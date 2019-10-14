〈金管會立院備詢〉台灣金融市場想取代香港 顧立雄點出三個劣勢

香港反送中抗爭已經進入第四個月，立委曾銘宗關切台灣金融市場若想取代香港，有何優劣勢？金管會主委顧立雄今 (14) 日表示，香港的優勢是稅負、資金完全自由移動和英語系國家，這三項香港的優勢正好是我們的劣勢。

顧立雄表示，國內金融機構在香港總曝險額度目前約 9800 多億元、不到一兆元，依據國銀香港回報，營運皆無問題，但如果香港狀況持續惡化，香港亞太金融地位逐步遭受侵蝕，恐會影響台商以香港作為資金調度中心，這是長期要密切注意的。

曾銘宗表示，這四個月以來，人才、資金逐步移出香港，據國際投資機構估計，移出香港的資金高達 40 億美元，金管會是否有了解移到哪裡去了？顧立雄表示，有聽到一些香港資金外流到新加坡。

曾銘宗進一步詢問，香港資金和人才有可能移往台灣嗎？台灣金融市場若想取代香港，有何優劣勢？

顧立雄回應，香港的優勢是稅負、資金完全自由移動和英語系國家，香港的優勢正好是我們的劣勢，所以一些英語系國家的區域金融中心會選在香港。

不過，顧立雄表示，我國有 OBU(國際金融業務分行)，金管會正在盤點所有過去美僑、歐僑商會的建議，以及新加坡、日本已開放的商品，希望可以就財富管理商品進行開放，以吸引更多國外資金投資時可以考慮將台灣選為其中之一，只是開放的商品涉及匯率、利率部份，資料已送給央行，需與央行再行討論。