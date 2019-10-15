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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/14  108/10/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.40510   10.41400  -0.00890   -0.08546
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12010   10.12880  -0.00870   -0.08589
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.47670   10.48290  -0.00620   -0.05914
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19970   10.20570  -0.00600   -0.05879
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.12660   10.13630  -0.00970   -0.09570
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25860   10.26710  -0.00850   -0.08279
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.11740   10.12580  -0.00840   -0.08296
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.13920   10.14260  -0.00340   -0.03352
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.86220    9.87220  -0.01000   -0.10129
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.86220    9.87220  -0.01000   -0.10129
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84630    9.85380  -0.00750   -0.07611
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84590    9.85340  -0.00750   -0.07612
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04840   10.05730  -0.00890   -0.08849
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04870   10.05780  -0.00910   -0.09048
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.98520   39.98560  -0.00040   -0.00100
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.84770   10.85420  -0.00650   -0.05988
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.64520   10.65150  -0.00630   -0.05915
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75120   10.75510  -0.00390   -0.03626
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.63900   10.64360  -0.00460   -0.04322
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.97590   39.97650  -0.00060   -0.00150
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.54000   21.52000   0.02000    0.09294
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.61000   21.66000  -0.05000   -0.23084
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.12020   42.28510  -0.16490   -0.38997
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.76340   38.84950  -0.08610   -0.22162
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94650    9.95210  -0.00560   -0.05627
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.52370   10.52920  -0.00550   -0.05224
中國信託台灣活力基金                                               13.78000   13.56000   0.22000    1.62242
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.39340   10.42820  -0.03480   -0.33371
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09410   10.08740   0.00670    0.06642
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.94740    8.94140   0.00600    0.06710
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48040   10.47610   0.00430    0.04105
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26190    9.25820   0.00370    0.03996
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.32800   11.25770   0.07030    0.62446
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.54900    9.48970   0.05930    0.62489
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.96430   10.95170   0.01260    0.11505
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.49980    9.48890   0.01090    0.11487
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.98300   39.98320  -0.00020   -0.00050
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.16950   46.50980  -0.34030   -0.73167
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.51040   42.72970  -0.21930   -0.51323
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.18970   47.38850  -0.19880   -0.41951
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.52690   47.78050  -0.25360   -0.53076
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
中國信託智能運動基金-美元                                          10.30000   10.23000   0.07000    0.68426
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.55000    9.49000   0.06000    0.63224
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05030   11.04960   0.00070    0.00634
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.41660   10.41900  -0.00240   -0.02303
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.49970    9.50190  -0.00220   -0.02315
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.73180   10.73670  -0.00490   -0.04564
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.78770    9.79210  -0.00440   -0.04493
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.08190   40.08060   0.00130    0.00324
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.06680   41.13550  -0.06870   -0.16701
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.76300   45.04120  -0.27820   -0.61766
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.03840   45.23240  -0.19400   -0.42890
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.15590   45.39920  -0.24330   -0.53591
元大2001基金                                                       69.16000   67.75000   1.41000    2.08118
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.64500   47.91980  -0.27480   -0.57346
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.46890   45.70870  -0.23980   -0.52463
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.58000   20.58000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77680   11.77600   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.46130   10.41960   0.04170    0.40021
元大上證50基金                                                     33.39000   32.29000   1.10000    3.40663
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.03000   13.16000  -0.13000   -0.98784
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.76100   11.84100  -0.08000   -0.67562
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.88100   15.98500  -0.10400   -0.65061
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.43800   11.43600   0.00200    0.01749
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.60700   10.56400   0.04300    0.40704
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    2.99000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.89000   12.85000   0.04000    0.31128
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.79960   44.87080  -0.07120   -0.15868
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.19910   11.23010  -0.03100   -0.27604
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.16790   10.19610  -0.02820   -0.27658
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.92970    9.91820   0.01150    0.11595
元大巴西指數基金                                                    6.66700    6.59600   0.07100    1.07641
元大日經225基金                                                    27.40000   27.57000  -0.17000   -0.61661
元大台商收成基金                                                   23.50000   23.08000   0.42000    1.81976
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.94000   11.14000  -0.20000   -1.79533
元大台灣50單日正向2倍基金                                          44.61000   43.04000   1.57000    3.64777
元大台灣中型100基金                                                34.71000   34.19000   0.52000    1.52091
元大台灣加權股價指數基金                                           27.07400   26.66100   0.41300    1.54908
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.06000   10.85000   0.21000    1.93548
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.96000   10.76000   0.20000    1.85874
元大台灣卓越50基金                                                 87.34000   85.70000   1.64000    1.91365
元大台灣金融基金                                                   18.76000   18.50000   0.26000    1.40541
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.86000   10.75000   0.11000    1.02326
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.22000   31.98000   0.24000    0.75047
元大台灣高股息基金                                                 28.45000   28.15000   0.30000    1.06572
元大台灣電子科技基金                                               39.37000   38.60000   0.77000    1.99482
元大全球ETF成長組合基金                                            10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.93000   14.88000   0.05000    0.33602
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.07000   22.82000   0.25000    1.09553
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.75000   13.71000   0.04000    0.29176
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.67500   12.63800   0.03700    0.29277
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.47000    6.46000   0.01000    0.15480
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.95000   0.02000    0.28777
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.08300    8.07300   0.01000    0.12387
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
元大全球農業商機基金                                               17.36000   17.21000   0.15000    0.87159
元大印尼指數基金                                                    8.92500    8.93700  -0.01200   -0.13427
元大印度指數基金                                                    9.43800    9.34900   0.08900    0.95197
元大印度基金                                                       12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
元大多多基金                                                       18.61000   18.31000   0.30000    1.63845
元大多福基金                                                       56.03000   54.94000   1.09000    1.98398
元大亞太成長基金                                                    8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39010    9.37990   0.01020    0.10874
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46050    7.47130  -0.01080   -0.14455
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.81400    8.88800  -0.07400   -0.83258
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10200   10.18000  -0.07800   -0.76621
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24940   10.25600  -0.00660   -0.06435
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.50590   10.50710  -0.00120   -0.01142
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22160   10.22270  -0.00110   -0.01076
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49550   10.49390   0.00160    0.01525
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.21320   10.21160   0.00160    0.01567
元大卓越基金                                                       43.70000   43.21000   0.49000    1.13400
元大店頭基金                                                        9.10000    8.93000   0.17000    1.90370
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53090   10.53030   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.81800    9.81490   0.00310    0.03158
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.54480   32.55700  -0.01220   -0.03747
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.55820   45.89990  -0.34170   -0.74445
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.35690   15.22750   0.12940    0.84978
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.45830   26.91280  -0.45450   -1.68879
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.10240   43.24000  -0.13760   -0.31822
元大高科技基金                                                     21.86000   21.40000   0.46000    2.14953
元大得利貨幣市場基金                                               16.35140   16.35010   0.00130    0.00795
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05080   12.04990   0.00090    0.00747
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.24000   11.01000   0.23000    2.08901
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.24000   11.01000   0.23000    2.08901
元大富櫃50基金                                                     13.59000   13.30000   0.29000    2.18045
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.30000   0.04000    0.54795
元大新中國基金-人民幣                                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
元大新中國基金-美元                                                 9.17300    9.14400   0.02900    0.31715
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
元大新主流基金                                                     27.12000   26.58000   0.54000    2.03160
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26200    9.26300  -0.00100   -0.01080
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.23060   11.29230  -0.06170   -0.54639
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.97740   10.00050  -0.02310   -0.23099
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.44150   11.41360   0.02790    0.24445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.29270    9.31490  -0.02220   -0.23833
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.73100   10.74070  -0.00970   -0.09031
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.89980    9.90880  -0.00900   -0.09083
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.90350   10.91060  -0.00710   -0.06507
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06800   10.07460  -0.00660   -0.06551
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.21760   10.22720  -0.00960   -0.09387
元大新興亞洲基金                                                   10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.81020    9.78440   0.02580    0.26369
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.09070    9.06680   0.02390    0.26360
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.08480   10.05560   0.02920    0.29039
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.35980    9.33280   0.02700    0.28930
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18640   15.18540   0.00100    0.00659
元大經貿基金                                                       39.14000   38.39000   0.75000    1.95363
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26000    8.23500   0.02500    0.30358
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.69000   12.09000  -0.40000   -3.30852
元大滬深300單日正向2倍基金                                         19.11000   18.07000   1.04000    5.75540
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.31000   20.92000   0.39000    1.86424
元大摩臺基金                                                       40.79000   40.03000   0.76000    1.89858
元大標普500基金                                                    27.35000   27.09000   0.26000    0.95976
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.26000   12.37000  -0.11000   -0.88925
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.05000   34.42000   0.63000    1.83033
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.83000   20.79000   0.04000    0.19240
元大標智滬深300基金                                                18.29000   17.70000   0.59000    3.33333
元大歐洲50基金                                                     25.26000   25.06000   0.20000    0.79808
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.91450    8.94870  -0.03420   -0.38218
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31190   10.31100   0.00090    0.00873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.58000   16.31000   0.27000    1.65543
日盛上選基金(A類型)                                                38.51000   37.76000   0.75000    1.98623
日盛上選基金(I類型)                                                38.51000   37.76000   0.75000    1.98623
日盛小而美基金                                                     20.23000   19.84000   0.39000    1.96573
日盛中國內需動力基金                                                9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.51140   12.50870   0.00270    0.02158
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87390    9.87170   0.00220    0.02229
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.59220   12.59950  -0.00730   -0.05794
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.93300    9.93880  -0.00580   -0.05836
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.31690   11.32250  -0.00560   -0.04946
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91010    8.91450  -0.00440   -0.04936
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
日盛日盛基金                                                       13.26000   12.91000   0.35000    2.71108
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
日盛全球抗暖化基金                                                 11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.64350   10.63990   0.00360    0.03383
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40630    9.40310   0.00320    0.03403
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33930   10.33550   0.00380    0.03677
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13800    9.13460   0.00340    0.03722
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55720    2.55680   0.00040    0.01564
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66000    1.65980   0.00020    0.01205
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38980    0.39010  -0.00030   -0.07690
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25360    0.25370  -0.00010   -0.03942
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.77200   12.77980  -0.00780   -0.06103
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.18520    8.19020  -0.00500   -0.06105
日盛亞洲機會基金                                                    7.07000    7.10000  -0.03000   -0.42254
日盛首選基金                                                       19.21000   18.81000   0.40000    2.12653
日盛高科技基金                                                     20.14000   19.73000   0.41000    2.07805
日盛貨幣市場基金                                                   14.85940   14.85820   0.00120    0.00808
日盛新台商基金                                                     45.77000   44.55000   1.22000    2.73850
日盛精選五虎基金                                                   38.85000   38.23000   0.62000    1.62176
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56800   13.56700   0.00100    0.00737
台新2000高科技基金                                                 35.57000   34.88000   0.69000    1.97821
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
台新MSCI中國基金                                                   19.05000   19.04000   0.01000    0.05252
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.62000   19.42000   0.20000    1.02987
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24490   14.24390   0.00100    0.00702
台新中國通基金                                                     51.82000   50.95000   0.87000    1.70756
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57050    0.57300  -0.00250   -0.43630
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.56800   17.63800  -0.07000   -0.39687
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33030    0.33030   0.00000    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       26.39000   26.21000   0.18000    0.68676
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.70000   24.66000   0.04000    0.16221
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80570    0.80450   0.00120    0.14916
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.33000   17.30000   0.03000    0.17341
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56410    0.56330   0.00080    0.14202
台新台灣中小基金                                                   40.26000   39.68000   0.58000    1.46169
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.43800   11.42310   0.01490    0.13044
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22820   10.19720   0.03100    0.30401
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.91450   11.87830   0.03620    0.30476
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.97030    9.97030   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.23510   11.23520  -0.00010   -0.00089
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
台新印度基金                                                       14.34000   14.27000   0.07000    0.49054
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55140    8.54590   0.00550    0.06436
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28230    0.28220   0.00010    0.03544
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68390   12.67560   0.00830    0.06548
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41370    0.41360   0.00010    0.02418
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.59000   38.63000  -0.04000   -0.10355
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.42000   42.62000  -0.20000   -0.46926
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14290   11.14230   0.00060    0.00538
台新高股息平衡基金                                                 33.66610   33.35570   0.31040    0.93058
台新智慧生活基金-美元                                              10.41700   10.34840   0.06860    0.66290
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.01900    8.00980   0.00920    0.11486
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.19990    8.18840   0.01150    0.14044
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.19830    9.18780   0.01050    0.11428
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.41650    9.40330   0.01320    0.14038
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.49400   11.46650   0.02750    0.23983
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36670    0.36600   0.00070    0.19126
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.07610    8.05680   0.01930    0.23955
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27220    0.27160   0.00060    0.22091
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.22000    5.23000  -0.01000   -0.19120
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.79000   22.81000  -0.02000   -0.08768
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.65030   10.67710  -0.02680   -0.25100
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05060   10.03870   0.01190    0.11854
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.08780   10.07440   0.01340    0.13301
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.75620   10.78300  -0.02680   -0.24854
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.14050   10.12840   0.01210    0.11947
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.18090   10.16740   0.01350    0.13278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.81400   44.02860  -0.21460   -0.48741
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.01540   43.28030  -0.26490   -0.61206
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.90280   39.89350   0.00930    0.02331
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      40.19420   40.45680  -0.26260   -0.64909
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.43270   38.53340  -0.10070   -0.26133
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.42480   11.42400   0.00080    0.00700
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.80060    9.81450  -0.01390   -0.14163
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33780    9.33330   0.00450    0.04821
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.07570   11.07040   0.00530    0.04788
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.58020    7.58780  -0.00760   -0.10016
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05870    9.06780  -0.00910   -0.10036
