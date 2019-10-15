[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/14 108/10/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.40510 10.41400 -0.00890 -0.08546 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12010 10.12880 -0.00870 -0.08589 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.47670 10.48290 -0.00620 -0.05914 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19970 10.20570 -0.00600 -0.05879 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.12660 10.13630 -0.00970 -0.09570 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25860 10.26710 -0.00850 -0.08279 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11740 10.12580 -0.00840 -0.08296 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.13920 10.14260 -0.00340 -0.03352 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.86220 9.87220 -0.01000 -0.10129 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.86220 9.87220 -0.01000 -0.10129 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84630 9.85380 -0.00750 -0.07611 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84590 9.85340 -0.00750 -0.07612 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04840 10.05730 -0.00890 -0.08849 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04870 10.05780 -0.00910 -0.09048 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.98520 39.98560 -0.00040 -0.00100 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.84770 10.85420 -0.00650 -0.05988 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.64520 10.65150 -0.00630 -0.05915 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75120 10.75510 -0.00390 -0.03626 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.63900 10.64360 -0.00460 -0.04322 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.97590 39.97650 -0.00060 -0.00150 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.54000 21.52000 0.02000 0.09294 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.61000 21.66000 -0.05000 -0.23084 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.12020 42.28510 -0.16490 -0.38997 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.76340 38.84950 -0.08610 -0.22162 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94650 9.95210 -0.00560 -0.05627 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.52370 10.52920 -0.00550 -0.05224 中國信託台灣活力基金 13.78000 13.56000 0.22000 1.62242 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.39340 10.42820 -0.03480 -0.33371 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09410 10.08740 0.00670 0.06642 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.94740 8.94140 0.00600 0.06710 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48040 10.47610 0.00430 0.04105 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26190 9.25820 0.00370 0.03996 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.32800 11.25770 0.07030 0.62446 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.54900 9.48970 0.05930 0.62489 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.96430 10.95170 0.01260 0.11505 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.49980 9.48890 0.01090 0.11487 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.98300 39.98320 -0.00020 -0.00050 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.16950 46.50980 -0.34030 -0.73167 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.51040 42.72970 -0.21930 -0.51323 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.18970 47.38850 -0.19880 -0.41951 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.52690 47.78050 -0.25360 -0.53076 中國信託智能運動基金-台幣 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 中國信託智能運動基金-美元 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05030 11.04960 0.00070 0.00634 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.41660 10.41900 -0.00240 -0.02303 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.49970 9.50190 -0.00220 -0.02315 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.73180 10.73670 -0.00490 -0.04564 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.78770 9.79210 -0.00440 -0.04493 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.08190 40.08060 0.00130 0.00324 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.06680 41.13550 -0.06870 -0.16701 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.76300 45.04120 -0.27820 -0.61766 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.03840 45.23240 -0.19400 -0.42890 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.15590 45.39920 -0.24330 -0.53591 元大2001基金 69.16000 67.75000 1.41000 2.08118 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.64500 47.91980 -0.27480 -0.57346 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.46890 45.70870 -0.23980 -0.52463 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77680 11.77600 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46130 10.41960 0.04170 0.40021 元大上證50基金 33.39000 32.29000 1.10000 3.40663 元大大中華TMT基金-人民幣 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 元大大中華TMT基金-新台幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.03000 13.16000 -0.13000 -0.98784 元大大中華價值指數基金-美元 11.76100 11.84100 -0.08000 -0.67562 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.88100 15.98500 -0.10400 -0.65061 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.43800 11.43600 0.00200 0.01749 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.60700 10.56400 0.04300 0.40704 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 2.99000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.79960 44.87080 -0.07120 -0.15868 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.19910 11.23010 -0.03100 -0.27604 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.16790 10.19610 -0.02820 -0.27658 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92970 9.91820 0.01150 0.11595 元大巴西指數基金 6.66700 6.59600 0.07100 1.07641 元大日經225基金 27.40000 27.57000 -0.17000 -0.61661 元大台商收成基金 23.50000 23.08000 0.42000 1.81976 元大台灣50單日反向1倍基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533 元大台灣50單日正向2倍基金 44.61000 43.04000 1.57000 3.64777 元大台灣中型100基金 34.71000 34.19000 0.52000 1.52091 元大台灣加權股價指數基金 27.07400 26.66100 0.41300 1.54908 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.06000 10.85000 0.21000 1.93548 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.96000 10.76000 0.20000 1.85874 元大台灣卓越50基金 87.34000 85.70000 1.64000 1.91365 元大台灣金融基金 18.76000 18.50000 0.26000 1.40541 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.22000 31.98000 0.24000 0.75047 元大台灣高股息基金 28.45000 28.15000 0.30000 1.06572 元大台灣電子科技基金 39.37000 38.60000 0.77000 1.99482 元大全球ETF成長組合基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 元大全球ETF穩健組合基金 14.93000 14.88000 0.05000 0.33602 元大全球人工智慧ETF基金 23.07000 22.82000 0.25000 1.09553 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67500 12.63800 0.03700 0.29277 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.95000 0.02000 0.28777 元大全球股票入息基金-美元配息 8.08300 8.07300 0.01000 0.12387 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 元大全球新興市場精選組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 元大全球農業商機基金 17.36000 17.21000 0.15000 0.87159 元大印尼指數基金 8.92500 8.93700 -0.01200 -0.13427 元大印度指數基金 9.43800 9.34900 0.08900 0.95197 元大印度基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 元大多多基金 18.61000 18.31000 0.30000 1.63845 元大多福基金 56.03000 54.94000 1.09000 1.98398 元大亞太成長基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39010 9.37990 0.01020 0.10874 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46050 7.47130 -0.01080 -0.14455 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.81400 8.88800 -0.07400 -0.83258 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10200 10.18000 -0.07800 -0.76621 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24940 10.25600 -0.00660 -0.06435 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.50590 10.50710 -0.00120 -0.01142 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22160 10.22270 -0.00110 -0.01076 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49550 10.49390 0.00160 0.01525 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.21320 10.21160 0.00160 0.01567 元大卓越基金 43.70000 43.21000 0.49000 1.13400 元大店頭基金 9.10000 8.93000 0.17000 1.90370 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53090 10.53030 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81800 9.81490 0.00310 0.03158 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.54480 32.55700 -0.01220 -0.03747 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.55820 45.89990 -0.34170 -0.74445 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.35690 15.22750 0.12940 0.84978 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.45830 26.91280 -0.45450 -1.68879 元大美國政府7至10年期債券基金 43.10240 43.24000 -0.13760 -0.31822 元大高科技基金 21.86000 21.40000 0.46000 2.14953 元大得利貨幣市場基金 16.35140 16.35010 0.00130 0.00795 元大得寶貨幣市場基金 12.05080 12.04990 0.00090 0.00747 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.24000 11.01000 0.23000 2.08901 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.24000 11.01000 0.23000 2.08901 元大富櫃50基金 13.59000 13.30000 0.29000 2.18045 元大華夏中小基金 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 元大新中國基金-人民幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 元大新中國基金-美元 9.17300 9.14400 0.02900 0.31715 元大新中國基金-新台幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 元大新主流基金 27.12000 26.58000 0.54000 2.03160 元大新東協平衡基金-美元 9.26200 9.26300 -0.00100 -0.01080 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.23060 11.29230 -0.06170 -0.54639 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.97740 10.00050 -0.02310 -0.23099 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.44150 11.41360 0.02790 0.24445 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.29270 9.31490 -0.02220 -0.23833 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.73100 10.74070 -0.00970 -0.09031 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.89980 9.90880 -0.00900 -0.09083 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.90350 10.91060 -0.00710 -0.06507 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06800 10.07460 -0.00660 -0.06551 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.21760 10.22720 -0.00960 -0.09387 元大新興亞洲基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.81020 9.78440 0.02580 0.26369 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.09070 9.06680 0.02390 0.26360 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.08480 10.05560 0.02920 0.29039 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.35980 9.33280 0.02700 0.28930 元大萬泰貨幣市場基金 15.18640 15.18540 0.00100 0.00659 元大經貿基金 39.14000 38.39000 0.75000 1.95363 元大實質多重資產基金-人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.26000 8.23500 0.02500 0.30358 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 元大滬深300單日反向1倍基金 11.69000 12.09000 -0.40000 -3.30852 元大滬深300單日正向2倍基金 19.11000 18.07000 1.04000 5.75540 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.31000 20.92000 0.39000 1.86424 元大摩臺基金 40.79000 40.03000 0.76000 1.89858 元大標普500基金 27.35000 27.09000 0.26000 0.95976 元大標普500單日反向1倍基金 12.26000 12.37000 -0.11000 -0.88925 元大標普500單日正向2倍基金 35.05000 34.42000 0.63000 1.83033 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.83000 20.79000 0.04000 0.19240 元大標智滬深300基金 18.29000 17.70000 0.59000 3.33333 元大歐洲50基金 25.26000 25.06000 0.20000 0.79808 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.91450 8.94870 -0.03420 -0.38218 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31190 10.31100 0.00090 0.00873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.58000 16.31000 0.27000 1.65543 日盛上選基金(A類型) 38.51000 37.76000 0.75000 1.98623 日盛上選基金(I類型) 38.51000 37.76000 0.75000 1.98623 日盛小而美基金 20.23000 19.84000 0.39000 1.96573 日盛中國內需動力基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.51140 12.50870 0.00270 0.02158 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87390 9.87170 0.00220 0.02229 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.59220 12.59950 -0.00730 -0.05794 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.93300 9.93880 -0.00580 -0.05836 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.31690 11.32250 -0.00560 -0.04946 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91010 8.91450 -0.00440 -0.04936 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 日盛日盛基金 13.26000 12.91000 0.35000 2.71108 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 日盛全球抗暖化基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.64350 10.63990 0.00360 0.03383 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40630 9.40310 0.00320 0.03403 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33930 10.33550 0.00380 0.03677 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13800 9.13460 0.00340 0.03722 日盛全球智能車基金(美元) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55720 2.55680 0.00040 0.01564 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66000 1.65980 0.00020 0.01205 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.39010 -0.00030 -0.07690 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25360 0.25370 -0.00010 -0.03942 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77200 12.77980 -0.00780 -0.06103 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18520 8.19020 -0.00500 -0.06105 日盛亞洲機會基金 7.07000 7.10000 -0.03000 -0.42254 日盛首選基金 19.21000 18.81000 0.40000 2.12653 日盛高科技基金 20.14000 19.73000 0.41000 2.07805 日盛貨幣市場基金 14.85940 14.85820 0.00120 0.00808 日盛新台商基金 45.77000 44.55000 1.22000 2.73850 日盛精選五虎基金 38.85000 38.23000 0.62000 1.62176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56800 13.56700 0.00100 0.00737 台新2000高科技基金 35.57000 34.88000 0.69000 1.97821 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 台新MSCI中國基金 19.05000 19.04000 0.01000 0.05252 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.62000 19.42000 0.20000 1.02987 台新大眾貨幣市場基金 14.24490 14.24390 0.00100 0.00702 台新中國通基金 51.82000 50.95000 0.87000 1.70756 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57050 0.57300 -0.00250 -0.43630 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.56800 17.63800 -0.07000 -0.39687 台新中國精選中小基金-美元 0.33030 0.33030 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 台新主流基金 26.39000 26.21000 0.18000 0.68676 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.70000 24.66000 0.04000 0.16221 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80570 0.80450 0.00120 0.14916 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56410 0.56330 0.00080 0.14202 台新台灣中小基金 40.26000 39.68000 0.58000 1.46169 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.43800 11.42310 0.01490 0.13044 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22820 10.19720 0.03100 0.30401 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.91450 11.87830 0.03620 0.30476 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.97030 9.97030 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23510 11.23520 -0.00010 -0.00089 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 台新印度基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55140 8.54590 0.00550 0.06436 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28220 0.00010 0.03544 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68390 12.67560 0.00830 0.06548 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41370 0.41360 0.00010 0.02418 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.59000 38.63000 -0.04000 -0.10355 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.42000 42.62000 -0.20000 -0.46926 台新真吉利貨幣市場基金 11.14290 11.14230 0.00060 0.00538 台新高股息平衡基金 33.66610 33.35570 0.31040 0.93058 台新智慧生活基金-美元 10.41700 10.34840 0.06860 0.66290 台新智慧生活基金-新台幣 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.01900 8.00980 0.00920 0.11486 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.19990 8.18840 0.01150 0.14044 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19830 9.18780 0.01050 0.11428 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41650 9.40330 0.01320 0.14038 台新新興市場債券基金(A類型) 11.49400 11.46650 0.02750 0.23983 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36670 0.36600 0.00070 0.19126 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07610 8.05680 0.01930 0.23955 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27220 0.27160 0.00060 0.22091 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.22000 5.23000 -0.01000 -0.19120 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.79000 22.81000 -0.02000 -0.08768 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.65030 10.67710 -0.02680 -0.25100 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05060 10.03870 0.01190 0.11854 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.08780 10.07440 0.01340 0.13301 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.75620 10.78300 -0.02680 -0.24854 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.14050 10.12840 0.01210 0.11947 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.18090 10.16740 0.01350 0.13278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.81400 44.02860 -0.21460 -0.48741 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.01540 43.28030 -0.26490 -0.61206 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.90280 39.89350 0.00930 0.02331 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.19420 40.45680 -0.26260 -0.64909 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.43270 38.53340 -0.10070 -0.26133 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.42480 11.42400 0.00080 0.00700 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.80060 9.81450 -0.01390 -0.14163 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33780 9.33330 0.00450 0.04821 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.07570 11.07040 0.00530 0.04788 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.58020 7.58780 -0.00760 -0.10016 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05870 9.06780 -0.00910 -0.10036 永豐中小基金 56.84000 56.12000 0.72000 1.28297 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84230 1.84200 0.00030 0.01629 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60630 2.60590 0.00040 0.01535 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07200 8.08250 -0.01050 -0.12991 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06570 11.08010 -0.01440 -0.12996 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.03000 5.05000 -0.02000 -0.39604 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.75000 21.86000 -0.11000 -0.50320 永豐主流品牌基金 18.68000 18.41000 0.27000 1.46659 永豐永豐基金 35.37000 34.81000 0.56000 1.60873 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.94680 8.96120 -0.01440 -0.16069 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53870 9.55400 -0.01530 -0.16014 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.78530 8.79750 -0.01220 -0.13868 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.36970 9.38270 -0.01300 -0.13855 永豐亞洲民生消費基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 永豐南非幣2021保本基金 14.33970 14.32890 0.01080 0.07537 永豐美國大型500股票ETF基金 19.45000 19.25000 0.20000 1.03896 永豐貨幣市場基金 13.95940 13.95840 0.00100 0.00716 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.18140 2.17780 0.00360 0.16530 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72700 2.72240 0.00460 0.16897 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69930 7.69790 0.00140 0.01819 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.92150 10.91950 0.00200 0.01832 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05850 7.06850 -0.01000 -0.14147 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44820 11.46450 -0.01630 -0.14218 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.19000 18.08000 0.11000 0.60841 永豐臺灣加權ETF基金 56.88000 55.96000 0.92000 1.64403 永豐領航科技基金 42.02000 41.30000 0.72000 1.74334 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 永豐趨勢平衡基金 44.97000 44.24000 0.73000 1.65009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96650 11.96220 0.00430 0.03595 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82530 9.82620 -0.00090 -0.00916 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.48140 10.48230 -0.00090 -0.00859 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.89970 9.90060 -0.00090 -0.00909 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.39150 10.39240 -0.00090 -0.00866 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.87800 9.87840 -0.00040 -0.00405 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.66420 10.66470 -0.00050 -0.00469 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.90460 9.90450 0.00010 0.00101 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46830 10.46820 0.00010 0.00096 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.14000 19.19000 -0.05000 -0.26055 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.16000 19.21000 -0.05000 -0.26028 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08980 10.09910 -0.00930 -0.09209 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08980 10.09910 -0.00930 -0.09209 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97890 9.98460 -0.00570 -0.05709 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97890 9.98460 -0.00570 -0.05709 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.25910 10.27240 -0.01330 -0.12947 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.25900 10.27230 -0.01330 -0.12947 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06940 10.07440 -0.00500 -0.04963 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06940 10.07440 -0.00500 -0.04963 兆豐國際生命科學基金 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36050 10.31640 0.04410 0.42747 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66480 10.62120 0.04360 0.41050 兆豐國際全球基金 30.43000 30.22000 0.21000 0.69490 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54120 10.54070 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18610 10.18310 0.00300 0.02946 兆豐國際國民基金 24.23000 23.67000 0.56000 2.36586 兆豐國際第一基金 14.58000 14.25000 0.33000 2.31579 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71390 10.71610 -0.00220 -0.02053 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12560 8.12730 -0.00170 -0.02092 兆豐國際萬全基金 22.08000 21.71000 0.37000 1.70428 兆豐國際電子基金 28.39000 27.80000 0.59000 2.12230 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.26000 22.86000 0.40000 1.74978 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.81000 15.06000 -0.25000 -1.66003 兆豐國際豐台灣基金 38.12000 37.45000 0.67000 1.78905 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57550 12.57450 0.00100 0.00795 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.81090 9.81200 -0.00110 -0.01121 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85690 9.85720 -0.00030 -0.00304 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82990 9.82840 0.00150 0.01526 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85970 9.86020 -0.00050 -0.00507 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98060 9.97910 0.00150 0.01503 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.81120 9.81230 -0.00110 -0.01121 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85900 9.85930 -0.00030 -0.00304 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83780 9.83640 0.00140 0.01423 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.86410 9.86470 -0.00060 -0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98850 9.98700 0.00150 0.01502 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.98600 10.99130 -0.00530 -0.04822 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68940 10.69410 -0.00470 -0.04395 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96360 10.96840 -0.00480 -0.04376 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55460 10.55970 -0.00510 -0.04830 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75540 10.76010 -0.00470 -0.04368 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68910 10.69370 -0.00460 -0.04302 合庫台灣基金 12.93000 12.55000 0.38000 3.02789 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69320 11.67900 0.01420 0.12159 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.80300 12.78910 0.01390 0.10869 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.38310 11.37090 0.01220 0.10729 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15060 12.13810 0.01250 0.10298 合庫全球高收益債券基金B類型 8.01930 8.00960 0.00970 0.12110 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34500 9.33530 0.00970 0.10391 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07280 9.06310 0.00970 0.10703 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.71260 8.70360 0.00900 0.10341 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19380 9.18400 0.00980 0.10671 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 合庫全球新興市場基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 合庫貨幣市場基金 10.18730 10.18660 0.00070 0.00687 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93380 9.94350 -0.00970 -0.09755 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33620 10.34570 -0.00950 -0.09183 合庫新興多重收益基金A類型 10.49970 10.50770 -0.00800 -0.07613 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12560 12.13610 -0.01050 -0.08652 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.49280 15.50630 -0.01350 -0.08706 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60060 8.60870 -0.00810 -0.09409 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45520 9.46380 -0.00860 -0.09087 合庫新興多重收益基金B類型 7.78760 7.79350 -0.00590 -0.07570 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58160 8.58930 -0.00770 -0.08965 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50020 10.50810 -0.00790 -0.07518 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 安本標準兩岸價值基金 美元 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19680 10.20430 -0.00750 -0.07350 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16850 10.17440 -0.00590 -0.05799 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.65020 9.65800 -0.00780 -0.08076 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15220 10.15850 -0.00630 -0.06202 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28870 10.29630 -0.00760 -0.07381 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25400 10.26000 -0.00600 -0.05848 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.71600 9.72380 -0.00780 -0.08022 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22060 10.22700 -0.00640 -0.06258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27310 11.27160 0.00150 0.01331 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.76010 9.78030 -0.02020 -0.20654 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.64860 9.66600 -0.01740 -0.18001 安聯中國東協基金 14.56000 14.60000 -0.04000 -0.27397 安聯中國策略基金-美元 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 安聯中國策略基金-新臺幣 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255 安聯中華新思路基金-人民幣 16.40000 16.48000 -0.08000 -0.48544 安聯中華新思路基金-美元 14.70000 14.80000 -0.10000 -0.67568 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.80000 13.89000 -0.09000 -0.64795 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 35.95000 35.25000 0.70000 1.98582 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.60000 10.39000 0.21000 2.02117 安聯台灣科技基金 58.00000 57.20000 0.80000 1.39860 安聯台灣貨幣市場基金 12.56570 12.56480 0.00090 0.00716 安聯台灣智慧基金 41.26000 40.27000 0.99000 2.45841 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88020 10.89420 -0.01400 -0.12851 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.93450 15.95440 -0.01990 -0.12473 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85260 9.86500 -0.01240 -0.12570 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.96600 9.97830 -0.01230 -0.12327 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.34010 13.34870 -0.00860 -0.06443 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88710 10.89650 -0.00940 -0.08627 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.92080 12.93200 -0.01120 -0.08661 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54300 9.55000 -0.00700 -0.07330 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47400 9.48220 -0.00820 -0.08648 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97770 8.98540 -0.00770 -0.08569 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19680 10.20330 -0.00650 -0.06370 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.95980 9.96850 -0.00870 -0.08727 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16790 10.17660 -0.00870 -0.08549 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51620 12.50390 0.01230 0.09837 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.31740 11.30810 0.00930 0.08224 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91070 10.90170 0.00900 0.08256 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.48290 8.47490 0.00800 0.09440 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.35030 8.34350 0.00680 0.08150 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.02400 8.01740 0.00660 0.08232 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.10140 10.09220 0.00920 0.09116 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.97180 9.96360 0.00820 0.08230 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.55000 30.45000 0.10000 0.32841 安聯全球油礦金趨勢基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.58910 12.59660 -0.00750 -0.05954 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58570 10.59200 -0.00630 -0.05948 安聯全球新興市場基金 16.37000 16.41000 -0.04000 -0.24375 安聯全球農金趨勢基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 安聯全球綠能趨勢基金 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 安聯亞洲動態策略基金 21.70000 21.76000 -0.06000 -0.27574 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16410 10.15820 0.00590 0.05808 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18600 10.18140 0.00460 0.04518 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07780 10.07230 0.00550 0.05461 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04030 10.03580 0.00450 0.04484 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09400 10.08790 0.00610 0.06047 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04390 10.03940 0.00450 0.04482 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00720 10.00310 0.00410 0.04099 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10330 10.09920 0.00410 0.04060 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00720 10.00310 0.00410 0.04099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66880 10.66880 0.00000 0.00000 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14910 10.14890 0.00020 0.00197 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.35110 92.43180 -0.08070 -0.08731 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.47970 13.48310 -0.00340 -0.02522 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.05130 69.10670 -0.05540 -0.08017 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95370 9.95620 -0.00250 -0.02511 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.80540 2.80960 -0.00420 -0.14949 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92530 10.92950 -0.00420 -0.03843 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35510 2.36030 -0.00520 -0.22031 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.74880 8.75190 -0.00310 -0.03542 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31740 10.31570 0.00170 0.01648 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.35050 10.35150 -0.00100 -0.00966 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.88100 10.88350 -0.00250 -0.02297 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29650 10.29780 -0.00130 -0.01262 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.31340 10.31490 -0.00150 -0.01454 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.11760 10.11590 0.00170 0.01681 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09070 10.09140 -0.00070 -0.00694 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.44830 10.44980 -0.00150 -0.01435 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.09400 10.09530 -0.00130 -0.01288 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12820 10.12960 -0.00140 -0.01382 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15460 10.15470 -0.00010 -0.00098 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37700 10.37870 -0.00170 -0.01638 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12810 10.12840 -0.00030 -0.00296 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02360 10.02360 0.00000 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04460 10.04440 0.00020 0.00199 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10050 10.10120 -0.00070 -0.00693 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02710 10.02730 -0.00020 -0.00199 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97370 9.97370 0.00000 0.00000 宏利台灣動力基金A類型 33.18000 32.32000 0.86000 2.66089 宏利台灣動力基金I類型 33.18000 32.32000 0.86000 2.66089 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.97800 9.98270 -0.00470 -0.04708 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.96730 9.97130 -0.00400 -0.04012 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.04650 10.05050 -0.00400 -0.03980 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97450 9.97840 -0.00390 -0.03908 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89310 9.85580 0.03730 0.37846 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71500 9.67550 0.03950 0.40825 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.39910 7.37120 0.02790 0.37850 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.32760 7.29860 0.02900 0.39734 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 宏利全球債券組合基金 13.77050 13.78190 -0.01140 -0.08272 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02970 3.03220 -0.00250 -0.08245 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47800 12.48650 -0.00850 -0.06807 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92080 8.92680 -0.00600 -0.06721 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64620 2.65280 -0.00660 -0.24879 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.44420 11.44950 -0.00530 -0.04629 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.26520 3.28410 -0.01890 -0.57550 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53290 0.53590 -0.00300 -0.55981 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.93000 15.02000 -0.09000 -0.59920 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.43370 12.42280 0.01090 0.08774 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.97560 10.96490 0.01070 0.09758 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45400 10.44290 0.01110 0.10629 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66970 8.66050 0.00920 0.10623 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.30000 8.29190 0.00810 0.09769 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12570 8.11700 0.00870 0.10718 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.30080 8.29280 0.00800 0.09647 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00570 3.00540 0.00030 0.00998 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43150 0.43160 -0.00010 -0.02317 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92200 12.92120 0.00080 0.00619 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98150 0.98160 -0.00010 -0.01019 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31550 7.31510 0.00040 0.00547 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04600 2.04590 0.00010 0.00489 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29470 0.29480 -0.00010 -0.03392 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.88830 8.88780 0.00050 0.00563 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32360 0.32360 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70190 13.70120 0.00070 0.00511 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.40000 2.42000 -0.02000 -0.82645 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.38000 27.09000 0.29000 1.07051 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.38000 27.09000 0.29000 1.07051 宏利澳幣保本基金 12.73790 12.73890 -0.00100 -0.00785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.52320 10.57340 -0.05020 -0.47478 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.37830 9.38860 -0.01030 -0.10971 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82760 8.83510 -0.00750 -0.08489 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.30440 11.31390 -0.00950 -0.08397 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 貝萊德新台幣基金 12.98360 12.98290 0.00070 0.00539 貝萊德寶利基金 28.76000 28.40000 0.36000 1.26761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45170 11.44650 0.00520 0.04543 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82090 9.80360 0.01730 0.17647 保德信大中華基金-人民幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 保德信大中華基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 保德信大中華基金-新台幣 29.84000 29.86000 -0.02000 -0.06698 保德信中小型股基金 55.90000 54.87000 1.03000 1.87716 保德信中國中小基金-人民幣 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 保德信中國中小基金-美元 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 保德信中國中小基金-新臺幣 8.50000 8.41000 0.09000 1.07015 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.93840 9.94050 -0.00210 -0.02113 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99640 9.99780 -0.00140 -0.01400 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05920 10.06140 -0.00220 -0.02187 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.20980 11.21220 -0.00240 -0.02141 保德信中國品牌基金-人民幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.47000 27.31000 0.16000 0.58587 保德信全球消費商機基金 19.11000 18.96000 0.15000 0.79114 保德信全球基礎建設基金 13.91000 13.78000 0.13000 0.94340 保德信全球資源基金 6.79000 6.75000 0.04000 0.59259 保德信全球醫療生化基金-美元 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.05000 29.96000 0.09000 0.30040 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27850 10.29200 -0.01350 -0.13117 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.82110 10.83540 -0.01430 -0.13197 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.25790 10.28870 -0.03080 -0.29936 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.79620 10.82860 -0.03240 -0.29921 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63140 9.61100 0.02040 0.21226 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85410 10.83090 0.02320 0.21420 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.14630 9.12450 0.02180 0.23892 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.29210 10.26760 0.02450 0.23861 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13600 8.13280 0.00320 0.03935 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29390 11.28940 0.00450 0.03986 保德信亞太基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71830 8.72640 -0.00810 -0.09282 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.18230 12.19360 -0.01130 -0.09267 保德信店頭市場基金 39.98000 39.41000 0.57000 1.44633 保德信拉丁美洲基金 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379 保德信金平衡基金 32.07000 31.63000 0.44000 1.39108 保德信金滿意基金 45.29000 44.61000 0.68000 1.52432 保德信科技島基金 30.22000 29.80000 0.42000 1.40940 保德信高成長基金 106.28000 104.12000 2.16000 2.07453 保德信貨幣市場基金 15.86280 15.86160 0.00120 0.00757 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.52780 10.46810 0.05970 0.57030 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70660 10.64310 0.06350 0.59663 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99250 10.96150 0.03100 0.28281 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.46740 10.43520 0.03220 0.30857 保德信新世紀基金 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13820 8.14310 -0.00490 -0.06017 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38980 10.39580 -0.00600 -0.05772 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.68950 11.69650 -0.00700 -0.05985 保德信新興趨勢組合基金 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 保德信瑞騰基金 15.66370 15.66330 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.53870 9.54220 -0.00350 -0.03668 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.17290 10.17570 -0.00280 -0.02752 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.44650 9.44930 -0.00280 -0.02963 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80130 9.80400 -0.00270 -0.02754 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67510 9.68270 -0.00760 -0.07849 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23050 10.23900 -0.00850 -0.08302 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53260 9.53440 -0.00180 -0.01888 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98090 9.98280 -0.00190 -0.01903 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.20720 10.20800 -0.00080 -0.00784 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86850 9.87700 -0.00850 -0.08606 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38920 10.39810 -0.00890 -0.08559 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.80670 9.80910 -0.00240 -0.02447 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.22990 10.23230 -0.00240 -0.02346 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84710 9.85460 -0.00750 -0.07611 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52020 10.53010 -0.00990 -0.09402 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72400 9.72790 -0.00390 -0.04009 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21150 10.21560 -0.00410 -0.04013 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.03150 10.04350 -0.01200 -0.11948 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.03530 10.04710 -0.01180 -0.11745 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.32900 10.33980 -0.01080 -0.10445 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.97370 9.97890 -0.00520 -0.05211 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.97450 9.97960 -0.00510 -0.05110 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.29130 10.29890 -0.00760 -0.07379 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37410 10.39140 -0.01730 -0.16648 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04820 10.05880 -0.01060 -0.10538 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01760 10.02550 -0.00790 -0.07880 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52310 10.53170 -0.00860 -0.08166 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12480 10.13370 -0.00890 -0.08783 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.97160 10.98100 -0.00940 -0.08560 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01850 10.02030 -0.00180 -0.01796 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42230 10.42410 -0.00180 -0.01727 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57060 10.58350 -0.01290 -0.12189 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.56590 10.57270 -0.00680 -0.06432 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.52710 10.53110 -0.00400 -0.03798 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08680 10.09740 -0.01060 -0.10498 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.09020 10.10090 -0.01070 -0.10593 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.10270 10.12080 -0.01810 -0.17884 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.10120 10.11830 -0.01710 -0.16900 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.06000 10.06370 -0.00370 -0.03677 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.06130 10.06490 -0.00360 -0.03577 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.07770 10.08440 -0.00670 -0.06644 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.07820 10.08490 -0.00670 -0.06644 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.14870 10.16020 -0.01150 -0.11319 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.26990 10.28130 -0.01140 -0.11088 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.21710 10.23060 -0.01350 -0.13196 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.58910 10.60190 -0.01280 -0.12073 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93710 9.94150 -0.00440 -0.04426 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13330 10.13790 -0.00460 -0.04537 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97300 1.97510 -0.00210 -0.10632 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86080 2.86380 -0.00300 -0.10476 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28840 0.28840 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45710 0.45700 0.00010 0.02188 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.14810 8.14680 0.00130 0.01596 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04000 12.03780 0.00220 0.01828 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.77170 9.78680 -0.01510 -0.15429 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.57610 12.59510 -0.01900 -0.15085 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63660 8.64150 -0.00490 -0.05670 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15570 11.16200 -0.00630 -0.05644 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63650 10.64370 -0.00720 -0.06765 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.38570 10.39210 -0.00640 -0.06159 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.35000 20.06000 0.29000 1.44566 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4726.33000 4659.52000 66.81000 1.43384 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11510 10.11720 -0.00210 -0.02076 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09200 11.09380 -0.00180 -0.01623 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98300 9.98430 -0.00130 -0.01302 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.43670 9.43190 0.00480 0.05089 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11460 10.10950 0.00510 0.05045 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.41530 9.40960 0.00570 0.06058 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83570 9.83030 0.00540 0.05493 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38900 10.38820 0.00080 0.00770 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.83090 5.81890 0.01200 0.20622 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.87360 10.85130 0.02230 0.20551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.38350 10.41340 -0.02990 -0.28713 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.44510 11.48030 -0.03520 -0.30661 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.67020 10.70300 -0.03280 -0.30646 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87220 8.89780 -0.02560 -0.28771 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.24170 9.27000 -0.02830 -0.30529 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.12920 9.15730 -0.02810 -0.30686 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.19250 10.22180 -0.02930 -0.28664 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.72280 10.75570 -0.03290 -0.30588 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.70660 10.73950 -0.03290 -0.30635 柏瑞巨人基金-A類型 13.44000 13.26000 0.18000 1.35747 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71340 13.71260 0.00080 0.00583 柏瑞全球金牌組合基金 16.18000 16.17000 0.01000 0.06184 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25480 14.24820 0.00660 0.04632 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74600 12.74050 0.00550 0.04317 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.28860 13.28460 0.00400 0.03011 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37030 8.36640 0.00390 0.04662 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67190 6.66880 0.00310 0.04649 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60490 8.60120 0.00370 0.04302 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45730 8.45120 0.00610 0.07218 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65570 10.65250 0.00320 0.03004 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35370 8.35080 0.00290 0.03473 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.93530 12.92970 0.00560 0.04331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.34740 12.34170 0.00570 0.04618 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43280 13.42320 0.00960 0.07152 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.09700 12.09330 0.00370 0.03060 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83220 8.82810 0.00410 0.04644 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60910 9.60500 0.00410 0.04269 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66360 9.65670 0.00690 0.07145 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47260 9.46980 0.00280 0.02957 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35740 9.35420 0.00320 0.03421 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.68840 10.68700 0.00140 0.01310 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.76920 10.76510 0.00410 0.03809 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51690 10.51700 -0.00010 -0.00095 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65050 10.65060 -0.00010 -0.00094 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.71080 9.70950 0.00130 0.01339 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51670 9.51310 0.00360 0.03784 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67850 10.67130 0.00720 0.06747 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53490 9.53500 -0.00010 -0.00105 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66520 9.66540 -0.00020 -0.00207 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.66850 10.66700 0.00150 0.01406 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.76960 10.76550 0.00410 0.03808 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51740 10.51750 -0.00010 -0.00095 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65160 10.65180 -0.00020 -0.00188 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.71060 9.70930 0.00130 0.01339 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51690 9.51330 0.00360 0.03784 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.86490 10.85760 0.00730 0.06723 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53520 9.53530 -0.00010 -0.00105 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66590 9.66600 -0.00010 -0.00103 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33600 11.33950 -0.00350 -0.03087 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90240 12.90480 -0.00240 -0.01860 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.12240 12.12770 -0.00530 -0.04370 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87390 8.87670 -0.00280 -0.03154 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64910 9.65090 -0.00180 -0.01865 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.55100 9.55530 -0.00430 -0.04500 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03100 11.03450 -0.00350 -0.03172 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01430 12.01650 -0.00220 -0.01831 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.71110 11.71630 -0.00520 -0.04438 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87420 8.87700 -0.00280 -0.03154 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64970 9.65140 -0.00170 -0.01761 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.55150 9.55570 -0.00420 -0.04395 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112 柏瑞拉丁美洲基金 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.24350 12.26620 -0.02270 -0.18506 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.49630 10.51740 -0.02110 -0.20062 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.75230 7.76670 -0.01440 -0.18541 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.29950 10.32020 -0.02070 -0.20058 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.29740 12.29970 -0.00230 -0.01870 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14550 12.14800 -0.00250 -0.02058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.08580 11.08970 -0.00390 -0.03517 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.47140 8.47300 -0.00160 -0.01888 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61370 9.61580 -0.00210 -0.02184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.63740 9.64070 -0.00330 -0.03423 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.68360 11.68610 -0.00250 -0.02139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.79870 10.80070 -0.00200 -0.01852 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.06720 11.07110 -0.00390 -0.03523 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95580 9.95790 -0.00210 -0.02109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.15310 9.15480 -0.00170 -0.01857 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.16310 9.16250 0.00060 0.00655 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66400 9.66730 -0.00330 -0.03414 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.59310 12.59860 -0.00550 -0.04366 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23250 12.23610 -0.00360 -0.02942 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50100 11.50780 -0.00680 -0.05909 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95730 6.96040 -0.00310 -0.04454 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73750 8.74010 -0.00260 -0.02975 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.37970 9.38530 -0.00560 -0.05967 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.82550 10.83020 -0.00470 -0.04340 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51900 11.52580 -0.00680 -0.05900 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.46520 9.46800 -0.00280 -0.02957 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.87890 8.88280 -0.00390 -0.04391 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58030 9.58600 -0.00570 -0.05946 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.19620 12.20370 -0.00750 -0.06146 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.11570 13.12320 -0.00750 -0.05715 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.90630 11.91520 -0.00890 -0.07469 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38360 9.38930 -0.00570 -0.06071 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11630 10.12210 -0.00580 -0.05730 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08160 10.08920 -0.00760 -0.07533 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.36260 12.36960 -0.00700 -0.05659 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.88130 10.88790 -0.00660 -0.06062 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.34440 11.35290 -0.00850 -0.07487 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01460 10.02070 -0.00610 -0.06087 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55110 9.55690 -0.00580 -0.06069 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36190 10.36780 -0.00590 -0.05691 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81830 9.82560 -0.00730 -0.07430 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.27000 17.24000 0.03000 0.17401 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38810 13.38130 0.00680 0.05082 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.13140 10.09460 0.03680 0.36455 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.25190 11.20500 0.04690 0.41856 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33050 12.26910 0.06140 0.50044 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70850 10.67010 0.03840 0.35988 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.69410 8.66250 0.03160 0.36479 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.31770 