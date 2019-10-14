貿易戰達初步協議 台股大漲 顧立雄：市場喘一口氣

受到美中貿易戰達成達成初步貿易協議、美股大漲激勵，台股在雙十連假後今 (14) 日開盤就勁揚 114.78 點，大盤重登「萬一」關卡，對此，金管會主委顧立雄表示，美中雙方僅達成第一階段、一個小部分的協議，還不算是終極協議，不過，已讓市場喘一口氣。

美中貿易戰開打一年多後，美中第 13 輪貿易談判落幕後，雙方緩和緊張關係，受貿易戰利多激勵，美股四大指數上週五全數狂飆，其中，道瓊工業指數一度大漲逾 500 點，尾盤漲幅雖縮小，但終場仍勁揚 319.92 點，為台股今天表現注入強心針。

顧立雄今天赴立法院財委會備詢前表示，美中兩國目前完成的是第一階段、一個小部分的協議，第一階段協議包括美國農產品、貨幣協議、中國金融服務開放內容，還不算是終極協議，不過，已經讓市場喘一口氣。

關於中國提前開放金融市場，宣布全面開放外資投資持股比例，是否對台股造成影響？顧立雄表示，這是之前銀保監會、證監會會早就宣布的訊息，不是新消息，這不是真正跟與美國達成主要協議最主要的部份，此次最主要還是在強制授權、補貼跟智慧財產權部份這三個議題上面。

此外，關於大戶、中實戶回流，顧立雄表示，台股大戶、中實戶人數第 2、3 季逐步回溫，已回到正常態樣，不過與台股是否大漲，雖然沒有必然關係，也代表其對市場呈現比較正面態度，不過雖然有回溫，但增加的人數比起去年第 2 季的高峰，還是比較少，仍須關注。