永豐中小基金                                                       56.84000   56.12000   0.72000    1.28297
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84230    1.84200   0.00030    0.01629
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60630    2.60590   0.00040    0.01535
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07200    8.08250  -0.01050   -0.12991
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.06570   11.08010  -0.01440   -0.12996
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.03000    5.05000  -0.02000   -0.39604
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.75000   21.86000  -0.11000   -0.50320
永豐主流品牌基金                                                   18.68000   18.41000   0.27000    1.46659
永豐永豐基金                                                       35.37000   34.81000   0.56000    1.60873
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.94680    8.96120  -0.01440   -0.16069
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53870    9.55400  -0.01530   -0.16014
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.78530    8.79750  -0.01220   -0.13868
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.36970    9.38270  -0.01300   -0.13855
永豐亞洲民生消費基金                                               11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
永豐南非幣2021保本基金                                             14.33970   14.32890   0.01080    0.07537
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.45000   19.25000   0.20000    1.03896
永豐貨幣市場基金                                                   13.95940   13.95840   0.00100    0.00716
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.18140    2.17780   0.00360    0.16530
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72700    2.72240   0.00460    0.16897
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69930    7.69790   0.00140    0.01819
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.92150   10.91950   0.00200    0.01832
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05850    7.06850  -0.01000   -0.14147
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.44820   11.46450  -0.01630   -0.14218
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.94000    7.90000   0.04000    0.50633
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.19000   18.08000   0.11000    0.60841
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.88000   55.96000   0.92000    1.64403
永豐領航科技基金                                                   42.02000   41.30000   0.72000    1.74334
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.39000   11.43000  -0.04000   -0.34996
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
永豐趨勢平衡基金                                                   44.97000   44.24000   0.73000    1.65009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96650   11.96220   0.00430    0.03595
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82530    9.82620  -0.00090   -0.00916
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.48140   10.48230  -0.00090   -0.00859
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.89970    9.90060  -0.00090   -0.00909
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.39150   10.39240  -0.00090   -0.00866
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.87800    9.87840  -0.00040   -0.00405
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.66420   10.66470  -0.00050   -0.00469
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.90460    9.90450   0.00010    0.00101
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46830   10.46820   0.00010    0.00096
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.13000   15.18000  -0.05000   -0.32938
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.14000   19.19000  -0.05000   -0.26055
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.16000   19.21000  -0.05000   -0.26028
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.08980   10.09910  -0.00930   -0.09209
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.08980   10.09910  -0.00930   -0.09209
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.97890    9.98460  -0.00570   -0.05709
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.97890    9.98460  -0.00570   -0.05709
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.25910   10.27240  -0.01330   -0.12947
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.25900   10.27230  -0.01330   -0.12947
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06940   10.07440  -0.00500   -0.04963
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06940   10.07440  -0.00500   -0.04963
兆豐國際生命科學基金                                               14.26000   14.12000   0.14000    0.99150
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36050   10.31640   0.04410    0.42747
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.66480   10.62120   0.04360    0.41050
兆豐國際全球基金                                                   30.43000   30.22000   0.21000    0.69490
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54120   10.54070   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.18610   10.18310   0.00300    0.02946
兆豐國際國民基金                                                   24.23000   23.67000   0.56000    2.36586
兆豐國際第一基金                                                   14.58000   14.25000   0.33000    2.31579
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71390   10.71610  -0.00220   -0.02053
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.12560    8.12730  -0.00170   -0.02092
兆豐國際萬全基金                                                   22.08000   21.71000   0.37000    1.70428
兆豐國際電子基金                                                   28.39000   27.80000   0.59000    2.12230
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.26000   22.86000   0.40000    1.74978
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.81000   15.06000  -0.25000   -1.66003
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.12000   37.45000   0.67000    1.78905
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57550   12.57450   0.00100    0.00795
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.81090    9.81200  -0.00110   -0.01121
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.85690    9.85720  -0.00030   -0.00304
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.82990    9.82840   0.00150    0.01526
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.85970    9.86020  -0.00050   -0.00507
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98060    9.97910   0.00150    0.01503
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.81120    9.81230  -0.00110   -0.01121
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.85900    9.85930  -0.00030   -0.00304
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.83780    9.83640   0.00140    0.01423
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.86410    9.86470  -0.00060   -0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98850    9.98700   0.00150    0.01502
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.98600   10.99130  -0.00530   -0.04822
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68940   10.69410  -0.00470   -0.04395
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96360   10.96840  -0.00480   -0.04376
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55460   10.55970  -0.00510   -0.04830
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75540   10.76010  -0.00470   -0.04368
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68910   10.69370  -0.00460   -0.04302
合庫台灣基金                                                       12.93000   12.55000   0.38000    3.02789
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69320   11.67900   0.01420    0.12159
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.80300   12.78910   0.01390    0.10869
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.38310   11.37090   0.01220    0.10729
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15060   12.13810   0.01250    0.10298
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.01930    8.00960   0.00970    0.12110
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.34500    9.33530   0.00970    0.10391
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.07280    9.06310   0.00970    0.10703
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.71260    8.70360   0.00900    0.10341
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19380    9.18400   0.00980    0.10671
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
合庫全球新興市場基金                                                8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
合庫貨幣市場基金                                                   10.18730   10.18660   0.00070    0.00687
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93380    9.94350  -0.00970   -0.09755
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33620   10.34570  -0.00950   -0.09183
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.49970   10.50770  -0.00800   -0.07613
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12560   12.13610  -0.01050   -0.08652
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.49280   15.50630  -0.01350   -0.08706
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60060    8.60870  -0.00810   -0.09409
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45520    9.46380  -0.00860   -0.09087
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.78760    7.79350  -0.00590   -0.07570
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58160    8.58930  -0.00770   -0.08965
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50020   10.50810  -0.00790   -0.07518
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.97000   12.08000  -0.11000   -0.91060
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.33000   11.41000  -0.08000   -0.70114
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19680   10.20430  -0.00750   -0.07350
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16850   10.17440  -0.00590   -0.05799
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.65020    9.65800  -0.00780   -0.08076
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15220   10.15850  -0.00630   -0.06202
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28870   10.29630  -0.00760   -0.07381
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25400   10.26000  -0.00600   -0.05848
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.71600    9.72380  -0.00780   -0.08022
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22060   10.22700  -0.00640   -0.06258
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27310   11.27160   0.00150    0.01331
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.76010    9.78030  -0.02020   -0.20654
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.64860    9.66600  -0.01740   -0.18001
安聯中國東協基金                                                   14.56000   14.60000  -0.04000   -0.27397
安聯中國策略基金-美元                                              12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.30000   16.32000  -0.02000   -0.12255
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.40000   16.48000  -0.08000   -0.48544
安聯中華新思路基金-美元                                            14.70000   14.80000  -0.10000   -0.67568
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.80000   13.89000  -0.09000   -0.64795
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      35.95000   35.25000   0.70000    1.98582
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.60000   10.39000   0.21000    2.02117
安聯台灣科技基金                                                   58.00000   57.20000   0.80000    1.39860
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56570   12.56480   0.00090    0.00716
安聯台灣智慧基金                                                   41.26000   40.27000   0.99000    2.45841
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88020   10.89420  -0.01400   -0.12851
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.93450   15.95440  -0.01990   -0.12473
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.85260    9.86500  -0.01240   -0.12570
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.96600    9.97830  -0.01230   -0.12327
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.34010   13.34870  -0.00860   -0.06443
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88710   10.89650  -0.00940   -0.08627
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.92080   12.93200  -0.01120   -0.08661
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54300    9.55000  -0.00700   -0.07330
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.47400    9.48220  -0.00820   -0.08648
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97770    8.98540  -0.00770   -0.08569
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.19680   10.20330  -0.00650   -0.06370
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.95980    9.96850  -0.00870   -0.08727
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.16790   10.17660  -0.00870   -0.08549
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51620   12.50390   0.01230    0.09837
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.31740   11.30810   0.00930    0.08224
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91070   10.90170   0.00900    0.08256
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.48290    8.47490   0.00800    0.09440
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.35030    8.34350   0.00680    0.08150
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.02400    8.01740   0.00660    0.08232
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.10140   10.09220   0.00920    0.09116
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                               9.97180    9.96360   0.00820    0.08230
安聯全球人口趨勢基金                                               11.77000   11.70000   0.07000    0.59829
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.11000    8.09000   0.02000    0.24722
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        30.55000   30.45000   0.10000    0.32841
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.38000    7.33000   0.05000    0.68213
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.58910   12.59660  -0.00750   -0.05954
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58570   10.59200  -0.00630   -0.05948
安聯全球新興市場基金                                               16.37000   16.41000  -0.04000   -0.24375
安聯全球農金趨勢基金                                                8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
安聯亞洲動態策略基金                                               21.70000   21.76000  -0.06000   -0.27574
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16410   10.15820   0.00590    0.05808
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.18600   10.18140   0.00460    0.04518
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07780   10.07230   0.00550    0.05461
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04030   10.03580   0.00450    0.04484
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09400   10.08790   0.00610    0.06047
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.04390   10.03940   0.00450    0.04482
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00720   10.00310   0.00410    0.04099
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.10330   10.09920   0.00410    0.04060
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00720   10.00310   0.00410    0.04099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.66880   10.66880   0.00000    0.00000
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14910   10.14890   0.00020    0.00197
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.35110   92.43180  -0.08070   -0.08731
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.47970   13.48310  -0.00340   -0.02522
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.05130   69.10670  -0.05540   -0.08017
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95370    9.95620  -0.00250   -0.02511
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.80540    2.80960  -0.00420   -0.14949
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92530   10.92950  -0.00420   -0.03843
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35510    2.36030  -0.00520   -0.22031
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.74880    8.75190  -0.00310   -0.03542
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31740   10.31570   0.00170    0.01648
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.35050   10.35150  -0.00100   -0.00966
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.88100   10.88350  -0.00250   -0.02297
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.29650   10.29780  -0.00130   -0.01262
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.31340   10.31490  -0.00150   -0.01454
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.11760   10.11590   0.00170    0.01681
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09070   10.09140  -0.00070   -0.00694
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.44830   10.44980  -0.00150   -0.01435
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.09400   10.09530  -0.00130   -0.01288
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12820   10.12960  -0.00140   -0.01382
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15460   10.15470  -0.00010   -0.00098
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37700   10.37870  -0.00170   -0.01638
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12810   10.12840  -0.00030   -0.00296
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02360   10.02360   0.00000    0.00000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04460   10.04440   0.00020    0.00199
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10050   10.10120  -0.00070   -0.00693
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02710   10.02730  -0.00020   -0.00199
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97370    9.97370   0.00000    0.00000
宏利台灣動力基金A類型                                              33.18000   32.32000   0.86000    2.66089
宏利台灣動力基金I類型                                              33.18000   32.32000   0.86000    2.66089
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.97800    9.98270  -0.00470   -0.04708
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.96730    9.97130  -0.00400   -0.04012
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.04650   10.05050  -0.00400   -0.03980
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97450    9.97840  -0.00390   -0.03908
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89310    9.85580   0.03730    0.37846
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.71500    9.67550   0.03950    0.40825
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.39910    7.37120   0.02790    0.37850
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.32760    7.29860   0.02900    0.39734
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
宏利全球債券組合基金                                               13.77050   13.78190  -0.01140   -0.08272
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02970    3.03220  -0.00250   -0.08245
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47800   12.48650  -0.00850   -0.06807
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.92080    8.92680  -0.00600   -0.06721
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.64620    2.65280  -0.00660   -0.24879
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.44420   11.44950  -0.00530   -0.04629
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.26520    3.28410  -0.01890   -0.57550
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53290    0.53590  -0.00300   -0.55981
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.93000   15.02000  -0.09000   -0.59920
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.43370   12.42280   0.01090    0.08774
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.97560   10.96490   0.01070    0.09758
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45400   10.44290   0.01110    0.10629
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.66970    8.66050   0.00920    0.10623
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.30000    8.29190   0.00810    0.09769
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.12570    8.11700   0.00870    0.10718
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.30080    8.29280   0.00800    0.09647
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.00570    3.00540   0.00030    0.00998
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43150    0.43160  -0.00010   -0.02317
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92200   12.92120   0.00080    0.00619
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98150    0.98160  -0.00010   -0.01019
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31550    7.31510   0.00040    0.00547
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04600    2.04590   0.00010    0.00489
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29470    0.29480  -0.00010   -0.03392
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.88830    8.88780   0.00050    0.00563
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32360    0.32360   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70190   13.70120   0.00070    0.00511
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.40000    2.42000  -0.02000   -0.82645
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.38000   27.09000   0.29000    1.07051
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.38000   27.09000   0.29000    1.07051
宏利澳幣保本基金                                                   12.73790   12.73890  -0.00100   -0.00785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.94000   12.00000  -0.06000   -0.50000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.52320   10.57340  -0.05020   -0.47478
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.37830    9.38860  -0.01030   -0.10971
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.82760    8.83510  -0.00750   -0.08489
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.30440   11.31390  -0.00950   -0.08397
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
貝萊德新台幣基金                                                   12.98360   12.98290   0.00070    0.00539
貝萊德寶利基金                                                     28.76000   28.40000   0.36000    1.26761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45170   11.44650   0.00520    0.04543
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82090    9.80360   0.01730    0.17647
保德信大中華基金-人民幣                                            10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
保德信大中華基金-美元                                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
保德信大中華基金-新台幣                                            29.84000   29.86000  -0.02000   -0.06698
保德信中小型股基金                                                 55.90000   54.87000   1.03000    1.87716
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