9.27890 0.03880 0.41815 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.22800 9.18210 0.04590 0.49989 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.23840 9.20530 0.03310 0.35958 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.82520 8.79310 0.03210 0.36506 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.12150 9.08350 0.03800 0.41834 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.08620 11.03100 0.05520 0.50041 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.18190 9.14900 0.03290 0.35960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.54020 45.70530 -0.16510 -0.36123 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.91450 9.98380 -0.06930 -0.69412 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83940 9.84270 -0.00330 -0.03353 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.64000 11.00000 -0.36000 -3.27273 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.03000 34.03000 2.00000 5.87717 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.86420 11.86350 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65750 1.65140 0.00610 0.36938 國泰大中華基金 22.56000 22.10000 0.46000 2.08145 國泰小龍基金-新台幣 16.67000 16.33000 0.34000 2.08206 國泰中小成長基金-新台幣 48.99000 47.74000 1.25000 2.61835 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.55710 4.60190 -0.04480 -0.97351 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69750 0.70180 -0.00430 -0.61271 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74750 0.75210 -0.00460 -0.61162 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.70000 19.81000 -0.11000 -0.55528 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.12930 44.11420 0.01510 0.03423 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45060 2.45640 -0.00580 -0.23612 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34100 0.34050 0.00050 0.14684 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.55060 10.53420 0.01640 0.15568 國泰中國新興債券基金-美元 0.33630 0.33570 0.00060 0.17873 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.20180 10.18290 0.01890 0.18561 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.41380 4.44570 -0.03190 -0.71755 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61300 0.61520 -0.00220 -0.35761 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.07000 19.13000 -0.06000 -0.31364 國泰中港台基金-人民幣 3.39020 3.41640 -0.02620 -0.76689 國泰中港台基金-美元 0.47670 0.47870 -0.00200 -0.41780 國泰中港台基金-新台幣 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.12400 10.16210 -0.03810 -0.37492 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23010 10.23390 -0.00380 -0.03713 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.21070 10.21190 -0.00120 -0.01175 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.77000 26.93000 -0.16000 -0.59413 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.60000 33.10000 -0.50000 -1.51057 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35650 0.35630 0.00020 0.05613 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33210 0.33200 0.00010 0.03012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33300 0.33290 0.00010 0.03004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00780 11.00050 0.00730 0.06636 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.26630 10.25960 0.00670 0.06530 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.29940 10.29260 0.00680 0.06607 國泰台灣貨幣市場基金 12.47430 12.47350 0.00080 0.00641 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42100 0.41970 0.00130 0.30975 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36990 0.36880 0.00110 0.29826 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45000 0.44860 0.00140 0.31208 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56610 0.56400 0.00210 0.37234 國泰全球高股息基金-人民幣 2.57240 2.56730 0.00510 0.19865 國泰全球高股息基金-美元 0.36070 0.35870 0.00200 0.55757 國泰全球高股息基金-新台幣 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53910 0.53580 0.00330 0.61590 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49920 0.49660 0.00260 0.52356 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.49000 14.41000 0.08000 0.55517 國泰全球資源基金-美元 0.16010 0.15910 0.00100 0.62854 國泰全球資源基金-新台幣 5.02000 4.98000 0.04000 0.80321 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59840 0.59670 0.00170 0.28490 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.46000 18.41000 0.05000 0.27159 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.83000 17.77000 0.06000 0.33765 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89010 0.88700 0.00310 0.34949 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.45000 20.32000 0.13000 0.63976 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.76000 22.54000 0.22000 0.97604 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59520 2.60610 -0.01090 -0.41825 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36490 0.36510 -0.00020 -0.05478 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30950 0.30970 -0.00020 -0.06458 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21910 11.22290 -0.00380 -0.03386 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.51740 9.52070 -0.00330 -0.03466 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54170 0.54170 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金-美元 0.39050 0.38910 0.00140 0.35980 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 國泰科技生化基金 39.77000 38.69000 1.08000 2.79142 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.16000 28.93000 0.23000 0.79502 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847 國泰美國費城半導體基金 15.02000 14.75000 0.27000 1.83051 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.60090 47.94750 -0.34660 -0.72287 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.71430 15.57850 0.13580 0.87171 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.96610 27.41870 -0.45260 -1.65070 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.02380 46.17280 -0.14900 -0.32270 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.66420 46.70230 -0.03810 -0.08158 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.00610 42.91860 0.08750 0.20387 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31920 0.31840 0.00080 0.25126 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.89030 9.86390 0.02640 0.26764 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.95420 9.92750 0.02670 0.26895 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31960 0.31860 0.00100 0.31387 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.89680 9.86710 0.02970 0.30100 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.97740 9.94740 0.03000 0.30159 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31920 0.31810 0.00110 0.34580 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.88740 9.85170 0.03570 0.36237 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.97770 9.94150 0.03620 0.36413 國泰紐幣2021保本基金 12.97470 12.97550 -0.00080 -0.00617 國泰紐幣八年期保本基金 13.35760 13.36070 -0.00310 -0.02320 國泰紐幣保本基金 12.82580 12.80000 0.02580 0.20156 國泰國泰基金-新台幣A 26.05000 25.43000 0.62000 2.43807 國泰富時中國A50基金 22.07000 21.42000 0.65000 3.03455 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.92050 49.11630 -0.19580 -0.39865 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35100 0.35120 -0.00020 -0.05695 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53240 0.53230 0.00010 0.01879 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.84150 40.83420 0.00730 0.01788 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.09000 20.37000 0.72000 3.53461 國泰新興市場基金-美元 0.37910 0.37880 0.00030 0.07920 國泰新興市場基金-新台幣 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48650 2.49500 -0.00850 -0.34068 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50860 1.51380 -0.00520 -0.34351 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35930 0.35920 0.00010 0.02784 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22020 0.22010 0.00010 0.04543 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80470 10.80040 0.00430 0.03981 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43150 6.42900 0.00250 0.03889 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.15000 14.96000 0.19000 1.27005 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.52440 46.75750 -0.23310 -0.49853 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.26410 46.45070 -0.18660 -0.40172 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.33030 43.40660 -0.07630 -0.17578 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.43000 12.66000 -0.23000 -1.81675 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 40.60000 39.21000 1.39000 3.54501 國泰標普北美科技ETF基金 23.11000 22.80000 0.31000 1.35965 國泰歐洲精選基金-美元 0.34250 0.34040 0.00210 0.61692 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.35310 38.40860 -0.05550 -0.14450 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.90000 20.75000 0.15000 0.72289 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.18000 19.20000 -0.02000 -0.10417 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.16000 19.01000 0.15000 0.78906 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41890 0.41930 -0.00040 -0.09540 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55370 12.56550 -0.01180 -0.09391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.65440 10.65590 -0.00150 -0.01408 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55420 10.55500 -0.00080 -0.00758 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60250 10.60060 0.00190 0.01792 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.22630 10.22540 0.00090 0.00880 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15300 10.15380 -0.00080 -0.00788 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.15210 10.15030 0.00180 0.01773 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05900 10.07190 -0.01290 -0.12808 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.96210 9.97190 -0.00980 -0.09828 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02070 10.03160 -0.01090 -0.10866 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.77970 9.78780 -0.00810 -0.08276 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92230 9.93510 -0.01280 -0.12884 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83180 9.84150 -0.00970 -0.09856 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88030 9.89110 -0.01080 -0.10919 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.64040 9.64830 -0.00790 -0.08188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48790 11.48750 0.00040 0.00348 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71300 9.72980 -0.01680 -0.17267 第一金大中華基金 27.44000 27.03000 0.41000 1.51683 第一金小型精選基金 34.16000 33.79000 0.37000 1.09500 第一金中國世紀基金-人民幣 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883 第一金中國世紀基金-美元 8.57020 8.58390 -0.01370 -0.15960 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86810 9.88550 -0.01740 -0.17602 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14160 8.13560 0.00600 0.07375 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.54310 11.56310 -0.02000 -0.17296 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.71080 9.70370 0.00710 0.07317 第一金中概平衡基金 29.28000 28.82000 0.46000 1.59611 第一金台灣貨幣市場基金 15.34500 15.34390 0.00110 0.00717 第一金全家福貨幣市場基金 178.90300 178.89000 0.01300 0.00727 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.09190 14.90530 0.18660 1.25190 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.09050 14.90460 0.18590 1.24727 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.50000 14.31000 0.19000 1.32774 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.50000 14.32000 0.18000 1.25698 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.15620 10.02790 0.12830 1.27943 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.15450 10.02650 0.12800 1.27662 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.14000 10.01000 0.13000 1.29870 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.14000 10.01000 0.13000 1.29870 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.60410 9.59250 0.01160 0.12093 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.60420 9.59260 0.01160 0.12093 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.13800 13.10440 0.03360 0.25640 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.15560 13.12200 0.03360 0.25606 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78360 9.77600 0.00760 0.07774 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77610 9.76860 0.00750 0.07678 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.35120 9.34310 0.00810 0.08669 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.37550 9.36730 0.00820 0.08754 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76140 10.75320 0.00820 0.07626 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32810 10.31920 0.00890 0.08625 第一金全球大趨勢基金 24.44000 24.21000 0.23000 0.95002 第一金全球不動產證券化基金A 9.31690 9.28620 0.03070 0.33060 第一金全球不動產證券化基金B 6.38200 6.36100 0.02100 0.33014 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15690 10.16620 -0.00930 -0.09148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15720 10.16640 -0.00920 -0.09049 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.17900 11.18900 -0.01000 -0.08937 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.18080 11.18970 -0.00890 -0.07954 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54930 8.54000 0.00930 0.10890 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58840 10.57690 0.01150 0.10873 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18020 9.18080 -0.00060 -0.00654 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17850 9.17920 -0.00070 -0.00763 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60300 7.59510 0.00790 0.10401 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59830 7.59040 0.00790 0.10408 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.31380 8.30450 0.00930 0.11199 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.31430 8.30500 0.00930 0.11198 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.70600 11.70670 -0.00070 -0.00598 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.70660 11.70740 -0.00080 -0.00683 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.23350 10.22290 0.01060 0.10369 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.23430 10.22370 0.01060 0.10368 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.92000 14.90320 0.01680 0.11273 第一金亞洲科技基金 18.81000 19.00000 -0.19000 -1.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 第一金店頭市場基金 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19820 10.22300 -0.02480 -0.24259 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19820 10.22290 -0.02470 -0.24161 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.11620 10.13810 -0.02190 -0.21602 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.11610 10.13800 -0.02190 -0.21602 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.26170 10.28670 -0.02500 -0.24303 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27830 10.30300 -0.02470 -0.23974 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.26160 10.28640 -0.02480 -0.24110 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.17890 10.20090 -0.02200 -0.21567 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.19530 10.21720 -0.02190 -0.21434 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.17880 10.20080 -0.02200 -0.21567 第一金創新趨勢基金 23.01000 22.71000 0.30000 1.32100 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.39760 44.62710 -0.22950 -0.51426 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.79740 45.02640 -0.22900 -0.50859 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.88400 46.24440 -0.36040 -0.77934 第一金電子基金 36.58000 35.94000 0.64000 1.78075 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.88000 19.62000 0.26000 1.32518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.55000 19.37000 0.18000 0.92927 統一大中華中小基金(人民幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 統一大東協高股息基金(美元) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 統一大東協高股息基金(新台幣) 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 統一大滿貫基金-A類型 38.39000 37.92000 0.47000 1.23945 統一大滿貫基金-I類型 38.39000 37.92000 0.47000 1.23945 統一大龍印基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 統一大龍騰中國基金(美元) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 統一中小基金 27.13000 26.46000 0.67000 2.53212 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05490 10.09260 -0.03770 -0.37354 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.00620 9.05400 -0.04780 -0.52794 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69690 8.74150 -0.04460 -0.51021 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.78340 12.76860 0.01480 0.11591 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40790 11.41180 -0.00390 -0.03418 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97240 10.97400 -0.00160 -0.01458 統一台灣動力基金 21.13000 20.52000 0.61000 2.97271 統一全天候基金-A類型 124.26000 121.53000 2.73000 2.24636 統一全天候基金-I類型 125.12000 122.37000 2.75000 2.24728 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.49050 8.44800 0.04250 0.50308 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.89540 7.86770 0.02770 0.35207 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.87630 7.84660 0.02970 0.37851 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.25740 9.21100 0.04640 0.50375 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.61630 8.58610 0.03020 0.35173 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.58810 8.55570 0.03240 0.37869 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.38980 12.40750 -0.01770 -0.14266 統一全球新科技基金(人民幣) 16.12000 15.93000 0.19000 1.19272 統一全球新科技基金(美元) 14.62000 14.45000 0.17000 1.17647 統一全球新科技基金(新台幣) 14.02000 13.85000 0.17000 1.22744 統一亞太基金 25.60000 25.65000 -0.05000 -0.19493 統一亞洲大金磚基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 統一奔騰基金 65.71000 64.05000 1.66000 2.59173 統一強棒貨幣市場基金 16.75850 16.75720 0.00130 0.00776 統一強漢基金(人民幣) 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 統一強漢基金(新台幣) 28.34000 28.34000 0.00000 0.00000 統一統信基金 33.30000 32.63000 0.67000 2.05333 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.50310 38.68290 -0.17980 -0.46480 統一黑馬基金 65.63000 63.95000 1.68000 2.62705 統一新亞洲科技能源基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.08140 8.07820 0.00320 0.03961 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.88760 10.88330 0.00430 0.03951 統一經建基金 52.30000 51.20000 1.10000 2.14844 統一龍馬基金 75.22000 73.97000 1.25000 