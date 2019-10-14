〈永豐銀再爆弊案〉立委批何壽川把銀行當自己金庫 疑違規提款7500萬元

立委黃國昌今 (14) 日爆料，永豐金 (2890-TW) 前董事長何壽川於 2017 年 6 月為了籌措保釋金，竟在銀行下班時間，提領金庫高達新台幣 7500 萬元的現金，黃國昌更痛批「根本就把銀行的金庫當成自己的金庫」，質疑違反銀行內控內稽規定；對此，金管會主委顧立雄表示，是否開罰，會請銀行局依照相關規定來處理。

黃國昌今天拿出金管會的金檢報告表示，金管會檢查局金檢時發現，何壽川於 2017 年 6 月 16 日晚上，已是銀行下班時間，由一名張姓交易人在同一行員處，在短時間內自 15 位非本人 (張姓交易員) 的帳戶提走 7500 萬元。

黃國昌進一步指出，這些大額提款，都是何壽川為了籌措保釋金，等於把銀行當成自己金庫，且提領及存入的交易金額，也超出洗錢防制限額，不但質疑銀行內控內稽的螺絲鬆掉，也質疑金管會檢查局在去年就已經金檢到，至今卻未開罰，對永豐金此嚴重違規輕輕放下。

顧立雄表示，時間點來看，應是他上任前的事，不過若有違反內控內稽的情事，會請銀行局依規定處理。

金管會檢查局局長王儷娟補充說明，檢查報告今年已送到銀行局；銀行局局長邱淑貞則表示，因為內部有處理的相關程序，目前還沒有看到這個案子，應該是承辦人員還在處理當中。