保德信中國中小基金-美元                                             8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.50000    8.41000   0.09000    1.07015
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.93840    9.94050  -0.00210   -0.02113
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.99640    9.99780  -0.00140   -0.01400
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.05920   10.06140  -0.00220   -0.02187
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.20980   11.21220  -0.00240   -0.02141
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.47000   27.31000   0.16000    0.58587
保德信全球消費商機基金                                             19.11000   18.96000   0.15000    0.79114
保德信全球基礎建設基金                                             13.91000   13.78000   0.13000    0.94340
保德信全球資源基金                                                  6.79000    6.75000   0.04000    0.59259
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.05000   29.96000   0.09000    0.30040
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27850   10.29200  -0.01350   -0.13117
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.82110   10.83540  -0.01430   -0.13197
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.25790   10.28870  -0.03080   -0.29936
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.79620   10.82860  -0.03240   -0.29921
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.63140    9.61100   0.02040    0.21226
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85410   10.83090   0.02320    0.21420
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.14630    9.12450   0.02180    0.23892
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.29210   10.26760   0.02450    0.23861
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.13600    8.13280   0.00320    0.03935
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29390   11.28940   0.00450    0.03986
保德信亞太基金                                                     19.50000   19.53000  -0.03000   -0.15361
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.71830    8.72640  -0.00810   -0.09282
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.18230   12.19360  -0.01130   -0.09267
保德信店頭市場基金                                                 39.98000   39.41000   0.57000    1.44633
保德信拉丁美洲基金                                                  6.79000    6.76000   0.03000    0.44379
保德信金平衡基金                                                   32.07000   31.63000   0.44000    1.39108
保德信金滿意基金                                                   45.29000   44.61000   0.68000    1.52432
保德信科技島基金                                                   30.22000   29.80000   0.42000    1.40940
保德信高成長基金                                                  106.28000  104.12000   2.16000    2.07453
保德信貨幣市場基金                                                 15.86280   15.86160   0.00120    0.00757
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.52780   10.46810   0.05970    0.57030
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.70660   10.64310   0.06350    0.59663
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.99250   10.96150   0.03100    0.28281
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.46740   10.43520   0.03220    0.30857
保德信新世紀基金                                                   10.59000   10.45000   0.14000    1.33971
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13820    8.14310  -0.00490   -0.06017
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38980   10.39580  -0.00600   -0.05772
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.68950   11.69650  -0.00700   -0.05985
保德信新興趨勢組合基金                                             10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
保德信瑞騰基金                                                     15.66370   15.66330   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                  9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.53870    9.54220  -0.00350   -0.03668
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.17290   10.17570  -0.00280   -0.02752
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.44650    9.44930  -0.00280   -0.02963
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80130    9.80400  -0.00270   -0.02754
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67510    9.68270  -0.00760   -0.07849
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23050   10.23900  -0.00850   -0.08302
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53260    9.53440  -0.00180   -0.01888
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98090    9.98280  -0.00190   -0.01903
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.20720   10.20800  -0.00080   -0.00784
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86850    9.87700  -0.00850   -0.08606
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38920   10.39810  -0.00890   -0.08559
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.80670    9.80910  -0.00240   -0.02447
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.22990   10.23230  -0.00240   -0.02346
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84710    9.85460  -0.00750   -0.07611
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52020   10.53010  -0.00990   -0.09402
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72400    9.72790  -0.00390   -0.04009
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.21150   10.21560  -0.00410   -0.04013
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.03150   10.04350  -0.01200   -0.11948
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.03530   10.04710  -0.01180   -0.11745
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.32900   10.33980  -0.01080   -0.10445
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.97370    9.97890  -0.00520   -0.05211
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.97450    9.97960  -0.00510   -0.05110
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.29130   10.29890  -0.00760   -0.07379
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.37410   10.39140  -0.01730   -0.16648
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04820   10.05880  -0.01060   -0.10538
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01760   10.02550  -0.00790   -0.07880
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52310   10.53170  -0.00860   -0.08166
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12480   10.13370  -0.00890   -0.08783
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.97160   10.98100  -0.00940   -0.08560
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01850   10.02030  -0.00180   -0.01796
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42230   10.42410  -0.00180   -0.01727
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57060   10.58350  -0.01290   -0.12189
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.56590   10.57270  -0.00680   -0.06432
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.52710   10.53110  -0.00400   -0.03798
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.08680   10.09740  -0.01060   -0.10498
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.09020   10.10090  -0.01070   -0.10593
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.10270   10.12080  -0.01810   -0.17884
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.10120   10.11830  -0.01710   -0.16900
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.06000   10.06370  -0.00370   -0.03677
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.06130   10.06490  -0.00360   -0.03577
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.07770   10.08440  -0.00670   -0.06644
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.07820   10.08490  -0.00670   -0.06644
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.14870   10.16020  -0.01150   -0.11319
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.26990   10.28130  -0.01140   -0.11088
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.21710   10.23060  -0.01350   -0.13196
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.58910   10.60190  -0.01280   -0.12073
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93710    9.94150  -0.00440   -0.04426
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13330   10.13790  -0.00460   -0.04537
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97300    1.97510  -0.00210   -0.10632
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86080    2.86380  -0.00300   -0.10476
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28840    0.28840   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45710    0.45700   0.00010    0.02188
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.14810    8.14680   0.00130    0.01596
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.04000   12.03780   0.00220    0.01828
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.77170    9.78680  -0.01510   -0.15429
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.57610   12.59510  -0.01900   -0.15085
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63660    8.64150  -0.00490   -0.05670
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.15570   11.16200  -0.00630   -0.05644
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63650   10.64370  -0.00720   -0.06765
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.38570   10.39210  -0.00640   -0.06159
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.35000   20.06000   0.29000    1.44566
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4726.33000 4659.52000  66.81000    1.43384
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11510   10.11720  -0.00210   -0.02076
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09200   11.09380  -0.00180   -0.01623
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98300    9.98430  -0.00130   -0.01302
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.43670    9.43190   0.00480    0.05089
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11460   10.10950   0.00510    0.05045
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.41530    9.40960   0.00570    0.06058
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83570    9.83030   0.00540    0.05493
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.38900   10.38820   0.00080    0.00770
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.83090    5.81890   0.01200    0.20622
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.87360   10.85130   0.02230    0.20551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.38350   10.41340  -0.02990   -0.28713
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.44510   11.48030  -0.03520   -0.30661
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.67020   10.70300  -0.03280   -0.30646
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.87220    8.89780  -0.02560   -0.28771
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.24170    9.27000  -0.02830   -0.30529
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.12920    9.15730  -0.02810   -0.30686
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.19250   10.22180  -0.02930   -0.28664
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.72280   10.75570  -0.03290   -0.30588
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.70660   10.73950  -0.03290   -0.30635
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.44000   13.26000   0.18000    1.35747
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71340   13.71260   0.00080    0.00583
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.18000   16.17000   0.01000    0.06184
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25480   14.24820   0.00660    0.04632
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.74600   12.74050   0.00550    0.04317
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.28860   13.28460   0.00400    0.03011
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37030    8.36640   0.00390    0.04662
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67190    6.66880   0.00310    0.04649
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60490    8.60120   0.00370    0.04302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45730    8.45120   0.00610    0.07218
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65570   10.65250   0.00320    0.03004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35370    8.35080   0.00290    0.03473
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.93530   12.92970   0.00560    0.04331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34740   12.34170   0.00570    0.04618
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.43280   13.42320   0.00960    0.07152
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.09700   12.09330   0.00370    0.03060
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83220    8.82810   0.00410    0.04644
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60910    9.60500   0.00410    0.04269
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66360    9.65670   0.00690    0.07145
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47260    9.46980   0.00280    0.02957
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35740    9.35420   0.00320    0.03421
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.68840   10.68700   0.00140    0.01310
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.76920   10.76510   0.00410    0.03809
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51690   10.51700  -0.00010   -0.00095
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.65050   10.65060  -0.00010   -0.00094
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.71080    9.70950   0.00130    0.01339
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.51670    9.51310   0.00360    0.03784
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.67850   10.67130   0.00720    0.06747
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53490    9.53500  -0.00010   -0.00105
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66520    9.66540  -0.00020   -0.00207
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.66850   10.66700   0.00150    0.01406
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.76960   10.76550   0.00410    0.03808
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51740   10.51750  -0.00010   -0.00095
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65160   10.65180  -0.00020   -0.00188
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.71060    9.70930   0.00130    0.01339
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.51690    9.51330   0.00360    0.03784
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.86490   10.85760   0.00730    0.06723
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53520    9.53530  -0.00010   -0.00105
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66590    9.66600  -0.00010   -0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33600   11.33950  -0.00350   -0.03087
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.90240   12.90480  -0.00240   -0.01860
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.12240   12.12770  -0.00530   -0.04370
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87390    8.87670  -0.00280   -0.03154
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64910    9.65090  -0.00180   -0.01865
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.55100    9.55530  -0.00430   -0.04500
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03100   11.03450  -0.00350   -0.03172
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.01430   12.01650  -0.00220   -0.01831
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.71110   11.71630  -0.00520   -0.04438
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87420    8.87700  -0.00280   -0.03154
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64970    9.65140  -0.00170   -0.01761
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.55150    9.55570  -0.00420   -0.04395
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.81000   12.88000  -0.07000   -0.54348
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.68000   13.76000  -0.08000   -0.58140
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.17000    8.21000  -0.04000   -0.48721
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.95000   12.98000  -0.03000   -0.23112
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.24350   12.26620  -0.02270   -0.18506
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49630   10.51740  -0.02110   -0.20062
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.75230    7.76670  -0.01440   -0.18541
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.29950   10.32020  -0.02070   -0.20058
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.29740   12.29970  -0.00230   -0.01870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.14550   12.14800  -0.00250   -0.02058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.08580   11.08970  -0.00390   -0.03517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.47140    8.47300  -0.00160   -0.01888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61370    9.61580  -0.00210   -0.02184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.63740    9.64070  -0.00330   -0.03423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.68360   11.68610  -0.00250   -0.02139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.79870   10.80070  -0.00200   -0.01852
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.06720   11.07110  -0.00390   -0.03523
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95580    9.95790  -0.00210   -0.02109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.15310    9.15480  -0.00170   -0.01857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16310    9.16250   0.00060    0.00655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66400    9.66730  -0.00330   -0.03414
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.59310   12.59860  -0.00550   -0.04366
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23250   12.23610  -0.00360   -0.02942
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.50100   11.50780  -0.00680   -0.05909
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95730    6.96040  -0.00310   -0.04454
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73750    8.74010  -0.00260   -0.02975
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37970    9.38530  -0.00560   -0.05967
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.82550   10.83020  -0.00470   -0.04340
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.51900   11.52580  -0.00680   -0.05900
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46520    9.46800  -0.00280   -0.02957
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.87890    8.88280  -0.00390   -0.04391
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58030    9.58600  -0.00570   -0.05946
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.19620   12.20370  -0.00750   -0.06146
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.11570   13.12320  -0.00750   -0.05715
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.90630   11.91520  -0.00890   -0.07469
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38360    9.38930  -0.00570   -0.06071
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11630   10.12210  -0.00580   -0.05730
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08160   10.08920  -0.00760   -0.07533
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.36260   12.36960  -0.00700   -0.05659
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.88130   10.88790  -0.00660   -0.06062
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.34440   11.35290  -0.00850   -0.07487
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.01460   10.02070  -0.00610   -0.06087
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55110    9.55690  -0.00580   -0.06069
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.36190   10.36780  -0.00590   -0.05691
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81830    9.82560  -0.00730   -0.07430
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.77000   18.74000   0.03000    0.16009
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.27000   17.24000   0.03000    0.17401
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.38810   13.38130   0.00680    0.05082
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.13140   10.09460   0.03680    0.36455
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.25190   11.20500   0.04690    0.41856
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.33050   12.26910   0.06140    0.50044
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70850   10.67010   0.03840    0.35988
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.69410    8.66250   0.03160    0.36479
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.31770    9.27890   0.03880    0.41815
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.22800    9.18210   0.04590    0.49989
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.23840    9.20530   0.03310    0.35958
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.82520    8.79310   0.03210    0.36506
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.12150    9.08350   0.03800    0.41834
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.08620   11.03100   0.05520    0.50041
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.18190    9.14900   0.03290    0.35960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.54020   45.70530  -0.16510   -0.36123
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.91450    9.98380  -0.06930   -0.69412
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83940    9.84270  -0.00330   -0.03353
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.64000   11.00000  -0.36000   -3.27273
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        36.03000   34.03000   2.00000    5.87717
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.86420   11.86350   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65750    1.65140   0.00610    0.36938
國泰大中華基金                                                     22.56000   22.10000   0.46000    2.08145
國泰小龍基金-新台幣                                                16.67000   16.33000   0.34000    2.08206
國泰中小成長基金-新台幣                                            48.99000   47.74000   1.25000    2.61835
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.55710    4.60190  -0.04480   -0.97351
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69750    0.70180  -0.00430   -0.61271
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74750    0.75210  -0.00460   -0.61162
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.70000   19.81000  -0.11000   -0.55528
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.12930   44.11420   0.01510    0.03423
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45060    2.45640  -0.00580   -0.23612
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34100    0.34050   0.00050    0.14684
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.55060   10.53420   0.01640    0.15568
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33630    0.33570   0.00060    0.17873
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.20180   10.18290   0.01890    0.18561