1.68987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.18000 22.64000 0.54000 2.38516 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.49000 52.34000 1.15000 2.19717 野村中國機會基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.45720 10.46110 -0.00390 -0.03728 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39490 10.39700 -0.00210 -0.02020 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.33100 10.33200 -0.00100 -0.00968 野村巴西基金 6.50000 6.44000 0.06000 0.93168 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 野村台灣高股息基金 26.39000 25.83000 0.56000 2.16802 野村台灣運籌基金 41.26000 40.67000 0.59000 1.45070 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89910 9.90160 -0.00250 -0.02525 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74920 9.74910 0.00010 0.00103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80720 9.80780 -0.00060 -0.00612 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60490 10.60770 -0.00280 -0.02640 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.34280 10.34290 -0.00010 -0.00097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05810 10.05880 -0.00070 -0.00696 野村平衡基金 21.53000 21.15000 0.38000 1.79669 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94540 9.95190 -0.00650 -0.06531 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16840 10.17680 -0.00840 -0.08254 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95160 9.95590 -0.00430 -0.04319 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99260 9.99910 -0.00650 -0.06501 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26850 10.27700 -0.00850 -0.08271 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99630 10.00060 -0.00430 -0.04300 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93390 9.93850 -0.00460 -0.04628 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05340 10.06070 -0.00730 -0.07256 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06130 10.06610 -0.00480 -0.04768 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94380 9.94790 -0.00410 -0.04121 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 野村全球生技醫療基金 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28250 10.29310 -0.01060 -0.10298 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23330 10.24130 -0.00800 -0.07812 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.12700 10.13440 -0.00740 -0.07302 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52650 10.53770 -0.01120 -0.10629 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43790 10.44600 -0.00810 -0.07754 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.33690 10.34450 -0.00760 -0.07347 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.27740 10.28500 -0.00760 -0.07389 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01190 11.02340 -0.01150 -0.10432 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86980 10.87840 -0.00860 -0.07906 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.76670 10.77460 -0.00790 -0.07332 野村全球品牌基金 27.70000 27.46000 0.24000 0.87400 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.94000 18.85000 0.09000 0.47745 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.07450 11.07710 -0.00260 -0.02347 野村全球短期收益基金-美元計價 11.06420 11.06340 0.00080 0.00723 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79250 10.79210 0.00040 0.00371 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.43890 8.41960 0.01930 0.22923 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.26060 8.24130 0.01930 0.23419 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.80340 7.78500 0.01840 0.23635 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99980 10.97450 0.02530 0.23053 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48570 10.46120 0.02450 0.23420 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01140 9.98790 0.02350 0.23528 野村成長基金 35.18000 34.52000 0.66000 1.91194 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.22240 8.22910 -0.00670 -0.08142 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22560 8.23080 -0.00520 -0.06318 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.38860 8.39280 -0.00420 -0.05004 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.65290 9.66080 -0.00790 -0.08177 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.49960 9.50560 -0.00600 -0.06312 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.66690 9.67180 -0.00490 -0.05066 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05140 10.06880 -0.01740 -0.17281 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.98040 9.99780 -0.01740 -0.17404 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.82180 9.83790 -0.01610 -0.16365 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50200 9.51930 -0.01730 -0.18174 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50600 9.52250 -0.01650 -0.17327 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.56050 9.57610 -0.01560 -0.16291 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00010 10.01650 -0.01640 -0.16373 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71640 10.73270 -0.01630 -0.15187 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.62000 10.63850 -0.01850 -0.17390 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.67970 10.69710 -0.01740 -0.16266 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.77630 9.79680 -0.02050 -0.20925 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.77460 9.79430 -0.01970 -0.20114 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64010 9.65880 -0.01870 -0.19361 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.20840 8.22430 -0.01590 -0.19333 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87220 8.89120 -0.01900 -0.21369 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73200 8.74960 -0.01760 -0.20115 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.86410 9.88330 -0.01920 -0.19427 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.50750 13.53360 -0.02610 -0.19285 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78260 12.81000 -0.02740 -0.21390 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33010 10.35100 -0.02090 -0.20191 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46320 10.46840 -0.00520 -0.04967 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39170 10.39460 -0.00290 -0.02790 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44720 10.45030 -0.00310 -0.02966 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.85150 10.85680 -0.00530 -0.04882 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76820 10.77110 -0.00290 -0.02692 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69080 10.69400 -0.00320 -0.02992 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.85610 10.86050 -0.00440 -0.04051 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76110 10.76290 -0.00180 -0.01672 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82800 10.82600 0.00200 0.01847 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.19880 10.18790 0.01090 0.10699 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75090 9.74350 0.00740 0.07595 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.36400 9.35420 0.00980 0.10477 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.80810 8.79890 0.00920 0.10456 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.40200 11.39000 0.01200 0.10536 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41410 10.42320 -0.00910 -0.08731 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62520 11.63710 -0.01190 -0.10226 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02580 11.03500 -0.00920 -0.08337 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74280 10.75220 -0.00940 -0.08742 野村泰國基金 42.40000 42.12000 0.28000 0.66477 野村高科技基金 12.23000 11.95000 0.28000 2.34310 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42050 10.40450 0.01600 0.15378 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.07620 10.06580 0.01040 0.10332 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.76210 10.75650 0.00560 0.05206 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.43180 9.41860 0.01320 0.14015 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35430 9.34010 0.01420 0.15203 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.72140 9.70960 0.01180 0.12153 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.15430 12.14210 0.01220 0.10048 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.45830 14.45850 -0.00020 -0.00138 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.97740 10.96200 0.01540 0.14049 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89490 10.87840 0.01650 0.15168 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49670 11.48270 0.01400 0.12192 野村貨幣市場基金 16.36100 16.35980 0.00120 0.00734 野村新馬基金 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41850 10.41960 -0.00110 -0.01056 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95350 9.93700 0.01650 0.16605 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00280 9.98390 0.01890 0.18930 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29040 10.29340 -0.00300 -0.02914 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22350 10.22310 0.00040 0.00391 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23310 10.23450 -0.00140 -0.01368 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.80190 10.80450 -0.00260 -0.02406 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.69140 10.69160 -0.00020 -0.00187 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.73610 10.72030 0.01580 0.14738 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.95890 9.98150 -0.02260 -0.22642 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.91670 9.93590 -0.01920 -0.19324 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76910 9.78770 -0.01860 -0.19003 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.70780 10.73190 -0.02410 -0.22456 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61210 10.63270 -0.02060 -0.19374 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.46040 10.48020 -0.01980 -0.18893 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52800 10.54160 -0.01360 -0.12901 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83190 7.84210 -0.01020 -0.13007 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23680 12.25260 -0.01580 -0.12895 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47150 10.47790 -0.00640 -0.06108 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77960 10.78750 -0.00790 -0.07323 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39230 10.39580 -0.00350 -0.03367 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.39530 10.39610 -0.00080 -0.00770 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45220 10.45690 -0.00470 -0.04495 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47190 10.47830 -0.00640 -0.06108 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78070 10.78870 -0.00800 -0.07415 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39230 10.39580 -0.00350 -0.03367 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39820 10.39910 -0.00090 -0.00865 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45110 10.45590 -0.00480 -0.04591 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.48960 10.49550 -0.00590 -0.05621 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.80540 10.81310 -0.00770 -0.07121 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40880 10.41180 -0.00300 -0.02881 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41550 10.41580 -0.00030 -0.00288 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.47360 10.47790 -0.00430 -0.04104 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.48960 10.49550 -0.00590 -0.05621 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.80710 10.81480 -0.00770 -0.07120 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41600 10.41900 -0.00300 -0.02879 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42510 10.42540 -0.00030 -0.00288 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47500 10.47930 -0.00430 -0.04103 野村精選貨幣市場基金 12.12520 12.12470 0.00050 0.00412 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 野村積極成長基金 14.91000 14.63000 0.28000 1.91388 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.62000 11.37000 0.25000 2.19877 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.11000 41.21000 0.90000 2.18394 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63460 10.62460 0.01000 0.09412 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45760 8.45030 0.00730 0.08639 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.77420 7.76690 0.00730 0.09399 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.57620 7.56920 0.00700 0.09248 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29760 12.28670 0.01090 0.08871 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97300 10.96270 0.01030 0.09395 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73670 10.72670 0.01000 0.09323 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002 野村環球基金-人民幣計價 17.60000 17.44000 0.16000 0.91743 野村環球基金-美元計價 13.55000 13.42000 0.13000 0.96870 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.98000 18.79000 0.19000 1.01118 野村鴻利基金 25.85000 25.40000 0.45000 1.77165 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91660 16.91590 0.00070 0.00414 野村鴻運基金 22.29000 22.00000 0.29000 1.31818 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.48000 13.36000 0.12000 0.89820 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.22000 15.17000 0.05000 0.32960 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.74700 10.76360 -0.01660 -0.15422 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06830 14.09020 -0.02190 -0.15543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.03870 11.05940 -0.02070 -0.18717 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57260 10.55510 0.01750 0.16580 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.91460 10.93970 -0.02510 -0.22944 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.41970 10.40730 0.01240 0.11915 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46670 10.50550 -0.03880 -0.36933 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.17730 10.17720 0.00010 0.00098 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.93950 9.93690 0.00260 0.02617 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41580 10.42220 -0.00640 -0.06141 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.63710 10.64410 -0.00700 -0.06576 凱基台商天下基金 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037 凱基台灣精五門基金 23.38000 23.05000 0.33000 1.43167 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.90470 47.11350 -0.20880 -0.44319 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.27830 48.39820 -0.11990 -0.24774 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.88720 40.84560 0.04160 0.10185 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.57400 46.80210 -0.22810 -0.48737 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.07870 47.36070 -0.28200 -0.59543 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.25700 48.66470 -0.40770 -0.83777 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.01940 10.04330 -0.02390 -0.23797 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.01930 10.04290 -0.02360 -0.23499 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.01840 10.04240 -0.02400 -0.23899 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.01810 10.04070 -0.02260 -0.22508 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.14080 10.16600 -0.02520 -0.24789 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.12520 10.15380 -0.02860 -0.28167 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.00730 9.99420 0.01310 0.13108 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.00730 9.99420 0.01310 0.13108 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.00730 9.99430 0.01300 0.13007 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.00730 9.99420 0.01310 0.13108 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.93730 9.92240 0.01490 0.15017 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.93730 9.92220 0.01510 0.15218 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.93790 9.92300 0.01490 0.15016 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.93790 9.92310 0.01480 0.14915 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.55000 13.69000 -0.14000 -1.02264 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.78440 11.86500 -0.08060 -0.67931 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61060 11.60980 0.00080 0.00689 凱基開創基金 30.70000 30.35000 0.35000 1.15321 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.92000 21.70000 0.22000 1.01382 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.21030 21.00350 0.20680 0.98460 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.07000 17.11000 -0.04000 -0.23378 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.29080 16.32610 -0.03530 -0.21622 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.72920 42.91920 -0.19000 -0.44269 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.15080 43.32360 -0.17280 -0.39886 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.22940 43.44560 -0.21620 -0.49763 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.99630 10.90360 0.09270 0.85018 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.01500 11.87490 0.14010 1.17980 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.33000 12.18000 0.15000 1.23153 凱基護城河基金-台幣計價A 12.64000 12.51000 0.13000 1.03917 凱基護城河基金-美元計價B 12.36680 12.24680 0.12000 0.97985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58880 10.54230 0.04650 0.44108 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.96490 9.88490 0.08000 0.80932 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.99480 9.91190 0.08290 0.83637 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.58870 10.54220 0.04650 0.44108 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.96490 9.88490 0.08000 0.80932 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.99470 9.91190 0.08280 0.83536 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.31000 33.62000 0.69000 2.05235 富邦NASDAQ-100基金 31.93000 31.53000 0.40000 1.26863 富邦上証180基金 31.60000 30.65000 0.95000 3.09951 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20110 0.20070 0.00040 0.19930 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.21000 6.19000 0.02000 0.32310 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.83000 6.02000 -0.19000 -3.15615 