想靠海外資金匯回專法省稅 會計師提醒：四大面向評估是否要走專法

海外資金匯回專法上路即將屆滿 2 個月，會計師提醒，想要享有專法提供的稅率優惠，申請前務必注意四大重點，包括：投資計畫目的、投資產業樣態、總金額與內容，並評估投資的預期效益。

資誠聯合會計師事務所今 (14) 日舉辦「境外資金回台 如何適用專法 論壇」，探討境外資金回流的途徑，針對有意透過專法匯回資金的台商，分析實務上應該注意的細節與執行方法。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，海外資金匯回專法，針對實質投資提供稅率優惠，第一年給予 4%、第二年給予 5% 稅率優惠，要注意的是，想要透過專法匯回資金，出手前必須注意四大重點，包括投資計畫、投資產業樣態、投資總金額與內容，並衡量投資效益。

林巨峯指出，在直接投資計畫的申請部分，應詳述被投資事業基本概況、投資策略、作法與目的，以及預定執行的起迄日期，其次則是投資樣態，包括投資人與被投資事業關係、適用投資方式與投資產業項目與地點。

第三、在總金額與內容部分，則要注意投資範圍具體內容、投資期程、逐年預定投資項目與金額，其中包括資金來源明細、取得股權及預計持有期間、支出項目明細。

最後在預期效益方面，包括投資完成後預估新增僱用員工人數、新增年產能或營業收入等也要在計畫書中詳細陳述。

另外，林巨峯提醒，除了申請專法匯回前除了要考量上述策略外，也要考慮搭在 2022 年即將上路的 CFC 制度，未來可行的投資策略、產業與架構，尋求在產業升級目標下，同時達到資金運用效率與稅負優化，引導台商企業及個人做更多的思考。