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.41380    4.44570  -0.03190   -0.71755
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61300    0.61520  -0.00220   -0.35761
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.07000   19.13000  -0.06000   -0.31364
國泰中港台基金-人民幣                                               3.39020    3.41640  -0.02620   -0.76689
國泰中港台基金-美元                                                 0.47670    0.47870  -0.00200   -0.41780
國泰中港台基金-新台幣                                              14.66000   14.71000  -0.05000   -0.33990
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.12400   10.16210  -0.03810   -0.37492
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.23010   10.23390  -0.00380   -0.03713
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.21070   10.21190  -0.00120   -0.01175
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.77000   26.93000  -0.16000   -0.59413
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.60000   33.10000  -0.50000   -1.51057
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35650    0.35630   0.00020    0.05613
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33210    0.33200   0.00010    0.03012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33300    0.33290   0.00010    0.03004
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00780   11.00050   0.00730    0.06636
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.26630   10.25960   0.00670    0.06530
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.29940   10.29260   0.00680    0.06607
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47430   12.47350   0.00080    0.00641
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42100    0.41970   0.00130    0.30975
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36990    0.36880   0.00110    0.29826
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45000    0.44860   0.00140    0.31208
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56610    0.56400   0.00210    0.37234
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.57240    2.56730   0.00510    0.19865
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36070    0.35870   0.00200    0.55757
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53910    0.53580   0.00330    0.61590
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49920    0.49660   0.00260    0.52356
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.49000   14.41000   0.08000    0.55517
國泰全球資源基金-美元                                               0.16010    0.15910   0.00100    0.62854
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.02000    4.98000   0.04000    0.80321
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59840    0.59670   0.00170    0.28490
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.46000   18.41000   0.05000    0.27159
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 17.83000   17.77000   0.06000    0.33765
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89010    0.88700   0.00310    0.34949
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.45000   20.32000   0.13000    0.63976
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.76000   22.54000   0.22000    0.97604
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59520    2.60610  -0.01090   -0.41825
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36490    0.36510  -0.00020   -0.05478
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30950    0.30970  -0.00020   -0.06458
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.21910   11.22290  -0.00380   -0.03386
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.51740    9.52070  -0.00330   -0.03466
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54170    0.54170   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39050    0.38910   0.00140    0.35980
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
國泰科技生化基金                                                   39.77000   38.69000   1.08000    2.79142
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.16000   28.93000   0.23000    0.79502
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.45000   12.53000  -0.08000   -0.63847
國泰美國費城半導體基金                                             15.02000   14.75000   0.27000    1.83051
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.60090   47.94750  -0.34660   -0.72287
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.71430   15.57850   0.13580    0.87171
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.96610   27.41870  -0.45260   -1.65070
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.02380   46.17280  -0.14900   -0.32270
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.66420   46.70230  -0.03810   -0.08158
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.00610   42.91860   0.08750    0.20387
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31920    0.31840   0.00080    0.25126
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.89030    9.86390   0.02640    0.26764
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.95420    9.92750   0.02670    0.26895
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31960    0.31860   0.00100    0.31387
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.89680    9.86710   0.02970    0.30100
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.97740    9.94740   0.03000    0.30159
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31920    0.31810   0.00110    0.34580
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.88740    9.85170   0.03570    0.36237
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.97770    9.94150   0.03620    0.36413
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97470   12.97550  -0.00080   -0.00617
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.35760   13.36070  -0.00310   -0.02320
國泰紐幣保本基金                                                   12.82580   12.80000   0.02580    0.20156
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.05000   25.43000   0.62000    2.43807
國泰富時中國A50基金                                                22.07000   21.42000   0.65000    3.03455
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.92050   49.11630  -0.19580   -0.39865
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35100    0.35120  -0.00020   -0.05695
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.53240    0.53230   0.00010    0.01879
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.84150   40.83420   0.00730    0.01788
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.09000   20.37000   0.72000    3.53461
國泰新興市場基金-美元                                               0.37910    0.37880   0.00030    0.07920
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48650    2.49500  -0.00850   -0.34068
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50860    1.51380  -0.00520   -0.34351
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35930    0.35920   0.00010    0.02784
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22020    0.22010   0.00010    0.04543
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80470   10.80040   0.00430    0.03981
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43150    6.42900   0.00250    0.03889
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.15000   14.96000   0.19000    1.27005
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.52440   46.75750  -0.23310   -0.49853
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.26410   46.45070  -0.18660   -0.40172
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.33030   43.40660  -0.07630   -0.17578
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.43000   12.66000  -0.23000   -1.81675
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   40.60000   39.21000   1.39000    3.54501
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.11000   22.80000   0.31000    1.35965
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34250    0.34040   0.00210    0.61692
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.35310   38.40860  -0.05550   -0.14450
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.90000   20.75000   0.15000    0.72289
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.18000   19.20000  -0.02000   -0.10417
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.16000   19.01000   0.15000    0.78906
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41890    0.41930  -0.00040   -0.09540
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55370   12.56550  -0.01180   -0.09391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.65440   10.65590  -0.00150   -0.01408
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55420   10.55500  -0.00080   -0.00758
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60250   10.60060   0.00190    0.01792
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.22630   10.22540   0.00090    0.00880
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15300   10.15380  -0.00080   -0.00788
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.15210   10.15030   0.00180    0.01773
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05900   10.07190  -0.01290   -0.12808
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.96210    9.97190  -0.00980   -0.09828
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02070   10.03160  -0.01090   -0.10866
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.77970    9.78780  -0.00810   -0.08276
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92230    9.93510  -0.01280   -0.12884
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.83180    9.84150  -0.00970   -0.09856
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88030    9.89110  -0.01080   -0.10919
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.64040    9.64830  -0.00790   -0.08188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48790   11.48750   0.00040    0.00348
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.71300    9.72980  -0.01680   -0.17267
第一金大中華基金                                                   27.44000   27.03000   0.41000    1.51683
第一金小型精選基金                                                 34.16000   33.79000   0.37000    1.09500
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.25000   14.32000  -0.07000   -0.48883
第一金中國世紀基金-美元                                             8.57020    8.58390  -0.01370   -0.15960
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86810    9.88550  -0.01740   -0.17602
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14160    8.13560   0.00600    0.07375
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.54310   11.56310  -0.02000   -0.17296
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.71080    9.70370   0.00710    0.07317
第一金中概平衡基金                                                 29.28000   28.82000   0.46000    1.59611
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34500   15.34390   0.00110    0.00717
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.90300  178.89000   0.01300    0.00727
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.09190   14.90530   0.18660    1.25190
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.09050   14.90460   0.18590    1.24727
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.50000   14.31000   0.19000    1.32774
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.50000   14.32000   0.18000    1.25698
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.15620   10.02790   0.12830    1.27943
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.15450   10.02650   0.12800    1.27662
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.14000   10.01000   0.13000    1.29870
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.14000   10.01000   0.13000    1.29870
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.60410    9.59250   0.01160    0.12093
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.60420    9.59260   0.01160    0.12093
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.13800   13.10440   0.03360    0.25640
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.15560   13.12200   0.03360    0.25606
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.78360    9.77600   0.00760    0.07774
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77610    9.76860   0.00750    0.07678
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.35120    9.34310   0.00810    0.08669
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.37550    9.36730   0.00820    0.08754
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76140   10.75320   0.00820    0.07626
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32810   10.31920   0.00890    0.08625
第一金全球大趨勢基金                                               24.44000   24.21000   0.23000    0.95002
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.31690    9.28620   0.03070    0.33060
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.38200    6.36100   0.02100    0.33014
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15690   10.16620  -0.00930   -0.09148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15720   10.16640  -0.00920   -0.09049
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.17900   11.18900  -0.01000   -0.08937
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.18080   11.18970  -0.00890   -0.07954
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54930    8.54000   0.00930    0.10890
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.58840   10.57690   0.01150    0.10873
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.18020    9.18080  -0.00060   -0.00654
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17850    9.17920  -0.00070   -0.00763
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.60300    7.59510   0.00790    0.10401
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59830    7.59040   0.00790    0.10408
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.31380    8.30450   0.00930    0.11199
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.31430    8.30500   0.00930    0.11198
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.70600   11.70670  -0.00070   -0.00598
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.70660   11.70740  -0.00080   -0.00683
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.23350   10.22290   0.01060    0.10369
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.23430   10.22370   0.01060    0.10368
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.92000   14.90320   0.01680    0.11273
第一金亞洲科技基金                                                 18.81000   19.00000  -0.19000   -1.00000
第一金亞洲新興市場基金                                             12.65000   12.60000   0.05000    0.39683
第一金店頭市場基金                                                  8.42000    8.29000   0.13000    1.56815
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.19820   10.22300  -0.02480   -0.24259
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.19820   10.22290  -0.02470   -0.24161
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.11620   10.13810  -0.02190   -0.21602
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.11610   10.13800  -0.02190   -0.21602
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.26170   10.28670  -0.02500   -0.24303
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.27830   10.30300  -0.02470   -0.23974
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.26160   10.28640  -0.02480   -0.24110
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.17890   10.20090  -0.02200   -0.21567
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.19530   10.21720  -0.02190   -0.21434
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.17880   10.20080  -0.02200   -0.21567
第一金創新趨勢基金                                                 23.01000   22.71000   0.30000    1.32100
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.39760   44.62710  -0.22950   -0.51426
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.79740   45.02640  -0.22900   -0.50859
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.88400   46.24440  -0.36040   -0.77934
第一金電子基金                                                     36.58000   35.94000   0.64000    1.78075
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.88000   19.62000   0.26000    1.32518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.55000   19.37000   0.18000    0.92927
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
統一大滿貫基金-A類型                                               38.39000   37.92000   0.47000    1.23945
統一大滿貫基金-I類型                                               38.39000   37.92000   0.47000    1.23945
統一大龍印基金                                                     14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
統一中小基金                                                       27.13000   26.46000   0.67000    2.53212
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.05490   10.09260  -0.03770   -0.37354
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.00620    9.05400  -0.04780   -0.52794
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69690    8.74150  -0.04460   -0.51021
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.78340   12.76860   0.01480    0.11591
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.40790   11.41180  -0.00390   -0.03418
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.97240   10.97400  -0.00160   -0.01458
統一台灣動力基金                                                   21.13000   20.52000   0.61000    2.97271
統一全天候基金-A類型                                              124.26000  121.53000   2.73000    2.24636
統一全天候基金-I類型                                              125.12000  122.37000   2.75000    2.24728
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.49050    8.44800   0.04250    0.50308
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.89540    7.86770   0.02770    0.35207
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.87630    7.84660   0.02970    0.37851
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.25740    9.21100   0.04640    0.50375
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.61630    8.58610   0.03020    0.35173
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.58810    8.55570   0.03240    0.37869
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.38980   12.40750  -0.01770   -0.14266
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.12000   15.93000   0.19000    1.19272
統一全球新科技基金(美元)                                           14.62000   14.45000   0.17000    1.17647
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.02000   13.85000   0.17000    1.22744
統一亞太基金                                                       25.60000   25.65000  -0.05000   -0.19493
統一亞洲大金磚基金                                                 12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
統一奔騰基金                                                       65.71000   64.05000   1.66000    2.59173
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75850   16.75720   0.00130    0.00776
統一強漢基金(人民幣)                                               12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                 10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
統一強漢基金(新台幣)                                               28.34000   28.34000   0.00000    0.00000
統一統信基金                                                       33.30000   32.63000   0.67000    2.05333
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.50310   38.68290  -0.17980   -0.46480
統一黑馬基金                                                       65.63000   63.95000   1.68000    2.62705
統一新亞洲科技能源基金                                             16.90000   16.93000  -0.03000   -0.17720
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.08140    8.07820   0.00320    0.03961
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.88760   10.88330   0.00430    0.03951
統一經建基金                                                       52.30000   51.20000   1.10000    2.14844
統一龍馬基金                                                       75.22000   73.97000   1.25000    1.68987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.18000   22.64000   0.54000    2.38516
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.49000   52.34000   1.15000    2.19717
野村中國機會基金                                                   14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.45720   10.46110  -0.00390   -0.03728
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39490   10.39700  -0.00210   -0.02020
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.33100   10.33200  -0.00100   -0.00968
野村巴西基金                                                        6.50000    6.44000   0.06000    0.93168
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
野村台灣高股息基金                                                 26.39000   25.83000   0.56000    2.16802
野村台灣運籌基金                                                   41.26000   40.67000   0.59000    1.45070
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89910    9.90160  -0.00250   -0.02525
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.74920    9.74910   0.00010    0.00103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80720    9.80780  -0.00060   -0.00612
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60490   10.60770  -0.00280   -0.02640
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.34280   10.34290  -0.00010   -0.00097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05810   10.05880  -0.00070   -0.00696
野村平衡基金                                                       21.53000   21.15000   0.38000    1.79669
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94540    9.95190  -0.00650   -0.06531
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16840   10.17680  -0.00840   -0.08254
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95160    9.95590  -0.00430   -0.04319
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99260    9.99910  -0.00650   -0.06501
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26850   10.27700  -0.00850   -0.08271
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99630   10.00060  -0.00430   -0.04300
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93390    9.93850  -0.00460   -0.04628
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.05340   10.06070  -0.00730   -0.07256
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06130   10.06610  -0.00480   -0.04768
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94380    9.94790  -0.00410   -0.04121
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.97000   14.97000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
野村全球生技醫療基金                                               15.97000   15.90000   0.07000    0.44025
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28250   10.29310  -0.01060   -0.10298
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23330   10.24130  -0.00800   -0.07812
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.12700   10.13440  -0.00740   -0.07302
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52650   10.53770  -0.01120   -0.10629
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43790   10.44600  -0.00810   -0.07754