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.78000 47.11000 2.67000 5.66759 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.63530 12.62840 0.00690 0.05464 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.54730 11.53020 0.01710 0.14831 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.83480 10.78990 0.04490 0.41613 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.65990 10.67410 -0.01420 -0.13303 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.65920 9.66290 -0.00370 -0.03829 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.07330 9.05280 0.02050 0.22645 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.62630 19.57780 0.04850 0.24773 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.71770 11.71680 0.00090 0.00768 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.32330 10.28220 0.04110 0.39972 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.96810 14.00300 -0.03490 -0.24923 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01130 2.01270 -0.00140 -0.06956 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38740 9.46510 -0.07770 -0.82091 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40060 1.40960 -0.00900 -0.63848 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.68240 12.71550 -0.03310 -0.26031 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82740 1.83000 -0.00260 -0.14208 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.51860 10.57570 -0.05710 -0.53992 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53720 1.54360 -0.00640 -0.41462 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09580 11.10360 -0.00780 -0.07025 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02110 11.02430 -0.00320 -0.02903 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.27000 19.48000 -0.21000 -1.07803 富邦日本東証基金 20.50000 20.57000 -0.07000 -0.34030 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.64000 47.06000 0.58000 1.23247 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.99000 46.32000 0.67000 1.44646 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.86000 54.81000 1.05000 1.91571 富邦台灣心基金 24.33000 23.80000 0.53000 2.22689 富邦台灣釆吉50基金 49.35000 48.42000 0.93000 1.92069 富邦台灣科技指數基金 62.70000 61.27000 1.43000 2.33393 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.79950 48.97990 -0.18040 -0.36831 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.50580 41.46950 0.03630 0.08753 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31250 0.31290 -0.00040 -0.12784 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71800 2.72530 -0.00730 -0.26786 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36350 0.36370 -0.00020 -0.05499 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.15970 11.16420 -0.00450 -0.04031 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31100 2.32050 -0.00950 -0.40939 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34110 0.34180 -0.00070 -0.20480 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.42040 9.43850 -0.01810 -0.19177 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.06000 22.78000 0.28000 1.22915 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.20000 14.43000 -0.23000 -1.59390 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.37000 26.57000 0.80000 3.01091 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72760 15.72650 0.00110 0.00699 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.91000 17.34000 0.57000 3.28720 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.57400 41.67590 -0.10190 -0.24451 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.24710 45.49170 -0.24460 -0.53768 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.60880 40.66750 -0.05870 -0.14434 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.20080 40.28900 -0.08820 -0.21892 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.63240 39.46440 0.16800 0.42570 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.99160 47.22490 -0.23330 -0.49402 富邦長紅基金 67.46000 65.99000 1.47000 2.22761 富邦科技基金 26.52000 26.20000 0.32000 1.22137 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.24150 41.26050 -0.01900 -0.04605 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.88400 48.26340 -0.37940 -0.78610 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.88270 41.02440 -0.14170 -0.34540 富邦恒生國企ETF基金 20.12000 19.61000 0.51000 2.60071 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.51000 14.00000 -0.49000 -3.50000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.68000 24.33000 1.35000 5.54871 富邦高成長基金 26.00000 25.43000 0.57000 2.24145 富邦基金A類型 15.13000 14.82000 0.31000 2.09177 富邦基金I類型 15.13000 14.82000 0.31000 2.09177 富邦深証100基金 10.66000 10.32000 0.34000 3.29457 富邦富時歐洲ETF基金 20.04000 19.94000 0.10000 0.50150 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41670 0.41630 0.00040 0.09608 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29440 12.28460 0.00980 0.07977 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.05470 9.07900 -0.02430 -0.26765 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29080 0.29180 -0.00100 -0.34270 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.22980 8.26630 -0.03650 -0.44155 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.19110 10.19590 -0.00480 -0.04708 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.76540 10.78860 -0.02320 -0.21504 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.35750 9.36190 -0.00440 -0.04700 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87620 9.89750 -0.02130 -0.21521 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.44000 18.21000 0.23000 1.26304 富邦精準基金 48.79000 47.57000 1.22000 2.56464 富邦精銳中小基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.76000 19.38000 0.38000 1.96078 富邦臺灣公司治理100基金 22.51000 22.12000 0.39000 1.76311 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.73000 6.85000 -0.12000 -1.75182 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.65000 17.06000 0.59000 3.45838 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.11950 11.12880 -0.00930 -0.08357 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.31390 10.26080 0.05310 0.51750 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41430 10.35910 0.05520 0.53286 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.47570 10.51050 -0.03480 -0.33110 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67430 9.64560 0.02870 0.29754 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.75840 9.72720 0.03120 0.32075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.18000 31.88000 0.30000 0.94103 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85220 9.85300 -0.00080 -0.00812 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.80710 9.80680 0.00030 0.00306 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57520 9.57570 -0.00050 -0.00522 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30460 10.30520 -0.00060 -0.00582 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26750 10.26720 0.00030 0.00292 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02720 10.02770 -0.00050 -0.00499 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.28390 8.29450 -0.01060 -0.12780 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.98300 8.99480 -0.01180 -0.13119 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48600 8.49780 -0.01180 -0.13886 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23820 10.25160 -0.01340 -0.13071 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31570 10.32920 -0.01350 -0.13070 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78300 9.79660 -0.01360 -0.13882 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93590 9.94950 -0.01360 -0.13669 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58870 8.59080 -0.00210 -0.02444 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89490 9.89730 -0.00240 -0.02425 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10160 9.10450 -0.00290 -0.03185 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58480 11.58780 -0.00300 -0.02589 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39490 11.39770 -0.00280 -0.02457 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61500 10.61830 -0.00330 -0.03108 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.31690 9.31970 -0.00280 -0.03004 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.96000 14.89000 0.07000 0.47011 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76620 8.77090 -0.00470 -0.05359 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67190 9.67720 -0.00530 -0.05477 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10830 9.11410 -0.00580 -0.06364 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75800 10.76330 -0.00530 -0.04924 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.78980 10.79580 -0.00600 -0.05558 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22820 10.23470 -0.00650 -0.06351 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.26980 9.27540 -0.00560 -0.06037 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23820 10.27570 -0.03750 -0.36494 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44210 9.46710 -0.02500 -0.26407 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.90650 8.92930 -0.02280 -0.25534 富蘭克林華美中華基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.38000 23.99000 0.39000 1.62568 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.86000 22.63000 0.23000 1.01635 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07200 8.08530 -0.01330 -0.16450 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27500 9.29190 -0.01690 -0.18188 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33920 10.35800 -0.01880 -0.18150 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.76210 9.77810 -0.01600 -0.16363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.72330 11.71250 0.01080 0.09221 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66750 8.65950 0.00800 0.09238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.73520 8.72710 0.00810 0.09281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.81350 9.80450 0.00900 0.09179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.80210 14.83530 -0.03320 -0.22379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51120 10.53480 -0.02360 -0.22402 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33720 10.36030 -0.02310 -0.22297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.70010 10.68920 0.01090 0.10197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60920 7.60140 0.00780 0.10261 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90190 8.89280 0.00910 0.10233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88680 9.87660 0.01020 0.10327 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22660 11.21310 0.01350 0.12039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45500 7.44610 0.00890 0.11953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73870 8.72820 0.01050 0.12030 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.86750 9.85570 0.01180 0.11973 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.98850 10.97890 0.00960 0.08744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64350 7.63680 0.00670 0.08773 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10000 8.10030 -0.00030 -0.00370 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24180 9.24250 -0.00070 -0.00757 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40890 10.40980 -0.00090 -0.00865 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00680 13.00720 -0.00040 -0.00308 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.91930 12.86350 0.05580 0.43379 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 富蘭克林華美第一富基金 42.10000 41.37000 0.73000 1.76456 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36670 10.36590 0.00080 0.00772 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.34000 14.25000 0.09000 0.63158 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.85000 12.72000 0.13000 1.02201 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.91000 14.76000 0.15000 1.01626 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42400 9.43310 -0.00910 -0.09647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42390 9.43300 -0.00910 -0.09647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.42150 9.43770 -0.01620 -0.17165 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.42150 9.43760 -0.01610 -0.17059 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.58970 9.59340 -0.00370 -0.03857 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36280 9.36650 -0.00370 -0.03950 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36280 9.36650 -0.00370 -0.03950 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.60020 9.60190 -0.00170 -0.01770 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.37280 9.37450 -0.00170 -0.01813 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.37270 9.37450 -0.00180 -0.01920 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.17650 6.14990 0.02660 0.43253 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.44110 10.45630 -0.01520 -0.14537 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46420 9.47210 -0.00790 -0.08340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62680 11.63650 -0.00970 -0.08336 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61470 6.61550 -0.00080 -0.01209 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.80620 8.80790 -0.00170 -0.01930 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.45270 0.00000 10.45270 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86900 10.87030 -0.00130 -0.01196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.42000 69.80000 -0.38000 -0.54441 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.20000 72.51000 -0.31000 -0.42753 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.39780 62.43800 -0.04020 -0.06438 復華1至5年期高收益債券基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.57630 69.97100 -0.39470 -0.56409 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.45600 67.65190 -0.19590 -0.28957 復華人民幣貨幣市場基金 11.93900 11.93530 0.00370 0.03100 復華人生目標基金 42.03690 41.66060 0.37630 0.90325 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華大中華中小策略基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 復華中小精選基金 70.21000 69.36000 0.85000 1.22549 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.81170 50.85580 -0.04410 -0.08672 復華中國特選信用債券ETF基金 61.87520 61.93500 -0.05980 -0.09655 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 復華六年到期新興市場債券基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 復華全方位基金 32.97000 32.15000 0.82000 2.55054 復華全球大趨勢基金-美元 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.12000 20.05000 0.07000 0.34913 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.09000 13.98000 0.11000 0.78684 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.54000 13.43000 0.11000 0.81906 復華全球原物料基金 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453 復華全球消費基金-新臺幣 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.19900 12.20190 -0.00290 -0.02377 復華全球債券基金 15.12880 15.16680 -0.03800 -0.25055 復華全球債券組合基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.51130 13.51040 0.00090 0.00666 復華亞太平衡基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 復華亞太成長基金 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 復華亞太神龍科技基金-美元 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 復華東協世紀基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322 復華南非幣長期收益基金A 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.92000 0.03000 0.37879 復華南非幣短期收益基金A 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.49940 74.08060 -0.58120 -0.78455 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.95000 20.72000 0.23000 1.11004 復華美國新星基金-美元 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 復華美國新星基金-新臺幣 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 復華恒生基金 20.20000 19.67000 0.53000 2.69446 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.86000 -0.31000 -3.49887 復華恒生單日正向二倍基金 27.87000 26.14000 1.73000 6.61821 復華神盾基金 29.35610 28.93870 0.41740 1.44236 復華高成長基金 72.57000 71.74000 0.83000 1.15696 復華高益策略組合基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 復華貨幣市場基金 14.47600 14.47500 0.00100 0.00691 復華富時不動產證券化基金 17.52000 17.43000 0.09000 0.51635 復華富時台灣高股息低波動基金 48.40000 48.10000 0.30000 0.62370 復華復華基金 22.74000 22.49000 0.25000 1.11161 復華華人世紀基金 17.55000 17.44000 0.11000 0.63073 復華傳家二號基金 36.54860 35.87980 0.66880 1.86400 復華傳家基金 24.43290 24.18730 0.24560 1.01541 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 復華新興人民幣債券基金A 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.58000 22.64000 -0.06000 -0.26502 復華新興市場企業債券ETF基金 70.66000 70.78000 -0.12000 -0.16954 復華新興市場高收益債券基金A 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華新興市場高收益債券基金B 5.24000 5.