台股盤後─美中衝突緩和節後買氣回籠 帶量站上11000點

美中貿易戰發展漸趨緩和，台股今 (14) 日長假後買氣回籠助攻，集中市場爆出 1588.25 億元成交大量，終場集中市場加權股價指數大漲 176.99 點，站上 1 萬 1000 點大關，收在 11066.95 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日在雙十國慶長假後買盤回籠，台股指數跳空開高開出，以長紅配合鉅量走勢表態，呈現價量齊揚走勢。

證券分析師黃漢成原本即看好長假後買盤回籠，認為台股將以電子股為主，譜出震盪向上的格局。

台股今日盤中由權值股台積電 (2330-TW) 主攻，終場大漲 8 元或 2.84%，以 290 元作收，成交量也放大到 4 萬 6557 張，台積電盤中更創歷史天價，市值飆上逾 7.55 兆元，再寫歷史新高水準

鴻海 (2317-TW) 則在蘋果股價上漲激勵下，成交量也放大到 4 萬 8062 張，收盤上漲 1.6 元或 2.19%，收盤價報 74.5 元。

股王大立光 (3008-TW) 今日成交量也放大到 739 張，不過收盤時僅平盤價 4460 元作收。

值得注意的是，不僅台股走強，匯市也一併向上，新台幣匯率盤中大漲逾 2 角，顯示出海外資金的匯入在台股卡位，有助台股震盪走堅。