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.33690   10.34450  -0.00760   -0.07347
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.27740   10.28500  -0.00760   -0.07389
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.01190   11.02340  -0.01150   -0.10432
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86980   10.87840  -0.00860   -0.07906
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.76670   10.77460  -0.00790   -0.07332
野村全球品牌基金                                                   27.70000   27.46000   0.24000    0.87400
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.94000   18.85000   0.09000    0.47745
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.07450   11.07710  -0.00260   -0.02347
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.06420   11.06340   0.00080    0.00723
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79250   10.79210   0.00040    0.00371
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.43890    8.41960   0.01930    0.22923
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.26060    8.24130   0.01930    0.23419
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.80340    7.78500   0.01840    0.23635
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99980   10.97450   0.02530    0.23053
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.48570   10.46120   0.02450    0.23420
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.01140    9.98790   0.02350    0.23528
野村成長基金                                                       35.18000   34.52000   0.66000    1.91194
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.22240    8.22910  -0.00670   -0.08142
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22560    8.23080  -0.00520   -0.06318
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.38860    8.39280  -0.00420   -0.05004
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.65290    9.66080  -0.00790   -0.08177
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.49960    9.50560  -0.00600   -0.06312
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.66690    9.67180  -0.00490   -0.05066
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05140   10.06880  -0.01740   -0.17281
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.98040    9.99780  -0.01740   -0.17404
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.82180    9.83790  -0.01610   -0.16365
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50200    9.51930  -0.01730   -0.18174
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.50600    9.52250  -0.01650   -0.17327
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.56050    9.57610  -0.01560   -0.16291
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00010   10.01650  -0.01640   -0.16373
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71640   10.73270  -0.01630   -0.15187
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.62000   10.63850  -0.01850   -0.17390
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.67970   10.69710  -0.01740   -0.16266
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.77630    9.79680  -0.02050   -0.20925
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.77460    9.79430  -0.01970   -0.20114
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64010    9.65880  -0.01870   -0.19361
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.20840    8.22430  -0.01590   -0.19333
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87220    8.89120  -0.01900   -0.21369
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73200    8.74960  -0.01760   -0.20115
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.86410    9.88330  -0.01920   -0.19427
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.50750   13.53360  -0.02610   -0.19285
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78260   12.81000  -0.02740   -0.21390
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33010   10.35100  -0.02090   -0.20191
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46320   10.46840  -0.00520   -0.04967
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39170   10.39460  -0.00290   -0.02790
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44720   10.45030  -0.00310   -0.02966
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.85150   10.85680  -0.00530   -0.04882
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76820   10.77110  -0.00290   -0.02692
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69080   10.69400  -0.00320   -0.02992
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.85610   10.86050  -0.00440   -0.04051
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.76110   10.76290  -0.00180   -0.01672
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82800   10.82600   0.00200    0.01847
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.19880   10.18790   0.01090    0.10699
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.75090    9.74350   0.00740    0.07595
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.36400    9.35420   0.00980    0.10477
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.80810    8.79890   0.00920    0.10456
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.40200   11.39000   0.01200    0.10536
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41410   10.42320  -0.00910   -0.08731
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.62520   11.63710  -0.01190   -0.10226
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02580   11.03500  -0.00920   -0.08337
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74280   10.75220  -0.00940   -0.08742
野村泰國基金                                                       42.40000   42.12000   0.28000    0.66477
野村高科技基金                                                     12.23000   11.95000   0.28000    2.34310
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42050   10.40450   0.01600    0.15378
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.07620   10.06580   0.01040    0.10332
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.76210   10.75650   0.00560    0.05206
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.43180    9.41860   0.01320    0.14015
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.35430    9.34010   0.01420    0.15203
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.72140    9.70960   0.01180    0.12153
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.15430   12.14210   0.01220    0.10048
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.45830   14.45850  -0.00020   -0.00138
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.97740   10.96200   0.01540    0.14049
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.89490   10.87840   0.01650    0.15168
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49670   11.48270   0.01400    0.12192
野村貨幣市場基金                                                   16.36100   16.35980   0.00120    0.00734
野村新馬基金                                                       14.27000   14.34000  -0.07000   -0.48815
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41850   10.41960  -0.00110   -0.01056
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.95350    9.93700   0.01650    0.16605
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.00280    9.98390   0.01890    0.18930
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29040   10.29340  -0.00300   -0.02914
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22350   10.22310   0.00040    0.00391
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.23310   10.23450  -0.00140   -0.01368
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.80190   10.80450  -0.00260   -0.02406
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.69140   10.69160  -0.00020   -0.00187
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.73610   10.72030   0.01580    0.14738
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.95890    9.98150  -0.02260   -0.22642
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.91670    9.93590  -0.01920   -0.19324
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76910    9.78770  -0.01860   -0.19003
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.70780   10.73190  -0.02410   -0.22456
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.61210   10.63270  -0.02060   -0.19374
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.46040   10.48020  -0.01980   -0.18893
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52800   10.54160  -0.01360   -0.12901
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83190    7.84210  -0.01020   -0.13007
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23680   12.25260  -0.01580   -0.12895
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47150   10.47790  -0.00640   -0.06108
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77960   10.78750  -0.00790   -0.07323
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39230   10.39580  -0.00350   -0.03367
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.39530   10.39610  -0.00080   -0.00770
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45220   10.45690  -0.00470   -0.04495
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47190   10.47830  -0.00640   -0.06108
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78070   10.78870  -0.00800   -0.07415
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39230   10.39580  -0.00350   -0.03367
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.39820   10.39910  -0.00090   -0.00865
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45110   10.45590  -0.00480   -0.04591
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.48960   10.49550  -0.00590   -0.05621
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.80540   10.81310  -0.00770   -0.07121
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40880   10.41180  -0.00300   -0.02881
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41550   10.41580  -0.00030   -0.00288
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.47360   10.47790  -0.00430   -0.04104
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.48960   10.49550  -0.00590   -0.05621
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.80710   10.81480  -0.00770   -0.07120
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41600   10.41900  -0.00300   -0.02879
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42510   10.42540  -0.00030   -0.00288
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47500   10.47930  -0.00430   -0.04103
野村精選貨幣市場基金                                               12.12520   12.12470   0.00050    0.00412
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
野村積極成長基金                                                   14.91000   14.63000   0.28000    1.91388
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.62000   11.37000   0.25000    2.19877
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.11000   41.21000   0.90000    2.18394
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63460   10.62460   0.01000    0.09412
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.45760    8.45030   0.00730    0.08639
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.77420    7.76690   0.00730    0.09399
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.57620    7.56920   0.00700    0.09248
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.29760   12.28670   0.01090    0.08871
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97300   10.96270   0.01030    0.09395
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73670   10.72670   0.01000    0.09323
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.45000   11.34000   0.11000    0.97002
野村環球基金-人民幣計價                                            17.60000   17.44000   0.16000    0.91743
野村環球基金-美元計價                                              13.55000   13.42000   0.13000    0.96870
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.98000   18.79000   0.19000    1.01118
野村鴻利基金                                                       25.85000   25.40000   0.45000    1.77165
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91660   16.91590   0.00070    0.00414
野村鴻運基金                                                       22.29000   22.00000   0.29000    1.31818
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.48000   13.36000   0.12000    0.89820
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.22000   15.17000   0.05000    0.32960
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.74700   10.76360  -0.01660   -0.15422
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06830   14.09020  -0.02190   -0.15543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.03870   11.05940  -0.02070   -0.18717
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.57260   10.55510   0.01750    0.16580
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.91460   10.93970  -0.02510   -0.22944
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41970   10.40730   0.01240    0.11915
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.46670   10.50550  -0.03880   -0.36933
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.17730   10.17720   0.00010    0.00098
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93950    9.93690   0.00260    0.02617
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41580   10.42220  -0.00640   -0.06141
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63710   10.64410  -0.00700   -0.06576
凱基台商天下基金                                                   14.64000   14.69000  -0.05000   -0.34037
凱基台灣精五門基金                                                 23.38000   23.05000   0.33000    1.43167
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.90470   47.11350  -0.20880   -0.44319
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.27830   48.39820  -0.11990   -0.24774
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.88720   40.84560   0.04160    0.10185
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.57400   46.80210  -0.22810   -0.48737
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.07870   47.36070  -0.28200   -0.59543
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.25700   48.66470  -0.40770   -0.83777
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.01940   10.04330  -0.02390   -0.23797
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.01930   10.04290  -0.02360   -0.23499
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.01840   10.04240  -0.02400   -0.23899
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.01810   10.04070  -0.02260   -0.22508
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.14080   10.16600  -0.02520   -0.24789
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                            10.12520   10.15380  -0.02860   -0.28167
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.00730    9.99420   0.01310    0.13108
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.00730    9.99420   0.01310    0.13108
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.00730    9.99430   0.01300    0.13007
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.00730    9.99420   0.01310    0.13108
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.93730    9.92240   0.01490    0.15017
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.93730    9.92220   0.01510    0.15218
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.93790    9.92300   0.01490    0.15016
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.93790    9.92310   0.01480    0.14915
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.78440   11.86500  -0.08060   -0.67931
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.63000   11.70000  -0.07000   -0.59829
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61060   11.60980   0.00080    0.00689
凱基開創基金                                                       30.70000   30.35000   0.35000    1.15321
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.92000   21.70000   0.22000    1.01382
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.21030   21.00350   0.20680    0.98460
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.07000   17.11000  -0.04000   -0.23378
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.29080   16.32610  -0.03530   -0.21622
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.30000    7.27000   0.03000    0.41265
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.72920   42.91920  -0.19000   -0.44269
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.15080   43.32360  -0.17280   -0.39886
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.22940   43.44560  -0.21620   -0.49763
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.99630   10.90360   0.09270    0.85018
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.01500   11.87490   0.14010    1.17980
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.33000   12.18000   0.15000    1.23153
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.64000   12.51000   0.13000    1.03917
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.36680   12.24680   0.12000    0.97985
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.58880   10.54230   0.04650    0.44108
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.96490    9.88490   0.08000    0.80932
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.99480    9.91190   0.08290    0.83637
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.58870   10.54220   0.04650    0.44108
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.96490    9.88490   0.08000    0.80932
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.99470    9.91190   0.08280    0.83536
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.44000   12.57000  -0.13000   -1.03421
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.31000   33.62000   0.69000    2.05235
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.93000   31.53000   0.40000    1.26863
富邦上証180基金                                                    31.60000   30.65000   0.95000    3.09951
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20110    0.20070   0.00040    0.19930
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.21000    6.19000   0.02000    0.32310
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.83000    6.02000  -0.19000   -3.15615
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.78000   47.11000   2.67000    5.66759
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.63530   12.62840   0.00690    0.05464
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.54730   11.53020   0.01710    0.14831
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.83480   10.78990   0.04490    0.41613
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.65990   10.67410  -0.01420   -0.13303
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.65920    9.66290  -0.00370   -0.03829
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.07330    9.05280   0.02050    0.22645
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.62630   19.57780   0.04850    0.24773
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.71770   11.71680   0.00090    0.00768
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.32330   10.28220   0.04110    0.39972
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.96810   14.00300  -0.03490   -0.24923
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01130    2.01270  -0.00140   -0.06956
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38740    9.46510  -0.07770   -0.82091
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40060    1.40960  -0.00900   -0.63848
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.68240   12.71550  -0.03310   -0.26031
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82740    1.83000  -0.00260   -0.14208
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.51860   10.57570  -0.05710   -0.53992
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53720    1.54360  -0.00640   -0.41462
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09580   11.10360  -0.00780   -0.07025
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02110   11.02430  -0.00320   -0.02903
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.87000   14.79000   0.08000    0.54091
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.27000   19.48000  -0.21000   -1.07803
富邦日本東証基金                                                   20.50000   20.57000  -0.07000   -0.34030
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.64000   47.06000   0.58000    1.23247
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.99000   46.32000   0.67000    1.44646
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    55.86000   54.81000   1.05000    1.91571
富邦台灣心基金                                                     24.33000   23.80000   0.53000    2.22689
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.35000   48.42000   0.93000    1.92069
富邦台灣科技指數基金                                               62.70000   61.27000   1.43000    2.33393
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.79950   48.97990  -0.18040   -0.36831
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.50580   41.46950   0.03630    0.08753
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31250    0.31290  -0.00040   -0.12784
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.71800    2.72530  -0.00730   -0.26786
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36350    0.36370  -0.00020   -0.05499
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.15970   11.16420  -0.00450   -0.04031
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.31100    2.32050  -0.00950   -0.40939
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34110    0.34180  -0.00070   -0.20480
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.42040    9.43850  -0.01810   -0.19177
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.06000   22.78000   0.28000    1.22915
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.20000   14.43000  -0.23000   -1.59390
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.37000   26.57000   0.80000    3.01091
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72760   15.72650   0.00110    0.00699
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.91000   17.34000   0.57000    3.28720
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.57400   41.67590  -0.10190   -0.24451
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.24710   45.49170  -0.24460   -0.53768
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.60880   40.66750  -0.05870   -0.14434
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.20080   40.28900  -0.08820   -0.21892
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.63240   39.46440   0.16800    0.42570
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.99160   47.22490  -0.23330   -0.49402
富邦長紅基金                                                       67.46000   65.99000   1.47000    2.22761
富邦科技基金                                                       26.52000   26.20000   0.32000    1.22137
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.24150   41.26050  -0.01900   -0.04605
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.88400   48.26340  -0.37940   -0.78610
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.88270   41.02440  -0.14170   -0.34540
