台股連假前夕賣壓湧現 短線看貿易戰談判結果 盤勢估狹幅整理

台股本週短暫衝上「萬一」後，隨美股重挫走弱加上適逢國慶連假前夕賣壓湧現，三個交易日小跌 4.52 點，跌幅 0.04%，上市公司總市值維持 32 兆元水位，法人表示，美中即將啟動貿易談判、美股拉回，預期短線將繼續狹幅震盪整理。

台股本週在台積電助攻下，帶領大盤指數一度站上萬一關卡，但受美股拉回影響，今 (9) 日三大法人翻臉同步賣超，指數重挫 127 點將本週漲幅全數吐回，週線收黑。

富蘭克林華美投信表示，儘管權值股公布營收表現亮眼，但並未帶動股價跟著翻紅，在貿易戰談判消息面影響下，部分漲多個股面臨賣盤調節壓力，拖累大盤走勢。

富蘭克林華美投信表示，目前國內經濟基本面還不錯，且消息面主要偏向利多，包括傳統消費旺季、iphone11 手機銷售訂單優於市場預期，利多消息可望支撐大盤偏多格局，但短線是否仍重新站上萬一，則要看權值股賣壓何時緩和，並觀察美中貿易談判結果對市場信心的影響。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，美中貿易戰下所帶來的轉單和急單效應，是推動今年科技股漲勢的主要動能，儘管美中貿易談判目前暫無具體結論，但在華為供應鏈去美化帶來的契機，預期可望帶動個股表現。

廖哲宏指出，後續要留意 10 月 10 日新一波美中談判進展、美股拉回之際的台股表現，以及牽動資金板塊的匯市表現等。