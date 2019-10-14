〈奇邑登興櫃〉四大動能推升 明後年營運將逐年成長

奇邑 (6699-TW) 董事長李欣欣強調，明年營運將不會是高點，主要是市占率持續擴大，加上持續推出擴充服務，提升日本客戶及市場的黏著度，另一方面也搶進東南亞市場智慧城市、能源管理應用，伴隨平台服務費收入穩定挹注，將支撐長期營運動能。

李欣欣指出，整體食品衛生安全法 (HACCP) 實施範圍不只管制銷售，也包含生產、運輸等，需要監控的超過 100 萬家，而奇邑是法令唯一 LoRa 供應商，目前取得約 3 萬家訂單，未來可望增加至 30 萬家。

此外，李欣欣表示，除了現有應用外，也會從現有行業下，延伸新的應用，如超市、超商除了食品溫度監測外，未來也會有濕度、空氣監測，農業應用也可望從水位管理進一步延伸至水質、水溫，以及土壤檢測等，在同個平台下，有更多的應用讓客戶選擇。

以奇邑目前手上的案子來看，農業檢測平台是與是與日本網路先機 (IIJ) 共同合作，至於食品監測則是奇邑本身掌握，李欣欣表示，都是與日本客戶經過長時間合作、除錯、認證，因此，客戶若要更換供應商，一切勢必得重新來過，基於時間與成本考量，加上服務規模提升下，客戶對奇邑的黏著度會越來越高。

除了現有的食品以及農業 2 大應用外，奇邑也朝東南亞智慧城市及智慧能源管理應用布局，目前在印尼除了成立合資公司，也跟在日本合作已久的日本網路先機 (IIJ) 合作，更打進印尼國營電力公司的智慧電表應用；泰國方面，則與當地電信公司合作，均將成為營運新動能。