富邦恒生國企ETF基金                                                20.12000   19.61000   0.51000    2.60071
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.51000   14.00000  -0.49000   -3.50000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.68000   24.33000   1.35000    5.54871
富邦高成長基金                                                     26.00000   25.43000   0.57000    2.24145
富邦基金A類型                                                      15.13000   14.82000   0.31000    2.09177
富邦基金I類型                                                      15.13000   14.82000   0.31000    2.09177
富邦深証100基金                                                    10.66000   10.32000   0.34000    3.29457
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.04000   19.94000   0.10000    0.50150
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41670    0.41630   0.00040    0.09608
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.29440   12.28460   0.00980    0.07977
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.05470    9.07900  -0.02430   -0.26765
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29080    0.29180  -0.00100   -0.34270
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.22980    8.26630  -0.03650   -0.44155
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.19110   10.19590  -0.00480   -0.04708
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.76540   10.78860  -0.02320   -0.21504
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.35750    9.36190  -0.00440   -0.04700
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.87620    9.89750  -0.02130   -0.21521
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.44000   18.21000   0.23000    1.26304
富邦精準基金                                                       48.79000   47.57000   1.22000    2.56464
富邦精銳中小基金                                                   12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.76000   19.38000   0.38000    1.96078
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.51000   22.12000   0.39000    1.76311
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.73000    6.85000  -0.12000   -1.75182
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.65000   17.06000   0.59000    3.45838
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.84000   0.02000    0.10081
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.11950   11.12880  -0.00930   -0.08357
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.31390   10.26080   0.05310    0.51750
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.41430   10.35910   0.05520    0.53286
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.47570   10.51050  -0.03480   -0.33110
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.67430    9.64560   0.02870    0.29754
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.75840    9.72720   0.03120    0.32075
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.18000   31.88000   0.30000    0.94103
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85220    9.85300  -0.00080   -0.00812
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.80710    9.80680   0.00030    0.00306
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.57520    9.57570  -0.00050   -0.00522
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.30460   10.30520  -0.00060   -0.00582
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26750   10.26720   0.00030    0.00292
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.02720   10.02770  -0.00050   -0.00499
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.28390    8.29450  -0.01060   -0.12780
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.98300    8.99480  -0.01180   -0.13119
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48600    8.49780  -0.01180   -0.13886
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23820   10.25160  -0.01340   -0.13071
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31570   10.32920  -0.01350   -0.13070
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78300    9.79660  -0.01360   -0.13882
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93590    9.94950  -0.01360   -0.13669
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58870    8.59080  -0.00210   -0.02444
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89490    9.89730  -0.00240   -0.02425
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.10160    9.10450  -0.00290   -0.03185
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.58480   11.58780  -0.00300   -0.02589
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39490   11.39770  -0.00280   -0.02457
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61500   10.61830  -0.00330   -0.03108
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.31690    9.31970  -0.00280   -0.03004
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           14.96000   14.89000   0.07000    0.47011
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.76620    8.77090  -0.00470   -0.05359
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.67190    9.67720  -0.00530   -0.05477
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.10830    9.11410  -0.00580   -0.06364
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75800   10.76330  -0.00530   -0.04924
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.78980   10.79580  -0.00600   -0.05558
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22820   10.23470  -0.00650   -0.06351
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.26980    9.27540  -0.00560   -0.06037
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23820   10.27570  -0.03750   -0.36494
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.44210    9.46710  -0.02500   -0.26407
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.90650    8.92930  -0.02280   -0.25534
富蘭克林華美中華基金                                               11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.38000   23.99000   0.39000    1.62568
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.86000   22.63000   0.23000    1.01635
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07200    8.08530  -0.01330   -0.16450
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27500    9.29190  -0.01690   -0.18188
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33920   10.35800  -0.01880   -0.18150
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.76210    9.77810  -0.01600   -0.16363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.72330   11.71250   0.01080    0.09221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.66750    8.65950   0.00800    0.09238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.73520    8.72710   0.00810    0.09281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.81350    9.80450   0.00900    0.09179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.80210   14.83530  -0.03320   -0.22379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.51120   10.53480  -0.02360   -0.22402
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33720   10.36030  -0.02310   -0.22297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.70010   10.68920   0.01090    0.10197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60920    7.60140   0.00780    0.10261
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.90190    8.89280   0.00910    0.10233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.88680    9.87660   0.01020    0.10327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22660   11.21310   0.01350    0.12039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45500    7.44610   0.00890    0.11953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73870    8.72820   0.01050    0.12030
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.86750    9.85570   0.01180    0.11973
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.98850   10.97890   0.00960    0.08744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64350    7.63680   0.00670    0.08773
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.10000    8.10030  -0.00030   -0.00370
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24180    9.24250  -0.00070   -0.00757
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40890   10.40980  -0.00090   -0.00865
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.00680   13.00720  -0.00040   -0.00308
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.88000    7.84000   0.04000    0.51020
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.40000   12.45000  -0.05000   -0.40161
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.91930   12.86350   0.05580    0.43379
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
富蘭克林華美第一富基金                                             42.10000   41.37000   0.73000    1.76456
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36670   10.36590   0.00080    0.00772
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.34000   14.25000   0.09000    0.63158
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.85000   12.72000   0.13000    1.02201
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.91000   14.76000   0.15000    1.01626
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42400    9.43310  -0.00910   -0.09647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42390    9.43300  -0.00910   -0.09647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.42150    9.43770  -0.01620   -0.17165
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.42150    9.43760  -0.01610   -0.17059
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.58970    9.59340  -0.00370   -0.03857
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36280    9.36650  -0.00370   -0.03950
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36280    9.36650  -0.00370   -0.03950
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.60020    9.60190  -0.00170   -0.01770
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.37280    9.37450  -0.00170   -0.01813
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.37270    9.37450  -0.00180   -0.01920
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.17650    6.14990   0.02660    0.43253
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.44110   10.45630  -0.01520   -0.14537
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.46420    9.47210  -0.00790   -0.08340
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62680   11.63650  -0.00970   -0.08336
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61470    6.61550  -0.00080   -0.01209
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.80620    8.80790  -0.00170   -0.01930
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.45270    0.00000  10.45270    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86900   10.87030  -0.00130   -0.01196
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.42000   69.80000  -0.38000   -0.54441
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.20000   72.51000  -0.31000   -0.42753
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.39780   62.43800  -0.04020   -0.06438
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.47000   20.46000   0.01000    0.04888
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.57630   69.97100  -0.39470   -0.56409
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.45600   67.65190  -0.19590   -0.28957
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.93900   11.93530   0.00370    0.03100
復華人生目標基金                                                   42.03690   41.66060   0.37630    0.90325
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華大中華中小策略基金                                              8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                  9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
復華中小精選基金                                                   70.21000   69.36000   0.85000    1.22549
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.81170   50.85580  -0.04410   -0.08672
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.87520   61.93500  -0.05980   -0.09655
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.36000   10.45000  -0.09000   -0.86124
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.80000   10.88000  -0.08000   -0.73529
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
復華全方位基金                                                     32.97000   32.15000   0.82000    2.55054
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.12000   20.05000   0.07000    0.34913
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.51000   19.51000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.09000   13.98000   0.11000    0.78684
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.54000   13.43000   0.11000    0.81906
復華全球原物料基金                                                  8.04000    8.01000   0.03000    0.37453
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.19900   12.20190  -0.00290   -0.02377
復華全球債券基金                                                   15.12880   15.16680  -0.03800   -0.25055
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.56000   15.52000   0.04000    0.25773
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.51130   13.51040   0.00090    0.00666
復華亞太平衡基金                                                   11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
復華亞太成長基金                                                   12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
復華東協世紀基金                                                   12.05000   12.10000  -0.05000   -0.41322
復華南非幣長期收益基金A                                            14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.92000   0.03000    0.37879
復華南非幣短期收益基金A                                            14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      73.49940   74.08060  -0.58120   -0.78455
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.95000   20.72000   0.23000    1.11004
復華美國新星基金-美元                                              12.57000   12.48000   0.09000    0.72115
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
復華恒生基金                                                       20.20000   19.67000   0.53000    2.69446
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.55000    8.86000  -0.31000   -3.49887
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.87000   26.14000   1.73000    6.61821
復華神盾基金                                                       29.35610   28.93870   0.41740    1.44236
復華高成長基金                                                     72.57000   71.74000   0.83000    1.15696
復華高益策略組合基金                                               13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
復華貨幣市場基金                                                   14.47600   14.47500   0.00100    0.00691
復華富時不動產證券化基金                                           17.52000   17.43000   0.09000    0.51635
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.40000   48.10000   0.30000    0.62370
復華復華基金                                                       22.74000   22.49000   0.25000    1.11161
復華華人世紀基金                                                   17.55000   17.44000   0.11000    0.63073
復華傳家二號基金                                                   36.54860   35.87980   0.66880    1.86400
復華傳家基金                                                       24.43290   24.18730   0.24560    1.01541
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
復華新興人民幣債券基金A                                            12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.58000   22.64000  -0.06000   -0.26502
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.66000   70.78000  -0.12000   -0.16954
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.24000    5.24000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華滬深300 A股基金                                                23.80000   23.08000   0.72000    3.11958
復華數位經濟基金                                                   50.99000   50.08000   0.91000    1.81709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05910   10.05870   0.00040    0.00398
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.77170    9.77100   0.00070    0.00716
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60500   10.60450   0.00050    0.00471
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.16290   10.16150   0.00140    0.01378
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.22520   10.23360  -0.00840   -0.08208
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.14870   10.15020  -0.00150   -0.01478
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.27200   10.27060   0.00140    0.01363
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81570   10.81130   0.00440    0.04070
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.17000   10.17070  -0.00070   -0.00688
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.73060   10.72850   0.00210    0.01957
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.53200   10.53270  -0.00070   -0.00665
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10330   11.10110   0.00220    0.01982
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76380   10.76940  -0.00560   -0.05200
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.68760   10.69100  -0.00340   -0.03180
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.70210   10.70260  -0.00050   -0.00467
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.76350   10.77240  -0.00890   -0.08262
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.04630   12.06040  -0.01410   -0.11691
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.65470   10.66120  -0.00650   -0.06097
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.94760   10.95670  -0.00910   -0.08305
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.35140   12.36590  -0.01450   -0.11726
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.79870   10.80520  -0.00650   -0.06016
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86520   10.86870  -0.00350   -0.03220
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24280   10.24910  -0.00630   -0.06147
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20540   10.20910  -0.00370   -0.03624
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.03070   10.03180  -0.00110   -0.01097
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55390   10.55500  -0.00110   -0.01042
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.90960   10.91610  -0.00650   -0.05955
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.53360   10.53300   0.00060    0.00570
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55290   10.55400  -0.00110   -0.01042
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.90980   10.91630  -0.00650   -0.05954
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53060   10.53000   0.00060    0.00570
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45300   10.45530  -0.00230   -0.02200
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40660   10.40560   0.00100    0.00961
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45120   10.45350  -0.00230   -0.02200
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40790   10.40680   0.00110    0.01057
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.08020   11.09280  -0.01260   -0.11359
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.03250   11.04150  -0.00900   -0.08151
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03750   11.04360  -0.00610   -0.05524
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.22290   10.23750  -0.01460   -0.14261
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18490   10.19690  -0.01200   -0.11768
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.01160   10.02080  -0.00920   -0.09181
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25510    9.25970  -0.00460   -0.04968
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.01270    8.00200   0.01070    0.13372
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98940    7.97660   0.01280    0.16047
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.22360   12.22860  -0.00500   -0.04089
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.61730   10.60320   0.01410    0.13298
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70490   10.68790   0.01700    0.15906
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01960   10.02540  -0.00580   -0.05785
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.96950    9.97370  -0.00420   -0.04211
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.92770    9.92940  -0.00170   -0.01712
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04040   10.04240  -0.00200   -0.01992
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99550   10.00100  -0.00550   -0.05499
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99030    9.99050  -0.00020   -0.00200
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04070   10.04270  -0.00200   -0.01991
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99540   10.00080  -0.00540   -0.05400
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99040    9.99070  -0.00030   -0.00300
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01630   10.02160  -0.00530   -0.05289
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.92620    9.92730  -0.00110   -0.01108
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96800    9.97180  -0.00380   -0.03811
景順主流基金                                                       20.04000   19.72000   0.32000    1.62272
景順台灣科技基金                                                   35.19000   34.71000   0.48000    1.38289
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
景順全球科技基金                                                   23.57000   23.28000   0.29000    1.24570
景順全球康健基金                                                   19.20000   19.08000   0.12000    0.62893
景順貨幣市場基金                                                   16.00910   16.00820   0.00090    0.00562
景順潛力基金                                                       34.25000   33.88000   0.37000    1.09209
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.52000   14.39000   0.13000    0.90341
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.57000   13.45000   0.12000    0.89219
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71950    8.71980  -0.00030   -0.00344
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.69350    7.68310   0.01040    0.13536
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.66370   11.66490  -0.00120   -0.01029
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.27970   10.26580   0.01390    0.13540
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63530    9.71480  -0.07950   -0.81834
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.83490    9.91280  -0.07790   -0.78585
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.32310   10.32570  -0.00260   -0.02518
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
華南永昌永昌基金                                                   20.12000   19.96000   0.16000    0.80160
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.92510   14.94400  -0.01890   -0.12647
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
華南永昌全球精品基金                                               16.60000   16.43000   0.17000    1.03469
