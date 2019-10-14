美中貿易達初步協議 會計師：台商將持續調整供應鏈布局

懸宕已久的美中貿易摩擦達成初步貿易協議，但資誠 (PwC) 稅務營運長許祺昌認為，協議無實質進展，台商也已認清美中兩大市場早就分裂，因此將繼續調整供應鏈，不會因美中初步協議而停止。

資誠聯合會計師事務所今 (14) 日舉行「境外資金回台如何適用專法」論壇，許祺昌會前受訪針對美中貿易談判初步結果，對市場影響做上述回應。

許祺昌指出，美中貿易談判協議，其實是把 2500 億元的中國出口商品加徵關稅稅率，從 25% 調高至 30%，其他部分全都不變，儘管中國允諾將加碼購買美國農產品，但中國本就缺黃豆與豬肉，現在只是把購買對象改成美國；至於擴大開放金融市場，也是本來在做的事。

許祺昌指出，對台商來說，美中兩大市場分裂已是事實，所謂的貿易談判，只是把談判當成提款機操作，實際上，中國積極去美國化，美國也持續去中國化，雙方本次談判初步協議，實質意義不大。

許祺昌表示，台商在海外發展，因缺乏政治實力與投票權支撐，因此不論稅制、法規與財產所有權等面向全都矮人一截，發展與環境等限制處處都是，難免會矮人一截。

而面對這波海外資金回流潮，許祺昌建議，政府想吸引資金回台除了持續強化政策宣示外，對於台商最擔憂的被查稅疑慮也要設法化解，協助台商突破稅負心理障礙，比較有機會透過專法吸引資金回流。