。

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