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.33000   13.27000   0.06000    0.45215
華南永昌物聯網精選基金                                             12.39000   12.27000   0.12000    0.97800
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30120   16.30000   0.00120    0.00736
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.34700   25.19970   0.14730    0.58453
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00460   12.00380   0.00080    0.00666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.82630   10.82400   0.00230    0.02125
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.37120   10.32840   0.04280    0.41439
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.93950    9.93740   0.00210    0.02113
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.45360    9.41460   0.03900    0.41425
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.66650   10.66320   0.00330    0.03095
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.15150   10.10860   0.04290    0.42439
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.91070    9.90760   0.00310    0.03129
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.36840    9.32890   0.03950    0.42342
華頓中小型基金                                                     24.10000   23.41000   0.69000    2.94746
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.08880   12.01270   0.07610    0.63350
華頓台灣基金                                                       25.20000   24.76000   0.44000    1.77706
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58560   11.58470   0.00090    0.00777
華頓全球時尚精品基金                                               17.45000   17.35000   0.10000    0.57637
華頓全球高收益債券基金A                                            13.81770   13.81400   0.00370    0.02678
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92300    7.92090   0.00210    0.02651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.87320    2.87530  -0.00210   -0.07304
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.41740   12.40070   0.01670    0.13467
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40250    0.40210   0.00040    0.09948
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.26280   12.27340  -0.01060   -0.08637
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.17760   12.18840  -0.01080   -0.08861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.91650   10.93260  -0.01610   -0.14727
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.53620   10.52340   0.01280    0.12163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.46180   10.44910   0.01270    0.12154
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.20220    9.19110   0.01110    0.12077
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.74900   10.73880   0.01020    0.09498
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.67480   10.66460   0.01020    0.09564
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.42640    9.41820   0.00820    0.08707
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70440    2.70780  -0.00340   -0.12556
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14360    2.14890  -0.00530   -0.24664
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.99300   11.98690   0.00610    0.05089
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.17910    9.17450   0.00460    0.05014
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37820    0.37800   0.00020    0.05291
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29490    0.29480   0.00010    0.03392
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.62000    3.63000  -0.01000   -0.27548
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.83000   25.39000   0.44000    1.73297
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.43000   12.33000   0.10000    0.81103
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
匯豐安富基金                                                       26.85000   26.55000   0.30000    1.12994
匯豐成功基金                                                       42.67000   42.13000   0.54000    1.28175
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81780    2.82560  -0.00780   -0.27605
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44990    2.45710  -0.00720   -0.29303
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98850   11.99910  -0.01060   -0.08834
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.97320    7.98360  -0.01040   -0.13027
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39560    0.39590  -0.00030   -0.07578
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33630    0.33670  -0.00040   -0.11880
匯豐金磚動力基金                                                   14.37000   14.29000   0.08000    0.55983
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02290   15.02230   0.00060    0.00399
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.92000    4.93000  -0.01000   -0.20284
匯豐新鑽動力基金                                                   10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.40950    5.39880   0.01070    0.19819
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.32810    9.31750   0.01060    0.11376
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.83000   54.86000   0.97000    1.76814
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.83000   54.86000   0.97000    1.76814
匯豐龍騰電子基金                                                   40.60000   39.90000   0.70000    1.75439
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81500   12.82420  -0.00920   -0.07174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.54000   19.27000   0.27000    1.40114
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
新光中國成長基金(美元)                                              9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.71830   11.72560  -0.00730   -0.06226
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.34590   10.35740  -0.01150   -0.11103
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.66680   10.67250  -0.00570   -0.05341
新光台灣富貴基金                                                   25.83000   25.68000   0.15000    0.58411
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.34000   21.13000   0.21000    0.99385
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.22040   39.23470  -0.01430   -0.03645
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.11760   46.22930  -0.11170   -0.24162
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.21280   11.22810  -0.01530   -0.13627
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.95330   10.96180  -0.00850   -0.07754
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.52100   10.53540  -0.01440   -0.13668
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.26350   10.27150  -0.00800   -0.07789
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52680   15.52570   0.00110    0.00709
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光亞洲精選基金-美金                                              20.81000   20.93000  -0.12000   -0.57334
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.07000   21.19000  -0.12000   -0.56630
新光店頭基金                                                       23.78000   23.64000   0.14000    0.59222
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.93660   42.10910  -0.17250   -0.40965
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
新光特選內需收益ETF基金                                            21.02000   20.83000   0.19000    0.91215
新光創新科技基金                                                   14.21000   14.12000   0.09000    0.63739
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.21510   10.23480  -0.01970   -0.19248
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.57230   10.58090  -0.00860   -0.08128
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.12780   10.14150  -0.01370   -0.13509
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.23470    9.25270  -0.01800   -0.19454
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53420    9.54200  -0.00780   -0.08174
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09590    9.10690  -0.01100   -0.12079
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.61770   40.62010  -0.00240   -0.00591
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.23820   47.56120  -0.32300   -0.67913
新光澳幣八年期保本基金                                             11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.95560   10.96930  -0.01370   -0.12489
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44450    9.45460  -0.01010   -0.10683
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.36850    9.37580  -0.00730   -0.07786
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.60910   10.61740  -0.00830   -0.07817
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.73370   10.74330  -0.00960   -0.08936
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46250    9.47100  -0.00850   -0.08975
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.42240    9.43140  -0.00900   -0.09543
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.67510   10.68540  -0.01030   -0.09639
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.01000    6.97000   0.04000    0.57389
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.90260   10.91270  -0.01010   -0.09255
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.52060    9.58710  -0.06650   -0.69364
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.86950   14.87910  -0.00960   -0.06452
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.50270    8.55190  -0.04920   -0.57531
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61540   10.62360  -0.00820   -0.07719
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45500    9.51120  -0.05620   -0.59088
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.52090    9.57960  -0.05870   -0.61276
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69050   10.69960  -0.00910   -0.08505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.99910   39.99960  -0.00050   -0.00125
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.38760   39.43000  -0.04240   -0.10753
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.28610   44.45690  -0.17080   -0.38419
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.89490   45.11080  -0.21590   -0.47860
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.04430   45.22790  -0.18360   -0.40594
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.95880   47.20870  -0.24990   -0.52935
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.31930   45.49900  -0.17970   -0.39495
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.74040   48.91870  -0.17830   -0.36448
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.06110   50.12290  -0.06180   -0.12330
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.20500   48.28770  -0.08270   -0.17127
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.99880   39.99940  -0.00060   -0.00150
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.81740   10.83490  -0.01750   -0.16152
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.62830   47.98370  -0.35540   -0.74067
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.23360   39.28740  -0.05380   -0.13694
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54330   11.54260   0.00070    0.00606
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.86750    9.88470  -0.01720   -0.17401
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.11770   14.13750  -0.01980   -0.14005
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.16030   10.19580  -0.03550   -0.34818
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
群益大印度基金-人民幣                                              13.70590   13.48740   0.21850    1.62003
群益大印度基金-美元                                                12.41140   12.23700   0.17440    1.42519
群益大印度基金-新臺幣                                              11.77000   11.63000   0.14000    1.20378
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.23640   12.11730   0.11910    0.98289
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.36260   11.27550   0.08710    0.77247
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.79810   10.69300   0.10510    0.98289
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.14730    9.07730   0.07000    0.77115
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.62000    8.55000   0.07000    0.81871
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.82090    9.72530   0.09560    0.98300
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.35400    8.29000   0.06400    0.77201
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.01620    8.92850   0.08770    0.98225
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.92690    7.86620   0.06070    0.77166
群益中小型股基金                                                   49.42000   48.43000   0.99000    2.04419
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.94330   10.93720   0.00610    0.05577
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.78300    9.79790  -0.01490   -0.15207
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.17820    9.18980  -0.01160   -0.12623
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.20020    9.19500   0.00520    0.05655
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.22340    8.23600  -0.01260   -0.15299
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.71600    7.72580  -0.00980   -0.12685
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.70420   10.70610  -0.00190   -0.01775
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.77450   11.77660  -0.00210   -0.01783
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.31720   11.32200  -0.00480   -0.04240
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38300   10.38490  -0.00190   -0.01830
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.41130    9.37240   0.03890    0.41505
群益中國新機會基金N-美元                                            8.32140    8.30440   0.01700    0.20471
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.34620    8.31170   0.03450    0.41508
群益中國新機會基金-美元                                             8.89710    8.87890   0.01820    0.20498
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
群益平衡王基金                                                     20.89520   20.64470   0.25050    1.21339
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01370   10.02240  -0.00870   -0.08681
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.93570    9.94180  -0.00610   -0.06136
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01370   10.02250  -0.00880   -0.08780
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.93570    9.94180  -0.00610   -0.06136
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01380   10.02260  -0.00880   -0.08780
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.93570    9.94180  -0.00610   -0.06136
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.92540    9.93130  -0.00590   -0.05941
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.94590    9.94240   0.00350    0.03520
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86840    9.86240   0.00600    0.06084
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.94590    9.94240   0.00350    0.03520
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86840    9.86240   0.00600    0.06084
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.94590    9.94240   0.00350    0.03520
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86840    9.86240   0.00600    0.06084
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.88030    9.87400   0.00630    0.06380
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98670    9.98930  -0.00260   -0.02603
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.90900    9.90890   0.00010    0.00101
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98670    9.98930  -0.00260   -0.02603
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.90900    9.90890   0.00010    0.00101
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98670    9.98920  -0.00250   -0.02503
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.90900    9.90890   0.00010    0.00101
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.91120    9.91100   0.00020    0.00202
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.49000   0.01000    0.15408
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.90710   12.86120   0.04590    0.35689
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.86220   11.84470   0.01750    0.14775
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.91920   10.88040   0.03880    0.35660
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.03420   10.01940   0.01480    0.14771
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.79160   10.75320   0.03840    0.35710
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.54840   10.55070  -0.00230   -0.02180
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.30820   10.31280  -0.00460   -0.04460
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19680    9.19880  -0.00200   -0.02174
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19560    9.19970  -0.00410   -0.04457
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.60980   10.61210  -0.00230   -0.02167
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.63190   10.63660  -0.00470   -0.04419
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35920    9.36130  -0.00210   -0.02243
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83900    9.84340  -0.00440   -0.04470
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.01390   10.00010   0.01380    0.13800
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                          9.99700   10.00010  -0.00310   -0.03100
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.99910    9.99970  -0.00060   -0.00600
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.01390   10.00000   0.01390    0.13900
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                          9.99690   10.00010  -0.00320   -0.03200
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.99910    9.99970  -0.00060   -0.00600
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.01380   10.00000   0.01380    0.13800
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                         9.99680   10.00000  -0.00320   -0.03200
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.99910    9.99960  -0.00050   -0.00500
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.01380   10.00000   0.01380    0.13800
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                         9.99690   10.00000  -0.00310   -0.03100
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.99910    9.99970  -0.00060   -0.00600
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.36100   11.37230  -0.01130   -0.09936
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74160    7.74930  -0.00770   -0.09936
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.82970   10.82130   0.00840    0.07762
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.61630   10.61040   0.00590    0.05561
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63460   10.62590   0.00870    0.08188
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.86200    9.85440   0.00760    0.07712
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79820    9.79270   0.00550    0.05616
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.81560    9.80770   0.00790    0.08055
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.82970   10.82140   0.00830    0.07670
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.61630   10.61040   0.00590    0.05561
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63450   10.62580   0.00870    0.08188
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.86200    9.85440   0.00760    0.07712
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79800    9.79260   0.00540    0.05514
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.81560    9.80760   0.00800    0.08157
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.41000    9.35360   0.05640    0.60298
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.39670   15.30440   0.09230    0.60309
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.19000   15.09000   0.10000    0.66269
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.04970   10.86030   0.18940    1.74397
群益印度中小基金N-美元                                              8.93150    8.79530   0.13620    1.54855
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.44000    8.33000   0.11000    1.32053
群益印度中小基金-人民幣                                            14.95880   14.70250   0.25630    1.74324
群益印度中小基金-美元                                              12.77480   12.58000   0.19480    1.54849
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.77000   14.57000   0.20000    1.37268
群益多利策略組合基金                                               11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
群益多重收益組合基金                                               14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
群益多重資產組合基金                                               15.31000   15.28000   0.03000    0.19634
群益安家基金                                                       27.87000   27.13510   0.73490    2.70830
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17880   16.17760   0.00120    0.00742
群益那斯達克生技基金                                               19.81000   19.75000   0.06000    0.30380
群益亞太中小基金                                                   10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.36000   16.39000  -0.03000   -0.18304
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.74680   10.76480  -0.01800   -0.16721
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.87670    7.88990  -0.01320   -0.16730
群益店頭市場基金                                                  102.50000  100.65000   1.85000    1.83805
群益東方盛世基金                                                    8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
群益東協成長基金-人民幣                                            13.23930   13.26210  -0.02280   -0.17192
群益東協成長基金-美元                                              11.18960   11.23240  -0.04280   -0.38104
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.12340   12.07590   0.04750    0.39335
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18610   11.15050   0.03560    0.31927
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.52100   10.48530   0.03570    0.34048
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77840    9.74010   0.03830    0.39322
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.02530    8.99660   0.02870    0.31901
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.48690    8.45810   0.02880    0.34050
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.87920   10.84220   0.03700    0.34126
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56910    9.53160   0.03750    0.39343
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.18560    9.15640   0.02920    0.31890
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.48110    9.44890   0.03220    0.34078
群益長安基金                                                       31.73000   30.91000   0.82000    2.65286