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華滬深300 A股基金 23.80000 23.08000 0.72000 3.11958 復華數位經濟基金 50.99000 50.08000 0.91000 1.81709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05910 10.05870 0.00040 0.00398 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77170 9.77100 0.00070 0.00716 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60500 10.60450 0.00050 0.00471 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16290 10.16150 0.00140 0.01378 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.22520 10.23360 -0.00840 -0.08208 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.14870 10.15020 -0.00150 -0.01478 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.27200 10.27060 0.00140 0.01363 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81570 10.81130 0.00440 0.04070 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17000 10.17070 -0.00070 -0.00688 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73060 10.72850 0.00210 0.01957 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.53200 10.53270 -0.00070 -0.00665 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10330 11.10110 0.00220 0.01982 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76380 10.76940 -0.00560 -0.05200 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.68760 10.69100 -0.00340 -0.03180 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.70210 10.70260 -0.00050 -0.00467 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.76350 10.77240 -0.00890 -0.08262 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.04630 12.06040 -0.01410 -0.11691 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.65470 10.66120 -0.00650 -0.06097 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.94760 10.95670 -0.00910 -0.08305 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.35140 12.36590 -0.01450 -0.11726 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.79870 10.80520 -0.00650 -0.06016 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86520 10.86870 -0.00350 -0.03220 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24280 10.24910 -0.00630 -0.06147 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20540 10.20910 -0.00370 -0.03624 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03070 10.03180 -0.00110 -0.01097 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55390 10.55500 -0.00110 -0.01042 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90960 10.91610 -0.00650 -0.05955 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.53360 10.53300 0.00060 0.00570 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55290 10.55400 -0.00110 -0.01042 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90980 10.91630 -0.00650 -0.05954 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53060 10.53000 0.00060 0.00570 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45300 10.45530 -0.00230 -0.02200 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40660 10.40560 0.00100 0.00961 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45120 10.45350 -0.00230 -0.02200 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40790 10.40680 0.00110 0.01057 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.08020 11.09280 -0.01260 -0.11359 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.03250 11.04150 -0.00900 -0.08151 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03750 11.04360 -0.00610 -0.05524 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.22290 10.23750 -0.01460 -0.14261 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18490 10.19690 -0.01200 -0.11768 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.01160 10.02080 -0.00920 -0.09181 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25510 9.25970 -0.00460 -0.04968 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.01270 8.00200 0.01070 0.13372 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98940 7.97660 0.01280 0.16047 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.22360 12.22860 -0.00500 -0.04089 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.61730 10.60320 0.01410 0.13298 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70490 10.68790 0.01700 0.15906 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01960 10.02540 -0.00580 -0.05785 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.96950 9.97370 -0.00420 -0.04211 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.92770 9.92940 -0.00170 -0.01712 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04040 10.04240 -0.00200 -0.01992 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99550 10.00100 -0.00550 -0.05499 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99030 9.99050 -0.00020 -0.00200 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.04070 10.04270 -0.00200 -0.01991 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99540 10.00080 -0.00540 -0.05400 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99040 9.99070 -0.00030 -0.00300 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01630 10.02160 -0.00530 -0.05289 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.92620 9.92730 -0.00110 -0.01108 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96800 9.97180 -0.00380 -0.03811 景順主流基金 20.04000 19.72000 0.32000 1.62272 景順台灣科技基金 35.19000 34.71000 0.48000 1.38289 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 景順全球科技基金 23.57000 23.28000 0.29000 1.24570 景順全球康健基金 19.20000 19.08000 0.12000 0.62893 景順貨幣市場基金 16.00910 16.00820 0.00090 0.00562 景順潛力基金 34.25000 33.88000 0.37000 1.09209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.57000 13.45000 0.12000 0.89219 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71950 8.71980 -0.00030 -0.00344 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.69350 7.68310 0.01040 0.13536 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.66370 11.66490 -0.00120 -0.01029 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27970 10.26580 0.01390 0.13540 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63530 9.71480 -0.07950 -0.81834 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.83490 9.91280 -0.07790 -0.78585 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.32310 10.32570 -0.00260 -0.02518 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 華南永昌永昌基金 20.12000 19.96000 0.16000 0.80160 華南永昌全球亨利組合基金 14.92510 14.94400 -0.01890 -0.12647 華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833 華南永昌全球精品基金 16.60000 16.43000 0.17000 1.03469 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215 華南永昌物聯網精選基金 12.39000 12.27000 0.12000 0.97800 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30120 16.30000 0.00120 0.00736 華南永昌龍盈平衡基金 25.34700 25.19970 0.14730 0.58453 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00460 12.00380 0.00080 0.00666 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.82630 10.82400 0.00230 0.02125 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.37120 10.32840 0.04280 0.41439 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93950 9.93740 0.00210 0.02113 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.45360 9.41460 0.03900 0.41425 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.66650 10.66320 0.00330 0.03095 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.15150 10.10860 0.04290 0.42439 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91070 9.90760 0.00310 0.03129 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.36840 9.32890 0.03950 0.42342 華頓中小型基金 24.10000 23.41000 0.69000 2.94746 華頓中國多重機會平衡基金 12.08880 12.01270 0.07610 0.63350 華頓台灣基金 25.20000 24.76000 0.44000 1.77706 華頓平安貨幣市場基金 11.58560 11.58470 0.00090 0.00777 華頓全球時尚精品基金 17.45000 17.35000 0.10000 0.57637 華頓全球高收益債券基金A 13.81770 13.81400 0.00370 0.02678 華頓全球高收益債券基金B 7.92300 7.92090 0.00210 0.02651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87320 2.87530 -0.00210 -0.07304 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41740 12.40070 0.01670 0.13467 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40250 0.40210 0.00040 0.09948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.26280 12.27340 -0.01060 -0.08637 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.17760 12.18840 -0.01080 -0.08861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.91650 10.93260 -0.01610 -0.14727 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53620 10.52340 0.01280 0.12163 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.46180 10.44910 0.01270 0.12154 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.20220 9.19110 0.01110 0.12077 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.74900 10.73880 0.01020 0.09498 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.67480 10.66460 0.01020 0.09564 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.42640 9.41820 0.00820 0.08707 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70440 2.70780 -0.00340 -0.12556 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14360 2.14890 -0.00530 -0.24664 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99300 11.98690 0.00610 0.05089 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.17910 9.17450 0.00460 0.05014 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37800 0.00020 0.05291 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29490 0.29480 0.00010 0.03392 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.62000 3.63000 -0.01000 -0.27548 匯豐中國動力基金(台幣) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.83000 25.39000 0.44000 1.73297 匯豐全球趨勢組合基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103 匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 匯豐安富基金 26.85000 26.55000 0.30000 1.12994 匯豐成功基金 42.67000 42.13000 0.54000 1.28175 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81780 2.82560 -0.00780 -0.27605 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44990 2.45710 -0.00720 -0.29303 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98850 11.99910 -0.01060 -0.08834 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97320 7.98360 -0.01040 -0.13027 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39560 0.39590 -0.00030 -0.07578 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33630 0.33670 -0.00040 -0.11880 匯豐金磚動力基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02290 15.02230 0.00060 0.00399 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.93000 -0.01000 -0.20284 匯豐新鑽動力基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40950 5.39880 0.01070 0.19819 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32810 9.31750 0.01060 0.11376 匯豐龍鳳基金-A類型 55.83000 54.86000 0.97000 1.76814 匯豐龍鳳基金-I類型 55.83000 54.86000 0.97000 1.76814 匯豐龍騰電子基金 40.60000 39.90000 0.70000 1.75439 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81500 12.82420 -0.00920 -0.07174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.54000 19.27000 0.27000 1.40114 新光中國成長基金(人民幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 新光中國成長基金(美元) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 新光中國成長基金(新臺幣) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.71830 11.72560 -0.00730 -0.06226 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34590 10.35740 -0.01150 -0.11103 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.66680 10.67250 -0.00570 -0.05341 新光台灣富貴基金 25.83000 25.68000 0.15000 0.58411 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.34000 21.13000 0.21000 0.99385 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.22040 39.23470 -0.01430 -0.03645 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.11760 46.22930 -0.11170 -0.24162 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 新光全球AI新創產業基金美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 新光全球生技醫療基金(美元) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.21280 11.22810 -0.01530 -0.13627 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.95330 10.96180 -0.00850 -0.07754 新光全球債券基金(B配息)美元 10.52100 10.53540 -0.01440 -0.13668 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.26350 10.27150 -0.00800 -0.07789 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 新光吉星貨幣市場基金 15.52680 15.52570 0.00110 0.00709 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光亞洲精選基金-美金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334 新光亞洲精選基金-新台幣 21.07000 21.19000 -0.12000 -0.56630 新光店頭基金 23.78000 23.64000 0.14000 0.59222 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.93660 42.10910 -0.17250 -0.40965 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光特選內需收益ETF基金 21.02000 20.83000 0.19000 0.91215 新光創新科技基金 14.21000 14.12000 0.09000 0.63739 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.21510 10.23480 -0.01970 -0.19248 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.57230 10.58090 -0.00860 -0.08128 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.12780 10.14150 -0.01370 -0.13509 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23470 9.25270 -0.01800 -0.19454 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53420 9.54200 -0.00780 -0.08174 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09590 9.10690 -0.01100 -0.12079 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.61770 40.62010 -0.00240 -0.00591 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.23820 47.56120 -0.32300 -0.67913 新光澳幣八年期保本基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95560 10.96930 -0.01370 -0.12489 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44450 9.45460 -0.01010 -0.10683 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.36850 9.37580 -0.00730 -0.07786 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.60910 10.61740 -0.00830 -0.07817 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73370 10.74330 -0.00960 -0.08936 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46250 9.47100 -0.00850 -0.08975 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42240 9.43140 -0.00900 -0.09543 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67510 10.68540 -0.01030 -0.09639 瑞銀全球創新趨勢基金 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.90260 10.91270 -0.01010 -0.09255 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52060 9.58710 -0.06650 -0.69364 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.86950 14.87910 -0.00960 -0.06452 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.50270 8.55190 -0.04920 -0.57531 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61540 10.62360 -0.00820 -0.07719 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45500 9.51120 -0.05620 -0.59088 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52090 9.57960 -0.05870 -0.61276 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69050 10.69960 -0.00910 -0.08505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.99910 39.99960 -0.00050 -0.00125 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.38760 39.43000 -0.04240 -0.10753 群益10年期以上金融債ETF基金 44.28610 44.45690 -0.17080 -0.38419 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.89490 45.11080 -0.21590 -0.47860 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.04430 45.22790 -0.18360 -0.40594 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.95880 47.20870 -0.24990 -0.52935 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.31930 45.49900 -0.17970 -0.39495 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.74040 48.91870 -0.17830 -0.36448 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.06110 50.12290 -0.06180 -0.12330 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.20500 48.28770 -0.08270 -0.17127 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.99880 39.99940 -0.00060 -0.00150 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.81740 10.83490 -0.01750 -0.16152 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.62830 47.98370 -0.35540 -0.74067 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.23360 39.28740 -0.05380 -0.13694 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54330 11.54260 0.00070 0.00606 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86750 9.88470 -0.01720 -0.17401 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.11770 14.13750 -0.01980 -0.14005 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.16030 10.19580 -0.03550 -0.34818 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 群益大印度基金N-新臺幣 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 群益大印度基金-人民幣 13.70590 13.48740 0.21850 1.62003 群益大印度基金-美元 12.41140 12.23700 0.17440 1.42519 群益大印度基金-新臺幣 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23640 12.11730 0.11910 0.98289 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.36260 11.27550 0.08710 0.77247 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.79810 10.69300 0.10510 0.98289 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.14730 9.07730 0.07000 0.77115 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82090 9.72530 0.09560 0.98300 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.35400 8.29000 0.06400 0.77201 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01620 8.92850 0.08770 0.98225 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.92690 7.86620 0.06070 0.77166 群益中小型股基金 49.42000 48.43000 0.99000 2.04419 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.94330 10.93720 0.00610 0.05577 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.78300 9.79790 -0.01490 -0.15207 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.17820 9.18980 -0.01160 -0.12623 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20020 9.19500 0.00520 0.05655 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.22340 8.23600 -0.01260 -0.15299 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.71600 7.72580 -0.00980 -0.12685 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.70420 10.70610 -0.00190 -0.01775 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.77450 11.77660 -0.00210 -0.01783 群益中國高收益債券基金-美元 11.31720 11.32200 -0.00480 -0.04240 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38300 10.38490 -0.00190 -0.01830 群益中國新機會基金N-人民幣 9.41130 9.37240 0.03890 0.41505 群益中國新機會基金N-美元 8.32140 8.30440 0.01700 0.20471 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 群益中國新機會基金-人民幣 8.34620 8.31170 0.03450 0.41508 群益中國新機會基金-美元 8.89710 8.87890 0.01820 0.20498 群益中國新機會基金-新臺幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 群益平衡王基金 20.89520 20.64470 0.25050 1.21339 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01370 10.02240 -0.00870 -0.08681 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.93570 9.94180 -0.00610 -0.06136 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01370 10.02250 -0.00880 -0.08780 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.93570 9.94180 -0.00610 -0.06136 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01380 10.02260 -0.00880 -0.08780 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.93570 9.94180 -0.00610 -0.06136 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.92540 9.93130 -0.00590 -0.05941 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.94590 9.94240 0.00350 0.03520 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86840 9.86240 0.00600 0.06084 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.94590 9.94240 0.00350 0.03520 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86840 9.86240 0.00600 0.06084 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.94590 9.94240 0.00350 0.03520 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86840 9.86240 0.00600 0.06084 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.88030 9.87400 0.00630 0.06380 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98670 9.98930 -0.00260 -0.02603 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.90900 9.90890 0.00010 0.00101 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98670 9.98930 -0.00260 -0.02603 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.90900 9.90890 0.00010 0.00101 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98670 9.98920 -0.00250 -0.02503 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.90900 9.90890 0.00010 0.00101 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.91120 9.91100 0.00020 0.00202 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.90710 12.86120 0.04590 0.35689 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.86220 11.84470 0.01750 0.14775 