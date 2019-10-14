台股盤前—美中達成初步協議 可望再度挑戰萬一關卡

雙十連假休市期間，美中進行新一輪貿易談判，雙方達成第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放、農產品採購等，推升美股四大指數收漲，台股上周雖受貿易談判變數影響，連假前跌逾百點，但今 (14) 日可望出現買盤回補行情，助攻指數再度向上挑戰萬一關卡。

美股四大指數上周五 (11) 日收盤表現，道瓊指數上漲 319.92 點或 1.21%，收 26816.59 點；那斯達克指數上漲 106.26 點或 1.34%，收 8057.04 點；標普 500 指數上漲 32.14 點或 1.09%，收 2970.27 點；費城半導體指數上漲 35.34 點或 2.27%，收 1591.13 點。

面對中國記憶體廠商紫光、合肥長鑫存儲等加速記憶體研發量產，積極挖角，包含南亞科、華邦電、晶豪、鈺創等都成為中國廠商下手目標，台廠人才拉警報，不過在歷經市場庫存去化，DRAM、NAND Flash 價格已回穩，業者看好，第 4 季 DRAM 價格將持平或小幅上漲，且在需求穩定成長下，明年首季價格有機會反彈。

美中貿易戰初步達成協議，將有助於全球發展 5G 通訊，包含美國、歐洲、韓國、日本已啟動 5G 商轉，台灣也將在明年中開台，可望帶動雙鴻、泰碩及超眾等散熱廠需求，尤其效果更好的熱板，成高階手機配備，而因應明年手機熱板需求高預期，各廠也皆有擴產計畫，並上修產能。

法人表示，台股上周受漲多拉回、美中貿易不確定性因素影響，拉回修正，但整體基本面仍良好，加上美國、中國達成初步協議，指數可望向上再度挑戰萬一關卡，本周台積電也將舉行法說，市場關注第 4 季業景氣看法及營運展望。