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.28840   10.18000   0.10840    1.06483
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.56410   15.40000   0.16410    1.06558
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.03000   14.87000   0.16000    1.07599
群益真善美基金                                                     16.01390   15.97390   0.04000    0.25041
群益馬拉松基金                                                    128.06000  124.94000   3.12000    2.49720
群益深証中小板基金                                                 12.29000   11.87000   0.42000    3.53833
群益創新科技基金                                                   36.97000   35.99000   0.98000    2.72298
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.51510   10.48480   0.03030    0.28899
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.31890    9.31140   0.00750    0.08055
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.45100   11.41800   0.03300    0.28902
群益華夏盛世基金-美元                                              10.27510   10.26690   0.00820    0.07987
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.94000   16.93000   0.01000    0.05907
群益奧斯卡基金                                                     32.85000   32.02000   0.83000    2.59213
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31940   11.34780  -0.02840   -0.25027
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
群益葛萊美基金                                                     25.96000   25.16000   0.80000    3.17965
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.81000   22.73000   0.08000    0.35196
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.34000    7.47000  -0.13000   -1.74029
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.51000   14.99000   0.52000    3.46898
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.58720   11.51940   0.06780    0.58857
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.99970   10.95820   0.04150    0.37871
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.01490   10.97050   0.04440    0.40472
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.05820   10.99350   0.06470    0.58853
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.49730   10.45770   0.03960    0.37867
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.51180   10.46940   0.04240    0.40499
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.58700   11.51920   0.06780    0.58858
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.00010   10.95860   0.04150    0.37870
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.72460    9.68540   0.03920    0.40473
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.05820   10.99350   0.06470    0.58853
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.49680   10.45720   0.03960    0.37869
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.74890    9.70960   0.03930    0.40475
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.10400   13.08620   0.01780    0.13602
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.81100   11.80040   0.01060    0.08983
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69710   11.68560   0.01150    0.09841
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59980    8.58820   0.01160    0.13507
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.88980    8.88180   0.00800    0.09007
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36490    8.35670   0.00820    0.09812
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.28130   10.27210   0.00920    0.08956
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.83430    9.82550   0.00880    0.08956
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.08000    9.01000   0.07000    0.77691
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.77520    9.88670  -0.11150   -1.12778
德信大發基金                                                       32.15000   31.93000   0.22000    0.68901
德信中國精選成長基金                                               11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
德信台灣主流中小基金                                               21.05000   20.87000   0.18000    0.86248
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99950   11.99870   0.00080    0.00667
德信數位時代基金                                                   34.64000   34.74000  -0.10000   -0.28785
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.10890   11.12300  -0.01410   -0.12676
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.95520   10.96390  -0.00870   -0.07935
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72990   11.72900   0.00090    0.00767
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.38000   18.84000   0.54000    2.86624
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.81000   16.72000   0.09000    0.53828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.99910   11.05340  -0.05430   -0.49125
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.07870   17.15430  -0.07560   -0.44071
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15550    8.15430   0.00120    0.01472
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12740   11.12890  -0.00150   -0.01348
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27610   12.27740  -0.00130   -0.01059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.04240   14.04030   0.00210    0.01496
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摩根大歐洲基金                                                     16.45000   16.34000   0.11000    0.67319
摩根中小基金                                                       23.57000   23.30000   0.27000    1.15880
摩根中國A股基金                                                    15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
摩根中國A股基金(美元)                                              12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
摩根中國亮點基金                                                   12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.16190   11.15820   0.00370    0.03316
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.75230   12.75920  -0.00690   -0.05408
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.53550    9.53440   0.00110    0.01154
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.13850   13.13420   0.00430    0.03274
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.64650   15.65500  -0.00850   -0.05430
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.46000   20.14000   0.32000    1.58888
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.46000   20.14000   0.32000    1.58888
摩根台灣增長基金                                                   51.82000   51.06000   0.76000    1.48844
摩根平衡基金                                                       28.21000   27.96000   0.25000    0.89413
摩根全球α基金                                                     17.99000   17.87000   0.12000    0.67152
摩根全球平衡基金                                                   16.13930   16.13750   0.00180    0.01115
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.40110    9.39810   0.00300    0.03192
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.63940   10.63850   0.00090    0.00846
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.99470    9.99190   0.00280    0.02802
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.69860   11.69490   0.00370    0.03164
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.50270   10.49980   0.00290    0.02762
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.20780   10.24570  -0.03790   -0.36991
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.73210   13.78310  -0.05100   -0.37002
摩根亞洲基金                                                       57.98000   58.10000  -0.12000   -0.20654
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.35390    8.35470  -0.00080   -0.00958
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96130    9.96530  -0.00400   -0.04014
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.77850    8.78000  -0.00150   -0.01708
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89250   12.89380  -0.00130   -0.01008
摩根東方內需機會基金                                               18.33000   18.37000  -0.04000   -0.21775
摩根東方科技基金                                                   32.59000   32.80000  -0.21000   -0.64024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
摩根金龍收成基金                                                   22.19000   22.28000  -0.09000   -0.40395
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14640   15.14550   0.00090    0.00594
摩根絕對日本基金                                                   14.30000   14.40000  -0.10000   -0.69444
摩根新金磚五國基金                                                 12.09000   12.03000   0.06000    0.49875
摩根新絲路基金                                                      9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
摩根新興35基金                                                     13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                   23.63000   23.73000  -0.10000   -0.42141
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04400    7.05510  -0.01110   -0.15733
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44490    9.46160  -0.01670   -0.17650
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.22050    9.23550  -0.01500   -0.16242
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.06960   11.08700  -0.01740   -0.15694
摩根新興科技基金                                                   56.76000   55.81000   0.95000    1.70220
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56240    8.57850  -0.01610   -0.18768
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.34520    9.36920  -0.02400   -0.25616
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78510    8.80410  -0.01900   -0.21581
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.30750   10.32700  -0.01950   -0.18883
摩根龍揚基金                                                       33.14000   33.28000  -0.14000   -0.42067
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.85000   11.76000   0.09000    0.76531
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29560    9.29260   0.00300    0.03228
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.56350   11.55970   0.00380    0.03287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.93000   20.84000   0.09000    0.43186
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62510   12.62450   0.00060    0.00475
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.74000   11.56000   0.18000    1.55709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.99410   11.01260  -0.01850   -0.16799
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.62020   10.61890   0.00130    0.01224
聯邦中國龍基金                                                     28.09000   27.68000   0.41000    1.48121
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53730   12.54200  -0.00470   -0.03747
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.75460   11.76340  -0.00880   -0.07481
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.59840   10.60470  -0.00630   -0.05941
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21290   10.21680  -0.00390   -0.03817
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62630    9.63350  -0.00720   -0.07474
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.67330    8.67850  -0.00520   -0.05992
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.72590    9.70940   0.01650    0.16994
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.87910    9.85980   0.01930    0.19574
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.18560    9.17000   0.01560    0.17012
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.32660    9.30840   0.01820    0.19552
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.68790   11.64240   0.04550    0.39081
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.61070   11.58210   0.02860    0.24693
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.72870   10.69990   0.02880    0.26916
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72960   10.68780   0.04180    0.39110
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.64860   10.62240   0.02620    0.24665
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.83830    9.81180   0.02650    0.27008
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.03090   24.62050   0.41040    1.66690
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.54940    9.56120  -0.01180   -0.12342
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.86440    9.87400  -0.00960   -0.09723
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.49090    9.50270  -0.01180   -0.12418
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.79050    9.80000  -0.00950   -0.09694
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23890   13.23800   0.00090    0.00680
聯邦精選科技基金                                                   14.06000   13.85000   0.21000    1.51625
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.64730   16.64760  -0.00030   -0.00180
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98560   13.01170  -0.02610   -0.20059
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.51060   12.51460  -0.00400   -0.03196
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.87980   11.88340  -0.00360   -0.03029
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.55480   12.56750  -0.01270   -0.10105
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.69690   11.70950  -0.01260   -0.10760
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60600   10.61650  -0.01050   -0.09890
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73090    8.74030  -0.00940   -0.10755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.61000   37.99000   0.62000    1.63201
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.94000   18.85000   0.09000    0.47745
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.38000   18.26000   0.12000    0.65717
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.44000   16.43000   0.01000    0.06086
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.46000    7.46000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.38000   15.44000  -0.06000   -0.38860
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.25000   14.21000   0.04000    0.28149
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.75000   14.71000   0.04000    0.27192
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.89000   20.81000   0.08000    0.38443
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.94000   18.87000   0.07000    0.37096
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.96000   12.91000   0.05000    0.38730
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.63000   14.57000   0.06000    0.41181
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.61000   15.55000   0.06000    0.38585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.57000   14.51000   0.06000    0.41351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.64000   14.58000   0.06000    0.41152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.50000   12.45000   0.05000    0.40161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.76000  -0.02000   -0.10121
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
聯博貨幣市場基金                                                   15.04950   15.04880   0.00070    0.00465
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10200   11.09750   0.00450    0.04055
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84280   13.83860   0.00420    0.03035
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.40720    7.40420   0.00300    0.04052
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.39000   14.41000  -0.02000   -0.13879
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.42550   10.41740   0.00810    0.07775
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.86370   10.77490   0.08880    0.82414
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26600   10.27650  -0.01050   -0.10217
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.21830   10.22770  -0.00940   -0.09191
瀚亞中小型股基金                                                   23.32000   22.76000   0.56000    2.46046
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
瀚亞巴西基金                                                        5.51000    5.49000   0.02000    0.36430
瀚亞外銷基金                                                       43.35000   42.40000   0.95000    2.24057
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.06720   10.05260   0.01460    0.14524
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01490    9.93090   0.08400    0.84584
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98580    9.99010  -0.00430   -0.04304
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89140    9.89450  -0.00310   -0.03133
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.06180   10.04850   0.01330    0.13236
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.04010    9.95670   0.08340    0.83763
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97630    9.98100  -0.00470   -0.04709
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88070    9.88420  -0.00350   -0.03541
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.58270   11.55830   0.02440    0.21110
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.95020   10.94430   0.00590    0.05391
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.76460   12.75620   0.00840    0.06585
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.99660   10.95640   0.04020    0.36691
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28920    7.27370   0.01550    0.21310
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91310    7.90880   0.00430    0.05437
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06790    8.06270   0.00520    0.06449
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07370    7.04790   0.02580    0.36607
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57670    8.57100   0.00570    0.06650
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.88800    9.88140   0.00660    0.06679
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.96410    8.94500   0.01910    0.21353
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.25200    9.24710   0.00490    0.05299
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.93960    8.93380   0.00580    0.06492
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.39000   12.35000   0.04000    0.32389
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.33080   10.37630  -0.04550   -0.43850
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81060    9.88660  -0.07600   -0.76872
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.35640    9.45540  -0.09900   -1.04702
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.36080    9.47350  -0.11270   -1.18963
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.81000   14.60000   0.21000    1.43836
瀚亞印度基金-美元                                                  13.43000   13.28000   0.15000    1.12952
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.80000   29.51000   0.29000    0.98272
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.18000   14.29000  -0.11000   -0.76977
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.55000    6.63000  -0.08000   -1.20664
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.27000    8.37000  -0.10000   -1.19474
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.70260   12.71040  -0.00780   -0.06137
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.92770   14.89420   0.03350    0.22492
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.23670   11.25820  -0.02150   -0.19097
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.93990   10.95900  -0.01910   -0.17429
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.96510   12.95140   0.01370    0.10578
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.04450    9.05060  -0.00610   -0.06740
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.00700    9.98460   0.02240    0.22435
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.83090    8.84780  -0.01690   -0.19101
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.58800    8.60300  -0.01500   -0.17436
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36810    9.35750   0.01060    0.11328
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.70860   14.70290   0.00570    0.03877
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.74970   10.73860   0.01110    0.10337
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16290   10.16130   0.00160    0.01575
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.36870   12.36390   0.00480    0.03882
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.77000   17.87000  -0.10000   -0.55960
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64110   13.64020   0.00090    0.00660
瀚亞美國高科技基金                                                 28.78000   28.39000   0.39000    1.37372
瀚亞高科技基金                                                     66.80000   64.65000   2.15000    3.32560
瀚亞理財通基金                                                     27.22000   26.89000   0.33000    1.22722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.43000    8.50000  -0.07000   -0.82353
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.58000    8.67000  -0.09000   -1.03806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.55000    9.65000  -0.10000   -1.03627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.55000    8.62000  -0.07000   -0.81206
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
瀚亞菁華基金                                                       23.86000   23.20000   0.66000    2.84483
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.31490   14.26840   0.04650    0.32589
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28100    9.25090   0.03010    0.32537
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.19830   11.18490   0.01340    0.11980
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.09510   12.04140   0.05370    0.44596
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.03000   10.02450   0.00550    0.05487
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.77730   10.74210   0.03520    0.32768
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22570    8.21580   0.00990    0.12050
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.33630    8.29930   0.03700    0.44582
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.58270    8.58020   0.00250    0.02914
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.00510    8.00080   0.00430    0.05374
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07560    8.04920   0.02640    0.32798
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.13140   14.14240  -0.01100   -0.07778
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.88270   10.88220   0.00050    0.00459
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93750    9.94610  -0.00860   -0.08647
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.46510   11.47400  -0.00890   -0.07757
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.31130   10.31090   0.00040    0.00388
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.96230    9.97000  -0.00770   -0.07723
瀚亞歐洲基金                                                       10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
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