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.91920 10.88040 0.03880 0.35660 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.03420 10.01940 0.01480 0.14771 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.79160 10.75320 0.03840 0.35710 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.54840 10.55070 -0.00230 -0.02180 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30820 10.31280 -0.00460 -0.04460 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19680 9.19880 -0.00200 -0.02174 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19560 9.19970 -0.00410 -0.04457 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.60980 10.61210 -0.00230 -0.02167 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63190 10.63660 -0.00470 -0.04419 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35920 9.36130 -0.00210 -0.02243 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83900 9.84340 -0.00440 -0.04470 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.01390 10.00010 0.01380 0.13800 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 9.99700 10.00010 -0.00310 -0.03100 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.99910 9.99970 -0.00060 -0.00600 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.01390 10.00000 0.01390 0.13900 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 9.99690 10.00010 -0.00320 -0.03200 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.99910 9.99970 -0.00060 -0.00600 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01380 10.00000 0.01380 0.13800 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 9.99680 10.00000 -0.00320 -0.03200 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99910 9.99960 -0.00050 -0.00500 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01380 10.00000 0.01380 0.13800 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 9.99690 10.00000 -0.00310 -0.03100 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99910 9.99970 -0.00060 -0.00600 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.36100 11.37230 -0.01130 -0.09936 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74160 7.74930 -0.00770 -0.09936 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.82970 10.82130 0.00840 0.07762 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.61630 10.61040 0.00590 0.05561 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63460 10.62590 0.00870 0.08188 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86200 9.85440 0.00760 0.07712 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79820 9.79270 0.00550 0.05616 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81560 9.80770 0.00790 0.08055 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.82970 10.82140 0.00830 0.07670 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.61630 10.61040 0.00590 0.05561 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63450 10.62580 0.00870 0.08188 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86200 9.85440 0.00760 0.07712 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79800 9.79260 0.00540 0.05514 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81560 9.80760 0.00800 0.08157 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.41000 9.35360 0.05640 0.60298 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 群益全球關鍵生技基金-美元 15.39670 15.30440 0.09230 0.60309 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.19000 15.09000 0.10000 0.66269 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 群益印度中小基金N-人民幣 11.04970 10.86030 0.18940 1.74397 群益印度中小基金N-美元 8.93150 8.79530 0.13620 1.54855 群益印度中小基金N-新臺幣 8.44000 8.33000 0.11000 1.32053 群益印度中小基金-人民幣 14.95880 14.70250 0.25630 1.74324 群益印度中小基金-美元 12.77480 12.58000 0.19480 1.54849 群益印度中小基金-新臺幣 14.77000 14.57000 0.20000 1.37268 群益多利策略組合基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 群益多重收益組合基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 群益多重資產組合基金 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634 群益安家基金 27.87000 27.13510 0.73490 2.70830 群益安穩貨幣市場基金 16.17880 16.17760 0.00120 0.00742 群益那斯達克生技基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380 群益亞太中小基金 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 群益亞太新趨勢平衡基金 16.36000 16.39000 -0.03000 -0.18304 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.74680 10.76480 -0.01800 -0.16721 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.87670 7.88990 -0.01320 -0.16730 群益店頭市場基金 102.50000 100.65000 1.85000 1.83805 群益東方盛世基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 群益東協成長基金-人民幣 13.23930 13.26210 -0.02280 -0.17192 群益東協成長基金-美元 11.18960 11.23240 -0.04280 -0.38104 群益東協成長基金-新臺幣 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.12340 12.07590 0.04750 0.39335 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.18610 11.15050 0.03560 0.31927 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.52100 10.48530 0.03570 0.34048 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77840 9.74010 0.03830 0.39322 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.02530 8.99660 0.02870 0.31901 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.48690 8.45810 0.02880 0.34050 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.87920 10.84220 0.03700 0.34126 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56910 9.53160 0.03750 0.39343 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.18560 9.15640 0.02920 0.31890 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.48110 9.44890 0.03220 0.34078 群益長安基金 31.73000 30.91000 0.82000 2.65286 群益美國新創亮點基金N-美元 10.28840 10.18000 0.10840 1.06483 群益美國新創亮點基金-美元 15.56410 15.40000 0.16410 1.06558 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.03000 14.87000 0.16000 1.07599 群益真善美基金 16.01390 15.97390 0.04000 0.25041 群益馬拉松基金 128.06000 124.94000 3.12000 2.49720 群益深証中小板基金 12.29000 11.87000 0.42000 3.53833 群益創新科技基金 36.97000 35.99000 0.98000 2.72298 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.51510 10.48480 0.03030 0.28899 群益華夏盛世基金N-美元 9.31890 9.31140 0.00750 0.08055 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 群益華夏盛世基金-人民幣 11.45100 11.41800 0.03300 0.28902 群益華夏盛世基金-美元 10.27510 10.26690 0.00820 0.07987 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907 群益奧斯卡基金 32.85000 32.02000 0.83000 2.59213 群益新興金鑽基金-美元 11.31940 11.34780 -0.02840 -0.25027 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 群益葛萊美基金 25.96000 25.16000 0.80000 3.17965 群益道瓊美國地產ETF基金 22.81000 22.73000 0.08000 0.35196 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.34000 7.47000 -0.13000 -1.74029 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.51000 14.99000 0.52000 3.46898 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58720 11.51940 0.06780 0.58857 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.99970 10.95820 0.04150 0.37871 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.01490 10.97050 0.04440 0.40472 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.05820 10.99350 0.06470 0.58853 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.49730 10.45770 0.03960 0.37867 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.51180 10.46940 0.04240 0.40499 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58700 11.51920 0.06780 0.58858 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.00010 10.95860 0.04150 0.37870 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.72460 9.68540 0.03920 0.40473 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.05820 10.99350 0.06470 0.58853 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.49680 10.45720 0.03960 0.37869 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.74890 9.70960 0.03930 0.40475 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.10400 13.08620 0.01780 0.13602 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.81100 11.80040 0.01060 0.08983 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69710 11.68560 0.01150 0.09841 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59980 8.58820 0.01160 0.13507 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88980 8.88180 0.00800 0.09007 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36490 8.35670 0.00820 0.09812 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.28130 10.27210 0.00920 0.08956 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.83430 9.82550 0.00880 0.08956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.77520 9.88670 -0.11150 -1.12778 德信大發基金 32.15000 31.93000 0.22000 0.68901 德信中國精選成長基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 德信台灣主流中小基金 21.05000 20.87000 0.18000 0.86248 德信萬保貨幣市場基金 11.99950 11.99870 0.00080 0.00667 德信數位時代基金 34.64000 34.74000 -0.10000 -0.28785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.10890 11.12300 -0.01410 -0.12676 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.95520 10.96390 -0.00870 -0.07935 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72990 11.72900 0.00090 0.00767 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.38000 18.84000 0.54000 2.86624 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99910 11.05340 -0.05430 -0.49125 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.07870 17.15430 -0.07560 -0.44071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15550 8.15430 0.00120 0.01472 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12740 11.12890 -0.00150 -0.01348 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27610 12.27740 -0.00130 -0.01059 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.04240 14.04030 0.00210 0.01496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319 摩根中小基金 23.57000 23.30000 0.27000 1.15880 摩根中國A股基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 摩根中國A股基金(美元) 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 摩根中國亮點基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.16190 11.15820 0.00370 0.03316 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.75230 12.75920 -0.00690 -0.05408 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53550 9.53440 0.00110 0.01154 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.13850 13.13420 0.00430 0.03274 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.64650 15.65500 -0.00850 -0.05430 摩根台灣金磚基金-累積型 20.46000 20.14000 0.32000 1.58888 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.46000 20.14000 0.32000 1.58888 摩根台灣增長基金 51.82000 51.06000 0.76000 1.48844 摩根平衡基金 28.21000 27.96000 0.25000 0.89413 摩根全球α基金 17.99000 17.87000 0.12000 0.67152 摩根全球平衡基金 16.13930 16.13750 0.00180 0.01115 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40110 9.39810 0.00300 0.03192 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63940 10.63850 0.00090 0.00846 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.99470 9.99190 0.00280 0.02802 摩根多元入息成長基金-累積型 11.69860 11.69490 0.00370 0.03164 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.50270 10.49980 0.00290 0.02762 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.20780 10.24570 -0.03790 -0.36991 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73210 13.78310 -0.05100 -0.37002 摩根亞洲基金 57.98000 58.10000 -0.12000 -0.20654 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35390 8.35470 -0.00080 -0.00958 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96130 9.96530 -0.00400 -0.04014 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77850 8.78000 -0.00150 -0.01708 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89250 12.89380 -0.00130 -0.01008 摩根東方內需機會基金 18.33000 18.37000 -0.04000 -0.21775 摩根東方科技基金 32.59000 32.80000 -0.21000 -0.64024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 摩根金龍收成基金 22.19000 22.28000 -0.09000 -0.40395 摩根第一貨幣市場基金 15.14640 15.14550 0.00090 0.00594 摩根絕對日本基金 14.30000 14.40000 -0.10000 -0.69444 摩根新金磚五國基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875 摩根新絲路基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 摩根新興35基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 23.63000 23.73000 -0.10000 -0.42141 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04400 7.05510 -0.01110 -0.15733 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44490 9.46160 -0.01670 -0.17650 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22050 9.23550 -0.01500 -0.16242 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06960 11.08700 -0.01740 -0.15694 摩根新興科技基金 56.76000 55.81000 0.95000 1.70220 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56240 8.57850 -0.01610 -0.18768 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.34520 9.36920 -0.02400 -0.25616 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.78510 8.80410 -0.01900 -0.21581 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.30750 10.32700 -0.01950 -0.18883 摩根龍揚基金 33.14000 33.28000 -0.14000 -0.42067 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 摩根環球股票收益基金-累積型 11.85000 11.76000 0.09000 0.76531 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29560 9.29260 0.00300 0.03228 摩根總收益組合基金-累積型 11.56350 11.55970 0.00380 0.03287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.93000 20.84000 0.09000 0.43186 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62510 12.62450 0.00060 0.00475 鋒裕匯理阿波羅基金 11.74000 11.56000 0.18000 1.55709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.99410 11.01260 -0.01850 -0.16799 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.62020 10.61890 0.00130 0.01224 聯邦中國龍基金 28.09000 27.68000 0.41000 1.48121 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53730 12.54200 -0.00470 -0.03747 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.75460 11.76340 -0.00880 -0.07481 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.59840 10.60470 -0.00630 -0.05941 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21290 10.21680 -0.00390 -0.03817 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62630 9.63350 -0.00720 -0.07474 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.67330 8.67850 -0.00520 -0.05992 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.72590 9.70940 0.01650 0.16994 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87910 9.85980 0.01930 0.19574 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.18560 9.17000 0.01560 0.17012 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.32660 9.30840 0.01820 0.19552 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68790 11.64240 0.04550 0.39081 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.61070 11.58210 0.02860 0.24693 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.72870 10.69990 0.02880 0.26916 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72960 10.68780 0.04180 0.39110 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64860 10.62240 0.02620 0.24665 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83830 9.81180 0.02650 0.27008 聯邦金鑽平衡基金 25.03090 24.62050 0.41040 1.66690 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.54940 9.56120 -0.01180 -0.12342 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.86440 9.87400 -0.00960 -0.09723 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.49090 9.50270 -0.01180 -0.12418 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.79050 9.80000 -0.00950 -0.09694 聯邦貨幣市場基金 13.23890 13.23800 0.00090 0.00680 聯邦精選科技基金 14.06000 13.85000 0.21000 1.51625 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.64730 16.64760 -0.00030 -0.00180 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.98560 13.01170 -0.02610 -0.20059 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.51060 12.51460 -0.00400 -0.03196 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87980 11.88340 -0.00360 -0.03029 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.55480 12.56750 -0.01270 -0.10105 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.69690 11.70950 -0.01260 -0.10760 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60600 10.61650 -0.01050 -0.09890 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73090 8.74030 -0.00940 -0.10755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.61000 37.99000 0.62000 1.63201 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.94000 18.85000 0.09000 0.47745 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.38000 18.26000 0.12000 0.65717 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.44000 16.43000 0.01000 0.06086 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.38000 15.44000 -0.06000 -0.38860 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.89000 20.81000 0.08000 0.38443 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.96000 12.91000 0.05000 0.38730 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.57000 0.06000 0.41181 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.57000 14.51000 0.06000 0.41351 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.64000 14.58000 0.06000 0.41152 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.74000 19.76000 -0.02000 -0.10121 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.09000 -0.01000 -0.07097 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 聯博貨幣市場基金 15.04950 15.04880 0.00070 0.00465 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.10200 11.09750 0.00450 0.04055 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84280 13.83860 0.00420 0.03035 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.40720 7.40420 0.00300 0.04052 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.42550 10.41740 0.00810 0.07775 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.86370 10.77490 0.08880 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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.35640 9.45540 -0.09900 -1.04702 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.36080 9.47350 -0.11270 -1.18963 瀚亞印度基金-人民幣 14.81000 14.60000 0.21000 1.43836 瀚亞印度基金-美元 13.43000 13.28000 0.15000 1.12952 瀚亞印度基金-新台幣 29.80000 29.51000 0.29000 0.98272 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.18000 14.29000 -0.11000 -0.76977 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.55000 6.63000 -0.08000 -1.20664 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474 瀚亞亞太基礎建設基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.70260 12.71040 -0.00780 -0.06137 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.92770 14.89420 0.03350 0.22492 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.23670 11.25820 -0.02150 -0.19097 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.93990 10.95900 -0.01910 -0.17429 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.96510 12.95140 0.01370 0.10578 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